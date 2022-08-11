Слитый архив военной прокуратуры РФ. Что на самом деле представляет собой современная русская армия: мародерство, скотство, рабство

В распоряжении издания The Insider оказался архив жалоб в военную прокуратуру России, который отражает реальную ситуацию, сложившуюся в ходе вторжения в Украину. The Insider и Bellingcat удалось независимо подтвердить подлинность писем из этого архива.

Как видно из обращений, срочников обманом или принуждением бросают в зону боевых действий, солдатам не обеспечивают нормальное питание и медицинскую помощь, контрактники специально нарушают все нормы и правила устава, чтобы их отстранили от службы, а родители не могут получить никакой информации о своих плененных или убитых детях. Из тех же жалоб российских граждан можно узнать о мародерстве и зверствах российских солдат.