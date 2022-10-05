Как российские военные сдаются украинцам: “Можно меня сразу взять в плен, чтобы я не воевал вообще?”

“После серии неудач на фронте и объявления частичной мобилизации российские военные начали чаще выходить на контакт с украинской стороной, чтобы добровольно сдаться в плен”

— Координационный штаб по вопросам военнопленных, слушаю вас.

— Здравствуйте! Я призывной из России, и я не собираюсь воевать. Можно меня сразу взять в плен, чтобы я не воевал вообще? И чтобы это считалось, что я как будто никого не убивал, потому что я не собираюсь никуда идти.

Это один из звонков в украинский кол-центр “Хочу жить”, куда перенаправляют все звонки граждан Российской Федерации, которых либо уже мобилизовали или могут мобилизовать. Мужчины звонят для того, чтобы узнать, можно ли сдаться в украинский плен, как это сделать и гарантируют ли им при этом безопасность.

Съемочной группе Настоящего Времени удалось побывать в кол-центре “Хочу жить” и посмотреть на его работу. Как утверждают украинские военные, после серии неудач на фронте и объявления частичной мобилизации российские военные начали чаще выходить на контакт с украинской стороной, чтобы добровольно сдаться в плен.

Проект “Хочу жить” создали специально для коммуникации с российскими солдатами и теми гражданами, которые были мобилизованы на оккупированных украинских территориях. Оксана – диспетчер. Она тот человек, который налаживает первый контакт с позвонившими. По словам Оксаны, большинство обратившихся в кол-центр россиян интересуются подробностями процедуры сдачи в плен. Вот еще один фрагмент разговора оператора с военным РФ:

— В телеграм-канале есть специальный чат-бот, и для того, чтобы процедура сдачи прошла безопасно, там нужно ввести определенную информацию.

— Я понял, вы мне скажите, если я не буду никого убивать, я вообще не собираюсь. Меня сильно трогать не будут?

В “Хочу жить” уверяют, что всем сдавшимся гарантируют безопасность. “Украина гарантирует выполнение всех Женевских конвенций, а именно трехразовое питание, медицинскую помощь, а также связь с родными. Если пленный российский военнослужащий не желает возвращаться к себе на родину, то Украина рассмотрит возможность его пребывания на территории Украины”, – говорит Виталий Матвиенко, спикер проекта “Хочу жить”, координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Вместе с объявлением мобилизации в России ужесточили уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен. Тем, кто это сделал, грозит до десяти лет лишения свободы. В украинском проекте говорят, что многих российских мобилизованных это останавливает, поэтому в “Хочу жить” пошли навстречу потенциальным российским военнопленным.

“Все военнослужащие, добровольно сдавшиеся в плен, будут оформлены Украиной как взятые в плен в бою. Меньше чем за месяц в “Хочу жить” позвонили больше двух тысяч российских военнослужащих и их родственников”, – рассказывает спикер проекта Виталий Матвиенко. По его словам, у желающих сдаться в украинский плен россиян похожие мотивы: они боятся погибнуть или принципиально не поддерживают войну против Украины.

Звонок в кол-центр называется предварительной сдачей в плен. Но чтобы сделать это по-настоящему, российскому военному все равно нужно попасть в зону боевых действий. Когда потенциальный военнопленный окажется на территории Украины, с ним свяжутся, говорят сотрудники проекта “Хочу жить”, и сообщат, как перейти линию фронта.

“Белая ткань на автомате”. Как правильно сдаваться в украинский плен, объясняют бойцы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке. Он призвал мобилизованных в России бежать, протестовать или сдаваться в плен.

“Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в России это выбор: погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России это выбор: потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека. 55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить”, – заявил президент Украины в своем обращении.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в твиттере тоже написал обращение к мобилизованным россиянам с призывом сдаваться в плен: “Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение. По Женевской конвенции вы не будете выданы РФ, если сами этого не захотите”.

Практически с самого начала полномасштабной войны в Украине российские военные могут не просто сдаться в плен, а даже получить свободу и еще и заработать на этом. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о выплатах за добровольно переданную военную технику. И цены там весьма внушительные. Больше всего Киев готов заплатить за истребитель, штурмовик или бомбардировщик – миллион долларов.

В такую же сумму оценили целый русский военный корабль. Полмиллиона обещают тому, кто передаст вертолет. Танк – сто тысяч американских долларов. Заплатить могут даже за обычный КамАЗ. Передавший технику, согласно закону 2172, может рассчитывать на тайну сделки, новые документы и право выезда в третью страну. Из-за этих пунктов очень сложно проверить, как именно на практике работает закон.

Гораздо прозрачнее механизм при сдаче в плен. Денег при этом не заработать, но сохранить жизнь украинские военные гарантируют.

Инструкции, как правильно сдаться, публикуют в телеграм-канале “Хочу жить” и листовках, которые разбрасывают над оккупированными территориями с помощью агитационных снарядов.

Для начала стоит заранее предупредить украинскую сторону о своих намерениях добровольно сложить оружие по горячей линии или с помощью бота в телеграме. Это должно помочь, когда российский солдат окажется за пределами подконтрольной РФ территории.

Сдаться можно бойцам ВСУ, территориальной обороны, Национальной полиции Украины или СБУ. Безопасность пленных гарантируется Женевской конвенцией. “Их должны содержать в нормальных условиях, если будут судить, то в соответствии с законами, врачебная помощь, свобода вероисповедания”, – объясняет адвокат Валерия Ветошкина.

Теоретически звучит довольно просто. На практике все может оказаться несколько сложнее. “Если ты идешь с оружием и хочешь сдаться с оружием, ты должен своим видом показать, что не будешь его использовать, что магазин не пристегнут к автомату, что ты не держишь автомат на боевом взводе”, – говорит Юрий Береза, командир батальона Национальной гвардии Украины. “Опять же, наличие белой материи – это тоже знак. Если у тебя на автомате белая ткань, это знак, что ты идешь сдаваться”, – продолжает Тарас Березовец, офицер бригады им. Богуна.

Как понимать сигнал, поданный белой тканью, среди опрошенных НВ военных разногласий нет. А вот стоит ли брать с собой оружие человеку, который решил сдаться в плен? Вот мнение командира 98-го батальона теробороны Азова Родиона Кудряшова: “Что надо сделать? Сегодня это, в принципе, использовать все то, что использовали классически: поднять белый флаг, показать, что в твоих руках нет оружия. И с помощью этого сдаться в плен. Я не гарантирую, что это эффективная схема, но она дает больше шансов на сохранение жизни российскому солдату, чем все другие”.

Сейчас, по словам украинских военных, добровольно в плен сдаются не так много российских солдат. Возможно, потому, что с другой стороны фронта много бойцов ЧВК, которым за плен командиры угрожают смертной казнью. Или потому, что в рядах российской армии пока не так много насильно призванных мужчин. Но все может измениться, когда на фронт попадут те, кого сейчас забирают в рамках частичной мобилизации, как ее назвали в Кремле.

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