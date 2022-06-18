Лживость Кремля очевидна, но возникает вопрос, чем она мотивирована

Последний День России 12 июня прошёл под нарративом «Мы вежливо просили НАТО не расширятся на восток». Хамство лаврова и его ультиматумы такой же образец «вежливости» по-русски и деградации, как и захват Крыма «вежливыми людьми» армии РФ, «вежливые» бомбардировки городов Украины и «вежливый» режим гестапо на наших оккупированных территориях.

Массовая деградация россиян-великороссов, более 300 лет набивающихся в братья к украинцам, – это уже настолько очевидный факт, что его вынуждены признать даже в украинском филиале РПЦ и отмежеваться от своего владыки Гундяева. По крайней мере, на словах. На деле филиал не предал Гундяева анафеме за поощрение войны, притом, что это было бы логично и канонично.

Лживость россиян очевидна, но возникает вопрос, чем она мотивирована. Ответ на него даёт Кремль – угрозой расширения НАТО на восток. СМИ и население РФ повторяют это в разных вариантах. Вторую неделю это озвучивает в собственной версии диктатор Лукашенко, заговоривший о том, что Беларусь должна срочно захватить западную часть Украины, иначе её ещё быстрее захватят НАТО и поляки.

Это предложение Лукашенко к Путину разделить на двоих Украину можно было бы принять за комичное подражание пакту Молотова – Риббентропа и маразм «батьки», если бы не российские «Искандеры» в Беларуси, нацеленные на города Украины, и перевод с 11 июня армии Беларуси в режим военного времени. По версии Лукашенко, Украина во второй раз за три месяца, хочет напасть на Беларусь, чтобы отодвинуть свою границу за Смоленск, Курск и куда-то к Ростову-на-Дону. При этом она и НАТО сбросят «батьку» с белорусского «балкона», а Смоленск, Брянск и Курск освободят от кровавого московского режима.

Если бы Лукашенко вспомнил, что у него есть диплом историка, то мог бы лаконично и просто сказать: НАТО и Украина собираются, наконец, прекратить многовековое расширение Московии на запад и восстановить историческую справедливость с границами. Но признать этот исторический факт Лукашенко не может, по той же причине, что и в Москве не могут признаться, что с 1487 г. она только то и делала, что пыталась расшириться на запад методом военной экспансии.

После неконституционного выхода в 1480 г. Великого княжества Московского из состава Золотой Орды его правитель Иван Первый или Третий, если считать первым Ивана Калиту, первое что сделал – начал войны за расширение на запад. Московские князя пытались и до него несколько раз захватить Смоленск, Брянск и другие территории литовско-славянской конфедерации, но тогда они действовали как агенты ордынского правительства, жившего в кочующем городе Новый Сарай на просторах между нынешним Волгоградом и Астраханью. Но Новый Сарай вяло поддерживал такие инициативы своего московского наместника.

После победы на Синих водах в 1363 г. великий князь литовский Ольгерд продолжил войну с Золотой Ордой. Её эпизодом была война 1368 -1372 г. с Московским княжеством и принуждение его к отделению от Орды. В ноябре 1368 г. войско Ольгерда осадило Москву и по легенде он воткнул в её ворота копьё. Результатом этой войны стало заключение в 1372 г. вечного мира между Великим княжеством Литовским и Московским, которое с 1363 г. тоже стало именовать себя «Великим». Согласно этому договору граница между ними прошла от Можайска и далее по реке Угре.

Незыблемость этой границы была подтверждена в 1409 г. после Первого стояния на Угре в 1408 г. между войсками обоих Великих княжеств. Она была подтверждена и новым вечным мирным договором 1449 г., который стал результатом войны 1444-1449 г., когда Московия пыталась захватить Вязьму и Брянск. По договору 1449 г. Московия также отказалась от всех своих претензий на территории двух республик – Новгородской и Псковской и двух Великих княжеств – Тверского и Рязанского. Де-юре это означало признание их независимости.

В течение 115 лет граница по Угре была неизменной и боевые действия на ней не велись за исключением войны 1444-1449 гг., а также 1480 г., когда войско великого хана Ахмата вошло в земли литовско-славянской конфедерации, сожгло город Козельск в Калужском субъекте РФ, и вышло к Угре, чтобы взыскать задолженность по налогам с Москвы.

