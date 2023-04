Как немецкие «благотворители» через неонацистов снабжают путинскую армию рашистов

Немецкий благотворительный фонд «Мост мира — помощь жертвам войны», позиционирующий себя как антифашистский, под видом гуманитарной помощи осуществляет поставки российским захватчикам. Помогают ему в этом неонацисты и провокаторы из SERB, известные нападениями на российских оппозиционных активистов и политиков и связанные с МВД РФ. «Мост мира» не единственная немецкая организация, помогающая оккупантам в Украине отмечает издание The Insider.

Плач по сотруднику Штази

«Мы сейчас просто встретились здесь с группой наших немцев. Коренных немцев, которые уже 8 лет привозят сюда гуманитарную помощь. Которые в Горловке были, которые были в других городах. Которые 800 проектов сделали для людей, которые здесь живут, — мирные люди, которых всё это время бомбили украинские фашисты. И эти люди, наши немцы, они продолжают помогать, несмотря на санкции, которые против них ввели», — говорит, рыдая, прокремлевская активистка Елена Колбасникова в репортаже телеканала «Царьград». Колбасникова стала известна после начала вторжения в Украину — вместе с мужем Максимом Шлундом (оказавшимся ранее судимым россиянином Ростиславом Теслюком) она организовывала в Кёльне акции в поддержку Кремля. Издание The Insider уже писало о связях Колбасниковой с немецкими ультраправыми, генконсульством РФ и Русским домом в Берлине.

В репортаже «Царьграда» Колбасникова говорит о Лиане Килинц, председателе фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» (Friedensbrücke — Kriegsopferhilfe e.V.), зарегистрированного в Германии. Килинц родилась в семье сотрудника Министерства госбезопасности ГДР (Штази). Ведомство известно своими репрессивными методами против инакомыслящих. «Отцу запретили работать до конца жизни. И почему? Потому что он служил моей родине, моему государству», — жалуется Килинц в пропагандистском фильме экс-агента российской разведки Анны Чапман.

Активистка занимается различными инициативами — от гуманитарных поставок мирным жителям пострадавших районов до организации мероприятий в России с участием детей Донбасса совместно с властями так называемой “ДНР”. 9 мая 2022 года она развернула флаг «ДНР» перед памятником советскому солдату, за что ее задержала полиция.

Лиана Килинц представляется в СМИ как «антифашистка», но, как видно по открытым источникам, Килинц сотрудничает с российскими ультраправыми, в том числе с праворадикальной группировкой SERB, которую курируют российские спецслужбы, а ее фонд «Мост мира» под видом гуманитарных грузов снабжает российскую армию товарами для ведения боевых действий, в том числе машинным маслом для БМП, дронами и блокираторами дронов, тепловизорами и т.д.

Нацисты на Донбассе

31 января этого года международная волонтерская группа «Москва — Донбасс», которая заявляет, что «помогает жителям “ДНР” и “ЛНР”, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», опубликовала у себя в Telegram фотографии с последней доставки гуманитарного груза. В поездке принимали участие в том числе Лиана Килинц и ее фонд «Мост мира». На общей фотографии, где участники держат флаг организации, засветились довольно известные личности. Например, Александр Петрунько — провокатор из SERB, среди прочего известный тем, что в 2017 году напал на Алексея Навального, плеснув в него жидкостью, разъедающей глаза. Как ранее уже писал The Insider, среди провокаторов SERB есть сотрудники МВД, а курирует банду центр «Э» МВД РФ.

Другие известные участники группового фото из поездки на Донбасс — Сергей Моисеев (председатель харьковской сепаратистской организации «Русь триединая», организовывал мероприятия вместе с ультраправым активистом, организатором «Русских маршей» Георгием Боровиковым и его партией «Правая Россия») и неонацист Геннадий Шибанов — координатор движения «Русская Москва» и активный участник «Русских маршей».

В 2013 году Шибанов участвовал в беспорядках в московском районе Бирюлево Западное, где местные жители, возмущенные убийством 25-летнего Егора Щербакова, подожгли торговый центр и разгромили овощебазу, требуя убрать оттуда незаконных мигрантов. В рамках расследования тех событий Шибанова задержали, но сразу же отпустили. Пользователь LiveJournal ivan777lapshin утверждал, что распорядился об этом сотрудник Алексей Окопный. Окопный якобы заявил, что Шибанов является их сотрудником и находился в Бирюлево по заданию МВД.

