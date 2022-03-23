Откуда в Беларуси запускают русские ракеты по Украине

О том, что с территории Беларуси происходят ракетные удары по Украине, руководство Вооруженных сил Украины рассказало в первый же день войны, 24 февраля. «С территории Республики Беларусь выпущены четыре баллистических ракеты в юго-западном направлении», – говорилось в сообщении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, опубликованном в первые часы после вторжения.

27 февраля с территории Беларуси ракетами обстреляли воинскую часть возле города Владимира Волынской области (находится на западе от Луцка, в 15 км от польской границы). Об этом сообщил руководитель Волынской военной областной администрации Юрий Погуляйко. В тот же день факты военных обстрелов Украины с территории Беларуси подтвердил Александр Лукашенко. «С юга Беларуси в начале конфликта были два-три ракетных удара, поскольку Киев развернул три-четыре ракетных дивизиона возле границы», – сказал он.

Третьего марта представитель Пентагона подтвердил, что ракетный обстрел Украины ведется в том числе с белорусской территории. На тот момент (10 дней войны) американское ведомство насчитало около 70 пусков ракет из Беларуси по территории Украины. С территории России за тот же период, как сообщил Пентагон, было сделано более 160 пусков.

Белорусская служба Радио Свобода рассказывает, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.

Откуда запускают ракеты

Лунинец. Брестская область

О запусках ракет в направлении Украины из окрестностей Лунинца стали сообщать 27 февраля, через три дня после начала войны России против Украины.

Появлялись сообщения об этом и в последующие дни. На фотографиях, опубликованных в качестве доказательств запуска ракет, можно увидеть вертикальные следы, которые остаются после сгорания ракетного топлива.

Кроме этого, на таких снимках можно увидеть, что пуски происходят совсем недалеко от многоквартирных домов. Это хорошо видно на снимке, опубликованном 13 марта.

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Напрямую расстояние от Лунинца до украинских городов Ровно и Луцк – около 200 километров. До Владимира, который обстреляли ракетами 24 февраля, – около 300 километров.

Калинковичи, Мозырь, Хойники. Гомельская область

О том, что под Калинковичами заметили, вероятно, приведенные в боевую готовность российские ракетные комплексы «Искандер», сообщило израильское агентство ImageSat International. Оно же 8 марта опубликовало снимки со спутника окрестностей Калинковичей, на которых можно увидеть похожую на «Искандеры» технику.

О многочисленных пусках ракет из окрестностей Калинковичей также сообщают очевидцы, они публикуют фото вертикальных следов запусков. Только за первую половину дня 16 марта телеграм-канал «Беларускі Гаюн» – он собирает сведения от очевидцев о военной активности на территории Беларуси – опубликовал сообщения о трех пусках.

Ракеты, которые запускают из окрестностей Калинковичей, пролетают над Хойниками и Наровлей в сторону Украины, о чем также сообщают свидетели. От этих райцентров до украинского Чернигова около 150 км, до Сум – около 500.

В соцсетях и СМИ также появляются сообщения о возможных пусках ракет в сторону Украины из района Калинковичей, Мозыря и Хойников.

Аэропорт в Гомеле

Белорусская служба Радио Свобода обратила внимание на видео, опубликованное министерством обороны России, которое доказывает использование гражданского аэропорта в Гомеле для авиаударов по Украине.

На видео, опубликованном Минобороны РФ, виден взлет с аэродрома в Гомеле беспилотника с боекомплектом. На видео также – ракетные удары по украинской территории и посадка на этом же аэродроме.

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Что обстреляли в Украине с белорусской территории?

Пока известно о нескольких целях на территории Украины, которые, вероятно, были обстреляны из Беларуси. Это уже упомянутый Владимир Волынской области около польской границы, Луцк и Ровно.

Луцк был обстрелян в первый день войны, 24 февраля, следующий сильный обстрел произошел 11 марта. Городские власти сообщили, что целью обстрела был местный аэродром, удары наносились с помощью ракет с территории Беларуси.

Ровно обстреляли 14 марта. Целью обстрела была телебашня в поселке Антополь около города. Погибли девять человек.

Кроме этого, представители Вооруженных сил Украины регулярно сообщают о ракетных обстрелах Чернигова и его окрестностей, а также Киева. До этих городов от Калинковичей и Мозыря, где регулярно видят запуски ракет в сторону Украины, около 100 и 200 км соответственно.

Чем стреляют?

По информации украинской стороны и независимых военных экспертов, Россия для ракетных обстрелов чаще всего использует крылатые ракеты «Калибр», запущенные с самолетов, а также ракеты из комплексов «Точка-У» еще советского производства и современных российских комплексов «Искандер».

Достать с территории Беларуси до украинских Луцка, Ровно и Чернигова могут только «Искандеры», разработанные уже после распада СССР. Их дальность составляет около 500 км.

У белорусской армии вообще нет тактических военных комплексов, способных наносить точечные удары по Луцку или Ровно. Кремль так и не поставил «Искандеры» Лукашенко, несмотря на его неоднократные просьбы. Это оружие кроме России есть на вооружении только у Армении.

У белорусской армии есть советские комплексы «Точка» с дальностью стрельбы до 120 км, а также собственные реактивные системы залпового огня «Полонез», разработанные во время независимости страны. Однако они не могут наносить мощных точечных ударов. Использование в войне России против Украины белорусских «Полонезов» отрицают как сами украинцы, так и независимые эксперты.

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