Сейчас такую военную операцию назвали бы «взятием на понт», поскольку войско Ахмата вошло без разрешения на территорию одного государства, разорило её, и стало угрожать с неё другому государству. Литовско-польский король Казимир IV стал собирать войска против Ахмата и у того было мало времени, чтобы решить свои финансовые вопросы с московским князем Иваном III, который после некоторых колебаний тоже собрал войска и пошёл к Угре. Поэтому Второе стояние на Угре и вся эта война быстро закончилась за 33 дня, что тогда было редкостью из-за низкой скорости перемещения войск и информации. Ахмат не стал ждать, когда к Угре придёт ещё и армия Казимира IV и ушёл, чтобы избежать разгрома.

Так Московия незаконно и неконституционно вышла из состава Золотой Орды, за что должна быть благодарна всему ближнему Западу и персонально Казимиру IV. Вместо этого российские историки спустя 400 лет стали писать, что армия Казимира IV шла якобы на помощь Ахмату, а тот почему-то решил её не дожидаться и не наказать вместе с ней Москву. То ли хан был какой-то неправильный, то ли у российских историков что-то неправильно. Второе более вероятно во всех отношениях, тем более, что чем через семь лет после стояния на Угре Московия начала свой поход на запад и до сих пор не хочет остановиться.

Но по версии Москвы это не она 500 лет находится в состоянии похода на запад, а это Запад и НАТО вечно хотят расшириться на восток.

Этот поход на запад Московия начала осторожно с гибридной Пограничной войны 1487 – 1494 гг. по захвату на Оке Верховенских княжеств. Этот захват был похож на захват ею в 2014 г. Крыма и востока Украины. Отличие лишь в том, что в 2014 г. московиты придумали для этого Донецкую и Луганскую «республики». В 1487 г. Ивану III придумывать ничего не надо было, поскольку Тарусское, Карачаевское, Новосильское, Пронское и ещё с десяток княжества, включая Перемышльское и Звенигордское, названия которых были перенесены переселенцами из Украины на Оку, существовали и без этого сотню лет. Для принуждения их вступить в состав Московского княжества его «вежливым людям» приходилось либо пытать и убивать местных князей, либо подкупать, либо комбинировать всё это.

Великое княжество Литовское решило удовлетворить агрессора и уступить ему все эти княжества лишь бы не было войны. Его князь Александр Ягеллончик в 1494 г. даже женился на дочери Ивана III лишь бы не было войны. Но в 1500 г. Ивана III её начал уже официально, а не прикрываясь как в 1487 г. тем, что войну якобы ведут Верховенские княжества сами по себе, а московских войск в них нет. Иван III начал бы войну ещё не один раз, если бы не умер в 1505 г. Его преемник Василий III начал следующую московско-литовскую войну в 1507 г., закончившуюся уже в 1508 г. для него неудачно. В 1512 г. он начал её снова и вёл десять лет. То же самое делал его сын Иван IV Грозный. Так что, причина была не в личности правителя Московии.

С 1487 по 1583 г. Московия вела шесть войн с литовско-славянской конфедерацией с 1569 г. называвшейся Речью Посполитой. За этот период в 96 лет Московия находилась свыше 25 лет в состоянии войны с ней. Во всех шести случаях военные действия начинала Московия, которая, если верить правительству РФ, его историкам, пропагандистам и церкви, никогда ни на кого не нападала. Но по факту после 115 лет мира и Второго стояния на Угре московский джин войны вылез из татарской баклажки. Его агрессию нельзя оправдать даже желанием Великого княжества Литовского вступить в ЕС, одним из прототипов которого с 1569 г. стала Речь Посполитая, парламент которой тоже принимал все решения только консенсусом. Лишь нападение Московии в 1567 г. на Великое княжество Литовское и неудачи войны вынудили его пойти на объединение с Польским королевством и передать ему земли Украины. Вопреки тезису московских историков об экспансии польских феодалов в Украину, это Иван Грозный загнал её в состав польской короны в ходе Ливонской войны.

Но шесть инициированных Московией войн, в том числе и Ливонская война, не позволили ей крупно расшириться на запад. Примечательно, что ни литовско-славянская конфедерация, ни тем более Ливонский орден как совокупность мини-государств за 200 лет сами ни разу не напали на Московию. Крепость Ивангород на реке Нарове была построена Иваном III в 1492 г. на земле эстонцев во время Пограничной московско-литовской войны напротив ливонского города Ругодив на другом берегу реки. Его после завоевания московиты переименовали в Нарву. Так что, прежде, чем задаваться вопросом: «Готов ли Запад умирать за Нарву?», стоит ответить на вопрос: «Чей это город?».