Сергей Моисеев общается и с Константином Малофеевым — спонсором войны на Донбассе и основателем телеканала «Царьград»

В центре на фотографии Елена Романенко — учредительница МВГ «Москва — Донбасс». В 2016 году она основала фонд «Руспомощь», который отправляет детей Донбасса в казачий лагерь «Предтеченский городок» для «духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания». Проект получает деньги из Фонда президентских грантов. «На базе лагеря дети проходят начальную военную подготовку, укрепляют веру в себя, обретают духовность, учатся новому и полезному делу, находят добрых друзей», — говорится на странице проекта.

Чем занимаются дети в казачьем лагере

Воспитывал детей в этом лагере и ныне покойный Александр Мирошниченко — националист и боевик батальона «Призрак», воевавший на Донбассе с 2014-го и погибший осенью прошлого года. Килинц, Петрунько, Моисеев, Шибанов и Романенко были на похоронах Мирошниченко. На фотографии с траурной церемонии видна и Ольга Бельцева — депутат московского муниципального округа Отрадное от «Единой России». Сын Бельцевой воюет в Украине, она была одной из матерей военнослужащих, с которыми Владимир Путин встретился в ноябре в своей резиденции в Ново-Огареве. Единоросска является также волонтером МВГ «Москва — Донбасс».

Похороны Александра Мирошниченко

А на поминках Мирошниченко вместе с Килинц и Романенко сфотографировалась Людмила Чубакова — еще один провокатор из SERB и участница «Русских маршей».

На другой фотографии с январской доставки гуманитарной помощи Килинц позирует в обнимку с фитнес-тренером Игорем Грунским.

Лиана Килинц и Игорь Грунской

Судя по всему, Грунской — также член организации Моисеева «Русь триединая», он часто появляется на фотографиях движения. Кроме того, фитнес-тренер принимает участие в мероприятиях «Союза православных хоругвеносцев», близкого к РПЦ. Эта организация относится к православному национал-фундаментализму, известна разгонами ЛГБТ-маршей в Москве, а также публичным сожжением книг Джоан Роулинг, Владимира Сорокина и Эдварда Радзинского.

Ее члены используют лозунг «Православие или смерть!», признанный экстремистским на территории РФ. Один из лидеров «Союза православных хоругвеносцев», Игорь Мирошниченко — неонацист и отрицатель Холокоста. Вероятнее всего, Грунской состоит и в этой организации — он даже фотографируется в качестве модели в футболках дизайн-студии Мирошниченко «Русский символ».

Грунской в одежде дизайн-студии «Русский символ». Лозунг — «Новороссия или смерть»

«Антифашистка» не брезгует сотрудничать и с движением, член которого совершил громкое убийство на почве межнациональной розни. В июне 2019 года ее фонд доставил гуманитарный груз совместно с участниками «Национал-консервативного движения» Андреем Ериным и Андреем Сербияном. В России активисты НКД известны тем, что вместе с SERB нападают на представителей ЛГБТ-сообщества. В той поездке на Донбасс, как и во многих последующих, вместе с членами НКД участвовал провокатор SERB Александр Петрунько.

Отправка «гуманитарного груза». На фото вместе с Романенко, Моисеевым и Петрунько — члены НКД Андрей Ерин и Андрей Сербиян. Сайт фонда «Мост мира — помощь жертвам войны»

На мероприятиях НКД Ерин и Сербиян почти всегда появляются вместе с соратником Андреем «Белым» Скворцовым. «Белый» участвовал и в силовых акциях SERB вместе с Петрунько, Чубаковой и лидером группировки Игорем Бекетовым (Гошей Тарасевичем). Например, в мае 2019-го они пытались сорвать проведение ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок».

Через две недели после доставки гуманитарного груза на Донбасс Андрея «Белого» задержали по обвинению в убийстве гражданина Киргизии в центре Москвы.

«Около 22.00 трое товарищей: 19-летний консультант магазина спортивных товаров Константин (все имена изменены), 18-летний Григорий и 17-летний Антон прогуливались в сквере и пили вишневый эль. Мимо них проходили двое киргизов — 25-летний Ууал и 32-летний Алтын. Они возвращались с работы (оба трудятся на стройке) домой в хостел, который находится на той же улице.

