Почему раздутое кремлевской пропагандой наступление на Харьков вновь провалилось

Украинский военный аналитик Константин Машовец также уверен, что российские планы были весьма масштабными, но под них не выделили нужные силы и средства. По его мнению, конечная цель операции — захват «всей территории Харьковской области восточнее каскада водохранилищ Северского Донца». Возможно, российские планы этим не ограничивались: Скибицкий, а вслед за ним и начальник ГУР Кирилл Буданов упоминали аналогичную операцию в Сумской области. На момент написания материала она, впрочем, так и не началась.

Как развивается наступление

Общепринятой датой начала российского наступления считается 10 мая, хотя, по некоторым данным, ВС РФ готовились к нему с 7 мая: делали проходы в приграничных минных полях, а в «серой зоне» непосредственно у границы собирались войска. Масштабное наступление началось 10 мая — и поначалу очень успешно, по крайней мере по меркам других участков фронта.

В первые дни россияне заняли сразу несколько приграничных сел, вышли к Волчанску, вошли в городскую черту и завязали уличные бои. Успехам ВС РФ способствовали сразу несколько факторов.

Прежде всего, укрепления к северу от Харькова не были построены должным образом. Если отсутствие ИФС в «серой зоне», непосредственно примыкающей к границе, еще можно объяснить опасностью строительства в близости от российских позиций, то уже дальше «зубы дракона», просто сваленные у дороги в тылах, дают представление об уровне фортификаций, построенных силами местной ОВА.

Подготовка и стойкость украинских войск на направлении также оставляли желать лучшего. По версии украинского Госбюро расследований, командование 125-й бригады Территориальной обороны не сумело организовать оборону, а отдельные отряды вообще оставили позиции, так что останавливать россиян пришлось силам второго эшелона. Ситуацию усугубило внезапно массовое отключение терминалов спутниковой связи Starlink — возможно, в результате воздействия российских средств РЭБ.