Как российские спецслужбы организует атаку беженцами в Финляндию

Вот уже второй месяц погранпереходы между Россией и Финляндией штурмуют арабские мигранты, как и раньше — на польско-белорусской границе — их подвозят организованными группами, а российские пограничники заботливо выдают им велосипеды. Финнам пришлось даже на время закрыть погранпереходы — они хотели возобновить работу 14 декабря, но поток мигрантов никуда не делся, и границу снова пришлось закрыть.

Журналисты издания The Insider пообщались с мигрантами и помогающим им контрабандистами и выяснил: наплыв беженцев происходит не просто с ведома, а под полным контролем российских силовиков. Также удалось найти подтверждение тому, что кризис на финской границе организован теми же структурами, что и кризис на границе Польши и Беларуси.

На велосипеде в Финляндию

Первые сообщения о том, что российско-финскую границу пытаются перейти арабские мигранты без шенгенских виз, появились в начале ноября. К погранпереходам они приезжали на такси или группами. Как сами мигранты писали в арабских чатах, российские пограничники выдавали им велосипеды и пропускали через российский погранпункт без шенгенских виз, чтобы те могли добраться на финской стороны и там попросить убежище.

К середине ноября количество мигрантов уже исчислялось сотнями. В итоге сначала финские власти попытались ввести ограничения на переход границы на велосипедах, а когда это не принесло успеха, стали закрывать один КПП за другим, вплоть до самого северного — Райа-Йоосеппи, расположенного в 240 км от Мурманска и почти в тысяче километров от Санкт-Петербурга: несмотря на наступающие холода, арабские мигранты добрались и до этого погранперехода.

Как оказалось, мурманские власти организовывали автобусы, перевозя арабских беженцев от уже закрытых КПП к еще открытым, ставили там палатки и помогали с горячей едой. «На границе с Финляндией у КПП Салла сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом. Страна НАТО искусственно создает затор», — объяснял помощь мигрантам в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В итоге 30 ноября Финляндия приняла решение закрыть все погранпереходы до 14 декабря. Однако когда спустя две недели граница открылась, ситуация повторилась.

На открытых погранпереходах Ваалимаа и Ниирала снова появились десятки арабских беженцев на велосипедах. В итоге финские власти меньше чем за сутки вновь приняли решение закрыть все погранпереходы уже до 14 января.

С белорусской границы на финскую По данным финских таможенников, с начала ноября почти полторы тысячи арабских мигрантов смогли преодолеть российско-финскую границу и попросить убежище в Евросоюзе. Теперь все они находятся в Финляндии и дожидаются рассмотрения их дел. В основном это выходцы из стран Ближнего Востока — беженцы из Сирии, Ирака, Йемена, Сомали и даже Эфиопии и Египта. Все они приехали в Россию для того, чтобы попытаться любыми путями попасть в Европу. Правда до ноября они собирались пробраться в Евросоюз нелегальным и очень опасным путем через леса на границе между Республикой Беларусь и Польшей. Однако, как выяснил The Insider, в ноябре в арабских пабликах и группах в социальной сети Facebook, где еще недавно рекламировалась Беларусь, стала распространяться информация о том, что для беженцев открылся новый путь — в Финляндию прямо из России. Более того, сами мигранты, которым удалось пересечь границу, на своих страницах и в аккаунтах стали публиковать видео с историями успеха. Так, например, сделал некий Али Альхaмзами из Ирака. 9 ноября он прилетел в Москву прямым рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов, 14 ноября пересек границу с Финляндией и поселился в городе Лиексе. Теперь он пишет об этом у себя в TikTok. В этих же группах публиковались и номера телефонов людей, которые за деньги обещали помочь оформить документы в Россию и добраться до финской границы. Под видом сирийского беженца корреспондент The Insider созвонился с одним из них — человеком, подписавшим себя в Telegram кириллицей — Муха.

Муха сообщил, что он действительно готов помочь оформить визу и даже сможет сделать для этого деловое приглашение из России. Однако его услуги будут стоить недешево — $3800, если человек заплатит половину суммы вперед, или $4200 — если всю сумму клиент будет выплачивать по приезде в Россию. При этом деньги нужно будет заранее перевести на счет некой фирмы-гаранта в Турции.

Другой дилер, с которым связался The Insider, предложил оформить российскую визу по деловому приглашению за $5 тысяч, при этом сама виза будет изготавливаться два месяца — якобы такие сроки устанавливают российские консульства. Вербовка в русском культурном центре в Дамаске До закрытия финских границ в пабликах и группах мигранты активно рекомендовали оформлять студенческие учебные визы в Россию. Их цена составляла всего $1,5 тысячи, а дилеры обещали гарантированное зачисление в российские вузы. The Insider смог пообщаться с одним из студентов из Сирии — Мусой (имя изменено), которому удалось получить учебную визу. Он рассказал, что в российские вузы арабских абитуриентов берут по среднему баллу школьного аттестата и даже без знания русского языка! Хоть Муса и не обращался к посредникам, как оказалось, визу ему помогли оформить в Русском культурном центре в Дамаске. Действительно, в Telegram-канале РКЦ постоянно публикуют объявления о наборе иностранных студентов в российские вузы. Однако учиться в России он не стал — 14 декабря он отправился на финскую границу и попросил убежище. Сейчас дилеры утверждают, что выдача студенческих виз для граждан Сирии, Ирака, Йемена и Египта поставлена на паузу. Официально — в связи некими изменениями процедур. Однако вместо учебных виз в арабских пабликах уже активно рекламируются спортивные. Российские силовики встречают и провожают Перенаправить поток мигрантов из Беларуси на финскую границу в ноябре решили российские силовики. Об этом The Insider рассказал один из контрабандистов — Абдулла (имя изменено). По словам Абдуллы, он и его коллеги зарабатывали тем, что отвозили беженцев к польской границе в Беларуси. Но в начале ноября с ним связались «российские офицеры». «Россия начала пропускать мигрантов примерно полтора месяца назад, и мы узнали об этом через офицеров, с которыми у нас есть связи», — рассказывает Абдулла.