Как позднее пояснил Константин, ему показалось, что гастарбайтеры были враждебно настроены — то ли сказали что-то, то ли не так посмотрели. Он достал газовый баллончик и распылил им в лицо едкую жидкость. После этого началась потасовка, и трое приятелей вытащили ножи. Оружие было у всех, но в настоящий момент еще не установлено, кто конкретно наносил удары. Однако двое ребят дали показания против своего младшего товарища», — писал «Московский комсомолец».

Слева направо: Андрей Сербиян, Андрей «Белый» Скворцов, Андрей Ерин на конференции НКД

«Младшим товарищем» как раз и оказался «Белый», которого «МК» называет «самым ярым <из троих подозреваемых> приверженцем ультраправых взглядов и известным в узких кругах националистом». Вместе со своим другом Глебом Назаркиным (также фигурантом этого уголовного дела) он основал свою собственную группу сторонников превосходства белой расы.

При обыске у «Белого» с соратниками изъяли «различное холодное оружие, ножи, мачете, спецодежду с символикой, прочую атрибутику и литературу националистического толка». Сейчас он, судя по информации в националистических пабликах, отбывает 9 с половиной лет колонии общего режима за убийство по мотивам национальной ненависти.

Однако причастность члена НКД к убийству никак не повлияла на решение фонда «Мост мира» сотрудничать с членами движения. Осенью того же года национал-консерваторы совместно с организацией Килинц снова приняли участие в доставке гуманитарного груза на Донбасс.

Члены НКД отправляют грузовик на Донбасс совместно с фондом «Мост мира»

Убийственная помощь

13 ноября 2022 года координатор МВГ «Москва — Донбасс» Сауле Иванова опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» призыв о помощи от боевиков, которым срочно понадобилось смазочное масло для военной техники. Уже на следующий день трансмиссионное масло нашлось — Иванова написала, что оно поедет «в мотострелковые подразделения защитников Донбасса» 16 ноября.

16 ноября опубликован благодарственный пост в Telegram-канале группы «Москва — Донбасс»: «В сухом остатке на борту сегодня загруженной 20-тонной фуры с помощью уехала не одна бочка, как у нас просили (180 литров), а две. И еще плюс четыре бочонка. Масло это очень необходимо для обслуживания и ремонта боевых машин пехоты», — говорится в посте. Опубликованы и фотографии бочек: синяя поедет в “ДНР”, зеленая — в “ЛНР”.

На следующий день всё та же Сауле Иванова и единоросска Ольга Бельцева пишут о том, что «гуманитарный двадцатитонник» загружен и отправлен на Донбасс. Они благодарят Лиану Килинц и ее фонд «Мост мира — помощь жертвам войны». На фотографиях загрузки вместе с Килинц практически вся ее старая компания — Елена Романенко (МВГ «Москва — Донбасс»), Геннадий Шибанов («Русская Москва»), Людмила Чубакова (SERB).

Слева направо: Людмила Чубакова, Елена Романенко, Сауле Иванова, Лиана Килинц

22 ноября «Москва — Донбасс» публикует сообщение о том, что «двадцатитонник» прибыл к месту назначения и разгружен на складе в Донецке «при финансовой поддержке» фонда «Мост мира». Персональная благодарность объявлена не только Лиане Килинц, но и всему руководству фонда — «нормальным немцам». На видео разгрузки «гуманитарной помощи для жертв войны» видны купленные ранее бочки с трансмиссионным маслом для боевых машин пехоты. Сама Килинц во «ВКонтакте» пишет , что был доставлен транспорт с «гуманитарной помощью».

Бочка с трансмиссионным маслом на видео разгрузки «гуманитарной помощи»

Кроме того, уже неоднократно упоминавшийся Сергей Моисеев из «Руси триединой» 9–10 января собирал пожертвования на бензин для транспортировки термобелья, амуниции, тепловизоров и медикаментов «нашим воинам на передовую». Загрузка прошла 10 января на складе «Руси триединой». На следующий день МВГ «Москва — Донбасс» объявила о своей загрузке и отправке фуры из Москвы.

Моисеев также принимал участие в этом мероприятии — вероятнее всего, свою «гуманитарную помощь» он погрузил на этот же транспорт. На фотографиях опять видны бочки с трансмиссионным маслом, в тексте сообщения также содержатся «персональные благодарности, особенно за три бочки трансмиссионного масла для машин боевой пехоты». Аналогичное видео опубликовал на своем сайте «Мост мира». «Гумконвой» прибыл в Донецк 14 января.

