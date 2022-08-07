Подлая и трусливая казнь военнопленных в Еленовке – все в русле бесчеловечной русской традиции

Убийство военнопленных – подлое и трусливое – возмутило не только украинцев, но и весь мир. Предостережений хватало, но на них не обращали внимания. Может, хватит?

Последняя информация от американского ISW – Института изучения войны: 53 украинских военнопленных погибли, ответственность за это 100% лежит на россии, скорее всего, это был подрыв изнутри. Ведущие демократии мира выступили с осуждением этого гнусного преступления и требуют расследования. Даже традиционно беззубая ООН и вечно конформистский Красный крест заявили о готовности направить своих представителей в Еленовку. Россияне согласились, но не пускают. Может, воронки роют, чтобы доказать атаку украинских ракет? А что, от них всего, что угодно, можно ожидать, отмечает Укринформ.

Но трагическая правда такова: пленных украинских бойцов просто подло убили. Если верны предварительные выводы экспертов о том, что для подрыва здания были использованы термобарические боеприпасы, то это означает, что казнь украинцев была издевательством и пытками, последними в их жизни.

Вывод, который напрашивается давно, но задерживается из-за страха перед Бомбой и коррупции элит: такая россия должна быть вынесена ​​за рамки современной цивилизации.

Реакция однородная, но неконкретная

31 июля, МККК выступил с заявлением: «Пока мы не получили официального подтверждения о предоставлении нам доступа для посещения объекта или пострадавших от нападения военнопленных, до сих пор наше предложение о материальной помощи не было принято». Представители ООН также подтвердили готовность направить группу экспертов для расследования всех обстоятельств дела.

Дипломаты оказались менее дипломатичны, чем ООН и МККК, которые были гарантами гуманного обращения с украинскими военнопленными из Мариуполя.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: «Эти бесчеловечные, варварские действия являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и являются военными преступлениями».

Посол США в Украине Бриджит Бринк: “Обстрел следственного изолятора в Еленовке недопустим, как и сообщение о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными”.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс: «Еленовка нуждается в расследовании. Это выглядит как часть все более тревожной модели худших видов нарушений прав человека и возможных военных преступлений, безнаказанно совершаемых на оккупированном востоке Украины».

МИД Франции: “Если эта информация подтвердится (об ответственности рф. РЕД), то виновники и все лица, ответственные за такие преступления, которые грубо нарушают международное гуманитарное право, должны будут ответить за свои действия”.

Да, все это правильно. Но это все – на уровне «глубокой обеспокоенности» и мир это уже не «успокаивает», а грубо унижает.

Причины бесчеловечности – цивилизационное аутсайдерство России

Важно не забыть, что для россии – это традиция, а не исключение и не так называемый эксцесс исполнителя.

Иван IV, патологический садист по имени Грозный, после взятия ливонского замка Вейсенштейн 1 января 1573 года, в отместку за гибель своего любимца Малюты Скуратова (тоже был тот еще палач), приказал казнить не только всех защитников замка, но и спрятавшихся от войны за его стенами крестьян. Было убито множество крестьян, а воины, взятые в плен, были заживо сожжены, привязанные к столбам.

Царствование Ивана Грозного вообще подвело определенную черту под историей Московии, все последующие фазы стали открыто противоречить развитию Европы. Его последователи на русском престоле создали в стране такую ​​систему власти, которая и обусловила этногенез этого «уникального народа», удивительно сочетающего в себе черты рабской покорности и смирения с дикой жестокостью, умноженной на ничем не обоснованное чувство превосходства по отношению к другим народам.

Ментально отрезанная от Европы, которая в Новейшие времена стремительно развивалась, Московия повернула свою экспансию на восток. История покорения древних государств Центральной Азии или «добровольного присоединения» – так советская пропаганда врала о фактическом геноциде народов Северного Кавказа, который длился в 19 веке не менее 60 лет – это звенья одной цепи кровавых преступлений. Чтобы убедиться в этом, не нужно знакомиться с научными трудами, достаточно прочесть «Хаджи Мурата», повесть графа Льва Толстого…

Революция 1917 года стала «грязевым вулканом», поднявшим на поверхность все самое отвратительное античеловеческое, что было скрыто в «русском духе». Некоторое время правящий класс скрывал этот вековой ужас под тонким слоем «культуры и этикета» – дворянских балов, светских салонов, литературных гостиных и выставок живописи.

