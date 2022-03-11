Истреби себя сам. Почему Запад не хочет устанавливать бесполетную зону над Украиной

Война России против Украины продолжается уже две недели и, очевидно, вышла далеко за рамки первоначального плана Москвы, пишет The Insider. С первых дней войны украинское руководство и общественность западных стран призывает к введению бесполетной зоны в небе над Украиной, чтобы прекратить применение российской военной авиации. Однако лидеры США и других стран-членов НАТО (а только эти страны могут такую зону в теории обеспечить) от этого шага отказываются.

Несмотря на поддержку Украины оборонительными вооружениями, экипировкой и деньгами, Запад сегодня не готов выступать в роли стороны, принуждающей Москву к миру с помощью военной силы. Дело не только в политической осторожности Запада, но и в том, что отсутствие такой зоны э ослабляет Россию в военно-техническом, политическом и моральном смысле больше, нежели делало бы это ее наличие. Кроме того, есть сомнения в принципиальной технической реализуемости такой зоны для авиации НАТО. Поэтому подразумевается, что украинцы сами максимально затруднят использование российской авиации в украинском небе с помощью поставляемых Западом вооружений.

Не политический, а моральный выбор

С начала войны Россия потеряла существенное количество боевой авиации: фото- и видеосъемкой подтверждены потери как минимум 11 самолетов и 11 вертолетов, а украинские данные говорят о 49 потерянных российских самолетах и свыше 80 вертолетах. Даже по нижней границе это сопоставимо со всеми потерями российской авиации в ходе, например, первой чеченской войны. В Афганистане же в 1979–1989 годах СССР терял в год в среднем 12–13 самолетов (в 1984–1988 годах пиковые ежегодные потери доходили до 19–20 самолетов) и 30–33 вертолета. При этом поставки американских переносных зенитно-ракетных комплексов еще только начинаются, и российские потери будут расти с каждым следующим днем войны.

Каковы производственные возможности России? В 2021 голу ее армия получила более 60 новых самолетов и вертолетов всех типов, а еще 200 прошли модернизацию (зачастую это означает просто плановый ремонт). Таким образом, российские двухнедельные потери даже по самой минимальной планке — это треть годового производства всей военно-авиационной промышленности. И учитывая эмбарго на поставки любого оборудования и компонентов для российского ВПК, принятое Западом и поддержанное Японией, Южной Кореей, Тайванем и Сингапуром, России будет очень непросто восполнять эти потери.