В конце января фонд Килинц помогал переправлять на Донбасс спутниковые тарелки для приема интернета, а также метеостанции и анемометры для артиллерии. А в феврале «Мост мира» оплатил и доставку антидронового ружья и дрона, которые отправились в казачий полк “ЛНР”.

В сентябре 2022 года у Килинц начались проблемы с законом: полиция Бранденбурга ведет расследование в отношении ее фонда по подозрению в разжигании ненависти и отрицании геноцида. Поводом послужила фотография на официальном сайте «Моста мира», где изображены мужчины и женщины с флагом Новороссии и запрещенным символом Z. Сейчас счет организации закрыт, а некоммерческий статус (позволявший ей не платить налоги в немецкий бюджет) аннулирован. Судя по сообщению на сайте фонда, отправление гуманитарных грузов из Германии приостановлено, транспортировка осуществляется из Москвы.

Сама активистка покинула страну якобы из-за того, что ее дом «осадили сомнительные персонажи на украинских машинах», и также находится в Москве. Пожертвования для организации приходят на ее личный немецкий счет. «По сути, нас обвиняют в том, что мы доставляем еду и воду не тем людям. Причины этого чисто политические. Мы — невольные свидетели реальной ситуации в “ДНР” и “ЛНР”, которые после референдума принадлежат России», — жаловалась Килинц в интервью РИА «Новости».

Тем не менее, фонд «Мост мира — помощь жертвам войны» по-прежнему зарегистрирован в Германии. При его поддержке даже проводятся музыкальные фестивали — один из таких планируется в июле в немецком городе Фризак. «Мы не хотим никаких предвыборных кампаний или рекламы политических партий на территории фестиваля. Мы сердечно приглашаем всех людей, которые выступают за мирное сосуществование и своими действиями формируют будущее на благо земли и всей человеческой семьи.

Мы относимся друг к другу как к равным, что означает отсутствие спешки и дискриминации. Мы не допускаем расистских, шовинистических, националистических, насильственных, гомофобных, сексистских, воинственных или иных дискриминационных позиций», — пишут организаторы Pax Terra Musica на своем сайте. Непонятно, как с этим сочетается поддержка от фонда, который вместе с неонацистами поставляет товары для БМП и артиллерии российских оккупационных войск.

Военно-агропромышленный комплекс

«Мост мира — помощь жертвам войны» не единственная якобы благотворительная организация, снабжающая российских военных на Донбассе. В сентябре прошлого года в поле зрения журналистов немецкой вещательной корпорации MDR попала ассоциация «Будущее Донбасса» (Aktionsbündnis Zukunft Donbass e.V.). Как выяснили расследователи, организация не только сотрудничает с одноименным объединением в Луганске и лидерами самопровозглашенной «Луганской народной республики», но и поставляет сепаратистам, в частности, рации.

Главное таможенное управление в Эрфурте проверяет ассоциацию на предмет нарушения санкций Евросоюза. Управление по защите конституции Тюрингии также заверило журналистов, что в курсе ситуации, но не хочет давать более подробных комментариев, поскольку «подобные публичные заявления особенно интересны для иностранных спецслужб». Однако, судя по сайту Zukunft Donbass, грузовики с «гуманитарным грузом» до сих пор идут в оккупированные регионы Украины прямиком из Германии — иногда на военном грузовике с буквой Z.

Военный грузовик с буквой Z, прибывший из Германии в Луганск

Zukunft Donbass открыто поддерживает в войне Россию. За четыре дня до вторжения в Украину в группе организации в Facebook появился пост со словами: «Не все могут или хотят эвакуироваться. Наши пожертвования для этих людей. Именно сейчас, когда западная клика политиков так изворачивается и игнорирует события на Донбассе, мы должны и будем действовать». А в июле, вскоре после захвата российскими войсками украинского города Лисичанска, в группе говорилось: «Вчера был важный день для народа Луганской Народной Республики. С освобождением и взятием города Лисичанска территория “ЛНР” перешла под полный контроль народного ополчения “ЛНР” и вооруженных сил РФ». О «гуманитарных миссиях» Zukunft Donbass пишут российские дипломаты — например, посольство РФ в Вене и генконсульство в Лейпциге.

Организация имеет счет для пожертвований в Wartburg-Sparkasse (сберегательная касса одного из районов Тюрингии). До недавнего времени ассоциация сотрудничала с известными медицинскими учреждениями в Германии — например, Helios Klinikum Meiningen (университетская больница Йены) и домом престарелых Ambiente в Эрфурте.

