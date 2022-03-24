Panzerfaust 3 для Украины. Какие преимущества появились у ВСУ

Как только стало очевидно, что первую скрипку во вторжении в Украину будут играть не глубокое воздушное наступление и не сотни ударов крылатыми ракетами в сутки, а тысячи БМП, БТР и танков, украинцам понадобилось много дешевых противотанковых средств, пишет The Page.

Дорогие и эффективные NLAW или FGM-148 великолепны, но достаточно чувствительны и требуют хорошо обученных расчетов и ухода за блоками питания. Да и насытить 2000 км театра военных действий ими непросто, даже если массово переобучить вторые номера в первые и открыть дополнительные учебные центры.

В связи с этим хорошим подспорьем стали одноразовые гранатометы, но их мощности не хватало против современных модернизированных танков противника. Их у РФ перед вторжением было более 1700. К слову, уже утрачено больше 15%, но это другая долгая и обстоятельная история.

Panzerfaust 3 в Украине — немецкая золотая середина

Хорошим выходом из положения стал Panzerfaust 3 — рабочая лошадка немецкой пехоты на протяжении целого поколения военнослужащих. Умеешь стрелять из РПГ-7 — значит, освоишь и немецкую «трубу».

В последних модификациях она оснащена отличным прицелом DYNARANGE, совмещающим цейсовскую оптику, дальномер и компьютер. Прицельная рамка и интеллектуальная система этого устройства позволили стрелять по неподвижным целям на расстоянии 600 метров — это один из лучших показателей в своем классе.

Поставки западного вооружения в Украину. Фото: Facebook

У гранатомета присутствует «мягкий спуск». Это когда смесь металлического порошка и пластиковых шариков вылетает после выстрела назад. При этом уменьшается количество пороховых газов и компенсируется отдача. Из гранатомета можно стрелять в упор из подвалов, щелей и комнат с пробитыми в них ходами — вкусное предложение для любителей проехаться колоннами к Броварам.

В Украине засветилась последняя версия Panzerfaust 3-IT600, вероятно, со складов армии Нидерландов. Это одна из самых современных модификаций в классе пехотных гранатометов, — способная пробивать до 900 мм. гомогенной брони за динамической защитой танка.

Граната сконструирована с возможностью осуществлять регулируемый тандемный выстрел — ее нос утапливается в заряд, когда нужно добавить фугасное воздействие на легкую броню, а когда необходимо преодолеть защиту Т-90 или Т-72Б3 — вперед выдвигается шип. Благодаря поставкам из ЕС ВСУ стали способны пробивать самые современные танки РФ в лобовую проекцию.

Кроме того, это тактически гибкое оружие — бункерные заряды способны достать пехоту за кирпичной кладкой или мешками, уничтожить снайпера или подавить пулеметный расчет. А противотанковые группы смогут быстро проделывать ими проходы в зданиях, чтобы менять позиции. Никаких больше ломов и кувалд — быстрый выстрел перед собой и движение вперед.

Штурм любого города с такими средствами в глубине застройки станет кошмаром для наступающих, особенно с учетом того, как слабо российская армия использует дымы, а на передовой замечены «лысые» Т-72 модификации А.

Европейская пресса писала о поставках таких гранатометов из Италии, Нидерландов и ФРГ. Всего ВСУ получили как минимум 1500 – 1600 гранатометов. В открытых источниках можно найти множество фото и видео того, как Panzerfaust 3 применяются в бою территориальной обороной и находятся в боевой готовности на постах. То есть это оружие массово передается на передовую.

Как меняются украинские Вооруженные силы в 2022 году

Вот так, по кирпичику и по элементу ВСУ начинают получать техническое преимущество на поле боя.

Подводя итоги первых недель войны, нужно констатировать: первый самый страшный натиск, когда РФ накопила силы и средства, выбрала место и время, собрала ресурсы и подготовила тылы, удалось купировать благодаря эффективным действиям нашей артиллерии, стойкости ВСУ и во многом массовым поставкам современного противотанкового вооружения.

До сих пор поставки ПТО остаются крайне важными и уникальными для способности Вооруженных сил страны противостоять вторжению.

Германия открыла кран на полную, не в последнюю очередь потому, что ее политики чувствуют свою вину за постоянное умиротворение агрессора. Кроме того, кризис, созданный тремя миллионами украинских беженцев, будет сильно бить по ЕС.

Украина, несомненно, благодарна за поставки одних из самых лучших гранатометов в мире. Впрочем, проблемы остаются. С таким вооружением невозможно противостоять ОТРК, ракетам воздушного базирования и самоходной артиллерии.

Киев нуждается в системах противоракетной обороны, нуждается в длинной руке, способной достать противника на расстоянии свыше 120 км, в тяжелом высокоточном оружии, системах ПВО, способных уверенно валить беспилотники «Орлан».

Воин ВСУ вооруженный Panzerfaust 3. Фото: Facebook

Нашим союзникам пора делать следующий шаг, ведь каждую ночь в Украине гибнут дети, горят склады с продовольствием, поражаются заводы. РФ ведет свой любимый со времен Сирии вид войны — разрушает гражданскую инфраструктуру.

Можно остановить дальнейшее наступление и нанести врагу тяжелые потери с помощью тяжелого пехотного вооружения, которое нам уже передали. Но выиграть войну будет легче, если нам поставят в лизинг, в кредит или в качестве военной помощи те средства, которые против нас использует Москва. Да, это стоит денег, но их можно вернуть, в отличие от потерянных человеческих жизней.

Автор: Кирилл Данильченко; The Page