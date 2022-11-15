Как Россия использует свои АЭС за рубежом для шантажа и давления на власти развивающихся стран

Позже стало известно, что росатомовская «Аккую нуклеар» заменила турецкую İçtas Inşaat на TSM Enerji, учрежденную тремя российскими компаниями: «Титан-2» (49% акций), «Монтажно-строительное управление № 90» (25,5% акций) и «Сосновоборэлектромонтаж» (25,5%). Таким образом, управление строительством перешло от российско-турецкого к полностью российскому подрядчику.

Турецкое издание Tele 1 сообщило, что последствия разрыва контракта для Анкары оказались ощутимыми. Суточное производство бетона уменьшилось с предельных 2,5–3 тысяч до 200–300 кубометров. Работу прекратили от 7 тысяч до 10 тысяч квалифицированных строителей. Но самое главное — сроки возведения при таком режиме автоматически увеличились на 1–2 года. Это обрушивало планы Реджепа Тайипа Эрдогана торжественно запустить блок № 1 в преддверии столетия основания Турецкой республики и использовать этот повод как предвыборный актив в 2023 году.

Формальной причиной расторжения контракта «Росатом» назвал многочисленные нарушения со стороны турецкой компании. Однако, по данным аналитиков, угроза исключения компании была попыткой давления на Анкару с целью вынудить турецкие компании выкупить 49% в проекте «Аккую» и таким образом взять на себя часть финансирования строительства. По межправительственному соглашению, станция должна была строиться за счет российского госкредита, но документ предусматривает и возможность продажи доли в проекте иностранным инвесторам.

Переговоры об этом велись несколько лет, но в итоге все турецкие компании отказались участвовать. Включение турецкой стороны облегчило бы бремя финансирования для Москвы, что стало особенно важным после 24 февраля и серии санкционных ударов по финансовому сектору, когда искать средства на очередной транш России стало затруднительно. Впрочем, турецкая сторона не спешила вкладываться — теперь уже из-за кризиса в собственной экономике.

Предположительно, на переговорах в Сочи Эрдоган смог убедить Путина продолжать российское финансирование в полном объеме. Однако взамен ему пришлось согласиться на условие Москвы заменить российско-турецкого подрядчика на компанию, которая уже полностью контролируется российскими юрлицами. То есть принять решение, подвергающее, по мнению оппозиционных политиков Турции, национальную безопасность страны высокому риску.

После встречи в Сочи «Аккую нуклеар» заявила о переподписании контракта с отстраненной İçtas Inşaat. По данным источников, это помогло Эрдогану сохранить лицо, вернув «свою» компанию в проект. Однако на самом деле ее участие в строительстве блока № 1 и его запуске исключили. Будет ли компания строить другие реакторы «Аккую» — пока неизвестно.

Экспансия ради бюджетов

Принцип «строй — владей — эксплуатируй» пока скорее исключение, считает инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. По его мнению, сам «Росатом» преследует интересы освоения госбюджета:

«„Росатому” выгоден любой заказ на АЭС. Внутри страны нет роста спроса на электроэнергию, у нас сейчас ее перепроизводство, по крайней мере, на европейской части, потому что промышленное производство не растет. Поэтому им нужны заказы за рубежом». Эксперт не исключает, что нарратив о политической экспансии может использовать сам „Росатом“ в попытке получить финансирование или помощь от российской власти в организации договоренностей с лидерами стран на строительство АЭС.

В теорию, что проекты «Росатома» могут стать мощными элементами политического влияния, Ожаровский не верит. Каким бы ни был замысел Кремля, АЭС — это прежде всего энергетические объекты, принадлежащие другим странам и работающие в их юридическом поле. У государств при наличии политической воли есть возможность диверсифицировать поставки топлива, как это было сделано на Запорожской АЭС:

«Конечно, присутствие предприятия на территории другого государства — это всегда какое-то влияние. Но я бы не стал говорить, что это именно решающее влияние, я просто не знаю примеров. Я считаю, что это не работает. Нельзя говорить, что мы можем отключить станцию „Ловииса“ в Финляндии или Хмельницкую АЭС, которые работают на российском топливе».

Как «русский мир» проник в мирный атом

Внешняя экспансия «Росатома» может иметь несколько фундаментальных задач: выход на серийное производство реакторов, исполнение функций «второй энергетической дубины» Путина и обеспечение коррупционных схем, позволяющих осваивать бюджет и обогащаться, считает эксперт в области энергетики, работавший в Украине с представителями «Росатома» Константин Батозский.

Идею зарубежной экспансии в нынешнем виде связывают с именем Сергея Кириенко, который с 2005 по 2016 год возглавлял Федеральное агентство по атомной энергии. Одной из его задач стало создание «конвейерной модели» реакторов ВВЭР, чего так и не смогли достичь в СССР. Для этого «Росатому» понадобился крупный портфель заказов, обеспечить который исключительно внутренними проектами было невозможно. По словам Батозского, именно так появилась амбициозная идея — возвращаться на мировой рынок и усиленно продавать российские реакторы:

«Эта задумка хорошо легла на путинскую паранойю, которая уже появилась к 2005 году, и породила идею использовать атомную энергетику как „вторую энергетическую дубину“ после „Газпрома“. В то же время консультант Сергея Кириенко, методолог Петр Щедровицкий разработал идеологию под эту идеологию. Согласно ей, атомная станция — не просто энергетический объект, а инструмент присутствия государства. Такое продолжение идеи „русского мира“».

