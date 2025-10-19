Дочка Шойгу, виробник підводних човнів і кримінальні олігархи: з ким досі ведуть справи естонські бізнесмени

Незважаючи на те що Естонія визнала путінський режим терористичним, багато її громадян продовжують відкрито вести бізнес з підсанкційними компаніями і пов’язаними з війною олігархами, з’ясував The Insider. Серед партнерів естонських підприємців – дочка Шойгу, кримінальні олігархи Махмудов і Бокарьов (активно фінансують війну) і навіть підрядники виробників підводних човнів.

Громадяни Естонії заробляють у Росії найчастіше на логістиці та транспорті, зокрема на контрактах з РЖД, що потрапила під санкції. Але їхня активність проявляється в найрізноманітніших сферах – від побутової та будівельної хімії та бетону до китайських сумок, какао й алкоголю. Причому ні в кого з естонських бізнесменів, перевірених The Insider, російського громадянства не виявлено.

Разом із дочкою Шойгу

Компанія “Атлас Чейн” донедавна успішно займалася логістикою вантажоперевезень і розробляла IT-рішення в цій же сфері. Виручка за 2024 рік склала понад 2,4 млрд рублів. Щоправда, у вересні цього року компанію було визнано банкрутом, щодо неї відкрито конкурсне провадження. Але тільки за два роки війни вона встигла заплатити податків на 242 млн рублів.

Засновник і співвласник “Атлас Чейн” – громадянин Естонії Олег Краус.

У 2020 році у Крауса з’явився бізнес-партнер – 40-відсоткову частку в компанії отримало ТОВ “Кепітал Перформ”, яке на той момент належало Ксенії Шойгу, дочці глави Міноборони Росії. Одночасно естонець був керуючим партнером компанії MedPoint24. Це ще один проєкт Ксенії Шойгу – з медогляду водіїв таксі.

Засновник і співвласник “Атлас Чейн” Олег Краус

Як показують дані прикордонної служби, щонайменше в перший рік після початку повномасштабного вторгнення Краус часто їздив з Росії в Естонію і назад. Проблем, подібних до тих, що виникають у росіян даже з європейськими візами, у нього не було.

Найбагатша жінка Естонії та кримінальні олігархи

Їздить без проблем до Європи за естонським паспортом і Тетяна Росе (раніше за чоловіком Ліксутова) – одна з найбагатших жінок Естонії. У Росії вона заробляє на залізничних перевезеннях, зберіганні вантажів, митному оформленні та маркуванні імпортного алкоголю.

Тетяна Росе

Загалом Росе контролює кілька десятків російських юросіб, найпомітніша з яких – ТОВ “Тверской экспресс” (виручка 2,5 млрд рублів за минулий рік), що управляє швидкісними перевезеннями між Москвою і Петербургом. Партнерами Росе виступають пов’язані з Ізмайловським ОЗУ олігархи Іскандар Махмудов і Андрій Бокарьов, які заробляють на війні в Україні та захоплюють активи РЖД за допомогою корупційних схем.

Незважаючи на те що Тетяна Росе збагатилася, зокрема, і завдяки отриманим держпідрядам від свого колишнього чоловіка, віце-мера Москви Максима Ліксутова, її не занесено до санкційних списків, тому її російські фірми можуть вільно імпортувати й експортувати продукцію. Наприклад, митно-логістичний комплекс ТОВ “Термінал Західний” минулого року ввіз через фірму Novik Invest, S.R.O. (Словаччина) обладнання для пакування товарів італійського виробництва (Smipack S.p.A.).

Через словацьку ж Carmel Logistics, S.R.O. інша компанія Росе, логістичний оператор ТОВ “Новік Рейл”, отримує автомобільні кузови, колеса, глушники та інші деталі. Її колишній партнер по цьому бізнесу Сергій Глінка (фактичний чоловік прес-секретаря мера Москви Гульнари Пенькової) володіє в Естонії трьома компаніями: GST Investments, NordMeOH і SMG Projects.

