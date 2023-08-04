Міжнародний звіт: російські окупанти регулярно катували й ґвалтували херсонців

Майже половина українців, яких утримували в російських слідчих ізоляторах під час окупації Херсона, зазнали масштабних тортур, у тому числі сексуального насильства. Про це йдеться у звіті, де проаналізовано 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах.

Принаймні 43% опитаних людей, що пережили незаконне утримання, прямо згадали про практику тортур у слідчих ізоляторах, а сексуальне насильство назвали звичайною тактикою російських охоронців щодо ув’язнених чоловіків та жінок. При цьому попередні результати показують, що найчастіше катування в ізоляторах зазнавали військовослужбовці та представники їхніх родин.

Аналіз складений групою Mobile Justice Team, яка є частиною консультативної групи із розслідування звірств Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) за підтримки Великої Британії, ЄС і США, створений міжнародною юридичною фірмою та фундацією із захисту прав людини Global Rights Compliance для підтримки Офісу Генерального прокурора України, пише CNN.

“Багато чого є просто покаранням, і, окрім покарання за фактичну військову службу (їхнього родича), це ще й покарання, здається, насправді за громадянство України”, – сказала CNN регіональна менеджерка Global Global Compliance Анна Микитенко.

У звіті йдеться, що принаймні 36 постраждалих згадували про використання електричного струму під час допитів російськими охоронцями. Інші жертви згадували про погрози обрізання статевих органів, і принаймні одна жертва була змушена стати свідком зґвалтування іншої затриманої.

“Що стосується чоловіків, то більша частина злочинів – це сексуальні тортури, і це, як правило, тортури геніталій, тож це є формою покарання (за те, що вони українці) і не дозволить їм мати дітей”, – додала Микитенко.

У звіті додається, що російські охоронці також повсякчас використовували задушення, застосування водних тортур, жорстоке побиття та погрози зґвалтування проти жертв в херсонських катівнях.

Адвокат Вейн Джордаш, співзасновник Global Rights Compliance, додав у звіті: “Тактика тортур і сексуального насильства, яку прокуратура виявляє в ізоляторах ув’язнення в Херсоні, свідчить про те, що план Путіна знищити українську ідентичність включає низку злочинів, що нагадують геноцид”. Він підкреслив: “Принаймні модель, яку ми спостерігаємо, узгоджується із цинічним і прорахованим планом принизити і тероризувати мільйони українських громадян, щоб підкорити їх диктату Кремля”.

При цьому, попри ознаки геноциду, довести цей злочин проти людяності може бути непросто, пояснила Микитенко, адже в такому випадку потрібно довести умисел. Микитенко додала, що це лише попередній звіт, і випадки катувань можуть бути ще більш поширеними, і зараз українці в окупованих Росією регіонах можуть піддаватися більш жорстоким і поширеним тортурам: “Що довшою була окупація, то важчі були злочини та більша кількість злочинів була скоєна”, – пояснює вона.

При цьому просування українців на передовій також посилило застосування тортур: “Враховуючи звільнення частини Херсонської області минулого року, я припускаю, що в помсту за це були скоєні злочини”.

Росія неодноразово заперечувала звинувачення в тортурах і порушеннях прав людини в Україні, попри численні переконливі докази, зібрані та поширені міжнародними правозахисними організаціями та новинними організаціями.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Путіна та уповноваженої з питань прав дітей Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію сотень дітей з України, що кваліфікується як воєнний злочин.

Крім того, США оголосили, що співпрацюватимуть у питанні притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні з Міжнародним кримінальним судом.

Доповідь ООН про звірства російських загарбників: Катували електрострумом й називали це «дзвінком Путіну»

Журналісти дійшли висновку, що вибух у слідчому ізоляторі в Оленівці Донецької області був заздалегідь спланований

Правозахисна й журналістська організація, яка працює із родинами військовополонених і зниклих безвісти за особливих обставин провела незалежне розслідування теракту. Дослідники опитали військовослужбовців, які вижили в підірваному бараці, військовослужбовців, які були назовні, і також тих, хто потрапив на місце злочину наступного дня, щоб розбирати завали та виймати тіла загиблих. Результати опитування вказують на те, що вибухи були спланованими, вважає виконавча директорка МІПЛ Тетяна Катриченко.

Перш за все, говорить Катриченко, росіяни заздалегідь підготували список 198 полонених азовців, яких переводили до цього бараку. Водночас, туди потрапили люди з різних підрозділів полку.

“Деякі з них навіть не були знайомі між собою. Можливо, це було зроблено для того, щоб ця трагедія зачепила якомога більше сімей військовослужбовців з усього “Азову”, — вважає Катриченко.

Судячи зі свідчень очевидців, барак, у який перевели військових напередодні вибуху, не був обладнаний для життя і розглядався як тимчасове місце утримання. Водночас у інших бараках, де жили військовополонені, було місце, повідомляють свідки. За припущенням організації, цей барак підготували навмисне для вчинення теракту, а керівництво колонії точно знало, куди і навіщо переводять військовополонених.

“Так званий начальник колонії чітко повідомив, що їх переводять в цей барак ненадовго, щоб далі перевести кудись ще, — розповідає дослідниця. — Водночас ввечері перед вибухом всіх військовослужбовців загнали по списках в цей барак, не дозволили виходити на вулицю, хоча ця колонія барачного типу і раніше військовополонені могли вночі виходити і спати на вулиці”.



Крім цього, за свідченнями очевидців, після вибуху адміністрація колонії не вчиняла ніяких дій, щоб допомогти пораненим військовослужбовцям. Журналісти встановили, що полонені не могли отримати належну медичну допомогу протягом шести годин після вибухів. За інформацією, яку зібрали МІПЛ, машини швидкої допомоги були під воротами колонії вже за півгодини після вибухів, але поранених не забирали. Приблизно між 02:00 та 03:00 годинами ночі 29 липня на алею вздовж зовнішньої стіни колонії пустили інших полонених медиків. Але, говорить Катриченко, їм не дозволили заходити в барак, тому допомогу надавали лише тим, хто зміг самостійно дістатися до алеї біля адмінбудівлі, або тим, кого туди принесли. Свідки розповіли дослідникам, що поранених почали евакуйовувати до лікарень Донецька лише близько п’ятої ранку КАМАЗами.

“Це страшна картина. Медик із заводу Ілліча розповів, що азовці йшли або повзли, у них були травматичні ампутації кінцівок, вони кричали, а адміністрація в цей момент стояла і пила каву біля них і ще й вербально знущалася”, — розповідає Катриченко.

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року українські військовополонені, які утримувалися в підконтрольному Росії слідчому ізоляторі в Оленівці на сході Донецької області, загинули під час вибуху. Міністерство оборони Росії тоді заявило, що відповідальним за це був ракетний удар американської ракети HIMARS. ООН спростувало заяви Росії, що українських військовополонених в Оленівці вбив удар ракети. Київ, який регулярно порушує питання про цей інцидент, стверджує, що Росія влаштувала вибух в Оленівській в’язниці, щоб приховати погане поводження з українськими в’язнями.

28 липня 2023 року СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику Оленівської колонії Сергію Євсюкову.

Джерело: Голос Америки