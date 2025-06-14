«Очевидці воєнних злочинів». Скільки викрадених українських дітей рашисти продовжують утримувати в Росії?

4 червня уповноважена з прав дитини Росії, воєнна злочинниця Марія Львова-Бєлова повідомила, що разом із МВС розпочала роботу щодо переданого російській стороні на переговорах у Стамбулі списку депортованих до України дітей. У цьому списку – 339 прізвищ. Але, кажуть в Києві, насправді таких дітей більше.

Чому ж не передали список з усіма прізвищами? Скільки ж загалом неповнолітніх українців насильно перемістили в Росію? І скількох Київ чекає назад? З’ясовував телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Оскільки у нас є доручення президента займатися цією темою, ми з 2022 року возз’єднували сім’ї як на території України, так і на території Росії. Ми бачимо, що ніяких 25 тисяч дітей немає, список містить всього 339 дітей. І ми опрацюємо кожну дитину», – заявила уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова.

Чиновниця запевнила, що «з Україною є повний контакт із цього питання», і що вже повернула на батьківщину 101 дитину.

2 червня українська сторона передала Росії в Стамбулі список незаконно депортованих або примусово утримуваних українських дітей, яких потрібно повернути, серед яких опинилася і вивезена дівчинка, яку вдочерив російський політик Сергій Миронов, повідомила «Верстка» з посиланням на джерела.

Чи будуть передані Україні такі діти – незрозуміло.

На самих переговорах глава російської делегації Володимир Мединський закликав «не влаштовувати шоу для бездітних європейських бабусь», повідомляв журналіст The Economist Олівер Керолл.

«У цій фразі все сконцентровано: і ставлення до людських життів – «спектакль», і «бездітні бабусі європейські», як такий собі, судячи з усього, символ загниваючого Заходу для Росії», – зауважив в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», український експерт Олег Саакян.

Публічно ж Мединський заявив, що Росія вперше отримала від України список, у якому вказані 339 прізвищ, і так само наголосив, що це єдина цифра: «Звучало, що півтора мільйона дітей викрадено. Потім – 200 тисяч. Тепер офіційна цифра – 20 тисяч. З теми викрадення дітей влаштували шоу. Насправді йдеться про десятки дітей. Жодної викраденої немає, є врятовані діти із зони бойових дій, і ми шукаємо батьків. Якщо вони знаходяться – повертаємо».

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росія вперше визнала факт депортації дітей.

«Ми їм сказали, що вони вкрали двадцять тисяч дітей. А вони сказали, що не вкрали двадцять тисяч – максимум питання про сотні… Я думаю, що це важлива фіксація. Не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей. Важливо, що факт зафіксований», – додав Зеленський.

Скільки ж загалом неповнолітніх українців насильно перемістили в Росію і скількох Київ чекає назад, телеканал «Настоящее время» запитав у Миколи Кулеби, засновника благодійної організації Save Ukraine і в минулому – багаторічного уповноваженого президента України з прав дитини.

Лише чотири тисячі сиріт

У липні 2023 року Марія Львова-Бєлова заявила, що в різних регіонах Росії зареєстрували понад 700 тисяч українських дітей.

«Досі невідомо, де ці діти, що це за діти, скільки серед них тих, у кого батьки були вбиті або зникли, скільки дітей із Маріуполя було вивезено», – зазначив Кулеба.

Його громадська організація від самого початку повномасштабного вторгнення повертає дітей із Росії – на сьогодні це вже близько 700 дітей.

За його словами, список із 339 прізвищ – це тільки ті, чиє точне місце розташування Києву відоме.

«З нашого досвіду, все, що опиняється в руках російської сторони, – будь-яка інформація про цих викрадених дітей – призводить до того, що цих дітей потім практично неможливо знайти. Їх віддають на усиновлення, їм змінюють прізвища, розвозять по різних регіонах, ховають у дитячих будинках, інтернатах», – нагадав громадський діяч.

Україна підготувала невеликий список з прізвищами 339 дітей для другого раунду перемовин з РФ для чого, щоб «швидко отримати відповідь». Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Live») заявила радниця голови Офісу президента України, директорка Bring Kids Back UA Дар’я Зарівна. Вона наголосила, що наданий Москві список – це лише частина, а заяву помічника російського президента Володимира Мединського в цьому контексті назвала «класичною маніпуляцією».

Загалом же дітей, яких Київ чекає назад, набагато більше. Більшість – діти з батьками, які залишилися в окупації: «багатьох заарештували, звинуватили в тероризмі, багатьох батьків убили, наприклад, у Маріуполі».

Тільки сиріт, які були в інтернатах, дитячих будинках або тимчасово влаштовані в сім’ї, – близько чотирьох тисяч.

«Ми не знаємо, чи живі ці сім’ї, де перебувають діти. Але ми однозначно знаємо, що їхні права порушені», – підкреслив Кулеба.

«Із неї готували російську військовослужбовицю»

Днями, розповів глава Save Ukraine, в Україну вдалося повернути 17-річну дівчину:

«Вона була в Херсонській області, коли почалося повномасштабне вторгнення. Їй тоді було 13 років. Вона була в прийомній сім’ї, ходила до школи. Одного дня минулого року її відвезли в Росію, нібито в «табір відпочинку». Щойно вона приїхала, її змусили вдягнути військову форму – усіх дітей переодягли. Розпорядок був як в армії: поки горить сірник – потрібно встати й одягнутися».

За його словами, дітей також змушували стрибати з парашутом – одна дитина загинула, кілька зламали ноги.

При цьому дівчині встигли зробити російський паспорт: «Її насильно відвезли до Росії, до військового табору, де з неї готували, по суті, російську військовослужбовицю. Вона розповіла про три спроби зґвалтування з боку російських солдатів». Він наголосив, що цим випадком уже займається Офіс генпрокурора України.

«Нам вдалося її повернути, як і ще 146 сиріт – і з російських військових академій, і з сімей. Але таких, як вона, тисячі. І всі ці діти – очевидці воєнних злочинів. Їх Україні ще потрібно знайти», – додав Кулеба.

Раніше Марія Львова-Бєлова розповіла, що її вивезений із Маріуполя прийомний син мріє піти «по силовій лінії» і тепер ставить на «аватарку» Олександра Дугіна.

15-річного Пилипа Головню Львова-Бєлова взяла під опіку влітку 2022 року. Його вивезли з Донецької області до Московської області у групі з ще 30 дітей. У цій же групі дітей був підліток Богдан Єрохін, який восени 2023 року записав звернення до Зеленського після того, як його викликали до російського військкомату. Єрохіна повернули до України.

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