Є в естонки і спільне підприємство з державними РЖД – ТОВ ТЛЦ “Схід – Захід”. Це термінально-логістичний центр у Калінінградській області. Крім того, у власності її естонської компанії третьої “Аероекспресу”, який електропоїздами й автобусами доставляє пасажирів у московські аеропорти.

На підряді у РЖД

Заробляє на контрактах з РЖД і громадянин Естонії Олександр Симонов. ТОВ “РегионТрансСервис”, що належить йому на 45%, займається обслуговуванням вагонного парку. Виручка компанії за минулий рік становила 13,5 млрд рублів, а всього податків до російського бюджету за той самий рік вона заплатила понад 671 млн рублів.

На своєму офіційному сайті ТОВ “РегіонТрансСервіс” не забуває вітати росіян з патріотичними святами. Наприклад, із Днем захисника Вітчизни – навіть уже на тлі так званої СВО.

Підрядники “Адміралтейських верфей” із ГРУ

Аналогічне привітання з 23 лютого можна знайти і на сайті компанії “Регент Балтика”, яка виробляє обладнання для переробки поліуретанових систем і компонентів. Нею володіє естонець Дмитро Роотсі.

Щоправда, сам бізнесмен із 2023 року перебуває в естонській в’язниці за звинуваченням у держзраді. За версією прокуратури, Роотсі та його соратники за підтримки російського ГРУ створювали воєнізоване формування.

Дмитро Роотсі

Одним із замовників “Регент Балтики” було АТ “Адміралтейські верфі” – виробник військових кораблів і підводних човнів. Щоправда, гендиректор “Регент Балтика” Віталій Воронін каже, що до рішення суду зарано говорити про винуватість Роотсі, і запевняє, що співпраця з оборонним підприємством була “не глобальною”.

Ще один підрядник “Адміралтейських верфей” (та інших оборонних підприємств) з естонськими власниками – калінінградське ТОВ “Елме Мессер К”. Його засновником виступає Aktsiaselts Elme Messer Gaas з Таллінна. Кінцевими бенефіціарами значаться Марк, Ігор і Федір Бермани, а також Стефан Мессер.

Elme Messer Gaas в Росії виробляє і поставляє промислові гази. Із серпня 2022 року компанія “Елме Мессер Рус” почала експлуатацію нового високотехнологічного заводу з виробництва кисню, азоту й аргону. У 2020 році російська влада надала естонській компанії пільгові позики для будівництва заводу. Метою значилося знизити залежність російських підприємств від імпорту промислових газів із країн Євросоюзу.

Ігор Берман, член правління Elme Messer Gaas

Андрес Хаабу, dv.ee

Найчастіше з власників компанії в Росію їздить, зокрема й під час війни, Ігор Берман. Можливо, з метою продати компанію. Зробити це не виходить вже кілька років..

Будувати і возити допомагають

Естонська Wolf Group – великий європейський виробник будівельної хімії. Їй належить бренди монтажної піни Penosil і плит Tempsi. У Росії у Wolf Group єсть дві фірми: ТОВ “Вольф ГРУП Євразія” і ТОВ “Вольф Груп Іст”.

Власники з Естонії – Яанус Пяев’ялі та Яан Пуусааг – вважають за краще не коментувати роботу своїх підрозділів, зареєстрованих у підмосковному Жуковському. За минулий рік сумарний виторг двох російських фірм естонців перевищив 3,7 млрд рублів, а податків до бюджету Росії з початку великої війни вони заплатили на суму 133,6 млн рублів.

При цьому влада Естонії цього року позбавила росіян, які постійно проживають в Естонії і платять там податки, права голосу на місцевих виборах. Це рішення підтримувала і колишній прем’єр країни, а нині верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Компанія її чоловіка Арво Халліка, як з’ясувалося під час скандалу дворічної давності, співпрацює з петербурзьким заводом “Аеропром” з випуску аерозольної упаковки. ТОВ “Аеропром” досі належить естонській Pottala OÜ, її власник – Емері Лепп. Порівняно з відносно мирним 2021 роком чистий прибуток “Аеропрому” зріс у 5,5 раза: з 14,3 млн до 78,4 млн рублів у 2024 році.

