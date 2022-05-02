Чому російські війська в боях проти ЗСУ поспішають кинути свої «братські могили піхоти» (БМП)

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, на 1 травня 2022 року орки втратили зокрема 2471 легку бронемашину усіх типів. На жаль, Генштаб ЗСУ публічно не наводить детальної «розбивки» по даним, скільки одиниць і якого саме типу легкої бронетехніки знищили наші воїни у боях проти агресора.

Втрати ворога станом на 1 травня 2022 року

Теоретично, цю прогалину зможемо закрити, якщо використаємо дані порталу Oryx. Автори цього ресурсу наводять оцінку, що на 30 квітня із відкритих джерел за фото та відео матеріалами підтверджено втрату мінімум 622 одиниць легкої бронетехніки орків, із яких близько 60% — пошкоджено або знищено, близько 40% — стали трофеями Збройних Сил України.

Для зручності зведемо ці про втрати орків у ББМ за типами, кількістю та причиною (знищено, пошкоджено, кинуто та захоплено). І отримаємо наступну картину:

Тип Усього Знищено Пошкоджено Кинуто Захоплено БМП-2 213 134 — 26 53 БТР-82А 139 75 4 7 54 БМД-2 100 51 — 7 42 БМП-3 75 41 — 3 31 БМД-4 43 31 — 1 11 БМП-1П 37 20 1 1 15 БМП-1/2 13 11 1 1 — БМП-2К 1 — — 1 — БМО-Т 1 1 — — — Усього 622 365 6 44 207

Першими за втратами були 213 БМП-2, це — 34% від підтверджених з відкритих джерел втрат по ББИ.

З одного боку, такі високі втрати пояснюються тим, що БМП-2 є найбільш масованими у війні з Україною. Ними оснащені з’єднання Західного ВО (4-та та 47-ма ТД, 2-га, 3-тя, 18-та та 144-та МСД), Південного ВО (42-га МСД, 4-та та 102-га ВБ), Центрального ВО (90-та ТД, 21-ша, 35-та та 74-та ОМСбр, 201-ша ВБ) та Східного ВО (36-та, 37-ма, 64-та ОМСбр), 11-та й 83-тя ОДШбр ВДВ, а також бригади «1-го та 2-го армійського корпусів», сформованих кремлівськими бойовиками на тимчасово окупованому Донбасі.

БМП-2 орків, пошкоджена під час боїв на Херсонщині, фото — прес-служба 60-ої окремої механізованої бригади ЗСУЗнищено 134 БМП-2 (63%), а 79 (37%) кинуто та захоплено. Такі втрати можна пояснити слабкою бронею БМП-2, що пробивається не лише усіма ПТРК та ПТ гранатометами (у т.ч. РПГ-7), але збоку також 12,7-мм кулями. Причиною втрат БМП-2 було також погане тилове та технічне забезпечення – якщо закінчувалося пальне або якщо були поломки, орки просто кидали ці бронемашини. Часто причиною було банальне небажання окупантів воювати.

БМП-2 «елітної» рашистської 4-ої Кантемирівської дивізії, ілюстративне фото довоєнних часів

Другі – 139 БТР-82А (22% втрат ББМ). Ними оснащені з’єднання Західного ВО (3-тя та 144-та МСД, 27-ма ОМСбр), Південного ВО (19-та, 20-та, 42-га та 150-та МСД, 7-ма ББ), Центрального ВО ( 15-та, 30-та ОМСбр) та Східного ВО (127-та МСД), а також 40-ої, 61-ої, 155-ої, 336-ої, 810-ої ОбрМП та 177-го ОпМП.

Знищено та пошкоджено 79 БТР-82А (57%), а 60 (43%) кинуто та захоплено. Оскільки броня БТР-82А ще слабша, ніж у БМП-2, ці втрати можна пояснити тими самими причинами, що й у БМП-2.

Знищений в боях проти ЗСУ ворожий БТР-82А, фото — АрміяInform

Треті – 100 БМД-2 (16% втрат ББМ). Ними оснащені з’єднання ВДВ (7-ма та 76-та ДШД, 98-ма та 106-та ВДД, 83-тя ОДШбр). Знищено 51 БМД-2 (51%), а 49 (49%) кинуто та захоплено.

Оскільки броня БМД-2 з алюмінієвого сплаву ще слабша, ніж у БТР-82А, ці втрати можна пояснити тими ж причинами, що й у БМП-2.

БМД-2 окупантів, кинута під час боїв проти ЗСУ, березень 2022 року, фото з відкритих джерел

Четверті – 75 БМП-3 (12% втрат ББМ).Ними оснащені з’єднання

Західного ВО(27-ма ОМСбр) та

Південного ВО(19-та, 20-та й 150-та МСД, 136-та ОМСбр).

Знищено 41 БМП-3 (55% втрат), а 34 (45%) кинуто та захоплено. Оскільки лобова броня БМП-3 сильніша, ніж у БМП-2, то й частка знищених БМП-3 менша.

Знищена БМП-3 рашистів, фото з відкритих джерел

П’яті – 43 БМД-4М (7% втрат ББМ). Ними оснащені з’єднання ВДВ (7-ма та 76-та ДШД, 98-ма та 106-та ВДД, 31-ша ОДШбр).

Знищено 31 БМД-4М (72%), а 12 (28%) кинуто та захоплено. Оскільки броня БМД-4М сильніша, ніж у БМД-2, більшу частку знищених БМД-4М можна пояснити лише їх активнішим бойовим застосуванням.

Кинута в Гостомелі БМД-4М орків, фото з відкритих джерел

Шості – 37 БМП-1П (6% втрат ББМ). Ними оснащені 5 бригад Східного ВО (5-та ОТбр, 38-ма, 57-ма та 60-та ОМСбр, 69-та ОбрПр), а також бригади 1-го та 2-го АК ДНР та ЛНР. Знищено та пошкоджено 21 БМП-1П (57%), а 16 (43%) кинуто та захоплено. Оскільки броня БМП-1П така сама, як у БМП-2, ці втрати можна пояснити тими самими причинами, як у БМП-2.

БМП-1Д ворога, тепер — трофей Збройних Сил України

Сьомі – 13 бойових машин піхоти невизначеного типу – БМП-1 або БМП-2 (2% втрат БМП). Знищено та пошкоджено 12 з них (92%), а 1 (8%) кинуто. Мабуть, вони були такі розбиті, що визначити їх тип було неможливо.

Також було кинуто 1 командирську БМП-2К та знищено БМО-Т.

Рашистська БМО-Т, ілюстративне фото довоєнних часів

У 2021 році сухопутні війська рашистів планували отримати 280 модернізованих БМП-2М, але у бій вони поки не введені (мабуть, бережуть). А чекати появи у строю розрекламованих БМП нового покоління (Т-15 «Барбарис», Б-11 «Курганец-25» та К-17 «Бумеранг») – марна справа.

Якщо брати загалом втрати окупантів, із втрачених 622 ББМ знищено та пошкоджено 371 од. (60%), а 251 (40%) кинуто та захоплено. І тут цілком підходять висновки щодо БМП-2 (див. вище). Усього ж ББМ було втрачено трохи більше, ніж танків (587 од.)

БМП-2М — чергове рашистське «вундер-ваффе», яке так і не доїхало на фронт

Автор: Олексій Яровий, Defense Express