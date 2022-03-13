“Морги в Криму забиті тілами. Але нікого не віддають рідним і нікого не ховають”

Журналістка видання LB.ua записала інтерв’ю з ветераном кримськотатарського визвольного руху, правозахисником з Криму Абдурешітом Джеппаровим. Ми розпитали його про те, що відбувається зараз у Криму у зв’язку з нападом Росії на Україну.

Що цікаво, ще торік Абдурешіт розповідав нам в інтерв’ю, що російська армія не така потужна, як усі звикли думати. “Я живу неподалік від траси, якою їдуть колони військової техніки – на полігони, на навчання, на репетиції. І часто бачу таку картину: одна машина зупинилася, інша, там радіатор задимів, там підняли капот. І вони досі їздять із цими солдатськими кухнями, як у радянській армії, і позаду машина їде з дровами”.

Що ж, тепер російську армії в усій її красі побачив увесь світ. А ми поговорили з Джеппаровим про Крим сьогодні.

Фото: Суспільне

Розкажіть, будь ласка, як люди в Криму реагують на події в Україні.

24 лютого, коли все почалося, я виходив у місто на базар. Було дуже помітно, в якому пригніченому стані перебувають через новини місцеві кримські татари. І, навпаки, в якій ейфорії російське населення. Вони збиралися групами по дві-три людини, жваво обговорювали події, як переможці. Мовляв, скоро все в Україні буде як треба.

Але за кілька днів настрій змінився. Наші більше вже випромінювали радість і надії на позитивні зміни. А та сторона, навпаки, засумувала. Стало зрозуміло, що бойові дії затягнулися, що втрати росіян величезні. Бо інформація до нас усе ж надходить.

Багато кримських військових бере участь у воєнній кампанії в Україні?

Переважно через Крим в Україну перекидали транзитні війська. Але є багато і кримчан, які за контрактом служать у російській армії.

Коли почалися бойові дії, дуже багато військової техніки проходило по тій частині Криму, де Красноперекопськ. Вікна дрижали, земля аж хвилями ходила. І коли стріляли з нашої території, то пускові установки ставили в тому числі в людей у дворах. Так люди почали розуміти, що людина в Росії нічого не варта.

З Армянська багато населення виїхало, з Джанкоя, з Красноперекопська. Частина повернулись, але Армянськ напівпорожній. Люди бояться повертатися.

Фото: Енергоатом

Що говорять у Криму про санкції?

Бізнес намагається вивести свої капітали за межі Росії, тому що розуміють, що буде дефолт.

Спочатку думали, що санкції – це щось таке собі. Зараз вже бачимо, що закриваються магазини й автосалони. Будемо моніторити ситуацію по цінах. Вони піднялися вже приблизно вдвічі порівняно з тим, що було. Люди не те щоб усе змітають з полиць, але роблять запаси. Черг до банкоматів уже нема таких, як у перші дні.

Також днями стало відомо, що всіх керівників у бюджетній сфері – завучів, директорів і т.д. – примушують писати в соцмережах пости на підтримку Кремля. Тим, хто не напише, обіцяють неприємності.

Урізають пенсії, стипендії, соцвиплати без пояснень. Вочевидь формуються якісь фонди на підтримку армії або біженців з Донбасу.

Дехто з росіян уже залишає Крим – родичі співробітників ФСБ і люди бізнесу зі своїми сім’ями. Працівники ФСБ не дурні, вони бачать, що ситуація в Криму може змінитися не на їхню користь. І також ті, в кого розвинене чуття, намагаються знайти собі місце подалі від Криму.

Їдуть у Росію?

Так, наприклад, у Санкт-Петербург. Летять, поки не закрилися всі аеропорти, бо вже близько десяти аеропортів на півдні Росії не працює.

Загалом у населення тривожний стан. Багато хто боїться призову в армію. Ходять такі чутки, що призиватимуть на строкову службу і резервістів. Також ходять чутки, що приходять похоронки. Але поки це не підтвердилося. Перевіряти такі чутки – частина моєї роботи.

Мертвих військових з України до Криму не привозять?

Привозять. Морги на півострові забиті тілами. Але нікого не віддають рідним і нікого не ховають.

Прикордонні і центральні лікарні заповнені пораненими. Медичний персонал відсторонено від роботи, їх туди не пускають. Працюють військові медики. Усе під секретом, усе в таємниці.

Фото: Крим Реалії

Чи не посилилися репресії проти кримських татар? Вас, мабуть, підозрюють у можливих диверсіях.

Росія нам ніколи не довіряла, завжди вважала п’ятою колоною. Зараз нам розносять попередження і викликають на профілактичні бесіди. Мені теж дзвонили з прокуратури.

І що в цих попередженнях?

Застерігають від участі в мітингах, від активності.

Також посилилися арешти, затримання кримських татар. На фоні подій в Україні це, можливо, менш помітно зараз.

Населення Криму ділиться на дві частини: ті, хто дуже любить Росію, і ті, хто її дуже не любить. Ми, звісно, належимо до другої частини. І тому зараз з надією чекаємо, що встановиться статус-кво і Крим знову буде українським. Наші, кримські татари, чомусь на 200% впевнені, що перспективи хороші.

Що буде в Криму, якщо він знову стане українським?

Буде свято. Ми дуже на це чекаємо і будемо святкувати не один день. Чекаємо, що наші люди вийдуть з тюрем. Я особисто чекаю, що повернеться мій син, якого викрали російські спецслужби ще у 2014 році.