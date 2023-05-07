Кого і як в Україні судять за заперечення російської агресії

Навесні минулого року у Кримінальний кодекс України додали статтю про заперечення або виправдовування російської агресії та глорифікацію її учасників. Кого і як за це судять, в матеріалі DW .

Немолодий чоловік у потертій шкіряній куртці заходить до зали Шевченківського районного суду Києва. Суддя Оксана Голуб запитує його анкетні дані.

“Ніде не проживаю. Немає де”, – відповідає чоловік на ім’я Валерій на питання про його місце проживання.

“На вулиці проживаєте?” – дивується суддя.

“Звісно. Інколи на вокзалі. Недавно мені дали кімнату, я там на підлозі сплю”, – каже Валерій.

Він скаржиться, що його будинок було зруйновано під час обстрілу Чугуєва на Харківщині. Та в суді він перебуває як обвинувачений. Йому інкримінують заперечення або виправдовування російської агресії та глорифікацію її учасників (за частинами 2 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України). Суддя без поспіху записує анкетні дані Валерія і відкладає засідання на наступний місяць – через неявку прокурора.

“Я в політиці не розбираюсь”

“Я – науковець. Я є президентом міжнародного інноваційного фонду”, – представляється Валерій, виходячи із зали суду. Чоловік, за його словами, виріс у дитячому будинку в Харкові. Як стверджує у розмові з DW, він відбув військову службу в Молдові і воював у Чечні. Інші життєві віхи перелічує тезово: навчався в Харківському архітектурному та Московському державному університетах, працював у лабораторії на Уралі. У 2000-х повернувся в Україну, жив у Харкові та Чугуєві, де придбав будинок.

Згодом Валерій, за його словами, переїхав до Києва і разом з колегами заснував благодійну організацію “Міжнародний інноваційний фонд Світло надії-енергії”. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік їздив на наукові конференції до Росії. Та з 24 лютого 2022 року, як стверджує Валерій, він обірвав зв’язки з росіянами – “поки політики не розберуться”. Благодійну організацію фінансували самі учасники, запевняє чоловік. За його словами, він жив у орендованому офісі, займався “дослідженнями в галузі енергетики” та допомагав постраждалим від війни.

Представники Служби безпеки України затримали Валерія у березні в центрі Києві. “Ми вас підозрюємо в тому, що ваш фонд і ви особисто займаєтеся розповсюдженням літератури, яка суперечить законодавству України…”, – намагається згадати слова спецслужбовців чоловік. Так він дізнався про нову статтю Кримінального кодексу – про заперечення або виправдовування російської агресії та глорифікацію її учасників.

Провадження щодо Валерія СБУ відкрила ще в серпні минулого року. Причиною стали дописи на сторінці його фонду у Facebook. За версією обвинувачення, чоловік неодноразово поширював дописи, зміст яких слідство не розкриває. Проте, відповідно до висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, у цих дописах “міститься виправдовування і визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом виправдовування тимчасової окупації частини її території та глорифікації осіб, які здійснюють цю збройну агресію”.

Валерій пояснює: в одному із дописів, який було поширено на сторінці фонду, містилася заява президента Росії Володимира Путіна, зміст якої він не може згадати. А в інших – дописи проросійських пропагандистів Юрія Подоляка і Тетяни Монтян, яких Валерій називає друзями свого фонду. “Ми не знали, що це підпадає під статтю, – знизує плечима чоловік. – Якщо вже за таке карають…”

У березні, коли СБУ затримала Валерія, суд обрав йому запобіжний захід – особисте зобов’язання. А вже за місяць слідство завершило розслідування і передало справу до суду. Чоловік вважає себе невинуватим. Він наголошує на тому, що сторінка належить фонду, а поширенням дописів займався інший представник організації. “Я в політиці не розбираюсь, – переконує Валерій. – Ми ніколи не були проти України”.

“Під впливом пропаганди”

У березні минулого року, після початку повномасштабної війни, український Кримінальний кодекс доповнили низкою статей. Серед них – про заперечення або виправдовування російської агресії та глорифікацію її учасників. Максимальне покарання – вісім років позбавлення волі.

Через місяць Бориспільський міськрайонний суд Київської області виніс перший вирок по цій статті і призначив обвинуваченому три роки умовно. Слідство дійшло висновку, що чоловік на ім’я Владислав, “ймовірно, під впливом російських та проросійських ЗМІ”, сформував свої погляди і поширював антиукраїнські дописи у месенджері Telegram. Крім того, він створив там власну групу під назвою “Фейки, злочини ЗСУ і нацбатів” та брав участь в обговореннях групи свого друга під назвою “Військові новини України”.

Відтоді по всій Україні щодня розглядають справи по цій статті. У державному судовому реєстрі – понад пів тисячі вироків. Зазвичай обвинувачені визнають провину, укладають угоди зі слідством і отримують умовні покарання.

“Поширення шляхом вподобання”

Найбільше справ стосуються “поширення шляхом вподобання” – тобто позначок “клас” під проросійськими дописами в “Одноклассниках” – російській соцмережі, заблокованій в Україні з 2017 року. У деяких вироках наведено тексти дописів. Їхні автори називають російську агресію “спеціальною військовою операцією” та “звільненням від українських нацистів”, дякують президентові Росії Володимиру Путіну та російським військовим і стверджують, що українська армія вчиняє воєнні злочини на власній території. У матеріалах справ містяться висновки експертів – філологів та лінгвістів, які аналізують ці дописи.

Слідство називає позначку “клас” поширенням, адже в “Одноклассниках” вподобані дописи відображаються у стрічці новин. СБУ вважає, що обвинувачені знали про це – адже користувались соцмережею не перший рік. Аби довести, що їхні дописи хтось бачив, слідство вказує кількість друзів і підписників у цих сторінок. Наприклад, допис жительки Одеської області Ольги про окупацію Лисичанська зі словами “Ми повернулися до себе додому” могли побачити майже 800 людей.

Також судять за “схиляння до проросійської позиції” – коли користувачі соцмереж пересилають проросійські дописи своїм друзям. “Громадянка, достовірно знаючи, що її співрозмовники не поділяють її антиукраїнських думок та тверджень, запевняла, що збройна агресія Російської Федерації цілком правомірна, та висловлювала негативне ставлення до країни, де вона проживає, прославляючи РФ, виправдовувала злочини, вчиненні російськими військовими на території України”, – йдеться у вироку Шосткинського міськрайонного суду Сумської області, який також призначив місцевій жительці Тетяні умовне покарання.

“Творча, емоційна людина”

“На тлі всіх статей, пов’язаних із війною, цей злочин не має руйнівних наслідків. Він менш тяжкий. Відповідно, і покарання менш суворе, – коментує DW Сергій Крутько, який неодноразово захищав обвинувачених по цій статті як адвокат із центру безоплатної правової допомоги. – Я не можу сказати, що це маргінальні люди. Вони просто надивилися і начиталися російської пропаганди. Вони не сприймали інформацію критично”.

Крутько згадує, як одного з його підзахисних везли до суду в Харкові. Із вікна машини обвинувачений спостерігав Північну Салтівку – район міста, який найбільше постраждав від російських обстрілів. У суді чоловік сказав, що завдяки цьому усвідомив наслідки російської агресії. “Можливо, це творча, емоційна людина, – розмірковує адвокат. – Або людина, яка не може критично аналізувати ситуацію”.