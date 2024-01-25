Заводы из Европы и США до сих пор поставляют запчасти производителю российских истребителей Су-30

Компании стран НАТО продолжают поставлять России запчасти для авиации, несмотря на санкции, выяснил расследовательский проект “Система”. Часть продукции может использоваться в военной промышленности отмечает Радио Свобода.

За два дня до нового 2024 года российская армия совершила массированный обстрел Украины: в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других городах в разных частях страны погибли 58 человек, 158 были ранены. “Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале”, – заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.

В массовых обстрелах 29 декабря могли участвовать российские истребители Су-30: ранее украинские власти неоднократно упоминали их в сводках о бомбардировках.

Весной 2022 года российская авиация, включая Су-30, бомбила Сумскую область, утверждал проект “Схемы” Радио Свобода. Тогда погиб 21 человек, включая двоих детей. В июле 2022 года ракета, выпущенная с истребителя Су-30, попала в жилой дом в Одесской области. Эти истребители регулярно дежурят на южном направлении, так как дислоцированы в том числе на крымских аэродромах.

Су-30 на учениях в 2016 году

Су-30 называют многоцелевыми истребителями: они могут наносить удары как по воздушным, так и по наземным целям. На вооружении ВКС и ВМФ России находятся не менее 120 истребителей Су-30 различных модификаций. По данным проекта Oryx (собирает и анализирует информацию о военных действиях из открытых источников), с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 11 таких самолетов.

Производят Су-30 на Иркутском авиастроительном заводе, филиале ПАО “Яковлев”. “Яковлев” – крупнейшая российская авиастроительная компания – входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Ростеха. Глава Ростеха Сергей Чемезов внесен в санкционные списки ЕС и США.

Что еще производит “Яковлев” До 2023 года компания “Яковлев” называлась “Иркут”. Она была переименована в честь советского авиаконструктора Александра Яковлева, как объяснили в руководстве, “в связи с расширением географии” и развитием новой корпоративной культуры. Руководит ПАО “Яковлев” Андрей Богинский, ставленник Сергея Чемезова, экс-замминистр промышленности и торговли и бывший гендиректор АО “Вертолеты России”. “Яковлев” производит компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320, пассажирские самолеты семейства МС-21, Sukhoi Superjet 100, а также учебно-боевые самолеты нового поколения Як-13 и многоцелевые истребители Су-30МК и Су-30СМ.

Запрет на торговлю с Россией вооружением и сопутствующей продукцией Евросоюз и США ввели еще в 2014 году. В 2022-м после полномасштабного вторжения России в Украину под санкции попало ПАО “Яковлев”. Причиной Евросоюз назвал использование тех самых истребителей Су-30 во время агрессии.

Формально “Яковлев” не может закупать детали, запчасти и оборудование военного и любого другого назначения у стран, которые внесли ее в санкционные списки. Отсутствие импортных комплектующих привело к сокращению производства самолетов, в том числе пассажирского Sukhoi Superjet-100. Эксперты корпорации посчитали, что к 2030 году без зарубежных запчастей в авиапарке останется меньше 30 самолетов Sukhoi Superjet с иностранными двигателями из более 150 произведенных.

Руководство “Яковлева” заявило, что переформатирует производство и будет переходить на отечественные двигатели и запчасти. Однако фактически экспорт из Европы и стран НАТО не остановлен. “Яковлев” по-прежнему покупает импортные запчасти для самолетов и импортирует их даже из тех стран, где официально остается в санкционных списках.

От транспондеров до кусачек – что поставляют в Россию

Компании из Франции, Германии, США и ряда других стран НАТО продолжают поставлять в Россию запчасти и детали для разработки и производства самолетов. Американская некоммерческая организация C4ADS, занимающаяся сбором и анализом информации в сфере обороны, предоставила “Системе” таможенные данные импорта ПАО “Яковлев” (она же ПАО “Корпорация “Иркут”) за 2022 и 2023 годы, из которых следует, что общая стоимость этих поставок превысила восемь миллионов долларов.