Иван Грозный, напав в 1558 г. на маленькую и беззащитную Ливонию, руководствовался, как и путин, тем, что Запад умирать за неё не будет. Он жестоко ошибся. За неё вступились Дания, Швеция, Великое княжество Литовское, а затем и Польша. Итог официальных 25 лет этой войны был для Московии нулевым. Она не только не расширилась, но и с трудом смогла вернуть от Речи Посполитой при посредничестве посла Папы Римского земли на Псковщине, потерянные в этой войне. Иван Грозный через два года после заключения с ней перемирия на 10 лет умер, подобно тому, как царь Николай I умер после поражения в Крымской войне.

Со Швецией война де-юре прекратилась заключением в мае 1583 г. перемирия на реке Плюссе на два месяца. В августе его продлили на три года, в декабре 1585 г. ещё на четыре. Но де-факто война велась в том же формате, что и российско-украинская война после второго Минского перемирия и на р. Плюссе шёл переговорный процесс, напоминающий Минский. В 1590 г. по истечении второго Плюсского перемирия Московия Бориса Годунова начала войну со Швецией, закончившуюся в 1595 г. Тявизинским миром. Швеция по нему вернула ей Ям, Ивангород, Копорье, Ладогу и Орешек (Нотербург).

Ливонская авантюра Ивана Грозного, в отличие от его походов на Волгу, не только не принесла Московии желаемого расширения на запад, но и сильно истощила её ресурсы. Она также сделала её соседкой в Балтии не мирную Эстляндию, а воинственную Швецию и с ней пришлось установить официальную границу вплоть до Белого моря.

С 1599 г. по Москве пошли слухи о серьёзной болезни Бориса Годунова, продолжавшиеся до 13 апреля 1605 г., когда его отравили. После этого начался «транзит власти», как говорят в РФ. Сначала власть перешла к 16-летнему Фёдору II, его сыну от дочери Малюты Скуратова. Фёдор II царствовал 7 недель и был убит боярами и восставшими москвичами, объявившими царём якобы спасённого царевича Дмитрия. Через год бояре и москвичи убили и его, назвав Лжедмитрием. В мае 1606 г. царём стал Василий IV Шуйский, вроде потомок варяга Рюрика. Но Шуйский проигрывал гражданскую войну сторонникам вновь спасшегося Лжедмитрия II, восставшей армии Северской земли Ивана Болотникова с Луганщины и ногайцам. Поэтому в августе 1608 г. он призвал на помощь шведов. Те полгода думали, но в 1609 г. согласились дать Шуйскому войск в обмен на крепость Корела и деньги.

Но Швеция была в состоянии войны с Речью Посполитой за Рижское архиепископство, которая неофициально воскрешала царевичей Дмитриев. Поэтому её король швед Сигизмунд III завили Шуйскому, что его союз с королём Швеции Карлом IX это объявление Московией войны Речи Посполитой и он вызов принимает.

После этого московская элита, презирающая и ненавидящая Запад, разделилась на две партии – шведскую во главе с царём Шуйским и польскую, лидером которой можно считать условного патриарха Филарета. В Московии с 1605 г. было сразу два царя и три патриарха – Гермоген, поддерживавший Шуйского, Игнатий, сосланный Шуйским в Чуднов монастырь за то, что он обвенчал Лжедмитрия I с царством Московским и Марией Мнишек, и Филарет, отец будущего царя Михаила Романова, ориентировавшийся на обоих Лжедмитриев. Томас с патриархией для Московии выпросил у Константинополя в 1589 г. Борис Годунов.

До июня 1610 г. шведы и Шуйский воевали успешно. Но 24 июня у деревни Клушино под Москвой поляки, запорожцы и литвины-белорусы с королевичем Владиславом основательно их разбили. Из-за этого в Москве случился госпереворот – военные арестовали Шуйского и отдали его полякам. Московию объявили чем-то типа республики из Семи бояр с выборным царём-иностранцем по образцу Речи Посполитой. Царём выбрали королевича Владислава, но так как тот не перешёл в православие по совету Филарета, то много городов признали царём не его, а Лжедмитрия II. Началась война Владислава и Семи бояр с армией Лжедмитрия II, которую российские историки стесняются назвать первым ополчением. В ней Лжедмитрий II преуспевал и даже разбил войско литовского гетмана Сапеги, но в конце декабря 1610 г. был убит татарами из своей охраны.

