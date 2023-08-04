Как сеть контрабандистов и математик из Греции помогали рашистам закупать военные технологии на Западе

Группа компаний Богониколоса «Аратос» плотно работала с НАТО. В 2021 году компания Aratos Systems стала финалистом конкурса NATO Innovation Challenge по приложениям космических технологий для безопасности и обороны. Другая компания, Forceapp BV, базируется в Нидерландах и работает в оборонной сфере. На сайте Forceapp говорилось, что фирма «воплощает в жизнь ведущие технологии для обеспечения решений в обороне и внутренней безопасности», при этом ее основная сфера экспертизы — космос для обороны, блокчейн для обороны, противодронные системы, разработки и исследования в секторах обороны и безопасности.

Богониколос фигурирует в качестве «стратегического советника» фирмы Forceapp; указано, что он имеет длительный опыт в качестве «советника Еврокомиссии, Европарламента и правительств по всему миру». Действительно ли он был советником Еврокомиссии, неизвестно, но он и правда раньше руководил выполнявшимся для Европарламента исследованием.

Богониколос прилетел в Москву 28 декабря 2017 года. В этот же день его позвали посетить лаборатории «Сернии». Судя по переписке, в которой Богониколос упоминает «деликатное оборудование», он осознавал, что ему придется нарушать американское экспортное законодательство.

Антенны для бронетехники в России, а не для яхт в Нидерландах

В феврале 2018 года Евгению Гринину из «Сернии» потребовалось заказать из Миннесоты прецизионное измерительное оборудование. На изначальный прямой запрос американцы ответили отказом. Тогда Богониколос согласился заказать изделия как бы для себя, но попросил добавить в список оборудования несколько позиций, чтобы совпадение списков не вызвало подозрений в Миннесоте.

По другому поводу, общаясь с фирмой Photon Pro в ноябре 2019 года, Богониколос признал в переписке в мессенджере, что ему нужно будет сфальсифицировать декларацию об окончательном пользователе, подставив туда нидерландскую компанию, зная при этом, что товары предназначены для «Сернии» и направятся в Россию. В переписке с сотрудником группы компаний Aratos в тот же день Богониколос признал, что пустая декларация, которую он заполнит на свою фирму, в действительности касается заказа «для русских».

Богониколос в 2018–2020 годах приобрел от имени группы «Аратос» 10 натовских тактических антенн, предназначенных для боевых бронированных экипажей в условиях войны и соответствующих натовскому военному стандарту. При этом он заявил флоридской компании-производителю, что они пойдут в Голландию для использования на яхтах. Такие антенны требуют лицензии на экспорт в Россию. Как следует из переписки между Грининым и Богониколосом, истинным покупателем была «Серния».

В январе 2021 года Алексей Ипполитов направил Гринину и другим сотрудникам «Сернии» список заказов от крупных российских научных и образовательных учреждений, участвующих в разработке квантовых компьютеров. Изделия нужны были для технологий оборонного и двойного назначения, а именно для разработки военного квантового компьютера с целью создания «прототипа оборудования квантового криптографического комплекса, используемого в сфере информационной безопасности» и «защищенных сетей квантовой коммуникации для решения гражданских и военных задач в условиях войны».

Богониколоса привлекли к поставке нужных для этого лазеров из Калифорнии. «F2, F3, F4 — Коля», — написал Гринин в письме своей сотруднице, имея в виду, что лазерами под кодовыми обозначениями F2, F3, F4 займется Богониколос. В следующем месяце группа «Аратос» заказала три нужных лазера в Калифорнии. Общаясь с калифорнийской фирмой-производителем, Богониколос подписал заведомо ложные бумаги о том, что является окончательным пользователем приобретаемого оборудования.

В 2019 году Богониколос через Гринина помог МИФИ закупить в американской компании в Северной Каролине 30 транзисторов с высокой подвижностью электронов, на экспорт которых в Россию нужна лицензия. Декларация конечного пользователя была оформлена на фирму Богониколоса. Фактически поставка была осуществлена в адрес британской Majory, а оттуда поехала в Россию.

Также в 2019 году Богониколос помог Гринину купить низкошумный цезиевый генератор частоты из Колорадо. На вывоз его в Россию потребовалась бы соответствующая экспортная лицензия. Генератор за $143 тысячи отправился через Majory в Россию.

В 2020 году Богониколос через группу Aratos заказал и переправил в адрес Photon Pro 20 цифроаналоговых преобразователей (ЦАП). Российский заказчик ЦАП у сети «Серния» переписывался с Ипполитовым и Грининым с мейла [email protected], в подписи которого была указана войсковая часть 33949. Таким образом, конечным получателем ЦАП была войсковая часть 33949, относящаяся к СВР. Декларация конечного пользователя была оформлена на фирму Богониколоса в Нидерландах, но через перевалочный пункт в Гамбурге ЦАП поехали в Россию.

В 2021 году Богониколос заказал «генератор сдвига фазы и частоты высокого разрешения» (Hi-Resolution Phase and Frequency Offset Generator) из Колорадо и «микроволновые настраиваемые фильтры-пробки» (microwave tunable notch filters) из Мэриленда. В декларации фирма Богониколоса настаивала, что оборудование будет использоваться в лаборатории в Голландии для разработки спутникового и радиооборудования. В реальности изделия отправились через Photon Pro во ВНИИФТРИ (Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений).

В августе 2022 года, то есть уже после наложения санкций на ряд юрлиц из сети «Серния», Богониколос заказал высокомощный твердотельный усилитель мощности на нитриде галлия (на частотах 6-12 ГГц) из Калифорнии. Богониколос оформил на группу «Аратос» декларацию о конечном пользователе.

Конец «Сернии»

Водитель Вадим Конощенок был задержан в ноябре 2022 года в Нарве при попытке ввоза 20 ящиков американских пуль в Россию — и это после того, как в октябре эстонские пограничники не позволили ему провезти через Нарву полупроводники, другие компоненты электроники и тысячи пуль для снайперских винтовок. На его складе в Эстонии было обнаружено более 150 кг боеприпасов. В июле нынешнего года Конощенок был экстрадирован в США. Брайман сдался ФБР, Ермоленко был арестован в Нью-Джерси в декабре прошлого года.