На переход границы контрабандисты также установили свой прейскурант. Так, по словам контрабандиста, мигранты платят по $1200: из них $500 передается российскому пограничнику, а $200 — водителю машины. «Я подвожу людей только к границе, дальше о них уже заботятся российские пограничники — дают им велосипеды для пересечения границы в Финляндию», — рассказывает Абдулла.

О связях с силовиками говорит и дилер документов Муха. По его словам, контроль за трафиком мигрантов начинается еще в аэропорту, когда беженцы прилетают в Россию, — там их встречает «некий полковник» и помогает пройти границу.

Сейчас, на фоне закрытой финской границы, контрабандисты и дилеры снова всем беженцам предлагают отравиться в Беларусь, где они высадят мигрантов в лесу около польской границы и покажут примерное направление, в котором нужно будет идти десятки километров. По мнению политологов, то что происходит на финской границе, — месть Финляндии за вступление в НАТО. Такой же версии придерживаются и в самом Североатлантическом Альянсе. «Это то же самое, что мы видели на границе с Беларусью [в 2021 году]. Мы считаем, что это еще один пример использования Россией миграции как инструмента давления на страны Европы», — заявлял в ноябре Йенс Столтенберг. Как устроен бизнес «контрабанды мигрантов» Пока ФСБ помогает Кремлю решать свои политические задачи, ушлые российские предприниматели делают на этом деньги. Среди них, например, Сергей Мерзляков и Халед Эльмер, основатели проекта Made in russia24. В этом бизнесе они уже не первый год, завезли в Россию (а через Россию — в ЕС) немалое количество иностранных граждан из арабских и африканских стран. Всё началось в Перми, где Сергей Мерзляков начал предлагать услуги получения приглашений и помогал въехать в Россию гражданам из-за рубежа через компанию ООО «Урал-Вуд», работавшую в области производства и экспорта обрезного пиломатериала. Компания имела филиалы в Ираке и султанате Оман и имела активные деловые отношения с компаниями в арабских странах (на данный момент компания входит в объединение «Лестех»). Гражданам разных арабских стран помогали приехать в Россию и легализоваться всевозможными способами: вначале чаще всего это были учебные основания, а именно — поступление в Пермский Политех (там Сергей Мерзляков был знаком с профессором Владимиром Первадчуком). Также приглашения оформлялись как туристические — посредством различных местных отелей и турфирм. Со временем методы множились, и число прибывающих увеличивалось. С начала 2019 года Сергей и Халед стали активно снимать видеоконтент и развивать свои соцсети. В апреле 2020-го Сергей придумал новый способ — завоз восточных женихов. К бизнесу подключился Роман Ведерников, с которым они создали проект — русско-арабский сайт знакомств Rusmarry. В 2019 году RT снял о них хвалебный сюжет, которым они поспешили похвастаться. А когда в 2021 году мигранты начали штурмовать Польшу с территории Беларуси, канал засветился в статье на сайте DW. В конце марта 2021 года Сергей Мерзляков снял видео, где рассказал, что именно сейчас самое время приезжать целыми семьями, для чего созданы все условия, а также рассказал, как покинуть Беларусь поскорее. Летом 2021 года основатели Made in russia24 на своем YouTube-канале объясняли устами Халеда как действовать, несмотря на трудности и ограничения на границах Беларуси с ЕС. The Insider на основании доступных видеоматериалов установил, что схема контрабандистов работала просто: клиент отправляет скан своего паспорта и подтверждение проживания в своей стране, выбирает отель, по электронной почте получает приглашение в Беларусь, покупает билет туда-обратно, делает тест на коронавирус, прилетает без визы в аэропорт Минска, его встречает менеджер Made in russia24, который вручает ему страховку, далее они идут к консулу прямо в аэропорту, где клиент получает визу. Весной 2023 года Мерзляков также открыл еще один проект — Study in russia24. Он обещал клиентам регистрацию в аккредитованных вузах всего за 24 часа (предоставляют полный пакет — от встречи до сопровождения по врачам). Контрабандисты не афишируют, что участвуют в схемах ФСБ по направлению мигрантских потоков в Польшу и Финляндию, но желающим воспользоваться этими услугами всё ясно и без дополнительных разъяснений. Так, уже уже после открытия границы с Финляндией 14 декабря 2023 года каналы Сергея Мерзлякова и Халеда Эльмера опубликовали видео, где Халед лично встречает в аэропорту Шереметьево граждан Сирии и сопровождает их на машине к месту медицинского осмотра. Материал подготовлен при участии Алексея Ремизова

Автор: Михаил Калинин

Источник: The Insider