Шведы, оставшись без Шуйского, который с ними не рассчитался, объявили войну царю Владиславу, а правительству Семи бояр предложили выбрать вместо него царём Московии шведского принца Карла-Филиппа и решить все проблемы полюбовно. Так как Семь бояр их предложение не приняли, то шведы вернули себе все города, отошедшие к Московии в 1595 г. по Тявизинскому договору, восстановили Новгородскую республику, просуществовала 7 лет, и признали её независимым государством под защитой Швеции. Расширятся на восток не стали. С 1616 г. Швеция при посредничестве англичан и голландцев начала переговоры уже с царём Михаилом Романовым, завершившиеся в 1617 г. Столбовским вечным миром. По нему к Швеции навсегда вернулись города, отданные ею по Тявизинскому миру, а Новгородская республика была упразднена и её территория отошла к Московии.

С Речью Посполитой было сложнее. Её король Сигизмунд III как страстный католический анти-реформист был категорически против перехода своего сына Владислава в православие, чего требовали Семь бояр, заочно избравших его царём. Не исключается также, что он сам хотел стать царём Московии. Какими бы ни были причины, но Владислав так и не приехал в Москву для венчания на царство, а её польский гарнизон с конца 1610 г. перестал получать должную поддержку.

Этим воспользовалось земское ополчение Прокопия Ляпунова, Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого, вошедшее в марте 1611 г. в Москву и взявшее в осаду её правительственный центр Китай-город. Оно объявило себя «Советом всея земли», чем-то типа временного правительства, и сосуществовало в Москве с правительством Семи бояр до февраля 1612 г., пока не пришло ещё одно ополчение Кузьмы Минина и Пожарского, тоже объявившее себя «Советом всея земли».

Весь этот год осады гарнизон Китай-города сносно питался, но подкрепления из Польши не получал. Нервировало это почему-то только нижегородских купцов с Мининым, которые и отправили второе ополчение на Москву. Когда второе ополчение в марте 1612 г. пришло к Москве, то первое ополчение его в город не впустило и объявило своим царём Лжедмитрия III. Из-за этого второе ополчение с Мининым ушло в Ярославль собирать бойцов, а часть первого ополчения с Лжедмитрием III ушла заниматься тем же в Псков, где столкнулась со шведами и новгородцами. После ряда военных неудач соратники в начале лета 1612 г. сдали Лжедмитрием III одному из лидеров первого ополчения князю Трубецкому.

Тот передумал видеть в нём царевича Дмитрия и в августе договорился с князем Пожарским о совместном изгнании поляков из Китай-города. В августе 1612 г. оба ополчения таки объединились и отогнали от Москвы отряд гетмана Ходкевича, пришедший, наконец, в помощь её польскому гарнизону. В сентябре сводное ополчение начало настоящую осаду Китай-города, 22 октября взяло его штурмом, гарнизон перешёл в Кремль, но из-за отсутствия там еды капитулировал 26 октября и был выпущен в Польшу.

Сводное ополчение в ноябре назначило на 16 января 1613 г. Земский собор, который 7 февраля из 11 кандидатов выбрал 16-летнего Михаила Романова. Результат выборов царя официально объявили лишь через две недели, чтобы методом распространения слуха о нём узнать не вызовет ли это восстание в Москве. В Москве восстания не произошло, но один из лидеров ополчения и участник собора Иван Заруцкий поднял его в Туле. После избрания Романова царём правительство Семи бояр тихо самораспустилось и все его члены дожили до старости не подвергаясь репрессиям.

На России до сих пор не могут определиться, что это вообще было, и туманно называют период от смерти царя Фёдора I в 1598 г. до 1613 г. «Смутным временем». Подразумевается, что в этот период всё было незаконно, включая царствования Годунова, его сына Фёдора II и Шуйского из рода Рюриковичей. Винят во всё интервентов – шведов и поляков, а так как Московия урегулировала свои отношения с Речью Посполитой только в 1618 г. Деулинским перемирием, то окончание «Смутного времени» часто датируют этим годом.