По мнению аналитика C4ADS Омара Аль-Гусби, комплектующие из этих поставок, в частности компьютер-контроллер электропривода, навигационное оборудование и модули автоматических систем (контроль местности, транспондеры), могли использоваться для строительства и ремонта Су-30 и других российских военных самолетов.

Лидер по количеству и сумме поставок – Германия: с 2022 года по июль 2023-го она отправила “Яковлеву” продукции на 4,4 млн долларов. Больше всего “Яковлев” закупил у американской компании Honeywell International, завод которой расположен в Германии. Общая сумма этих поставок составила более 3,9 миллиона долларов. Поставки осуществлялись после начала полномасштабной агрессии против Украины и объявления о том, что компания Honeywell прекращает свою деятельность в России и Беларуси.

Французская компания Thales AVS France SAS, производитель аэрокосмического и оборонного оборудования, поставляла в Россию не только военное оборудование (тепловизионные камеры для танков, навигационные системы, инфракрасные детекторы для боевой авиации), но и модули для защиты данных пользователей банков. Летом 2022 года компания объявила об уходе из России, но ранее, весной того же года, оказалась в центре скандала из-за нарушения санкционного законодательства. По данным СМИ, в 2015 году, несмотря на санкции, компания поставляла в Россию компоненты для военной техники.

В 2022 и 2023 годах компания продолжила продавать оборудование России. Хотя в закупочной документации “Яковлева” отмечено, что продукция “не военного назначения”, это все равно может быть квалифицировано как нарушение санкций со стороны французской компании. Общая стоимость закупок “Яковлева” у Thales AVS France SAS за полтора года полномасштабной войны составила не менее 783 тысяч долларов.

Уже после начала войны и введения санкций против России ПАО “Яковлев” смогло импортировать европейские товары с пометкой “военного назначения”. Правда, таких товаров оказалось всего два: фены Bosch и кусачки Knipex. В Россию они попали не напрямую, а через Алжир.

Bosch на запрос “Системы” ответила, что товар, отправленный в Россию из Алжира, не производится компанией уже несколько лет – его перестали выпускать еще до начала вторжения России в Украину. Кроме того, представитель Bosch отметил, что компания разработала политику для соблюдения правил экспорта, в том числе выполнения санкций. “Цель компании – предотвратить использование продукции Bosch в процессах, которые нарушают санкции”, – говорится в ответе компании.

“Система” отправила запросы в ПАО “Яковлев”, иностранным компаниям, сотрудничающим с корпорацией, а также в МИД России с просьбой прокомментировать информацию о продолжении торговли между ПАО “Яковлев” и странами НАТО, но на момент публикации ответов не получила. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на запрос “Системы” о причинах продолжения закупок оборудования у западных стран на фоне курса России на импортозамещение ответил, что данный вопрос “не тема администрации [президента]”.

Бахмут – один из украинских городов, почти полностью разрушенных в результате российских обстрелов

“Бизнес будет находить лазейки”

– Европейский и в целом западный бизнес не хочет никаких санкций против России, – считает бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов. – У западных корпораций в целом низкие этические стандарты, и они ищут любые возможности поставлять что-то, находя юридические лазейки. Поэтому в целом надо понимать, что бизнес – это не дружественная структура в плане проведения санкций.

По мнению эксперта, для того чтобы санкции действительно работали, Европе нужен инструментарий, которого в данный момент у ЕС нет, а его появление сейчас только начинает обсуждаться.

– Поэтому бизнес будет искать лазейки и в условиях отсутствия исполнительного аппарата по контролю за выполнением санкций, конечно, будет эти лазейки находить. Потому что у бизнеса задача зарабатывать. При этом, если [по отношению к западной компании] выявят нарушения санкционного режима, могут быть очень серьезные последствия и серьезные наказания. Уже были случаи больших штрафов и даже арестов за подобное, – поясняет Милов.

При участии Марии Эрлих и Антона Баева

Редакция благодарит проект “Бенефициары войны” Содружества журналистов-расследователей – Фонд 19/29 за помощь при подготовке материала.

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Авторы: Светлана Осипова, Дмитрий Сухарев

Источник: Радио Свобода