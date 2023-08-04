Как сеть контрабандистов и математик из Греции помогали рашистам закупать военные технологии на Западе
9 мая в Париже был арестован 59-летний греческий ученый и бизнесмен Николаос Богониколос. В США его обвиняют в том, что он помогал российским структурам обходить санкции — например, покупая натовские тактические антенны, якобы для яхт в Голландии, а также лазеры и транзисторы.
Среди российских клиентов сети «Серния», с которой сотрудничал грек, оказались многолетние поставщики ФСБ и СВР с виллой на Лазурном берегу Франции и мальтийским гражданством. Сопоставив данные ЕГРЮЛ, таможенных операций и госзакупок, журналисты издания The Insider выявил всю структуру контрабандистской сети «Серния», включая войсковые части ФСБ и СВР, покупавшие эту технику.
Как «Серния» обходила санкции
5 декабря 2022 года большое жюри в Нью-Йорке обвинило пятерых россиян и двух американцев русского происхождения в cговоре с целью обмануть США, финансовом мошенничестве, отмывании денег, нарушении правил экспортного контроля и контрабанде. Согласно обвинительному заключению, россияне (вот их имена) прокачали миллионы долларов через свои структуры, поставляя в Россию изделия военного и двойного назначения.
Обвиняемые заказывали продукцию у американских фирм, сообщая заведомо ложную информацию об окончательном пользователе, затем переупаковывали товары, направляли их на перевалочные пункты в Эстонии, Финляндии, Германии и Гонконге, откуда грузы доставлялись в Россию. Платежи за контрабанду также проходили через сеть подставных фирм по всему миру. Клиентами этой сети под названием «Серния», согласно обвинительному заключению, были Ростех, Росатом, Роснано, Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Минобороны, СВР, ФСБ и ее структуры, включая Департамент военной контрразведки и Дирекцию научной и технической разведки.
Компании «Сернии» выступали поставщиками высокотехнологичного оборудования по госзаказам. Общий объем госконтрактов ядра сети «Серния» составил 5,2 млрд рублей, периферийных компаний — 1,2 млрд рублей.
Схема работала так. Ипполитов получал заказы от российских клиентов, передавал их сотрудникам ООО «Сертал» Гринину и Скворцовой. Те прорабатывали финансирование и маршруты транспортировки и поручали бывшему жителю Бруклина Борису Лившицу заказать изделия в американских фирмах. Лившиц (иногда выдававший себя за несуществующего Давида Вецкого) держал в Нью-Йорке компании-«прокладки» и банковские счета, которые он использовал для поставок. Американцы Брайман и Ермоленко фабриковали транспортную документацию и инвойсы, переупаковывали (часто — прямо дома у Браймана) и переотправляли продукцию на перевалочные пункты. А водитель Конощенок лично возил контрабанду через эстонскую границу.
Домашний перевалочный пункт контрабандистов. Источник фото — googlemaps
Православный контрабандист
Как следует из обвинительного заключения, директор «Сертала» по продвижению продукции в октябре 2017 года предложил в качестве партнера Николаоса Богониколоса, ведь он, помимо прочего, «поддерживает православие, в том числе и как базис для дружбы с Россией».
Группа компаний Богониколоса «Аратос» плотно работала с НАТО. В 2021 году компания Aratos Systems стала финалистом конкурса NATO Innovation Challenge по приложениям космических технологий для безопасности и обороны. Другая компания, Forceapp BV, базируется в Нидерландах и работает в оборонной сфере. На сайте Forceapp говорилось, что фирма «воплощает в жизнь ведущие технологии для обеспечения решений в обороне и внутренней безопасности», при этом ее основная сфера экспертизы — космос для обороны, блокчейн для обороны, противодронные системы, разработки и исследования в секторах обороны и безопасности.
Богониколос фигурирует в качестве «стратегического советника» фирмы Forceapp; указано, что он имеет длительный опыт в качестве «советника Еврокомиссии, Европарламента и правительств по всему миру». Действительно ли он был советником Еврокомиссии, неизвестно, но он и правда раньше руководил выполнявшимся для Европарламента исследованием.
Богониколос прилетел в Москву 28 декабря 2017 года. В этот же день его позвали посетить лаборатории «Сернии». Судя по переписке, в которой Богониколос упоминает «деликатное оборудование», он осознавал, что ему придется нарушать американское экспортное законодательство.
