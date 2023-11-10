Какое путинское «вундерваффе» из его мультфильмов так и не добралось до украинского фронта

Россия применяет в войне против Украины вооружения всех эпох — от новых танков Т-90М и ракет «Кинжал» до гаубиц времен Сталина. Но уже скоро пройдет два года с начала полномасштабного вторжения, а российская армия до сих пор не продемонстрировала в бою многие виды вооружений, о которых кремлевская пропаганда трубила в течение многих лет перед вторжением (а некоторые образцы с помпой демонстрировались Путиным в знаменитых «мультиках» в послании к Федеральному собранию).

Издание The Insider вспоминает самые знаменитые образцы путинских «вундерваффе», которые так и не добрались до фронта (или добрались, но в незначительных количествах).

«Гиперзвуковая ракета»

1 марта 2018 года Путин в своем «послании Федеральному собранию» неожиданно начал демонстрировать на экране мультфильмы с неким новым чудо-оружием, которое вот-вот появится у России на вооружении. Некоторые из представленных видов нового оружия были заявлены как гиперзвуковые (то есть способные осуществлять полет в атмосфере со скоростью выше 6000 км/ч и маневрировать с использованием аэродинамических сил).

Как оказалось, это было лишь начало мультсериала, который растянулся на годы: в июле 2018 года новая серия на ту же тему была продемонстрирована Минобороны России, в 2019 году Путин опять рассказал о тех же вооружениях Федеральному собранию. В 2020 году он рассказал, что «гиперзвуковое орудие обессмыслило противоракетную оборону США», а в 2021 году пообещал, что гиперзвуковые ракеты морского базирования появятся на вооружении уже в 2022 году. В 2022 году Путин напал на Украину, но и тогда российского гиперзвукового оружия мир так и не увидел.

Спустя год после полномасштабного вторжения, в марте 2023 года Путин заявлял: «У нас в 2014 году не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть». Что же это за оружие и почему Россия его не применяет?

В своих мультфильмах Путин представлял несколько типов гиперзвукового оружия. Один из них — межконтинентальные ракеты «Авангард» — уже якобы стоит на вооружении, но поскольку такое оружие рассчитано на случай ядерной войны, проверить, существует ли оно и правда в природе, не представляется возможным (в мультиках было и другое «стратегическое» оружие — «Буревестник», у которого в качестве двигателя выступает малогабаритная ядерная энергоустановка, но эта ракета не гиперзвуковая и тоже не применима в нынешней войне, так как предназначена для ядерных ударов).

Другое гиперзвуковое «вундерваффе» — ракета 3M22 «Циркон», она тоже якобы принята на вооружение и ею якобы оснащен фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», но, поскольку ракета противокорабельная, а флота у Украины нет, то и ее в бою никто не увидел. Единственная ракета из путинских мультфильмов, которая годилась для войны в Украине, была ракета воздушного базирования «Кинжал», и ее боевое применение мы действительно увидели. Проблемой «несбиваемой гиперзвуковой» ракеты «Кинжал» стало то, что она оказалась не гиперзвуковой и сбиваемой.

9-C-7760-Э «Кинжал» — российская аэробаллистическая ракета, запускаемая с модифицированных истребителей-перехватчиков МиГ-31К и МиГ-31И, а также со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160. По сути, «Кинжал» представляет собой не более чем модификацию хорошо известной ракеты комплекса «Искандер», предназначенную для воздушного пуска. «Кинжал» не соответствует современному значению термина «гиперзвуковой ракеты» — хотя и достигает на определенном участке траектории гиперзвуковой скорости (то есть более чем в пять раз превышающей скорость звука), он не способен маневрировать на таких скоростях, в отличие от, например, «Авангарда», якобы уже стоящего на вооружении.

