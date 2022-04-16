Массовые убийства в Буче: как Россия пыталась отвлечь внимание в Польше с помощью дезинформации

4–5 апреля, когда новости о совершенных россиянами массовых убийствах в Буче недалеко от Киева попали на первые страницы мировых СМИ (но только не в России!), Польша столкнулась с масштабной атакой троллей, по меньшей мере, в трех плоскостях:

электронные письма с угрозами польским лицам, принимающим решения

спам-атака на польские СМИ

продвижение темы Волынской резни времен Второй мировой войны в польских социальных сетях.

Таким образом российские тролли в очередной раз попытались подорвать поддержку Польшей Украины.

Угрозы лицам, принимающим решения

Сотни польских политиков, общественных деятелей, журналистов и экспертов получили электронное письмо от «польского патриота», который угрожает их убить с крайней жестокостью за поддержку «бандеровской Украины». «Бандеровский» — это сокращение от имени Степана Бандеры, украинского политика, нацистского коллаборациониста и теоретика военного крыла ультраправой Организации украинских националистов. Упоминания Бандеры составляют повторяющийся прокремлевский нарратив, направленный на отрицание украинской идентичности и приравнивание украинского национализма к нацизму. Бандера также является в Польше мягко говоря крайне неоднозначной фигурой из-за своей антипольской позиции. Кремлевская дезинформационная машина ранее уже много раз использовала Бандеру в попытках затронуть самые болезненные моменты польско-украинской истории.

Текст этого электронного письма был написан довольно примитивно, поэтому получателям было очевидно, что это скорее незатейливая атака троллей, чем серьезная угроза расправы.

Спам-атака на польские СМИ

5 апреля по меньшей мере одно крупное польское информационное агентство засыпали электронными письмами от «простых россиян», пытающихся убедить польские СМИ и журналистов в том, что «нацистская» Украина совершила военные преступления против российских солдат. Эти электронные письма были написаны на английском и польском языках.

Волынская резня в трендах Twitter

Также начиная с 4–5 апреля тема Волынской резни вошла в список главных трендов в польском Twitter.

Волынская резня — один из наиболее болезненных моментов в отношениях между народами Польши и Украины. Трагедия происходила в 1943–1944 годах, когда десятки тысяч поляков, проживавших на Волыни и Галичине, были убиты или изгнаны украинскими отрядами ополчения.

Польская историография рассматривает ее как акт геноцида или серию масштабных расправ над поляками, совершенных тогда украинскими националистами.

Украинская историография рассматривает ее как двустороннюю этническую чистку, происходившую во время военного конфликта между польскими и украинскими отрядами ополчения на протяжении Второй мировой войны.

Почему сейчас?

Зачем поднимать эту тему сейчас? Волынская резня произошла почти восемьдесят лет назад, но для многих она остается болезненным воспоминанием. И она уже ранее использовалась Кремлем, будь то в целях исторического ревизионизма или повторения хорошо известных манипулятивных тропов о нацистах, правящих Украиной.

Эта трагедия отнюдь не случайно снова оказалась в центре внимания именно в этот момент, именно тогда, когда в международных СМИ начали появляться подробности массовых убийств в Буче и виновности России в этом военном преступлении.

Тренд «Волынская резня» в польском Twitter был инициирован или, по крайней мере, популяризован российскими сетями троллей; после 5 апреля он исчез. Большая часть постов на эту тему была опубликована польскими пользователями Twitter с ярко выраженными ультраправыми и антиукраинскими взглядами, но им не хватило объема для доминирования в трендах Twitter. Была протянута искусственная «рука помощи», а если точнее, то было применено координированное манипулятивное воздействие, включая злонамеренное использование ботов и искусственного интеллекта. Такое использование — стандартный инструмент, описанный в кремлевской методичке.

Послания для Польши

Прокремлевские нарративы, циркулирующие в польской информационной среде, делали упор на несколько идейных посылов: украинцы наконец-то поймут боль поляков вследствие геноцида поляков украинцами во время Второй мировой войны; украинцы совершали массовые убийства поляков во время Второй мировой войны и теперь сталкиваются с возмездием со стороны русских; украинцы отказались признать Волынскую резню геноцидом, поэтому теперь им приходится страдать от действий России; события в Буче не являются настоящим геноцидом, поскольку Волынская резня была в сто раз больше; поляки должны помнить об исторических преступлениях украинцев, несмотря на нападение России на Украину; украинцы продолжают восхвалять Бандеру и других лиц, виновных в антипольских действиях, поэтому теперь столкнулись с последствиями такой позиции.

Иными словами, тролли и анонимные боты пытались провести параллели между Бучей и Волынью, а также подчеркнуть ответственность Украины за Волынскую резню в качестве аргумента в пользу того, что украинцы не имеют морального права называть события в Буче геноцидом. И все это в попытке отвлечь внимание от преступлений России, и чтобы вбить клин между украинцами и поляками, которые за время нынешней войны сблизились, как никогда.

Дезинформационная кампания в полном разгаре

Кампания по дезинформации и манипулированию была не только весьма примитивной и неуклюжей; более того, в ней не учли нынешние настроения в польском обществе.