То есть это все то, что распространялось империей «на экспорт». А потом, начиная с 1917-го, русский мужик-богоносец устроил такое кровопускание и своей элите, и себе самому, что не может остановиться и сегодня. “Элита”, если ее после этого всего еще можно так называть, ответила своему народу тем же. Здесь снова уместно обратиться к литературе. Пожалуй, нигде с такой точностью и беспощадностью не описаны иррациональные зверства Гражданской войны, как в «Докторе Живаго» Бориса Пастернака.

Недаром этот роман был запрещен в «совковии», а норвежская Академия присудила ему Нобелевскую премию…

Катынь, гитлеровские практики, ложь – фирменный русский стиль

Первая ассоциация, которая приходила в голову после Еленовки – это Катынь. Название городка в Смоленской области россии приобрело чрезвычайное значение после того, как человечеству стало известно о жестокой расправе над польскими военнопленными в Катынском лесу. Советский Союз вместе с нацистской Германией развязали Вторую Мировую войну, захваченные в 1939 году Красной Армией польские офицеры были этапированы в лагеря на территории СССР и в 1940 году хладнокровно расстреляны НКВД. В общей сложности погибли более 21 тысячи пленных офицеров Войска Польского.

А дальше было все, как сейчас. Комиссия по расследованию, созданная немцами в 1943 году, с участием, кстати, представителей Красного креста, подтвердила версию о казни поляков советскими карателями. Но это преступление по понятным причинам не попало в поле зрения трибунала в Нюрнберге. До 1990 года советские власти врали всему миру о своей «непричастности» к Катыни.

Есть еще один принципиальный аспект. С момента начала открытой агрессии против Украины в 2022-м, и еще раньше, в 2014-м, в российской пропаганде всячески продвигался бред, что против них воют какие-то мифические «нацисты» и «бандеровцы». Полк “Азов” они отказывались признавать частью ВСУ, каковым он был и является практически с момента основания. Поэтому здесь напрашивается еще и прямая аналогия с нацистским приказом о комиссарах, когда попавших в плен красноармейцев пытались разделить на обычных солдат и политработников. Только у гитлеровцев преступный приказ был хотя бы зафиксирован на бумаге.

Об угрозах здоровью и жизни украинских военных, вышедших с территории завода «Азовсталь» и попавших в российский плен, предупреждал заместитель директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Еще 17 мая он заявил: «Располагаемые в районе Мариуполя украинские военнослужащие стали объектом дегуманизации со стороны российских государственных СМИ и изображались путинской пропагандой как «неонацисты» на протяжении всей агрессивной войны россии против Украины. Это вызывает серьезные опасения по поводу их судьбы как военнопленных».

Украинских бойцов рашисты боятся даже в плену

Свои преступления россияне традиционно прикрывают ложью. Похоже, они и не думают беспокоиться о том, что им не верят. «Кто-то и поверит» – думают они, не без основания рассчитывая на проницаемость, бессовестность и наглость своей пропаганды. В Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле они пытались приписать свои преступления ВСУ, рассказывая об «инсценировке» и «подброшенных покойниках». Здесь схема лжи не изменилась со времен атаки на малазийский Боинг в 2014-м, а начало ее – могилы жертв Катыни в 1940-м.

Россияне нарушают любые договоры и конвенции, лгут международным посредникам, превратившись в банду под маской государства. Международное сообщество должно осознать, что человечество имеет дело не просто с государством-агрессором, а с преступной организацией, которая не признает и грубо игнорирует международное право.

Казнь людей, которые сложили оружие и попали в плен, просто за то, что они боролись за свободу и независимость своей страны – настолько подлый, низкий, безнравственный поступок, что ему нет никакого оправдания. Цена, которая должна быть заплачена россией за это преступление, и сотни других преступлений, совершенных ее разбойничьей армией на территории Украины, должна быть – и обязательно будет – релевантной.

Виновные и их вдохновители обязательно ответят – и перед украинцами, и перед всем человечеством. Да, это не вернет погибших, но их доблесть, их жертва, их имена не будут забыты.

Спасибо вам, братья, простите, что не уберегли.

Автор: Дмитрий Редько, Киев; Укринформ