«Кинжал», как и любую баллистическую ракету, действительно сложно сбить большинством систем ПВО, предназначенных для борьбы с менее скоростными целями (вроде самолетов и крылатых ракет). В ходе российского полномасштабного вторжения в Украину военные РФ неоднократно заявляли об успешном применении (1, 2, 3) «Кинжалов» по различным украинским объектам. Ситуация кардинально изменилась после передачи Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Столкнувшись с неудачами во время войны в Персидском заливе, США адаптировали их для борьбы с баллистическими ракетами. В результате после очередного обстрела Киева в ночь на 4 мая мэр города Виталий Кличко позировал с боевой частью «Кинжала» (ее опознали по сходству с обломками ракеты того же типа, упавшей на Ставрополье в сентябре 2022 года). https://vechirniy.kyiv.ua/uploads/2023/05/10/kyndzhal.mp4 Вскоре ВСУ отчитались о том, что сбили уже шесть «Кинжалов». Российские силы пытались нанести удар по самим ЗРК Patriot, однако в результате оказалась повреждена только одна из машин комплекса, которую удалось восстановить на месте.

Хотя «Кинжалы» оказались совсем не тем, что обещал Путин в своих мультфильмах, они продолжают представлять угрозу из-за ограниченного количества комплексов Patriot. Например, 11 августа украинским средствам ПВО удалось сбить всего одну ракету из четырех, а остальные попали в район аэродрома Коломыя в Ивано-Франковской области. Своими успехами «Кинжал» во многом обязан поставкам иностранных комплектующих. По данным международной экспертной группы Ермака — Макфола, при производстве ракеты используется не менее 48 иностранных компонентов, преимущественно производства США. Эти компоненты поставляются в Россию через компании, которые, как недавно выяснил The Insider, до сих пор не внесены в иностранные санкционные списки. Танк Т-14 «Армата» Перспективный танк «Армата» — пожалуй, наиболее распиаренный российский «долгострой», из-за этого ставший объектом множества шуток и мемов. Разработка универсальной платформы (на базе которой, помимо танка, также предполагалось создать БМП и ремонтно-эвакуационную машину) началась на «Уралвагонзаводе» еще в 2009 году. В российских профильных медиа танк называли «невидимкой» и «машиной сетецентрической войны» с возможностями постоянного обмена данными с другими машинами и подразделениями. Из нововведений по сравнению с советскими моделями можно отметить повышенную защищенность экипажа, который находится не в башне, а в бронекапсуле в носовой части танка, а также комплекс активной защиты «Афганит», способный сбивать противотанковые ракеты на подлете. Впервые танк продемонстрировали широкой публике на параде на Красной площади в 2015 году (тогда новинка заглохла прямо на репетиции). Планы производства были самые амбициозные: предполагалось поставить в войска 2300 «Армат» до 2020 года. Однако в серийное производстве танк был запущен (если верить «Ростеху») только в конце 2021 года. Отчасти это связано с невозможностью довести до ума принципиально новый двигатель (до «Арматы» все советские и российские танковые двигатели представляли собой развитие двигателя Т-34).

В контексте войны с Украиной «Армата» засветилась только на видео с танкового полигона в Казани, где довольно бодро рассекала по грязи мимо мобилизованных. В апреле 2023 года источник РИА «Новости» сообщил о применении танка в зоне боевых действий «для ведения огня по украинским позициям» — вероятно, имеется в виду популярная в условиях нехватки артиллерии стрельба с закрытых позиций , где танк фактически исполняет роль самоходного орудия. Удивительно, но за последние полгода украинской аэроразведке ни разу не удалось обнаружить невидимую «Армату» — что, пожалуй, подтверждает стелс-качества танка, ведь невозможно же заподозрить источник РИА «Новости» во лжи.

Бронированные боевые машины «Курганец-25» Подобно тому как «Армата» была призвана заменить в российской армии советские танки, унифицированная платформа «Курганец-25» разработки корпорации «Ростех» должна была прийти на смену привычным БМП и БТР. Разработка платформы велась с начала 2010-х годов. БТР Б-10 и БМП Б-19 на основе «Курганца» также впервые показали в 2015 году вместе с «Арматой». Среди преимуществ платформы назывались улучшенное бронирование (в том числе противоминное), изоляция экипажа и десанта от боеприпасов и вооружения, комплекс активной защиты и дистанционно управляемый боевой модуль с пушкой или пулеметом (последнее было достаточно давно реализовано, например, на украинском БТР-4).

