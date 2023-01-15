У Повітряних силах розповіли, чому у Києві зранку 14 січня не було повітряної тривоги: це були зенітні ракети с400 або с300

Ракети по столиці зранку 14 січня були запущені з Північного напрямку, і від запуску до прильоту минуло 1-2 хвилини, тому Україна не мала засобів, щоб виявити та збити ці ракети.

Про це в ефірі Суспільного розповів речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

“Пуски цих ракет безпосередньо близько від кордону”, — зазначив він. За словами речника, це були зенітні ракети комплексів с400 або ж с300.

“Пуски зенітних керованих ракет, таких як с-300, здійснюються фактично щодня у прифронтових зонах. Таких, як Харків. Харків теж сьогодні був атакований саме цими ракетами. Також Дніпро та Миколаївщина. Власне це й пояснюється, чому повітряна тривога була не вчасно”, — додав Ігнат.