Как рыболовные суда России могут использоваться для диверсий и военной разведки

За последние два года возле берегов Скандинавии произошло несколько загадочных инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры. Последний случился 8 октября — тогда китайский контейнеровоз вывел из строя газопровод между Финляндией и Эстонией, считает финская полиция.

Центр «Досье» изучил владельцев корабля и нашёл у них связи с Россией. А подозреваемыми в предыдущих инцидентах и вовсе были российские суда.

Расследователи Центра обнаружили, что компания, владеющая одним из этих кораблей, имеет тесные связи с мурманским спецназом ФСБ, потенциально ответственным за подводные операции. А на первый взгляд мирный рыбный рефрижератор, как выяснилось, обладает специальным оборудованием для подводных работ, участвует в российском гособоронзаказе и швартуется возле военных баз — а сразу после этого отправляется в рейс в европейские порты. Владельцы судна, вероятно, лично знакомы с главнокомандующим ВМФ России. Наконец, в шпионскую деятельность могут быть вовлечены суда крупнейшего российского рыбного холдинга — группы «Норебо». Группа стала лидером рынка благодаря близкой дружбе основателя с однокурсником Путина Николаем Егоровым.

Подводные диверсии могут говорить о том, что Кремль усилил разведку в приграничных водах и активно использует для этого гражданские суда. Из-за этого в странах НАТО все чаще вспоминают о «красном хуке справа» — гипотетической ситуации, при которой российский Северный флот ВМФ придет в Атлантику, перерезав подводные кабели и морские пути, соединяющие Европу и США. Затем, согласно этому же апокалиптическому сценарию, флот атакует ракетами восточное побережье Штатов. Такие прогнозы до сих пор воспринимают со скепсисом. Но похоже, что сценарий прямой морской войны с НАТО существует и, по крайней мере, прорабатывается российской разведкой.

В воскресенье 22 октября архангельский фотограф Виталий Вашуткин добавил на специализированный сайт fleetphoto.ru и свою страничку во «Вконтакте» несколько красивых фотографий, сделанных тем же днем в порту. На одной из них был запечатлен буксир, казавшийся крохотным на фоне идущего следом огромного контейнеровоза. Через несколько дней фотография исчезла с fleetphoto.ru — упоминание о ней теперь можно найти только через веб-архив. «Слишком много внимания к данной фотографии», — написал Вашуткин в ответ на вопрос корреспондента Центра «Досье» , почему удалили снимок. Слишком много внимания к контейнеровозу Newnew Polar Bear было привлечено после пресс-конференции полиции Финляндии, состоявшейся 24 октября. По версии полиции, в ночь на 8 октября это судно разрушило своим левым передним якорем газопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию по дну Балтики, причем якорь волочили по дну, прежде чем он врезался в трубу. Оторванный якорь — весом шесть тонн — нашелся неподалеку, его как раз подняли на поверхность в день пресс-конференции. Красивая фотография Вашуткина подтверждала слова финской полиции: на снимке, сделанном почти через две недели после происшествия, отчетливо видно, что у Newnew Polar Bear отсутствует левый передний якорь.

Газопровод — он называется Balticconnector — был запущен в 2019 году, чтобы снизить зависимость Финляндии от российского газа. После октябрьской аварии он вернется к работе не раньше апреля 2024 года. На пресс-конференции финская полиция подчеркивала, что им не удалось поговорить с капитаном Newnew Polar Bear сразу после происшествия, а сейчас собственник, китайская компания, неохотно отвечает на запросы финских властей. Однако следствие все еще не знает, считать ли повреждение газопровода терактом или это случайный инцидент. Китайский бизнесмен Фань Юйсинь: медицинские маски и Севморпуть Центру «Досье» удалось найти конечного собственника, стоящего за цепочкой компаний вокруг Newnew Polar Bear. Это китайский предприниматель Фань Юйсинь, которого многое связывает с Россией. Там он владеет крупным бизнесом и, возможно, даже обладает административным ресурсом. Как мы нашли Фань Юйсиня? В распоряжении редакции есть ряд документов по Newnew Polar Bear, например страховой сертификат. На период с 15 июня 2023 года по 20 февраля 2024 года судно застраховано в английской страховой компании в пользу китайского собственника — фирмы Hainan Xin Xin Yang Shipping из провинции Хайнань. Также у нас есть сертификат о регистрации, который судно получило летом 2023 года, когда переходило под гонконгский флаг. В этом документе собственником тоже указана Hainan Xin Xin Yang Shipping, а фрахтовщиком — New New International Shipping из Гонконга. Если заказать в китайском реестре компаний выписку на Hainan Xin Xin Yang Shipping, видно, что ей владеет другая китайская фирма — Leduoke International Logistics (Chongqing), а той владеет шанхайская Shanghai Leduoke Supply Chain Management. Конечный бенефициар шанхайской компании и есть бизнесмен Фань Юйсинь (Fan Yuxin, или 樊昱忻). В 2016 году Фань Юйсинь зарегистрировал на Нижегородской улице в Москве компанию с длинным названием «Русс-кит центр образования и культуры». Директором был назначен Андрей Корчаков — правда, судя по записям в телефонных книгах, этот человек больше известен как специалист по аварийным работам службы газа в подмосковном Домодедово