Однако судьба «Курганца» сложилась не лучше «Арматы». Впервые публике позволили посмотреть на БТР Б-10 вблизи на выставке «Армия-2022». В 2018 году машины только проходили предварительные испытания , а в 2023 году стало известно , что опытно-конструкторские работы не завершены — на платформе пришлось переделывать шасси.

Самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ» Разработка перспективной самоходной артиллерийской установки началась в 2002 году в ЦНИИ «Буревестник» в ответ на новые образцы артиллерии стран НАТО (такие как американская M109A6 Paladin и немецкая Panzerhaubitze 2000). В ходе проектирования конструкция претерпела значительные изменения — изначально вообще предполагалось, что установка будет иметь сразу два 152-миллиметровых орудия, но потом все-таки остановились на одном. Особенность «Коалиции-СВ» заключается в полной автоматизации процесса заряжания и наведения, в отличие от многих действующих артиллерийских систем, где эти операции экипаж выполняют вручную. Подобный уровень автоматизации достигнут разве что в шведских колесных САУ Archer, которые недавно были замечены на вооружении ВСУ. Расчет «Коалиции-СВ» находится в бронекапсуле, откуда и управляет механизмами установки. Кроме того, эта установка способна вести стрельбу в режиме «шквал огня», когда снаряды за счет различной массы заряда и траектории достигают цели одновременно (та же функция реализована в Panzerhaubitze 2000 или российской «Мста-СМ2»). Заявленная дальность стрельбы обычным снарядом составляет 70 км, что существенно превышает этот показатель для большинства современных образцов артиллерии. Установка стала очередным долгостроем, в 2010 году тогдашний замминистра обороны даже говорил о закрытии опытно-конструкторских работ. Тем не менее разработка продолжилась, и «Коалиция-СВ» дебютировала на публике в ходе все того же парада на Красной площади 9 мая 2015 года. В 2017 году в Минобороны обещали завершить государственные испытания в 2019 году и наладить серийный выпуск с 2020 года.

В 2019 году появилась информация об изготовлении опытной партии установок. Тем не менее эти машины, похоже, не приняли участия во вторжении в Украину. Госиспытания, вопреки обещаниям Минобороны, начались только в декабре 2021 года и длились вплоть до нынешнего октября. В то же время о начале серийного производства сообщили еще в августе — при этом украинский военный эксперт Андрей Тарасенко полагает, что в России отсутствуют заводы, где можно было бы развернуть серийное производство. Кроме того, Тарасенко критикует «Коалицию-СВ» за «архаичный разведывательный контур» и большое количество «непроверенных даже в мировой практике решений», которые разработчики «запихали» в новую установку. В чем-то с ним согласен и российский провластный эксперт Геннадий Алехин, который отмечает, что «если батареи, дивизионы и самоходные артиллерийские полки гаубиц 2С35 „Коалиция-СВ“ не будут комплектоваться БПЛА как средствами разведки и корректировки огня, замкнутыми в единый разведывательно-огневой контур, функционирующий в режиме реального времени, то в полном объеме использовать высокие тактико-технические характеристики „Коалиции-СВ“ не удастся». Истребитель Су-57 Новейший Су-57 пропаганда именует истребителем пятого поколения, противопоставляя его американским F-22 и F-35 и китайскому J-20. Впрочем, само определение вызывает у многих сомнения — возможно, это просто маркетинговый ход. Среди качеств таких истребителей называют сверхманевренность, способность поддерживать сверхзвуковую скорость, малую заметность в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, обмен полным набором данных с другими самолетами и системами, улучшенную автоматику пилотажа, возможности ретрансляции связи, обнаружения и целеуказания и т. п. Но бо́льшая часть таких возможностей в определенной степени имеется и у истребителей предыдущего, четвертого поколения, особенно западных с их интегрированными системами связи. Кроме того, есть определенные сомнения, что Су-57 соответствует заявленным критериям, тем более что в нем до сих пор используется двигатель, разработанный в 2000-х годах, а так называемый «двигатель второго этапа» (который предполагается устанавливать с середины 2020-х) до сих пор «требует доработки».