Идея «зашла» Владимиру Путину. Он выдал Кириенко карт-бланш на реализацию зарубежных атомных проектов, а также привлек Внешэкономбанк, наблюдательный совет которого Путин возглавлял, когда был премьер-министром РФ. Однако оказалось, что страны Восточной Европы опасаются работать с Россией, ведь есть шанс рано или поздно получить «русской дубиной». Тогда в ход пошли исключительные условия и пропаганда. «Росатом» начал спонсировать всевозможные научные конференции, симпозиумы и мероприятия. Корпорация активно использовала инструментарий «мягкой силы», не забывая при этом осваивать госбюджет и использовать систему госкредитования проектов за рубежом.

Батозский утвеждает, что именно тогда и возникла схема по разворовыванию бюджетных средств:

«ВЭБ.РФ (до 2018 года — Внешэкономбанк) кредитует зарубежные стройки, „Росатом” строит. Так, чтобы для стран-покупателей все было максимально легко. Вы ничего не тратите, просто подписываете контракт на сто лет, мы все на свои деньги построим, а вы будете получать электроэнергию по фиксированной цене первые 20 лет».

Лоббисты венгерского проекта

Там, где строительство АЭС сталкивается с противодействием, «Росатом» привлекает лоббистов. Методы их работы наиболее показательны на примере Венгрии, где переговоры по проекту «Пакш-2» долгое время были безрезультатны.

В проект «Пакш-2» входит строительство 5 и 6-го реакторов ВВЭР-1200 в районе построенной еще в 70-х атомной станции «Пакш». Сейчас там работают четыре реактора ВВЭР-440. Принципиальная договоренность о строительстве «Пакш-2» была достигнута в 2013 году. По данным источника The Insider, это произошло не без усилий со стороны одного из главных лоббистов российского присутствия в Венгрии — украинского и российского криминального авторитета Семена Могилевича, которого ФБР включала в список самых разыскиваемых людей мира и который мог предоставить России компромат на премьера Венгрии Виктора Орбана. По данным The Insider, именно этим мог объясняться пророссийский «разворот» венгерского премьера в 2009 году.

В начале 2014 года Россия аннексировала Крым. Из-за риска введения санкций против «Росатома» проект «Пакш-2» стал практически неосуществимым. Тогда госкорпорация отправила в Венгрию Александра Мертена и Вадима Титова, они должны были лоббировать проект вплоть до его реализации. Обоих называют ставленниками замглавы «Росатома» Кирилла Комарова. Источник The Insider сообщил, что через них по непрозрачным схемам шли деньги в Венгрию и другие страны, где действовал «Росатом»:

«„Росатом” выделял на благотворительные нужды какое-то количество денег в Москве в пользу какого-нибудь АНО — автономной некоммерческой организации, их вокруг „Росатома” всегда был миллион. Эта контора заливала деньги на какую-то компанию-прокладку в Украине, например, за маркетинговые, социологические исследования или другие услуги. И вот уже российский бюджетный рубль за маленький процент превращается в наличный доллар в Украине. А дальше этот доллар из Украины таким же легким способом трансформируется в наличный евро в Будапеште».

Сейчас Мертен занимает должность директора по сооружению АЭС в Венгрии. Ранее он работал в Украине, в частности, закрывал сделки по приобретению олигархом Вадимом Новинским Херсонского и Черноморского судостроительных заводов. Источники называют его другом операционного директора «Росатома» Кирилла Комарова — и его неофициальным «кошельком». Еще до соглашения с Венгрией Комаров сделал его вице-президентом «Русатом оверсиз», дочкой «Росатома», курирующей зарубежные проекты.

По данным источника The Insider, тогда же перед Мертеном поставили масштабную задачу — лоббировать покупку «Росатомом» украинского оператора АЭС, НАЭК «Энергоатом»:

«„Росатом” хотел купить украинский „Энергоатом“ при Януковиче, потому что Украина — крупнейший рынок для России, тут работает 15 реакторов, и каждому нужно топливо. Но купить предприятие помешало, в частности, наличие на должности главы „Энергоатома“ Юрия Недашковского, который последовательно препятствовал росту российского влияния, занимался диверсификацией поставок ядерного топлива и сделал все от него зависящее, чтобы на украинский рынок пришли американцы».

Именно Мертен добился увольнения Недашковского и назначения на должность главы украинского «Энергоатома» Никиты Константинова, который в 2014 году убежал из Украины и с того времени работает на руководящих должностях в российском «Росэнергоатоме». Впрочем, закрыть сделку по приобретению «Энергоатома» все равно не удалось. По данным источника, помешала «природная жадность Януковича».