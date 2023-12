Как российские спецслужбы организует атаку беженцами в Финляндию

Сейчас, на фоне закрытой финской границы, контрабандисты и дилеры снова всем беженцам предлагают отравиться в Беларусь, где они высадят мигрантов в лесу около польской границы и покажут примерное направление, в котором нужно будет идти десятки километров.

По мнению политологов, то что происходит на финской границе, — месть Финляндии за вступление в НАТО. Такой же версии придерживаются и в самом Североатлантическом Альянсе. «Это то же самое, что мы видели на границе с Беларусью [в 2021 году]. Мы считаем, что это еще один пример использования Россией миграции как инструмента давления на страны Европы», — заявлял в ноябре Йенс Столтенберг.

Как устроен бизнес «контрабанды мигрантов»

Пока ФСБ помогает Кремлю решать свои политические задачи, ушлые российские предприниматели делают на этом деньги. Среди них, например, Сергей Мерзляков и Халед Эльмер, основатели проекта Made in russia24. В этом бизнесе они уже не первый год, завезли в Россию (а через Россию — в ЕС) немалое количество иностранных граждан из арабских и африканских стран.

Всё началось в Перми, где Сергей Мерзляков начал предлагать услуги получения приглашений и помогал въехать в Россию гражданам из-за рубежа через компанию ООО «Урал-Вуд», работавшую в области производства и экспорта обрезного пиломатериала. Компания имела филиалы в Ираке и султанате Оман и имела активные деловые отношения с компаниями в арабских странах (на данный момент компания входит в объединение «Лестех»).

Гражданам разных арабских стран помогали приехать в Россию и легализоваться всевозможными способами: вначале чаще всего это были учебные основания, а именно — поступление в Пермский Политех (там Сергей Мерзляков был знаком с профессором Владимиром Первадчуком).

Также приглашения оформлялись как туристические — посредством различных местных отелей и турфирм. Со временем методы множились, и число прибывающих увеличивалось. С начала 2019 года Сергей и Халед стали активно снимать видеоконтент и развивать свои соцсети. В апреле 2020-го Сергей придумал новый способ — завоз восточных женихов. К бизнесу подключился Роман Ведерников, с которым они создали проект — русско-арабский сайт знакомств Rusmarry.

В 2019 году RT снял о них хвалебный сюжет, которым они поспешили похвастаться. А когда в 2021 году мигранты начали штурмовать Польшу с территории Беларуси, канал засветился в статье на сайте DW. В конце марта 2021 года Сергей Мерзляков снял видео, где рассказал, что именно сейчас самое время приезжать целыми семьями, для чего созданы все условия, а также рассказал, как покинуть Беларусь поскорее. Летом 2021 года основатели Made in russia24 на своем YouTube-канале объясняли устами Халеда как действовать, несмотря на трудности и ограничения на границах Беларуси с ЕС.

The Insider на основании доступных видеоматериалов установил, что схема контрабандистов работала просто: клиент отправляет скан своего паспорта и подтверждение проживания в своей стране, выбирает отель, по электронной почте получает приглашение в Беларусь, покупает билет туда-обратно, делает тест на коронавирус, прилетает без визы в аэропорт Минска, его встречает менеджер Made in russia24, который вручает ему страховку, далее они идут к консулу прямо в аэропорту, где клиент получает визу. Весной 2023 года Мерзляков также открыл еще один проект — Study in russia24. Он обещал клиентам регистрацию в аккредитованных вузах всего за 24 часа (предоставляют полный пакет — от встречи до сопровождения по врачам).

Контрабандисты не афишируют, что участвуют в схемах ФСБ по направлению мигрантских потоков в Польшу и Финляндию, но желающим воспользоваться этими услугами всё ясно и без дополнительных разъяснений. Так, уже уже после открытия границы с Финляндией 14 декабря 2023 года каналы Сергея Мерзлякова и Халеда Эльмера опубликовали видео, где Халед лично встречает в аэропорту Шереметьево граждан Сирии и сопровождает их на машине к месту медицинского осмотра.

Материал подготовлен при участии Алексея Ремизова