Несмотря на поставки первых серийных истребителей и сообщения об их участии в сирийском и российско-украинском конфликтах, самолет до сих пор не существует в окончательном, задуманном конструкторами варианте. Хотя разработка стартовала в 2001 году (ранее он был известен как Т-50 или «ПАК ФА»), а первый полет перспективного истребителя был выполнен еще в 2010-м, к 2020 году летные испытания еще продолжались. Справедливости ради стоит отметить, что разработка американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II также была сопряжена с огромными задержками, множественными дефектами и увеличением бюджетов. Первый крупный контракт на поставку 76 истребителей Су-57 для ВКС РФ был заключен только в 2019 году. Однако первый серийный самолет, который должны были принять на вооружение, разбился в декабре того же года, а первая машина поступила в войска лишь год спустя. Как сообщает американское издание Military Watch Magazine, к 2024 году Россия рассчитывает ввести в строй 22 Су-57. В Объединенной авиастроительной корпорации обтекаемо говорили, что в 2023 году производство Су-57 удалось нарастить в несколько раз, однако цифры по понятным причинам названы не были. В любом случае эффективность Су-57 на нынешнем этапе российско-украинской войны не вполне очевидна (хотя в марте 2023 года утверждалось, что одному из них удалось сбить украинский фронтовой бомбардировщик Су-24). Спешное оснащение Су-57 крылатой ракетой большой дальности свидетельствует как минимум о том, что, несмотря на заявленную малозаметность, самолет не решаются применять в зоне поражения украинских средств ПВО. Его вероятное будущее — стать платформой для дальнобойного оружия, как сейчас уже применяются Су-34 с планирующими авиабомбами. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» БМПТ — еще один образец относительно современных российских вооружений, который принимал участие в полномасштабной российско-украинской войне практически с самого начала, однако в силу малосерийности не оказал сколько-нибудь заметного влияния на ход боевых действий. Впрочем, здесь сыграли роль и некоторые обнаружившиеся недостатки, и невразумительная тактическая роль инновационной машины. Концепция отдельной боевой машины для поражения пехоты с противотанковыми средствами на открытой местности и в городской застройке возникла еще в СССР в 1980-х годах. На развитие подобных проектов, очевидно, повлияло ситуативное использование с такой целью самоходных зенитных установок «Шилка» с четырьмя 23-миллиметровыми орудиями в Афганистане и Чечне. Разработки, приведшие к созданию современной БМПТ, велись с середины 90-х годов. Итоговый образец был смонтирован на танковом шасси и имел необитаемую башню с двумя 30-миллиметровыми пушками и пусковыми установками противотанковых ракет «Атака», а также двумя установленными в корпусе автоматическими гранатометами АГ-17Д. Такое разнообразие вооружения потребовало увеличения экипажа до пяти человек. Необычная машина постоянно подвергалась критике, причем даже в относительно провластных изданиях. Заявлялось, что вооружение башни не дает преимущества перед обычными бронированными боевыми машинами вроде БМП-2 или БТР-82А, а автоматические гранатометы ограничены в действии в силу малоподвижности. Отмечалось, что, несмотря на относительно высокую защищенность машины (БМПТ выполняется на шасси танка Т-90 с динамической защитой «Реликт»), вооружение башни (пушки и противотанковые ракеты) защищено разве что от пуль и мелких осколков. Кроме того, системы управления огнем не дают «Терминатору» преимущества в скорости обнаружения и поражения целей по сравнению с сопровождаемыми танками.

Вероятно, именно описанные недостатки, а также «странная» концепция, не вписывавшаяся в классическую организацию общевойскового боя (где роль поддержки танков выполняет пехота, а танки, в свою очередь, поддерживают пехоту), привели к тому, что в 2010 году (уже после принятия на вооружение) Минобороны отказалось от закупки БМПТ. Однако затем проект реанимировали, и в 2018 году было запланировано отправить в 90-ю танковую дивизию десять машин для проведения испытаний. Чем закончились эти испытания, неизвестно, но к началу полномасштабного вторжения рота БМПТ в 90-й танковой дивизии (официально сформированной в 2021 году) оказалась единственной в российской армии.