Более того, как выяснил The Insider, по крайней мере до начала войны в Украине партнерами Zukunft Donbass были благотворительные организации, которые сейчас поддерживают Украину и осуждают российское вторжение. С 2016 по 2018 год некоммерческая организация Human Plus e.V. совместно с Zukunft Donbass доставляла гуманитарную помощь в Луганск и другие города Донбасса. Председатель Human Plus e.V. Анестис Иоаннидис называл основательницу Zukunft Donbass Раису Штайник «внештатным сотрудником» своей организации, однако сама Штайник, регулярно раздающая интервью прокремлевским телеканалам вроде RT, часто представлялась «координатором Human Plus по Восточной Европе».

Раиса Штайник дает интервью RT Deutsch

Между тем Human Plus поддерживают крупнейшие немецкие и швейцарские компании — к примеру, Leisure Cargo, Jet Aviation. Сейчас организация по-прежнему помогает Украине, однако о сотрудничестве с Zukunft Donbass больше не упоминает. По словам Иоаннидиса, он общается с мэром Киева Виталием Кличко, который предоставляет ему список необходимых товаров для помощи жителям украинской столицы. Партнером Human Plus сейчас является фонд известного немецкого актера Тиля Швайгера. В Human Plus не ответили на вопросы The Insider о сотрудничестве со Штайник.

Организация «Немецко-украинский центр» (Deutsch-Ukrainisches Zentrum e.V.) поддерживала сбор пожертвований для двух клиник Донбасского региона. Проект якобы принадлежал Human Plus, однако ссылка для пожертвований вела на реквизиты Zukunft Donbass. Сейчас «Немецко-украинский центр» занимается помощью украинским беженцам в Германии и поставляет гуманитарную помощь в города, подконтрольные Киеву — например, во Львов и освобожденный в апреле прошлого года город Иванков в Киевской области.

Что касается основательницы Zukunft Donbass Раисы Штайник, согласно информации Deutsche Welle, она родилась в Житомирской области, но с 1974 года живет в германской федеральной земле Тюрингия. «За годы независимости Украины она неоднократно посещала страну и постоянно следила за ситуацией на родине. Начало военных действий на востоке Украины в 2014 году ее шокировало», — писал DW в 2017 году. Женщина рассказывала журналистам, что чуть не впала в депрессию от зрелища разбомбленных домов в Донбассе «и решила помочь больницам Луганской области». Однако The Insider изучил биографию Штайник и выяснил, что ее поддержка Донбасса может быть связана с бизнес-интересами в России.

В профиле женщины LinkedIn написано, что она работает заместителем гендиректора немецкой компании CasusBioOil Traiding. Согласно информации на сайте фирмы, она была создана для импорта растения рыжик посевной из России в Германию в качестве биотоплива для самолетов. Однако из-за санкций 2014 года проект был фактически заморожен. Несмотря на это, до недавнего времени немецкая компания участвовала в бизнес-конференциях в России. Сама Штайник активно продвигала выращивание рыжика на экспорт в интервью российским агропромышленным изданиям.

Фейковые наблюдатели

The Insider нашел еще одну немецкую благотворительную организацию, которая открыто сотрудничает с российскими оккупантами — Friedenshilfe Großostheim e.V. Организация доставляет гуманитарную помощь в город Алчевск Луганской области. Вместе с различными организациями ветеранов войн, «Боевым Братством», «Единой Россией», Благотворительным фондом Игоря Стрелкова и профсоюзом сотрудников МВД РФ Friedenshilfe реализовала проект «Тепло Севера», направленный в том числе на взаимодействие между субъектами РФ и оккупированными территориями Украины (например, организацию участия российских спортсменов в соревнованиях на Донбассе и наоборот).

Cайт Friedenshilfe Großostheim гласит, что организация «политически нейтральна». При этом член правления Friedenshilfe Татьяна Рааб (Алифанова) в 2018 году была наблюдателем на «всеобщих выборах» в так называемой “ЛНР”. «Мы побывали на трех избирательных участках. Я была положительно удивлена явкой, столько народа там было, все улыбались. В общем, для людей это был праздник, они радовались возможности прийти на эти выборы», — говорила она на брифинге, не забыв подчеркнуть, что люди идут голосовать, чтобы добиться «международного признания своей молодой Республики».

Автор: Ива Цой

Источник: The Insider