. Дела фирмы быстро пошли в гору, в 2018-м выручка составила около 2 млрд рублей, а в 2022-м — 9,6 млрд. Сейчас компанию переименовали в «Торгмолл», офис находится уже не в промзоне, а в бизнес-центре «Омега-Плаза», владеет компанией не напрямую Фань Юйсинь, а принадлежащая ему шанхайская Shanghai Leduoke Supply Chain Management. «Торгмолл», как видно из судебной практики, занимается железнодорожными перевозками, например отправляет сибирский лес за границу. Компания не брезгует и мелкими госзаказами: например, в разгар пандемии обеспечила пятью тысячами медицинских масок подмосковных налоговых инспекторов и четырьмя тысячами масок администрацию подмосковного города Шаховская, выручив на этом около 200 тысяч рублей. Летом 2023 года структуры Фань Юйсиня приобрели пять судов-контейнеровозов, включая Newnew Polar Bear, чтобы заняться перевозками Китай — Россия — Китай по Северному морскому пути. Этот проект буквально обласкан российской властью: 7 июля, когда Newnew Polar Bear вышел в свой первый рейс Санкт-Петербург — Шанхай, даже состоялась пресс-конференция в агентстве ТАСС.

Странное траление у Шпицбергена Повреждение газопровода Balticconnector — не первая странная подводная авария. Всего полтора года назад на весь мир прогремел другой инцидент — внезапный выход из строя оптоволоконного кабеля, соединяющего архипелаг Шпицберген с материковой Норвегией. На Шпицбергене расположена одна из крупнейших в мире спутниковых станций — SvalSat. Кабель передает оттуда информацию, которую используют в NASA и Европейском космическом агентстве, а также для отслеживания морского трафика. Сигнал пропал рано утром 7 января 2022 года. Как позже выяснилось, под действием некой внешней силы произошел обрыв кабеля. Это случилось в том месте, где морское дно резко уходит вниз, глубина растет с 300 до 2700 м, уточняли в компании — операторе кабеля. Представитель норвежской полиции говорил, что в районе аварии на дне нашли следы воздействия траловых досок, то есть оборудования рыболовного судна. Что такое траление и для чего нужны траловые доски? Траление — один из видов промышленной рыбной ловли. Суда-траулеры, если говорить максимально простым языком, закидывают в воду гигантский мешок. Он плывет за судном, собирая в себя рыбу. Траловые доски волочатся по дну, помогая этому мешку раскрыться. Они могут весить несколько тонн и опускаться на глубину до 2000 м. Но есть важный нюанс. По инструкции, если в водах ведется рыбная ловля, кабель связи не может просто валяться на дне, а должен быть закопан на глубину до двух метров, отмечали в норвежском медиахолдинге NRK. Получается, если такой кабель действительно повредили тралом, то виноваты не только рыбаки, но и компания, прокладывающая оптоволокно. Норвежская полиция, не имея ясной картины произошедшего, через два месяца просто закрыла дело. Журналисты NRK, отследив морской трафик, пришли к выводу, что утром 7 января на месте аварии находилось одно-единственное судно — российский рыболовный траулер «Мелькарт 5». Документы, которые есть у «Досье», подтверждают, что судно годится на роль подозреваемого: оно оснащено двумя тралами — для ловли пикши и трески, это донные тралы, то есть «Мелькарт 5» действительно мог «дотянуться» до дна в районе инцидента. А данные сервиса MarineTraffic показывают, что с утра 6 января до вечера 8 января «Мелькарт 5» пересек линию кабелей не менее 20 раз. Что вообще траулер делал в этом месте, непонятно: кабели обозначены на карте, а рыбная ловля возле них строго запрещена. «Проблема в том, что мы не знаем точно: действительно ли кабель был закопан в дно, а если да, то как глубоко», — рассуждает в разговоре с «Досье» журналистка-расследовательница из NRK Ингилд Эриксен. В ходе своего расследования корреспонденты NRK обратились за комментарием к владельцу «Мелькарт 5» — компании «Мурман Сифуд». Ее представитель Андрей Роман, сославшись на капитана судна, заявил что «Мелькарт 5» ни при чем. Полиция допросила команду траулера, но не обнаружила улик против российских моряков. Как хозяин «Мелькарт 5» связан с морским спецназом ФСБ «Что сказать про компанию „Мурман Сифуд“? Суда не все новые, но в хорошем состоянии, работают нормально. Атмосфера на судах — „равняйся, смирно“! В смысле — жесткая атмосфера», — рассказывает мурманский моряк Павел , с которым нам удалось поговорить. В компании «Мурман Сифуд» внимание «Досье» привлек заместитель генерального директора, некто Арнольд Кукушкин. На старой версии сайта компании он фигурирует в этой должности начиная с 2018 года. Дело в том, что полный тезка Арнольда Кукушкина — высокопоставленный сотрудник УФСБ по Мурманской области как минимум с 2010 по 2015 год. В документе 2010 года он упоминается как «начальник подразделения УФСБ», а в документе 2015 года — как «представитель УФСБ». Чем именно занимался Кукушкин в спецслужбе, неизвестно. Однако есть еще одна зацепка: чекист хорошо знаком с руководством спецотряда ФСБ по Мурманску под названием «Косатка». Это среди прочего боевые подводники . Но прежде чем рассказывать про подводников, объясним, как мы нашли их связь с Кукушкиным. В 2018 году эфэсбешник стал одним из учредителей общественной организации ветеранов и сотрудников спецназа спецслужб «Вымпел-Север». Другой соучредитель — Игорь Евгеньевич Кондаков, бывший командир тех самых «косаток». Кондаков возглавлял спецотряд ФСБ как минимум с 2001 по 2013 год . В последний раз Кондаков упоминался в прессе в начале 2021 года, когда полковник ФСБ в отставке рассказывал о буднях своего отряда мурманским студентам. Еще одно пересечение Кукушкина с морским спецназом мы нашли благодаря доступу к слитым базам. К номеру мобильного телефона Кукушкина привязана страница «Вконтакте» на имя Арнольда Мельникова. В этом аккаунте нет ни одной публикации, зато есть три друга: мурманский депутат-единорос Виктор Сайгин, родственница Кукушкина по имени Мария и некий Виталий Кожинский. Сейчас Кожинский — подполковник запаса ФСБ, а раньше тоже служил в «Косатке». В таком качестве он упоминается в региональной прессе, а его соцсети заполнены соответствующими фотографиями. Например, в 2012 году боец позировал с почти десятком медалей, включая госнаграды «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова, а также ведомственные чекистские: «За отличие в военной службе» и «За участие в контртеррористической операции». Еще одна медаль — с изображением косатки — является юбилейной наградой спецотряда. На другом фото, сделанном в Териберке, Кожинский одет в футболку с логотипом ФСБ и гидрокостюм. Можно предположить, что в отряде «косаток» приятель Кукушкина служил боевым водолазом.

Виталий Кожинский с медалью спецотряда ФСБ «Косатка». Источник: соцсети Кожинского

Кто такие «косатки»? РОСН (региональный отряд специального назначения) ФСБ появился в Мурманске в 1994 году для охраны стратегических объектов, включая Северный флот ВМФ (особенно атомные объекты). В одном из немногочисленных интервью командир Игорь Кондаков описывал три типа бойцов отряда: парашютисты, альпинисты и боевые пловцы. Спецназовцы могут приземлиться с парашютом на Северном полюсе, а затем с аквалангом уйти под лед, рисовал образ Рэмбо Кондаков. На учениях «косатки», например, предотвращали захват атомного ледокола противником и обезвреживали террориста на атомной подводной лодке под Мурманском. Мурманский бард Игорь Кольцов, хорошо знакомый с «косатками», посвятил им несколько песен. В одной из них он описывает бойцов как бесстрашных подводных диверсантов. «Маска, ласты, два баллона,

Ножик есть для обороны.

Из подлодки выход в море —

Лишь торпедный аппарат.