Текущая ситуация явно раздражает Кремль — 2,6 миллиона украинских беженцев прибыли в Польшу после того, как Россия снова напала на Украину, а волна помощи и гостеприимства со стороны польских граждан имеет поистине исторический масштаб, несмотря на размер проблемы.

В то время как российская военная машина пытается бомбежками принудить все больше украинцев покинуть свои дома, дезинформационная машина Кремля, скорее всего, будет продолжать пытаться вбивать новые клинья, освещать сложные темы, использовать тропы расизма, ксенофобии и болезненных расколов из прошлого, как это было ранее.

Дезинформация с целью сокрытия военных преступлений: как Россия лжет о зверствах в Буче

Изображения тел, разбросанных по улицам Бучи, убитых, как будто казненных в назидание другим, демонстрируют истинное лицо путинской России. Эти изображения говорят громче слов о характере и целях войны России против Украины. Тем не менее, прокремлевские СМИ при поддержке российских дипломатических аккаунтов в соцсетях толкают речи, пытаясь отвлечь и запутать факты военных преступлений.

Украинская провокация, попытка начать Третью Мировою войну, координированное нападение западных СМИ, отвлечение от «биологических лабораторий США» в Украине, британский заговор — вот объяснения подсанкционного в ЕС пропагандиста Владимира Соловьева, а оправдания прокремлевских СМИ касательно сходства названия Буча с английским словом «мясник» (butcher) — столь же отвратительны, сколь и повторяемы. (И они были тщательно развенчаны, читайте, например: Би-би-си, Bellingcat, «Insider», «Медиазона», «Нью-Йорк Таймс» и так далее).

Кремль пытается захватить информационное пространство, заполоняя его противоречивыми «объяснениями» событий. Цель состоит не только в том, чтобы отвести вину за это конкретное злодеяние против мирных жителей, но и наперед сформировать нарративы для опровержения и дискредитации любых доказательств или расследования военных преступлений России в Украине. Российское подконтрольное государству информационное агентство «РИА Новости» уже старательно трудится над выполнением этой задачи, утверждая, что Украина готовит «провокацию» в Херсоне, которая повлечет гибель мирных жителей…

Эта тактика заполонения и превентивного захвата информационного пространства взята прямо из кремлевской методички по дезинформации и применялась ранее, например, после того, как Россия сбила рейс MH17. База данных EUvsDisinfo содержит сотни примеров прокремлевских дезинформационных заявлений, в которых, среди прочего, утверждается, что, как и убийство мирных жителей в Буче, убийство гражданских лиц на борту MH17 было провокацией и западней с целью обвинить Россию, используя поддельные трупы (сравните заявления в 2014 году и сейчас).

Российские дипломатические аккаунты в соцсетях используются для дезинформации

В отличие от 2014 года, заполонение международного информационного пространства стало для Кремля более сложной задачей, особенно после того, как ЕС ввел санкции против RT и Sputnik. В то же время, российские дипломатические аккаунты в социальных сетях играют важную роль в коммуникационной стратегии Кремля, связанной с вторжением в Украину. В частности, аккаунты российских дипломатических миссий в Twitter действуют как скоординированная сеть и пытаются дискредитировать сообщения независимых СМИ из Украины, а также распространять дезинформационные нарративы, оправдывающие вторжение.

Теперь сеть российских дипломатических аккаунтов в Twitter распространяет ложь об убийствах в Буче, ссылаясь на недавно созданный веб-сайт, распространяющий дезинформацию под видом проверки на достоверность.

Российские дипломаты в Twitter также принимают активное участие в формировании нарратива о глобальной «русофобии». Заявления, что мир несправедлив и враждебен по отношению к России и русским, уже много лет лежат в основе прокремлевских дезинформационных нарративов и продолжают намеренно разжигаться в контексте войны. В социальных сетях это приняло форму кампании «Хватит ненавидеть русских», распространяемой российскими дипломатическими аккаунтами и изображающей русских преследуемыми на основе национальной принадлежности (с начала марта соответствующий хештег упоминался в Twitter более 24 000 раз).

5 апреля Twitter объявил, что «не будет распространять или рекомендовать правительственные аккаунты, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах».

Система обеспечения военной машины

Пока российские дипломаты пытаются представить Россию жертвой ее же собственной агрессии против Украины — усилия, которые, вероятно, будут укрепляться на фоне призывов в поддержку расследования военных преступлений России и преступлений против человечества — прокремлевские пропагандисты уже прокладывают дальнейший путь.

Чтобы поднять печально известный низкий моральный дух вторгшихся российских войск (и, возможно, отвлечь их от грабежей и мародерства), агентство «РИА Новости» опубликовало длинную статью под заголовком «Что России следует делать с Украиной». Среди прочего текст призывает к массовым репрессиям украинского населения и запрету самого названия «Украина». Более подробный анализ читайте тут.

Именно в этом контексте следует рассматривать дезинформацию, при помощи которой пытаются напустить тумана касательно российских зверств в Буче, — как систему обеспечения российской военной машины и часть преднамеренной стратегии по уничтожению Украины.

Источник: EUvsDisinfo