Это логично, если считать «Смутное время» финальной чертой и крахом той политики Московии расшириться на запад, которую он вела свыше ста лет с 1487 г. до Ливонской авантюры Ивана Грозного. Это вполне логично и в контексте самого «Смутного времени», если посмотреть на него как на попытку Варшавы создать для своей безопасности на пустом троне в Московии не враждебное ей правительство и так прекратить расширение той на запад. Достичь это не удалось, но Деулинское перемирие вернуло литовско-славянской федерации Чернигов, Смоленск и другие земли, отнятые у неё Василием III и Иваном IV. Это перемирие также официально завершило войну Речи Посполитой с Московией, объявленную в 1609 г. из-за союза Шуйского со Швецией.

Деулинское перемирие было заключено на 14,5 лет и подлежало переводу в статус вечного мира в 1634 г. Граница вернулась почти на то место, где её в 1497 г. согласовали с Иваном III. Речь Посполитая также сделала огромный подарок Московии – не стала требовать признать вновь независимость Новгорода, Пскова и Твери, как было в договоре 1449 г., хотя и заявила об этом в начале переговоров.

Что сделала в благодарность Московия Романова? Досрочно нарушила в 1632 г. перемирие и пыталась захватить Смоленск, используя наёмников со все протестантской Европы и свои полки «нового строя», созданные по европейским образцам. Была полностью разгромлена и в 1634 г. подписала вечный Поляновский мир, по которому граница осталась как положено возле Угры. Речь Посполитая дала ей для успокоения город Серпейск, лишённый в 1919 г. статуса города. Сейчас в нём около 600 жителей. Расшириться на запад опять не удалось.

Расшириться на запад Московия смогла только в результате союза с Украиной и Швецией. Украинская революция 1648 г., последовавшая за ней гражданская война в Речи Посполитой и окончание в 1648 г. Тридцатилетней войн, из которой Швеция вышла победительницей, приоткрыли Московии «окно» возможностей. Его приоткрыло и желание всех протестантских государств, а также католической Австрии уничтожить любым методом Шведскую империю, появившуюся в результате Ливонской и Тридцатилетней войн.

Одним из стержней политики стран Центральной и Северной Европы с 1650 г. и до 1730-ых была ликвидация этой новой империи. Можно сказать, что Московия оказалась в нужном месте в нужное время и смогла этим воспользоваться для своего расширения на запад. Смогла так как после разгрома под Смоленском в 1632 г. стала постепенно понимать, что без армии европейского образца и без союзников в Европе она на запад не расширится. Это понял уже царь Алексей I, почему и начал реформу армии, но его сын Пётр I осознал, – только этим ограничиться нельзя, нужна европеизация всей жизни Московии.

Близорукая политика Сейма Речи Посполитой, в отличие от её короля Яна II Казимира, привела к тому, что предложения Богдана Хмельницкого, а затем Ивана Выговского дать Украине статус как у Великого княжества Литовского, были отвергнуты. Это толкало её к союзу хоть с царём московским, хоть с султаном турецким.

В июне 1654 г. Хмельницкий и Алексей I начали совместные боевые действия против Речи Посполитой. Результаты превзошли все ожидания. Армия Хмельницкого дошла до Люблина, а 70 тыс. армия царя и 20 тыс. полковника Ивана Золоторенко заняла Смоленское воеводство и половину Беларуси. В 1655 г. она отразила контрнаступление литовско-белорусской армии, взяла и разорила Вильнюс с Каунасом и дошла до Гродно. Её продвижение облегчалось тем, что летом 1655 г. почти всю Польшу оккупировала армия Швеции. К осени 1655 г. воевать было особо не с кем, если не учитывать шведов.

В Московии хотели расшириться на запад, но после 150 лет неудачных попыток не могли и вообразить, что можно расшириться так быстро, легко и далеко. Поэтому с начала войны массово грабили Беларусь и угоняли её население, так как присоединять эти земли к царству не планировалось.