У чотири рази збільшило чистий прибуток і ТОВ “Аддінол”, 50% в якій контролюється через ADDINOL Lube Oil OU з Таллінна. Фірма займається торгівлею мастильними матеріалами.

Смоленське ТОВ “СПТ”, що торгує продукцією для взуттєвої, меблевої та автомобільної промисловості, наростило за три роки війни чистий прибуток у півтора раза – до 22 млн рублів, а виручка за 2024 рік склала майже мільярд рублів. Російська компанія належить естонській Avail Eesti OÜ. Бенефіціар – громадянин Білорусі з литовським резидентством Павло Лукатенок.

Як показують митні дані за 2024-2025 роки, “СПТ” імпортує поліефірні поліоли, шкіру та ароматичні засоби для побутової хімії з Європи. Поставки йдуть через Латвію, Польщу і Литву, а в ланцюжку задіяна й інша естонська компанія Лукатенока Belgroup Baltia.

Продовжує успішно працювати на російському ринку і транспортна компанія родом з Естонії “Естма”. Через Aktsiaselts Eesti Mereagentuur її контролює естонка Галина Ігнатенко. Виручка “Естми” за минулий рік становила 1,1 млрд рублів.

Галина Ігнатенко із синами

Ігнатенко – помітна бізнес-леді Естонії. Вона вдова засновника Eesti Mereagentuur. Компанія стала першим із приватних агентств із фрахтування та агентування суден, а також експедирування вантажів на пострадянському просторі.

За минулий рік ТОВ “Бетонекс – Санкт-Петербург” виручило 1,3 млрд рублів. Це завод із виробництва залізобетонних виробів, що належить естонській Betoneks. Одна з акціонерів компанії Людмила Канапе, як показує витік прикордонної служби, їздила в Росію щонайменше чотири рази.

Продовжує під час війни їздити між Естонією та Росією й естонка Ліана Торосян. Через Ladiva OÜ їй безпосередньо належать московські ТОВ “Мікадо” і ТОВ “Нозомі”, що торгують китайськими одягом, взуттям і сумками. За минулий рік вони заробили 1,5 млрд рублів.

Естонець Ельдар Агаєв займається імпортом у Росію нідерландських тюльпанів. Їх завозить належне йому ТОВ “Три сімки”. У фірми також є свій розплідник декоративних рослин у Калінінградській області. Агаєву належить і ТОВ “Зелений сад”, яке отримує держконтракти від калінінградської влади на роботи з благоустрою, постачання квітів і розсади. За минулий рік російські компанії громадянина Естонії виручили 726 млн рублів.

Какао та алкоголь

Калінінградське ж ТОВ “ТД Панамір” ввозить у Росію какао-пасту і какао-порошок. Тільки за 2024 рік воно імпортувало продукції на $25 млн. Власник фірми – естонець Кирило Горлач.

Відправником виступає компанія з Таллінна Panamir OU, що належить йому ж, Panamir OU. На її офіційному сайті повідомляється, що ця компанія – “постійний постачальник відомих виробників шоколаду в країнах ЄС і СНД”. До кінця 2026 року компанія планує відкрити новий завод з виробництва какао-масла в естонському порту Мууга.

За минулий рік виручка “ТД Панамір” перевищила 2,4 млрд рублів. Горлач регулярно буває в Росії.

На продуктовому ринку Росії помітно і ТОВ “Мілклайн”, що належить громадянину Естонії Денису Іванову. Компанія займається оптовою торгівлею сирами. Виручка за минулий рік – 1,2 млрд рублів.

ТОВ “Постнофф і Ко” з підмосковної Кашири контролюється естонською SunnyCorp OÜ. Російська фірма управляє кількома горілчаними марками. Минулого року її виручка склала 1,3 млрд рублів.

Автор: Сергій Єжов

Джерело: The Insider