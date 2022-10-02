Переломный момент на Донбассе

Украинские военные вошли в город Лиман Донецкой области, за который в последние дни велись упорные бои. Сообщения об этом подтвердило командование ВСУ. Российские прокремлёвские телеграм-каналы, освещающие войну в Украине, пишут, что российские войска оставили город. Минобороны России во второй половине дня в субботу подтвердило, что войска были отведены из города “на более выгодные рубежи” в связи с угрозой окружения.

Контрнаступление украинских сил на Донбассе еще не означает окончательный перелом в российско-украинской войне, но позволяет сделать ряд выводов глобального масштаба. К ним стоит прислушаться как союзникам, так и недругам Украины.

Стремительное освобождение Харьковщины после отвлекающего маневра в степях Херсонщины продемонстрировало оперативное искусство Вооруженных Сил Украины. Они показали, что способны не только противостоять огневому валу россиян на Донбассе, но и проводить стремительные контрнаступления. Украинские генералы и офицеры доказали реальными делами, что с 2014 года, после начала гибридной войны с Россией, учились воевать. Темпы продвижения украинских войск говорят сами за себя: им удалось освободить более 6 тысяч квадратных километров ранее захваченной россиянами приграничной территории.

Дело не только в практически полном освобождении Харьковской области, но и в эффектном перечеркивании украинскими защитниками планов Путина захватить Донецкую область до 15 сентября. Теперь Кремлю будет сложно говорить о каких-либо успехах на Донбассе до конца 2022 года.

Даже объявленная Путиным ограниченная мобилизация в России не способна оперативно пополнить ряды российской армии качественными солдатами и офицерами. Наступление на Харьковщине проявило рыхлость государственной структуры России, при которой Евгений Пригожин («повар Путина», как его любят называть медиа, непосредственно причастен к деятельности ЧВК «Вагнер») может позволить себе турне по колониям для поиска желающих воевать с Украиной. Телесериал «Штрафбат», любимый в России, получил неожиданное продолжение.

Безусловно, успешные действия украинских войск были предопределены и использованием поставленного Западом оружия. Речь не только и не столько о маневренных группах защитников Украины, действовавших в тылах противника, но и о ставших предметом интенсивной пропаганды России РСЗО HIMARS. Всего два десятка пусковых установок оказались способными существенно повлиять на ситуацию, уничтожив десятки складов боеприпасов, пункты управления, снизив огневую активность и управляемость российской группировки.

Абсолютно неслучайно российская пропаганда пытается доказать, что уничтожает HIMARS десятками (как и БПЛА Bayraktar, и гаубицы 155-го калибра), однако ситуация на поле боя показала противоположный результат. Украина имеет все основания просить больше современного оружия, поскольку ее солдаты и офицеры овладевают им ничуть не хуже коллег из стран НАТО.

Стремительное наступление Украины открыло захоронение мирных жителей и военнопленных в Изюме. Более 400 людей были похоронены в лесу неподалеку города. Изюм был ключевой точкой во время проведения АТО в 2014 году, и его бомбили особенно интенсивно.

Массовое захоронение граждан Украины свидетельствует о том, что курс на ненависть к Украине является частью российской государственной политики, а случившееся в Буче – далеко не эксцесс исполнителя или самодеятельность отдельных командиров.

Страшно представить, что откроется на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, а в так называемых “ДНР” и “ЛНР” практически не осталось мужчин призывного возраста. И это тоже военные преступления кремлевского режима.

Россия ответила асимметрично на военные успехи Украины. Коллаборционисты на оккупированных территориях Украины заявили о стремлении просто немедленно провести «референдум». Нужно отметить, что характер и сроки проведения действа даже минимально не соответствуют представлениям о демократической процедуре. Россия устами Путина уже выразила готовность поддержать этот шаг, который позволит ей заполучить «исторические земли Новороссии».

На них проживали до начало полномасштабного вторжения около 5 миллионов человек. Россия стремится легализировать оккупацию (напомню, что 24 февраля 2022 года Путин говорил только о «помощи народным республикам» и отрицал возможность оккупации территории Украины). Хозяин Кремля намекнул и на возможность использования ядерного оружия «в случае угрозы территории России». Очевидно, что это заявление вызвано приближением украинских войск к границам РФ, которые они вполне способны пересечь.

Необходимо подчеркнуть, что проведение так называемых референдумов не имеет никаких юридических оснований, но это не мешает Центризбиркому России демонстрировать готовность помогать их проведению и выступать в роли наблюдателя. РФ наплевала на нормы международного права и формальную логику, потому должна получить однозначную реакцию мирового сообщества.

Объявив «ограниченную мобилизацию», Владимир Путин продемонстрировал всему миру, что планы на блицкриг в Украине провалились.

Россия втягивается в затяжное противостояние, которое станет для многих ее граждан неприятным сюрпризом. Степень «ограниченности» мобилизации законом не определена, и это будет оказывать гнетущее влияние на российское общество. Отказываясь в начале 2000-х от демократических прав и свобод, граждане России рассчитывали далеко не на такой сценарий. Запад получает отличный шанс поставить Россию на место новыми санкциями и усилением военно-технической помощи Украине, сегодня для этого наступил переломный момент.

Автор: Евген МАГДА; iSANS