Поскольку к 1656 г. вся Речь Посполитая была де-факто разделена между Московией и Швецией, то в Москве сообразили, что можно какие-то земли и присоединить, но надо об этом договориться с Яном II Казимиром. Ещё можно обменять часть Беларуси и Литву, отдав их Швеции за Ивангород и прочие земли, отошедшие к ней по Столбовскому миру. Такой обмен облегчался тем, что осенью 1655 г. литовские магнаты-кальвинисты Януш и Богуш Радзивиллы, а затем и католический епископ Петр Парчевский подписали со шведами ряд договоров, совокупно названных Кейданской унией. Суть её – Литва аннулирует свою унию 1569 г. с Польшей и заключает похожую унию со Швецией. Так что, в Москве, чья армия стояла в Вильнюсе и Каунасе, догадывались, что можно предложить шведскому королю Карлу Х в обмен на Ивангород и прочее. Чтобы склонить его к обмену объявили летом 1656 г. войну Швеции и вторглись в Эстляндию, применяя тактику выжженной земли.

Пока войско Московии воевало в Эстляндии со шведами её дипломаты в октябре 1656 г. вели в Вильнюсе переговоры с поляками, которые были очень уступчивы. Они согласились избрать царя Алексея или его сына королём Речи Посполитой и обсудить территориальные уступки, но только при условии немедленного прекращения боевых действий. Московиты на это согласились и подписали Виленское перемирие о прекращении их. Так как исход войны со Швецией московитам был ещё не ясен, и они сами не знали, где хотят провести границу с Речью Посполитой, то переговоры постепенно начали терять конкретику.

Московиты, ощущая себя полными хозяевами ситуации, слишком обнаглели и совершили большую глупость и подлость – они не пустили на переговоры послов Хмельницкого и затем лишь скупо информировали его о них. Хмельницкий понял, что московиты его обманывают, но виду не подал и официально ссорится с царём не стал. Российские историки с умилением приводят его письма к царю с выражением покорности. В реальности Хмельницкий понял, что союз с Московией умер и заключил со Швецией, Трансильванией и Бранденбургом союз по ликвидации Речи Посполитой.

Но Хмельницкий умер 6 августа 1657 г., не успев завершить начатое и его начинание продолжил Иван Выговский, а подлость и предательство московитов привели их в июне 1659 г. к Конотопской битве. После неё у Московии появился стабильный украинский фронт и все её экспансионистские планы в один миг стали прахом. Шведы разбили московитов и в 1661 г. принудили их заключить Кардисский мир, вернуть границу на своё место и ещё выплатить репарацию.

Поляки изгнали сначала шведов, а затем московитов и в 1667 г. принудили их заключить Андрусовское перемирие на 13,5 лет, которое было закреплено в 1686 г. вечным миром в Москве. По нему к Московии отошли только Смоленское воеводство и несколько районов на Псковщине. Гетманская Украина от Стародуба до Полтавы, а также Киев была признана государством под протекцией Московии. Земли Войска Запорожского объявлялись территорией под совместной протекцией Речи Посполитой и Московии. В результате этого Киев на 105 лет стал пограничным городом.

В сравнении с той огромной территорией, которую Московия захватила к 1656 г. это было весьма скромное расширение на запад. Можно сказать, жадность погубила московского царя Алексея «Тишайшего», который всю жизнь только то и делал, что воевал, а когда не воевал то подавлял «Медный» и «Соляной» бунты в Москве, восстание Степана Разина или сёк, вешал и ссылал старообрядцев. Но в российской историографии у него устоявшийся имидж мудрого царя, при котором был «золотой век», не то что при его сыне Петре I.

На практике Петре I продолжил политику отца расширения Московии на запад, но более системно и продумано, при этом превзошёл его в самодержавном идиотизме. Экспансии Московии на запад содействовало то обстоятельство, что проблема ликвидации Шведской империи так и не была решена рядом заинтересованных стран в ходе войн 1655-1660-ых. Оды Петру I как единственному победителю Швеции такое же преувеличение, как и утверждение советской и российской пропаганды о том, что СССР в одиночку победил Третий Рейх.

Во время Второй Северной войны 1700-1721 гг. со Швецией явно или тайно воевали Дания, Саксония, Бранденбург – Пруссия, Англия, Нидерланды, Шотландия, Норвегия и Речь Посполитая. Иногда они ненадолго меняли фронт по сиюминутным причинам, но главная цель – ликвидация Шведской империи доминировала. Англия и Нидерланды стабильно снабжали и вооружали армию Петре I, а её победы без шотландских офицеров и генералов вряд ли были бы возможны. В итоге Шведскую империю ликвидировали, но вместо неё на востоке возникла Российская империя, экспансионистский настрой которой в Европе тогда недооценивали и рассматривали её как противовес Османской империи.

