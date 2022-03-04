Что не так с путинской боевой авиацией

Российское вторжение в Украину началось, как и ожидалось, утром 24 февраля: залп крылатых и баллистических ракет уничтожил основные наземные радары раннего предупреждения по всей Украине. Результатом этого было фактическое ослепление ВВС Украины (ПСУ), а в некоторых случаях также нарушено движение самолетов, взрывами повреждены взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки на основных авиабазах.

Удары также поразили несколько украинских батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности С-300П, которые имели ограниченную мобильность из-за длительного отсутствия запасных частей. Эти начальные удары противостояния происходили по схеме, которая наблюдалась во многих интервенциях под руководством США после окончания холодной войны. Логичным и ожидаемым следующим шагом, наблюдавшимся почти в каждом военном конфликте с 1938 года, было бы проведение российскими воздушно-космическими силами (ВКС) широкомасштабных ударных операций для уничтожения ПСУ.

Поскольку цепь раннего предупреждения была ослеплена, а некоторые взлетно-посадочные полосы повреждены, ПСУ оставались уязвимыми для налетов ударных самолетов, таких как Су-34 с управляемыми боеприпасами или даже многоцелевых истребителей Су-30 с преимущественно неуправляемыми боеприпасами. При значительном количеству сопровождающих истребителей Су-35 и Су-30 украинские истребители были бы уничтожены, даже если бы им удалось взлететь для заданий на очень малых высотах с ограниченной осведомленностью о ситуации. Этого не случилось.