Антенны для бронетехники в России, а не для яхт в Нидерландах
В феврале 2018 года Евгению Гринину из «Сернии» потребовалось заказать из Миннесоты прецизионное измерительное оборудование. На изначальный прямой запрос американцы ответили отказом. Тогда Богониколос согласился заказать изделия как бы для себя, но попросил добавить в список оборудования несколько позиций, чтобы совпадение списков не вызвало подозрений в Миннесоте.
По другому поводу, общаясь с фирмой Photon Pro в ноябре 2019 года, Богониколос признал в переписке в мессенджере, что ему нужно будет сфальсифицировать декларацию об окончательном пользователе, подставив туда нидерландскую компанию, зная при этом, что товары предназначены для «Сернии» и направятся в Россию. В переписке с сотрудником группы компаний Aratos в тот же день Богониколос признал, что пустая декларация, которую он заполнит на свою фирму, в действительности касается заказа «для русских».
Богониколос в 2018–2020 годах приобрел от имени группы «Аратос» 10 натовских тактических антенн, предназначенных для боевых бронированных экипажей в условиях войны и соответствующих натовскому военному стандарту. При этом он заявил флоридской компании-производителю, что они пойдут в Голландию для использования на яхтах. Такие антенны требуют лицензии на экспорт в Россию. Как следует из переписки между Грининым и Богониколосом, истинным покупателем была «Серния».
В январе 2021 года Алексей Ипполитов направил Гринину и другим сотрудникам «Сернии» список заказов от крупных российских научных и образовательных учреждений, участвующих в разработке квантовых компьютеров. Изделия нужны были для технологий оборонного и двойного назначения, а именно для разработки военного квантового компьютера с целью создания «прототипа оборудования квантового криптографического комплекса, используемого в сфере информационной безопасности» и «защищенных сетей квантовой коммуникации для решения гражданских и военных задач в условиях войны».
Богониколоса привлекли к поставке нужных для этого лазеров из Калифорнии. «F2, F3, F4 — Коля», — написал Гринин в письме своей сотруднице, имея в виду, что лазерами под кодовыми обозначениями F2, F3, F4 займется Богониколос. В следующем месяце группа «Аратос» заказала три нужных лазера в Калифорнии. Общаясь с калифорнийской фирмой-производителем, Богониколос подписал заведомо ложные бумаги о том, что является окончательным пользователем приобретаемого оборудования.
В 2019 году Богониколос через Гринина помог МИФИ закупить в американской компании в Северной Каролине 30 транзисторов с высокой подвижностью электронов, на экспорт которых в Россию нужна лицензия. Декларация конечного пользователя была оформлена на фирму Богониколоса. Фактически поставка была осуществлена в адрес британской Majory, а оттуда поехала в Россию.
Также в 2019 году Богониколос помог Гринину купить низкошумный цезиевый генератор частоты из Колорадо. На вывоз его в Россию потребовалась бы соответствующая экспортная лицензия. Генератор за $143 тысячи отправился через Majory в Россию.
В 2020 году Богониколос через группу Aratos заказал и переправил в адрес Photon Pro 20 цифроаналоговых преобразователей (ЦАП). Российский заказчик ЦАП у сети «Серния» переписывался с Ипполитовым и Грининым с мейла [email protected], в подписи которого была указана войсковая часть 33949. Таким образом, конечным получателем ЦАП была войсковая часть 33949, относящаяся к СВР. Декларация конечного пользователя была оформлена на фирму Богониколоса в Нидерландах, но через перевалочный пункт в Гамбурге ЦАП поехали в Россию.
В 2021 году Богониколос заказал «генератор сдвига фазы и частоты высокого разрешения» (Hi-Resolution Phase and Frequency Offset Generator) из Колорадо и «микроволновые настраиваемые фильтры-пробки» (microwave tunable notch filters) из Мэриленда. В декларации фирма Богониколоса настаивала, что оборудование будет использоваться в лаборатории в Голландии для разработки спутникового и радиооборудования. В реальности изделия отправились через Photon Pro во ВНИИФТРИ (Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений).
