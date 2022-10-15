Бывший узник рашистов: Меня схватили, когда я шел за гуманитарной помощью

Похищения гражданских украинцев, внесудебные казни, пытки и издевательства стали обыденным явлением во время российской оккупации украинских территорий. Российские власти считают гражданских военнопленными и отказываются изменить их статус на гражданских, не участвовавших в боевых действиях.

Значительное количество похищенных украинцев перевезено россиянами на территорию России и оккупированного ею Крыма, где они содержатся в бесчеловечных условиях. Таковы главные итоги работы государственных органов и общественных организаций Украины по выявлению фактов негуманного обращения российских захватчиков с населением оккупированных территорий.

Российский оккупант в Украине

Российские оккупанты с первых дней вторжения на украинскую территорию нарушают международное гуманитарное право, похищают мирных жителей на оккупированных территориях и удерживают их в бесчеловечных условиях с систематическим применением пыток, заявил эксперт «Центра гражданских свобод» Михаил Савва:

Главная проблема на пути освобождения гражданских украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации, это их правильный статус, согласно нормам международного гуманитарного права. Власти России в официальных ответах говорят, что эти люди задержаны за якобы «противодействие специальной военной операции». И что они содержатся в заключении по нормам Женевской конвенции о военнопленных. Но это не так.

Эти люди не комбатанты и их статус должен быть совсем другим. Они гражданские лица, задержанные государством-оккупантом. А значит, их должны освобождать, как только исчезает военная необходимость. И это уже произошло с украинцами, похищенными на территориях Киевской, Черниговской, Сумской областей, а также многих территориальных общин Харьковской и Херсонской областей, где уже нет военных действий.

Поэтому следует добиваться от России смены правового статуса этих людей. Еще одна проблема – контроль за соблюдением их прав в местах содержания. «Центр гражданских свобод» знает о 24 следственных изоляторах, исправительных колониях и тюрьмах, а также одной колонии-поселении на территории России и в Крыму, где содержатся гражданские украинцы. У нас есть доказательства их пыток и издевательств. К примеру, людей заставляют петь гимн России. Есть факты лишения их медицинской помощи. Необходимы усилия властей и гражданского общества Украины, чтобы права этих людей не нарушались.

Оккупанты разлучают семьи, препятствуют предоставлению информации о задержанных родственникам. Россия часто не позволяет обменять гражданских пленных во избежание ответственности за свои военные преступления, сообщил представитель секретариата Уполномоченного по вопросам соблюдения прав человека в системе органов сектора безопасности Александр Кононенко:

Секретариатом зафиксировано 9 тысяч 110 гражданских лиц, родственники которых обратились по поводу их исчезновения, находящихся в розыске. Из них найден на сегодняшний 2 тысячи 241 один человек, освобождены 42, погибли 97. Еще 6 тысяч 700 гражданских граждан считаются пропавшими без вести.

Как правило, россияне похищали лиц, имевших отношение к правоохранительным органам или бывших военнослужащих. Группа риска – это волонтеры. Отдельная группа риска – это граждане, занимающие активную проукраинскую позицию. Всех их, как правило, похищают ночью, чтобы подавить сопротивление населения. Их подвергают жесткому давлению на оккупированных территориях и в России, куда они были вывезены.

Отследить места нахождения, похищенных российскими захватчиками гражданских украинцев, чрезвычайно трудно, поскольку их часто переводят в разные лагеря и другие места лишения свободы, утверждает координатор «Центра гражданских свобод» Анна Попова. Информацию о похищенных гражданских лицах и обстоятельствах их задержания удалось собрать через опросы родственников и свидетелей, отметила она:

На дому были похищены 50 процентов людей. Они похищались в утреннее время, их застали врасплох. Зафиксирован значительный процент похищений на улице, когда людей задерживали, проверяли их телефоны и забирали насильственным путем. Лишь некоторые могли сообщить своим близким, что они в плену. 36 человек были похищены с места работы. Статистика показывает, что представители органов местного самоуправления подлежали двойному похищению. Над ними издеваются, выбивая какую-то информацию и вынуждают к сотрудничеству с оккупантами.

Эти выводы подтверждаются свидетелями похищений и пыток гражданских украинцев, а также свидетельствами самых освобожденных из российской неволи. Один из них, бывший узник Сергей Горголь, засвидетельствовал тотальное нарушение российскими захватчиками всех мыслимых гуманитарных норм:

Лично я попал в плен, когда пошел за хлебом, когда волонтеры раздавали помощь. К нам применяли физическое влияние. Некоторых из задержанных избивали автоматными прикладами или обрезками металлических труб. Мы были как скот в хлеву. Нас закрыли в холодном помещении, кормили мало, держали с завязанными руками и глазами.

Конвойные сказали: если мы будем шуметь, кто-то из них откроет дверь и бросит в нас гранату. Были случаи задержаний людей во время эвакуации. Были случаи, похищений в чистом поле, когда водителя-мужа забирали, а его жену с детьми оставляли на произвол судьбы. Некоторых задержанных просто казнили. Затем они использовали гражданских для прикрытия своих боевых действий, ставили по улицам минометы и пушки, из которых вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Больше всего вопросов в этой ситуации у украинских правозащитников возникает к Международному Комитету Красного Креста и соответствующим структурам Организации Объединенных Наций. Эти организации демонстрируют полное бессилие вынудить российского агрессора выполнять нормы международного права и хотя бы частично уважать правила и обычаи ведения войны.

Материал подготовил Вильгельм Смоляк, Польское радио