В Речи Посполитой, прожив с 1667 г. в мире с Московией 30 лет, вряд ли предполагали в 1700 г., что через 60 лет станут её жертвой и подвергнутся трём разделам. Петр I, когда отнял у Швеции земли южной Балтии и завоевал Украину, то создал этим не только плацдармы, но и ресурсную базу для перевода экспансии Московии на запад на индустриальные имперские рейсы. Переименование им в 1721 г. Московии в Российскую империю должно бы придать этому идеологическое и правовое основание. Без завоевания Балтии и Украины расширение Московии на запад было бы невозможно, даже если десять раз назвать её какой-нибудь империей. Это основная причина, по которой РФ с 2014 г. пытается завоевать Украину и с вожделением смотрит на Эстонию, Латвию и Литву. Это понимал также Сталин, почему и стремился захватить Балтию.

По этим рельсам, уложенным Петром I, Московия/Россия свыше 300 лет с переменным результатом расширялась на запад, пока не упёрлась в шлагбаум НАТО. В декабре 2021 г. лавров требовал от НАТО сместить шлагбаум в 1997 г., а путин что-то бормотал о России от Владивостока до Лиссабона. Московия/РФ требовала гарантий от НАТО, что ей можно расширятся на запад, если не до Лиссабона и Рейна, то хотя бы до Карпат и Западного Буга, так как расширятся на юг и восток не позволяют Турция и Китай.

Что мог ответить на это Запад? Только одно – пора прекратить такую экспансию и заняться расширение европейского менталитета и права от Калининграда до Владивостока. Коллективный Запад и Украина, как и Речь Посполитая в начале 1600-ых годов, хотят от РФ/Московии гарантий, что она больше не будет расширятся на запад и займётся глубинной, а не поверхностной, как при Петре I и Александре II, европеизацией и демократизаций себя.

Из Кремля на это ответили, что они лучше будут скрепнуть, консервироваться, сворачивать элементарные свободы в рулоны, тоталитаризироваться, и уйдут всей РФ в ядерный рай или на курсы китайского языка и права, чем примут демократию, общечеловеческие ценности и откажутся от 500 лет попыток расширить всё это до Атлантического океана. Запад ответил, как знаете, но у нас тоже есть свои принципы и ценности. Кремль сказал, у нас есть ядерная бомба и «Искандеры». Запад ответил, у нас тоже кое-что похожее для вас есть.

В Кремле не придумали, чем можно ответить, кроме обещания ещё больше скрепиться вокруг путина, но про себя решили, что пора разделиться на две партии, как в «Смутное время». Но не на польскую и шведскую, а на европейскую и китайскую, и после того, как будет выпущен по Украине основной запас ракет. Власти и эксперты уже предупреждают население РФ, что будет круче, чем в 1998 г., и исчезнет не только импорт, но и гвозди станут дефицитом из-за нарушения логистики поставок их из Китая. Так как в РФ/Московии до сих пор не разобрались, чем было «Смутное время», то действуют под копирку, и готовят почву для нового земского ополчения с князем Гиркиным-Пожарским. Конкурс на роль торговца мясом и спонсора ополчения Минина пока проходит в закрытом режиме.

Почти все действия и заявления Кремля сейчас целесообразно рассматривать, исходя из того, что там знают – Запад принял решение окончательно прекратить опыты Московии по её расширению на запад. Окончательно, так как РФ/Московия уже никому не нужна в качестве инструмента для ликвидации Шведской и Османской империи, подавления революционных и национальных движений, для борьбы с гитлеризмом или противодействия исламистскому терроризму. История ИГИЛ окончательно всех убедила, что РФ одной рукой создаёт таких террористов, а другой борется с ними.

В качестве противовеса Китаю они тоже не нужна. От РФ\Московии нет никакой геополитической пользы, а есть только одни проблемы и угрозы. Логично, что РФ как их источник подлежит ликвидации, о чём известно Кремлю, но ему не известно, как это будет происходить. Поэтому Кремль реконструирует все известные ему из истории сценарии распадов империй и «смутных времён». Но даже генсек НАТО или ООН не может дать ему гарантийное письмо с печатью, что история повторится с точностью в 90%.

Автор: Сергей Климовский, Фейсбук