В августе 2022 года, то есть уже после наложения санкций на ряд юрлиц из сети «Серния», Богониколос заказал высокомощный твердотельный усилитель мощности на нитриде галлия (на частотах 6-12 ГГц) из Калифорнии. Богониколос оформил на группу «Аратос» декларацию о конечном пользователе.
Конец «Сернии»
Водитель Вадим Конощенок был задержан в ноябре 2022 года в Нарве при попытке ввоза 20 ящиков американских пуль в Россию — и это после того, как в октябре эстонские пограничники не позволили ему провезти через Нарву полупроводники, другие компоненты электроники и тысячи пуль для снайперских винтовок. На его складе в Эстонии было обнаружено более 150 кг боеприпасов. В июле нынешнего года Конощенок был экстрадирован в США. Брайман сдался ФБР, Ермоленко был арестован в Нью-Джерси в декабре прошлого года.
Изъятые у Конощенка пули
Но многолетняя схема принесла свои плоды. У участников сети «Серния» Евгении Берновой и Виктора Григоряна есть вилла «Ла Тарант» почти за €3 млн во французском Кап д’Антиб. Бернова и Григорян владеют ею через фирму SCI Griber.
Подписи Григоряна и Берновой под уставом фирмы SCI Griber
Вид виллы Григоряна и Берновой на maps.google.com
Пара с удовольствием проводила время в Европе. Помимо прочего, у них было гражданство Мальты, которого Бернова лишилась в связи с санкциями.
Евгения Бернова и Виктор Григорян в Каннах
Дальнейшая судьба Богониколоса
23 мая прокурор Бреон Пис направил в суд ходатайство об аресте Богониколоса. Среди причин, по которым, с точки зрения обвинения, обвиняемого нельзя выпустить под залог, указываются его контакты с болгарским генералом Валентином Цанковым. Генерал Цанков, некогда болгарский военный атташе и советник НАТО, затем отстраненный от должностей в связи с тем, что вскрылась его работа на коммунистические спецслужбы, был арестован в 2022 году по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии американского обвинения, генерал Цанков аффилирован с болгарской фирмой Hemus Technologies, учредитель которой — Богониколос.
Судя по ходатайству об аресте, у американской стороны больше релевантной информации о Богониколосе, чем до сих пор раскрыто в обвинительном заключении. Так, в ходатайстве об аресте утверждается, что Богониколос переслал по зашифрованному каналу связи одному из своих российских контрагентов 85-страничный аналитический доклад по состоянию голландской космической политики и оборонной стратегии в космосе. У американцев, вероятно, отсутствует юрисдикция для обвинения Богониколоса в шпионаже в пользу России, но кажется, что грядущий судебный процесс даст много интересной информации. Если, конечно, Богониколоса не обменяют на кого-нибудь.
Как устроена сеть «Серния»
Если сопоставить данные ЕГРЮЛ, таможенных операций и госзакупок, то можно представить себе примерную структуру этого контрабандистского спрута. В сеть «Серния» входили три типа компаний: иностранные фирмы-экспортеры, российские фирмы-импортеры и российские фирмы-господрядчики (среди которых, в свою очередь, можно выделить «сердцевину» сети и «периферию».) Все они сложным образом связаны через директоров, учредителей, общие адреса и телефоны.
Общая структура сети «Серния»
Иностранные компании «Сернии» (вот их список) были заточены только под экспортно-импортные операции (назовем эти фирмы «торговыми агентами»).
С «торговыми агентами» «Сернии» были в разное время аффилированы около 20 человек (вот их имена). Фирмы поставляли в Россию высокотехнологичное оборудование — оптическое и электронное, среди прочего — лазеры, средства оптической коммуникации, высокоточную научную аппаратуру, электронику, микросхемы и оборудование для их производства на $89,1 млн.
Объем импорта в Россию и аффилированные с сетью «Серния» за рубежом лица
Эти фирмы связаны с российскими компаниями сети «Серния» через бывших и действующих общих директоров и учредителей.
Связи аффилированных лиц сети «Серния» с российскими компаниями
У «торговых агентов» были практически эксклюзивные партнеры в России, которые не занимались ничем, кроме импорта.
С импортерами через общих бывших и действующих учредителей и совладельцев, через адреса и телефоны были связаны фирмы «сердцевины» «Сернии», которые получали значительное число государственных заказов. В «сердцевину» шла часть импорта от «торговых агентов» напрямую. Они же выступали исполнителями госконтрактов по поставке сложной техники российским госорганам и организациям.
