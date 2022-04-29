Потери российской армии стали аномальными

У войны есть свои страшные правила: соотношение людских потерь в наступлении и в обороне, безвозвратных (200-е) и санитарных (300-е) потерь, соотношение раненых, вернувшихся в строй, получивших тяжелую инвалидность и не выживших в госпиталях.

Все эти показатели колеблются в зависимости от многих факторов – уровня подготовки военнослужащих, эффективности применяемого вооружения, организации системы медицинской эвакуации, своевременности и качества оказания медицинской помощи и много другого.

Потери российской армии с началом нового этапа военной агрессии россии против нашей страны, начавшегося 24 февраля, как по масштабам, так и по структуре, стали аномальными. Исходя из многих признаков, регулярно публикуемые сводки нашего Генштаба по безвозвратным потерям врага отражают лишь число убитых и умерших от ран на поле боя, да и то явно не завышенное.

Первая аномалия – соотношение безвозвратных потерь наступающего врага и защитников Украины достигло показателя 7:1 – 8:1, что значительно превышает устоявшуюся статистику военных конфликтов. Обычно этот показатель является отражением качества подготовки солдат, их мотивации и боевой эффективности применяемого оружия.

Возвращение в строй ветеранов российско-украинской войны и военно-техническая помощь запада в значительной степени помогли нивелировать изъяны последних пяти лет в комплектовании войск, профессиональной подготовке контрактников и обеспечении армии вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Но даже все это не привело бы к таким катастрофическим для врага безвозвратным потерям, если бы не система медицинской эвакуации российской армии, кое-как работающая на спасение старших офицеров и лишь имитирующая усилия, когда речь идет о «расходном материале», навербованном или призванном на необъятных просторах россии. Значительная часть тяжело раненых умирает, не доехав до места оказания квалифицированной медицинской помощи. Их украинская статистика учесть просто не может.

К этому добавляются многочисленные подтвержденные факты оставления россиянами на поле боя своих тяжело раненых, которые умирают, не дождавшись пленения и медицинской помощи. Далеко не одиночны случаи, когда не только «кадыровцы», но и кадровые офицеры российской армии добивают своих же тяжело раненых солдат.

Эти выводы лишний раз подкрепляются второй аномалией – соотношением убитых и раненых вражеских солдат на уровне 1:1,5. Этот показатель вдвое сдвигает кровавый баланс в сторону убитых по сравнению с устоявшейся статистикой вооруженных конфликтов. И не потому, что они бились насмерть. Их просто не собирались спасать.

Третья аномалия, а точнее российская традиция, – показатель выживаемости раненых. Он в российской армии сохранился практически на уровне второй мировой войны. От ран в мучениях умирает в четыре раза больше российских солдат, чем США теряли в Ираке. При всей несравнимости материальной базы медицины в США и Украине, мы в этой печальной статистике значительно ближе к Штатам, чем к российским реалиям.

Раненые солдаты армии агрессора поступают на территорию беларуси, россии, оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Ежедневно на симферопольском кладбище Абдал КАМАЗами отпевают российских солдат, умерших от ран. И таких кладбищ сотни. По информации местных жителей, крымские санатории забиты российскими военными, получившими ранения легкой и средней степени тяжести. Имитация оказания медицинской помощи и «усиленное питание» просроченными продуктами лишь ухудшают статистику выживаемости.

Еще один аномальный показатель – уровень инвалидизации раненых. Оружие, применяемое в современных войнах, ведет к большому числу травматических ампутаций и ранений с устойчивыми тяжелыми последствиями. Но речь о другом. Отсутствие квалифицированной и специализированной медицинской помощи, приближенной к полю боя, длительность транспортировки раненых и недостаточный уровень последующей медицинской помощи резко увеличивают показатели инвалидизации. Ампутированные руки-ноги заботливо сжигают в передвижных крематориях и закапывают в «братских могилах», а никому не нужные обрубки российских солдат выбрасывают на улицы российских городов. Масштабы этого явления россии еще предстоит ощутить.

В целом сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод, что кремль не просто просчитался с блицкригом и не подтянул тылы. Они в принципе не собирались бороться за жизнь своих солдат. На это амбиции путина не распространяются.

Автор:Andriy Senchenko, Фейсбук