Кому придется выехать из Крыма после его деоккупации? Кого вопрос выдворения точно будет касаться, а кого – нет

По оценкам представителя президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, за более чем 8 лет аннексии Крыма на полуостров переехали около 500 тысяч россиян. В то же время около 100 тысяч граждан Украины были вынуждены покинуть Крымский полуостров.

«Решение, которое не противоречит международному праву: население, которое приехало незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым и город Севастополь путем добровольного выезда или принудительного выдворения», – написала Ташева в своей колонке для «Украинской правды».

Отмечается, что это касается тех граждан России, которые приобрели это гражданство не в Крыму, не имели никакого отношения к украинскому гражданству, и не стали жертвами принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях.

Какой будет судьба переехавших в годы аннексии в Крым россиян после освобождения Крымского полуострова украинскими войсками? Что можно сказать о демографических процессах в Крыму за последние 8 лет? Об этом журналист Сергей Мокрушин говорил в эфире Крым.Реалии с постоянным представителем президента Украины в Крыму Тамилой Ташевой, главой Крымскотатарского ресурсного центра, членом Меджлиса крымскотатарского народа Эскендером Бариевым и херсонским журналистом Олегом Батуриным.

«Сейчас осуществляется современная колонизация Крыма»

– Я приветствую Тамилу Ташеву. 500 тысяч человек – насколько это много? И какие факты позволяют говорить о том, что это целенаправленная колонизация, а не стихийное переселение россиян туда, где климат лучше?

– Это целенаправленное переселение россиян, это колонизаторская политика, которую Россия воплощает на протяжении столетий: была ли это Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация. Это системная политика России не только по отношению к Крыму, но и ко многим другим территориям. Но по Крыму мы это отчетливо видим.

Мы можем вспомнить и о начале колонизации Крыма после 1783 года, когда была разрушена крымскотатарская государственность и осуществилась первая аннексия Крыма. На тот момент 95% населения в Крыму было крымскотатарским. Потом началась политика замещения – переселения с территории Российской империи в Крым русского населения. И перед Второй мировой войной количество крымскотатарского населения намного уменьшилось, а окончательно они завершили вопрос колонизации Крыма в 1944 году депортацией крымских татар.

Сейчас осуществляется современная колонизация Крыма. После 2014 года были различные стимулирующие программы для учителей, для врачей из России. Им давали и подъемные, и льготное кредитование. Я уж не говорю о таких органах, как ФСБ, Центр противодействия экстремизму, огромном количестве военных, которые приехали на территорию Крыма, и работников бюджетной сферы. Всего от 500 до 800 тысяч человек приехали на территорию полуострова.

С другой стороны, они занимаются вытеснением нелояльного к ним крымскотатарского и украинского населения с территории Крыма.

– Кого вопрос выдворения точно будет касаться, а кого – точно нет?

– Украина стоит на позиции, что все люди, которые незаконно прибыли на территорию украинского государства, и незаконно находятся там, они должны будут после деоккупации покинуть территорию. Они (россияне – КР) нарушили украинское законодательство, и это вопрос дальнейшей безопасности для нашего государства – чтобы через год-два Российская Федерация вновь не решила вторгнуться в Крым и «защищать» своих российских граждан.

Мы считаем, что эта позиция не нарушает норм украинского и международного права и будет обеспечивать нам безопасность в дальнейшем. Все эти граждане РФ должны покинуть Крымский полуостров и в течение определенного периода подавать заявки в украинскую Миграционную службу относительно возможности проживания на территории конкретного украинского региона. Будут исключения, конечно. Например, для адвокатов, которые приехали с территории РФ, проживали в Крыму и помогали политзаключенным, либо для жен политзаключенных, либо для лиц, которые на момент 2014 года были в процедуре получения украинского гражданства и имели вид на жительство.

Коллаборанты и заблудившиеся российские военные

– Об опыте деоккупированных территорий Украины далее поговорим, основываясь на событиях в Херсонской области и Херсоне. Мы приглашаем к разговору Олега Батурина. Есть ли данные о том, как много россиян успело заехать в Херсон за более чем полгода оккупации?

– Во время оккупации достаточно большое количество россиян находилось на оккупированных территориях, но почти все они перед бегством российских войск уехали. О точном количестве того, сколько россиян могло заехать, сложно говорить.

– Задержаться в деоккупированных населенных пунктах никто из них не отважился?

– На освобожденных территориях они не оставались и, судя по всему, не собирались. Уже после освобождения правобережной Херсонщины в некоторых населенных пунктах обнаруживали заблудившихся российских военных, о которых забыло командование. Осталась часть коллаборантов на местах.

– А с нами на связи Эскендер Бариев. Что мы можем сказать о демографических процессах в Крыму за последние 8 лет? В чем основное отличие ситуации в Крыму от ситуации в Херсоне?

– Очень сильно отличается ситуация. За весь этот период создавались условия, чтобы российские граждане приезжали в Крым на постоянное место жительства. Мы можем их разделить на несколько категорий. Первая – сами военнослужащие и их семьи. Вторая – государственные служащие, и в том числе представители различных силовых структур. И третья категория – те, кто связан с большими инфраструктурными проектами. Хочу напомнить, что за эти годы в Крыму Россия реализовывала огромные строительные проекты.

Из Херсонской области в Крым едут две категории людей. Первая категория – люди, которые поддерживают Российскую Федерацию, получают паспорта, надеются, что они получат жилищные сертификаты и получат либо земельный участок, либо жилье в Крыму. Есть категория людей, которые вынужденно оказались в Крыму, – чтобы спасти жизнь своих детей, близких, свои жизни. При этом они стараются не сдавать украинские паспорта, но пытаются и получить помощь.

По официальным данным оккупационной власти на 2022 год, поселились непосредственно в Крыму из РФ 374 тысячи человек.

– Это данные Миграционной службы или перепись населения?

– Миграционных служб оккупационной власти. Но я хочу отметить, что те россияне, которые приезжают жить в Крым, необязательно выписываются из мест проживания в РФ. То есть эти люди могут быть не зафиксированными.

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