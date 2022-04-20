Услід за «Москвою»: скільки ракет Нептун необхідно, щоб потопити кораблі Чорноморського флоту

Яким є найменший розклад сил при застосуванні проти пріоритетних морських цілей агресора нашого ПКРК РК-360 МЦ «Нептун»? Нагадаємо — його ракета має дальність до 280 км, швидкість 0,8-0,85М, маршову висоту польоту ПКР 10-300 м (на кінцевій ділянці 3-10 м), вага БЧ 150 кг, наведення інерційне + за GPS + активна РЛ ГСН.

Ракета комплексу Нептун

Підрахуємо основні цілі ворога. ЧФ Росії має 6-7 надводних кораблів, кожен із яких може нести до 8 КР 9М14Т РК «Калибр-НК» (у сумі 48-56 КР). Це 2-3 фрегати пр.11356Р 30-ої дивізії надводних кораблів: «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» та «Адмирал Эссен». А також 4 малих ракетних корабля (МРК) пр.21631 166-го д-ну МРК: «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево», «Ингушетия» та «Грайворон».

Фрегат пр.11356Р відносно великий (водотоннажність 3830/4035 т, довжина 125 м). Для захисту від ПКР він має в УВП 3С90М 24 ЗУР 9М317М ЗРК ‘Штиль-1″ та дві 30-мм арт. установки (АУ) АК-630.

ЗРК «Штиль-1» має по КР дальність до 20 км, стелю 0,1-15 км, 12 цільових каналів та 24 ракетних, вага БЧ ЗУР 70 кг, ймовірність ураження ПКР 0,7-0,8. Цей ЗРК міг би знищити залпом 8-9 ПКР «Нептун», якщо не врахувати дуже малу висоту польоту ПКР. Тобто, ПКР «Нептун» взагалі не уражається ЗРК «Штиль-1», якщо ракета летить на висоті нижче 100 м.

Ракетний крейсер «Москва» — вигляд до знищення

АУ АК-630 має високу скорострільність (4-5 тис. п/хв.), але невисоку точність, тому що її РЛС стоять окремо від АУ.

Для знищення одного фрегата може знадобитися до двох ПКР «Нептун».

«Москва» палає після влучення протикорабельних ракет

МРК пр. 21631 невеликий (водотоннажність 850/950 т, довжина 74 м). Для захисту від ПКР він має лише одну 30 мм АУ АК-630-2 «Дует». АУ АК-630-2 має дуже високу скорострільність (10 тис. п/хв.) та вищу точність. Але на МРК вона одна.

Для знищення 1 МРК пр.21631 може знадобитися 2 ПКР «Нептун». Звідси для ураження у сумі 2-3 фрегатів та 4 МРК може знадобитися щонайменше 12-14 ПКР «Нептун».

Але тут не враховано ще 6 носіїв КР на ЧФ – 6 підводних човнів пр.636.3, яких можна уразити за допомогою ПКР, лише коли вони спливли, або стоять біля причалу на базі.

На ЧФ Росії ще достатньо кораблів, які необхідно потопити, щоб гарантувати безпеку від морського десанту та деблокувати наші морські порти

Кожен такий підводний човен може нести 18 торпед або КР «Калибр-ПЛ» (повідомлялося, що його штатний склад 14 торпед та 4 КР, але можуть бути й інші співвідношення). Та навіть за штатного складу, 6 підводних човнів можуть у сумі нести 24 КР, а кожної доби в Україну летить до 50 ракет (у т.ч. до 50% КР).

У Середземному морі зі складу ЧФ знаходяться МРК «Орехово-Зуево» та підводний човен «Новоросийск» – але дальності польоту їхніх КР «Калибр» (до 2000 км) вистачить, щоб вдарити по Україні. Як і дальності польоту КР «Калибр» трьох МРК пр.21631 та ракетного корабля пр.11661К «Дагестан» Каспійської флотилії.

Пуск Нептуна

Тобто морських носіїв КР (а також сухопутних та повітряних) є значна кількість. Але кожен корабель ЧФ, знищений нашими ПКР – це мінус 8 КР, які вже не потраплять до наших військових об’єктів та міст.

На ЧФ Росії ще достатньо кораблів, які необхідно потопити

Крім того, на ЧФ Росії ще достатньо кораблів, які необхідно потопити, щоб гарантувати безпеку Одеси від морського десанту, захистити жителів узбережжя від обстрілів та деблокувати наші морські порти.

Тільки на базі у Севастополі на 17 квітня зібралося 39 плавучих одиниць ЧФ: 9 БДК, 5 підводних човнів, 2 фрегати, 2 МРК, 2 ракетні кораблі на повітряній подушці та 4 ракетні катери, 5 малих протичовнових кораблів, 2 патрульні кораблі, 3 тральщика, 1 розвідувальний корабель та 3 протидесантні катери. А від міста Берислав на нашій території до Севастополя по прямій лише 250 км.

Норвезькі NSM на службі у Польщі

Тому ЗСУ дуже потрібні ПКР, у т.ч. наші ,»Нептуни», американські Harpoon, норвезькі NSM, а також їхні берегові СПУ, мобільні пункти управління, допоміжна техніка, плюс ЗРК для їхнього прикриття. А скільки – це вже наші Генштаб та МО порахують. Може, 3 дивізіони та 60 ПКР з гаком, а може й більше.

Автор: Олексій Яровий, Defense Express