Пара мин диверсионных,

АПС, запас патронов.

Парень смелый — сделал дело,

И хоть в бар, хоть на парад», — поет бард в песне «Водолазы из спецназа». В «Досье» убедились, что Арнольд Кукушкин работает в «Мурман Сифуд» и по сей день. Наш корреспондент позвонил в мурманскую компанию, якобы желая передать бывшему чекисту приглашение на мероприятие. Секретарь подтвердила, что Кукушкин трудится в компании, а приглашение можно прислать с курьером. В «Мурман Сифуд» Кукушкин как минимум с 2018 года: следовательно, в 2022 году — когда случилась история с «Мелькарт 5» и подводным кабелем — бывший эфэсбешник уже был замдиректора. Корреспондент «Досье» отправил сообщение Кукушкину в мессенджере, попросив ответить на вопросы, но реакции не последовало. Новая доктрина: война без военного времени В терминологии стран НАТО распространено выражение «красный хук справа». Это гипотетическая ситуация, когда российский Северный флот ВМФ придет со своих баз на Кольском полуострове в Атлантический океан, уничтожив подводные линии связи, соединяющие Америку и Европу. Наступит хаос, в это время российские корабли ударят ракетами по восточному побережью Штатов — теоретически так развивается этот сценарий. Размышления на эту тему в последнее время часто появляются в крупных СМИ, например в майской колонке европейского корреспондента The New York Times. Даже если путинский режим пока всерьез не думает пробить пресловутый красный хук, это не мешает российским спецслужбам работать в этом направлении. Такой вывод следует из трехсерийного фильма-расследования The Shadow War — «Теневая война», выпущенного журналистами из четырех северных стран — Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии — весной 2023 года. Там говорится, что спецслужбы России активно вовлекают в свою деятельность гражданские суда. Авторы расследования составили список из 50 таких судов: по их мнению, корабли могут заниматься шпионажем или даже подготовкой диверсий, со стороны выглядящих как случайные инциденты, вроде повреждения трубы якорем или кабеля — рыболовным тралом. О чем еще фильм The Shadow War? Журналисты рассказывают об агентах под прикрытием — сотрудниках ГРУ, СВР и ФСБ, которые приезжают в скандинавские страны под видом работников российских посольств. Для фильма Центр «Досье» нашел несколько десятков «дипломатов» с явным силовым бэкграундом. Некоторые из них когда-то были прописаны в воинских частях, связанных со спецслужбами. А советником посольства в Стокгольме в 2020 году умудрился стать Андрей Гуров, который всего за год до этого возглавлял подразделение УФСБ по Ростовской области. Через несколько дней после выхода фильма Норвегия выслала 15 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Третья часть расследования посвящена в основном взрывам газопроводов «Северный поток». Журналисты выяснили, что в июне 2022 года — примерно за три месяца до взрывов — место будущей диверсии посещали два российских судна. Одно из них — «Сибиряков» — гидрографическое судно Балтийского флота, вероятно, способное взаимодействовать с подводными аппаратами, отмечали журналисты. «Сибиряков» некоторое время шел точно по линии трассы «Северных потоков», а затем находился в районе будущего подрыва, отмечается в фильме. Про второе судно известно лишь то, что оно вышло из порта Ломоносов в Санкт-Петербурге. Журналисты напрямую не обвиняют Россию в подрыве «Потоков», лишь указывают на это странное совпадение. Через несколько месяцев после выхода The Shadow War большое расследование о «Северном потоке» опубликовал немецкий Der Spiegel. Там говорится, что, по мнению немецкой полиции и прокуратуры, за взрывами стоит Украина, а обвинения будут предъявлены до конца года. По этой версии, взрывчатку заложили водолазы, использовавшие прогулочную яхту Andromeda. Как пишет Der Spiegel, на ней нашли следы взрывчатого вещества. Норвежская журналистка Ингилд Эриксен — одна из авторов The Shadow War. Еще много лет назад ее источники, лоцманы норвежских портов, описывали интересный факт: поднимаясь на борт российских судов, они слышали, как экипаж обсуждает некие дополнительные «задачи», например, сфотографировать какой-то объект или понаблюдать за военным судном в том же порту. Задачи эти, как поняли норвежские лоцманы, ставили российские спецслужбы. Такое происходило на протяжении многих лет, но после аннексии Крыма в 2014 году и тем более после начала полномасштабной войны в Украине