Госзаказы «сердцевины» сети «Серния»
Основными клиентами ООО «Серния Инжиниринг» были, как правило, научные институты. ООО «Сертал» выполняло госзаказы практически эксклюзивно ИНМЭ РАН.
А вот ООО «Серния» работало не только на гражданские вузы и институты, но и на спецслужбы: войсковая часть 43753 (Центр защиты информации и специальной связи ФСБ); а также на спецсвязь (ФГУП НПП Гамма). Кроме того, ЗАО «Серния-СПб» совмещала поставки гражданским вузам и ФСБ-шникам (войсковая часть 45187).
ООО «Сертек» заключало контракты с Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом (ЛЭТИ) и другими вузами и научными организациями, а также с ракетными двигателестроителями из ОКБ «Факел».
Наконец, НПО «Серния» выполняло заказы спецслужб: у нее закупали технику войсковые части ФСБ 43753, 95006, 35533 и Управление военно-технического снабжения Службы хозяйственного обеспечения ФСО.
Некоторые фирмы не входили в сеть, но пользовались услугами торговых агентов «Сернии».
Периферия сети «Серния» также состояла из российских фирм, которые были аффилированы с «Сернией» через учредителей, руководителей, адреса и телефоны. Большинство из них сами ничего не ввозили, но могли похвастаться госзаказчиками.
Госконтракты периферии сети «Серния»: фирмы-поставщики, объемы заказов и наиболее важные или интересные сферы поставок
ООО «Лан-Проект», по всей видимости, не было частью сети «Серния», но пользовалось ее услугами для поставки вакуумной и рентгеновской техники. Объем его госконтрактов составил 1,6 млрд рублей, что включало поставку спецтехники для ФСБ.
«Серния Инжиниринг» и «Сертал» попали в американские санкционные списки в марте 2022 года. О связях «Сернии» с ФСБ рассказывалось в расследовании «Радио Свобода» «Приключения электроники». Поставки американского оборудования для ФСБ шли через «Сернию» еще с 2000-х.
Клиенты «Сернии»
С «Сернией» вели дела органы власти; отраслевые НИИ, КБ и заводы, в том числе относящиеся к оборонной и космической сферам, к обслуживанию силовиков; а также фундаментальные научные институты и вузы.
Из органов власти услугами «Сернии» пользовались:
- Минпромторг,
- ФСКН,
- ФСО,
- ФСИН.
Наиболее важные подразделения спецслужб, отраслевые НИИ, КБ и заводы, работавшие через «Сернию», действовали в следующих сферах.
- Войсковая часть 35533 — научно-исследовательское подразделение ФСБ № 1 (в свое время гражданин США Александр Фищенко был приговорен к 10 годам тюрьмы за нелегальный ввоз электроники якобы для производства светофоров в Россию; одним из получателей электроники была в/ч 35533).
- Войсковая часть 55056 — управление материально-технического обеспечения ФСБ, ранее известное своими экстравагантными закупками.
- Войсковая часть 43753 — центр защиты информации и специальной связи ФСБ.
- Войсковая часть 68240 — оперативно-техническое управление ФСБ.
- Войсковая часть 95006 — возможно, служба специальных объектов ГУСП при президенте РФ, якобы отвечает за специальные бункеры.
- НИИССУ — связь для военных.
- ЦНИИХМ — «разработка и производство перспективных видов боеприпасов и ракетной техники»; засветился также своим соседством в истории с отравлением Навального.
- ЦНИИ Электроприбор — «ведущий институт России в области высокоточной навигации, гироскопии и гравиметрии».
- НПП Гамма — защита информации для силовых ведомств.
- АО ГЗ Пульсар — производство полупроводниковой элементной базы для военных и космоса.
- АО ОКБ Факел — разработка электроракетных двигателей.
- СВЭКО — предприятие ФСО.
- ВНИИОФИ — метрология.
- ВНИИФТРИ — хранение эталонов времени.
Из гражданских вузов и фундаментальных институтов услугами сети «Серния» пользовались:
- МГУ,
- МФТИ,
- МИРЭА,
- ФИАН,
- ИФПМ СО РАН,
- ИНМЭ РАН.
Источник: The Insider