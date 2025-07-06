Хто забезпечує рашистів китайськими деталями для “Шахедів”

Іранські “Шахеди” збирають у Росії з китайських деталей, які безпосередньо закуповують, зокрема, як з’ясував The Insider, у великих китайських компаній. Поставки охоплюють значну частку комплектуючих для дронів-камікадзе: починаючи з двигунів і поршнів і закінчуючи полотном з вуглецевого волокна, з якого виготовляються крила літальних апаратів.

Тобто закупівля запчастин у Китаї – єдиний внесок російських інженерів у “локалізацію” безпілотної техніки. Деякі з деталей при поставках були замасковані під “снігоходи”, а одна з компаній оформлена на студентів. Не без самоіронії постачальники деталей для “Шахедів” назвали свої компанії піратськими іменами “Дрейк” і “Морган”.

Китайські антени “Шахеди” (зокрема, Shahed-131 і Shahed-136) – іранські дрони-камікадзе, які стали відомими з початком війни. Локалізовані російські версії носять назву “Герань-1” і “Герань-2”. Їх збирають за участю студентів в особливій економічній зоні “Алабуга” в Татарстані. Щоб обходити українські РЕБ, орієнтуватися в просторі і вражати цілі, дронам необхідні багатокомпонентні супутникові антени. Вони можуть бути як російськими, так і китайськими. Вивчаючи митні дані, The Insider виявив масштабні поставки таких антен для супутникової навігації з Китаю в Єлабугу. Антена супутникової навігації з “Шахеда” (“Герані”), що вміє боротися з глушилками Сергій “Флеш” Бескрестнов Як виявилося, китайська компанія-виробник Harxon Corporation продала свої антени загальною вагою в 300 кг більш ніж на $1 млн російській компанії ТОВО “Морган” з Єлабуги у вересні і серпні 2024 року. При цьому Єлабуга не відома як виробник масової споживчої техніки, що активно використовує супутникову навігацію. З митних даних випливає, що компанія “Морган”, зокрема, виконувала держоборонзамовлення. Виробник антен Harxon – велика китайська компанія з великою дистриб’юторською мережею в усьому світі, включно зі США. Антени Harxon пропонуються як у вигляді окремих чипів, так і у вигляді збірок, готових до вживання, зокрема призначених для боротьби з глушінням. Загалом 2024 року Harxon Corporation поставила в Росію товару на $1,8 млн Елемент антени Harxon Harxon Студенти-пірати ТОВ “Морган” зареєстрували буквально напередодні закупівель – у березні 2024 року на території ОЕЗ “Алабуга”. За неповний рік виручка компанії склала 1,4 млрд рублів. Вона поставляла в Росію різні комплектуючі безпосередньо від великих китайських виробників, таких як Suzhou Ecod Precision Manufacturing і Jinhua Hairun Power Technology. Також “Морган” ввезла в Єлабугу 140 тисяч тайванських літій-іонних акумуляторів E-One Moli Energy. Деякі деталі (наприклад, 5 тонн металевих заготовок – поковок для виготовлення двигунів внутрішнього згоряння Zhejiang Lianxing Machinery) були замасковані під комплектуючі для снігоходів. Гіроскопи на $40 тисяч закупили у Shandong Xinyilu International Trade. При цьому офіційно в компанії “Морган” працює лише одна людина, випливає з бази даних “Спарк”. Заснували компанію Іванов Максим Петрович, Пічугін Сергій Михайлович, Фахразієв Салават Альбертович і Шадибаєв Максим Тимурович. Як виявив The Insider, усім їм по 19-20 років. Судячи з сторінки в соцмережі “ВКонтакте”, Фахразієв є студентом Єлабузького політехнічного коледжу, того самого, в якому студенти збирають “Шахеди”. З Шадибаєвим у соцмережі вони друзі. У телефонній розмові Шадибаєв підтвердив, що “навчається в “Алабуга Політех” і там же працює”, але стверджував, що про те, як “Морган” здійснює закупівлі, нічого не знає: “Раніше працювали в особливій економічній зоні “Алабуга”. Тому нам надійшло завдання створити компанію. Ми це зробили. Завдання виконали”. Він зазначив, що завдання отримав від своїх начальників в ОЕЗ “Алабуга”. Про закупівлі нічого не зміг розповісти і Фахразієв – повідомив тільки, що збирається виходити із засновників компанії. “Дрейк” – імпортер підшипників У закупівлях деталей для “Шахедів” також бере участь ТОВ “Дрейк”, що перебуває під санкціями і через низку фірм належить особливій економічній зоні промислово-виробничого типу “Алабуга”. Нею володіє Міністерство земельного майна Татарстану. Керує всіма процесами в економічній зоні, включно зі складанням дронів, Тимур Шагівалєєв. У 2024 році ТОВ “Дрейк” ввезло в “Алабугу” промислового обладнання, деталей і витратних матеріалів на $6,5 млн. Це спектральні аналізатори, магніти, підшипники, поставлені вищезгаданою Shandong Xinyilu, паливний насос Hui Run Electrical Machinery, циліндри і поршневі кільця Jinhua Hairun Power Technology, карбюратори Fujian Jingke Technology, кріплення Hebei Dabang, патрубки Guangdong Engineering Plastics Industries, а найголовніше – полотна з вуглеволокна компанії Yixing Huaheng High-Performance Fiber Weaving на кілька мільйонів доларів. Постачальниками виступали, зокрема, китайські фірми-виробники Jinhua Hairun Power Technology і Hebei Dabang Import and Export Trade. На запити The Insider у ТОВ “Морган”, Harxon, E-One Moli Energy (Molicel), Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Jinhua Hairun Power Technology, Taizhou Lintai Power Technology не відповіли.

Джерело: The Insider