деятельность резко активизировалась, описывает Эриксен разговоры с источниками Центру «Досье». Летом 2022 года президент Путин подписал новую Морскую доктрину России. Седьмой раздел посвящен мобилизационным мероприятиям для подготовки гражданских судов к военному времени. Сказано, что дооборудовать и подготовить суда нужно заблаговременно; другими словами поставить военную, диверсионную или разведывательную технику, например, на рыболовный траулер можно и до начала военного времени, проще говоря, прямо сейчас — и это прямое требование нынешней доктрины. Новой Морской доктриной очень впечатлен главный редактор издания The Barents Observer Томас Нильсен. Редакция находится в крохотном городке, но важном норвежском порту Киркенес почти на границе с Россией и уже много лет освещает все, что связано с морем. Нильсен, побывавший в России более 300 раз убежден, что у рыбаков и раньше было немного шансов отказать ФСБ, ГРУ или СВР в их «просьбах», а сейчас это попросту невозможно. «Думаю, российские военные, предполагая будущую войну, хотят хорошо ориентироваться во вражеских водах: знать во всех подробностях побережье Норвегии, его мелководье и фьорды. Им нужна подробная карта — портов, морского дна, объектов на побережье. Такую информацию невозможно получить только со спутника, поэтому они и привлекают рыболовные или грузовые суда, их экипажи», — рассуждает Нильсен в разговоре с «Досье». Нам также удалось поговорить с моряком из Мурманска по имени Александр — он начал ходить в море еще в советское время. Сейчас Александр входит в старший командный состав на рыболовном судне. Его слова подтверждают опасения норвежских журналистов. Он говорит, что за последние примерно десять лет роль ФСБ в жизни рыбаков сильно выросла. Сейчас выходцы из спецслужбы входят в руководство практически каждой рыболовной компании — в этом плане переход Арнольда Кукушкина из УФСБ в заместители директора «Мурман Сифуд» кажется Александру довольно заурядной историей. «В советское время на каждом судне первый помощник капитана был из органов. Не знаю, чем они больше занимались: характеристики на экипаж писали или шпионили. Сейчас что-то похожее возвращается, только не на уровне отдельного судна, а на уровне всей компании. Но чем они там заняты, я и теперь не скажу. Может, правда какие-то особенные задачи ставят, а может, протирают штаны на теплом месте», — говорит Александр. Погоня за «Таурусом» Норвежский журналист Хавард Гуллдахл — еще один из авторов фильма-расследования The Shadow War. Журналист увлекся шпионской темой после того, как источник в норвежской спецслужбе рассказал ему практически детективную историю. Однажды сотрудники следили за предполагаемым агентом ФСБ, пересекшим границу в районе Киркенеса. В одном из портов на севере Норвегии мужчина взошел на борт российского рыболовного траулера, пробыл там несколько часов и сошел, неся в руках черный портфель. Так и не выяснив, что было в портфеле, спецслужба упустила предполагаемого агента ФСБ. Судно называлось «Таурус». Начав отслеживать его передвижения в последние десять лет, Гуллдахл обнаружил, что траулер ведет себя весьма подозрительно. «Конец октября 2018 года. „Таурус“ рыбачит вблизи Шпицбергена. И вот к западу от порта Олесунн начинаются масштабные учения НАТО. „Таурус“ идет в Олесунн. Там происходит смена экипажа, примерно 40 человек. Эти люди едут из Мурманска в Олесунн через всю Норвегию. Почему именно туда, а не в соседний с Россией Киркенес? Конечно, всегда можно найти экономические причины. Совпадение в том, что Олесунн стал выгодным портом именно тогда, когда там же находились участники натовских учений, — рассуждает Гуллдахл. — После Олесунна „Таурус“ не рыбачит, а идет прямиком в Тромсё, в районе которого как раз находится американская субмарина». Уже снимая The Shadow War, журналисты еще больше укрепились в своих подозрениях против «Тауруса». 29 ноября 2022 года судно в очередной раз пришло в Тромсё — для смены экипажа, как видно из имеющихся у «Досье» документов. Траулер простоял несколько дней, а поздно вечером 2 декабря отправился в рейс. Его маршрут проходил мимо порта Гротсунд, куда ровно в эти часы зашла американская атомная подлодка нового типа — «Южная Дакота». Считается, что ее очень трудно обнаружить. «Таурус», пройдя в нескольких сотнях метров, мог уловить акустические сигналы субмарины, предполагают журналисты NRK. Сами они плыли на катере следом за «Таурусом».