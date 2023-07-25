Що стоїть за серією вчорашніх гучних арештів корумпанта, зрадника та підбурювача

Понеділок прийнято вважати важким днем. Але для трьох громадян України: колишнього одеського військома Євгена Борисова, нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова та голови Державної судової адміністрації України Олексія Сальникова, понеділок, 24 липня, став не лише важким, а й чорним днем.

Усіх троє було затримано правоохоронцями. А ось для правоохоронців понеділок став днем гучних затримань. Якщо ім’я військового Борисова було на слуху, то імена інших фігурантів менш відомі, але їх затримання не менш значущі. Докладніше про це у матеріалі видання “Апостроф“.

Військком – мільярдер

У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні

Одеський військком Євген Борисов став відомий на всю Україну після того, як у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що він уже після початку повномасштабної російської агресії придбав віллу в Іспанії за 3 млн. 950 тис. євро та Mercedes G63 AMG 2022 року випуску вартістю понад 200 тис. США. Покупки він зареєстрував на матір та дружину.

Після того, як скандал із військкомом-мільярдером став надбанням суспільства, Борисова усунули з посади. А президент Володимир Зеленський запропонував Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти голів військкомів із центрів комплектування у “гарячі точки”.

І лише у липні Державне бюро розслідувань повідомило Євгена Борисова про підозру у незаконному збагаченні.

Екс-військкома підозрюють за трьома статтями, за які йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Мова йде про:

– ст. 368-5 ККУ (придбання особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи);

– ч.5 ст.407 ККУ (неявка вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям, вчинена в умовах воєнного стану – скоєння кримінального правопорушення);

– ч.4 ст.409 ККУ (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану).

Щоправда, вручити підозру Борисову особисто правоохоронцям одразу не вдалося, оскільки колишній військком зник.

І ось, у понеділок, 24 липня ДБР спільно з Офісом генпрокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова у Києві.

“Два дні тривали активні пошуки і в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано в Києві. Враховуючи спроби колишнього військкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави”, – йдеться у повідомленні прес-служби ДБР.

“Як і зі звільненням, так і з сьогоднішнім затриманням спрацювало громадське розголос і тиск. Тому що ще на вихідних була інформація, що Борисова попередили про оголошення підозри, відповідно, він залишив місце свого постійного проживання в Одесі”, – написав на своїй сторінці у Facebook військовослужбовець та активіст Олег Симороз.

Військовий упевнений, що Борисов має покровителів, бо з підозрою тягнув місяць і повідомили у вихідний день увечері.

Проте затримання Борисова – це одне, а реальне притягнення його до відповідальності – зовсім інше.

“Те, що Борисов затриманий НАБУ для суспільства хороший знак, а для Борисова поганий. Оскільки його звинувачують у незаконному збагаченні у воєнний час, – каже в коментарі “Апострофу” Олег Симороз, – Будемо за цією справою стежити, оскільки тут можуть бути нюанси. Очевидно, у колишнього військка є “дах” і його справу можуть перекваліфікувати та передати з НАБУ до іншого відомства“.

Але, на думку військового, однією справою Борисова обмежуватися не повинно.

“У соцмережах нерідко з’являються відомості про хабарі у різних ТЦК. І, я думаю, Борисов такий не один. Президент доручив провести перевірку військкоматів на предмет корупції, хоча й пройшов уже якийсь час, але результатів цих перевірок ми поки що не бачимо. А хотілося б знати”, – каже Симороз.

“Я думаю, що Борисов не єдиний. Є й інші військкоми-хабарники, але вони діють обережніше, – каже “Апострофу” політолог Віктор Небоженко, – Борисов зробив помилку, що купив нерухомість в Іспанії і похвалився перед тещею. Потрібно було купувати в Австрії, Угорщині, Болгарії “.

Політолог вважає, що колишній одеський військком може уникнути покарання. “Все залежатиме від обставин”, – резюмує експерт.

Нардеп – колаборант

Понеділок, 24 липня, став чорним днем і для нардепа від колишньої вже ОПЗЖ Олександра Пономарьова, генпрокурор повідомив йому про підозру у держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За версією слідства, Пономарьов перейшов на бік РФ на початку вторгнення і в перший же день вторгнення поїхав до Бердянська, де розпочав співпрацю з РФ – “для збереження власного стану та підприємств”. Переписав свій бізнес та забезпечував їх матеріалами зі своїх заводів.

Заводи Пономарьова, зокрема, постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки окупантів та надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. З якоїсь причини нардеп-колаборант приїхав до Києва, де його затримали.

Олександр Пономарьов у Раді сидів тихо і нічим особливим не вирізнявся, а ось у Бердянську він досить відомий та впливовий. Йому належить завод “Азмол” – найбільший виробник моторних олій в Україні. З ним також пов’язують інше місцеве підприємство з виробництва олій “Агрінол”.

Цікаво, що 28 березня 2022 року віце-прем’єр Ірина Верещук заявила, що Пономарьов нібито перебуває у росіян у полоні та його схиляють до співпраці.

Втім, спливли плівки про проросійську діяльність Пономарьова. Наразі нардеп чекає запобіжного заходу.

Глава ДСА – підбурювач

Чорним ций понеділок став і для голови Державної судової адміністрації України Олексія Сальникова. Працівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили його на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Детективи провели обшук за місцем роботи глави ДСА України. За даними НАБУ, Сальников ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів США, з яких 5 тисяч доларів США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тисяч доларів США – залишені собі за посередницькі послуги.

Глава ДСА обіцяв допомогти з винесенням рішення суддями Верховного Суду, у тому числі через залучення до цього його колишнього голови.

Керівник Судової адміністрації повідомляв особі, що питання вирішується, що він спілкувався про обставини справи із головою Верховного Суду. Водночас затримку в ухваленні рішення пояснював об’єктивними причинами.

Після затримання вже колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва на одержанні хабара голова ДСА почав ухилятися від вирішення питання, але водночас і не збирався повертати отриману ним суму.

Як зазначають правоохоронці, чиновник продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде ухвалено і з цього приводу він планує поспілкуватися із головою одного із касаційних судів.

Найближчим часом працівнику суду буде обрано запобіжний захід.

“Затримання ще одного судового чиновника на хабарях свідчить про те, що судова система хвора і в ній нічого не змінюється, – коментує “Апострофу” Олег Симороз, – Це буде продовжуватися і надалі, поки судді-корупціонери не отримуватимуть реальних термінів. Але таких випадків у нас поки що немає”.

“З цього затримання випливає, що до корупції залучені не лише самі судді, а й працівники судів”, – резюмував Симороз.

У тому, що правоохоронці іноді заарештовують суддів, слід дякувати Євросоюзу, вважає політолог Віктор Небоженко.

“Наші партнери по ЄС та НАТО вимагають реформування судової системи та подолання корупції. Це основні умови прийому України до ЄС та НАТО. Ось Банкова і змушена якось викручуватися. Для них найважче вибрати, кого можна здати так, щоб він не назвав вищих бенефіціарів”, – каже політолог.

“Наша судова система давно закрилася і працює на себе. Щоб подолати в ній хабарництво і щось змінити – необхідні радикальні реформи, але на це наша влада поки що не готова. А щодо цього чиновника, то, мабуть, він не тому гроші розподілив”, – резюмує Небоженко.

Автор: Андрій Коваленко

Джерело: Апостроф