Похоронный марш для Лукашенко

Борьба за политическое выживание привела Александра Лукашенко к статусу единственного союзника России – агрессора, несущего угрозу не только Украине, но и многим европейским странам. Ход противостояния между Россией и Украиной позволяет предположить, что Беларусь ожидают серьезные политические потрясения после завершения боевых действий.

Владимир Путин заручился поддержкой Лукашенко еще в 2020 – 2021 годах. Президентские выборы в Беларуси в августе 2020 года, вызвавшие самый масштабный политический кризис в истории страны, захват беларусскими властями самолета с оппозиционером Романом Протасевичем на борту в мае 2021 года и кризис с беженцами осенью 2021 года не только лишили самопровозглашенного президента Беларуси пространства для политического маневра. Путин предусмотрительно передал Лукашенко привычный для того титул «последнего диктатора Европы» и своего конфидента. Россия практически не использовала финансовые рычаги для «приручения» Лукашенко, предпочитая использовать конспирологические инструменты.

Александр Лукашенко во время встречи с российским телепропагандистом Владимиром Соловьевым в начале февраля 2022 года заявил, что «война с Украиной будет продолжаться 3-4 дня, потому что там некому будет против нас воевать». Этот подход в целом соответствовал и видению западных военных экспертов, и правительств стран НАТО и ЕС. Но вряд ли Лукашенко сможет использовать эти факты в свое оправдание в ближайшем будущем.

Начиная с 24 февраля 2022 года, сотни ракет были выпущены с территории Беларуси по различным целям на территории Украины, с беларусских аэродромов российские боевые самолеты осуществили сотни вылетов. На территорию Украины с беларусской зашли российские войска, и они не могли бы оказаться в пригородах Киева настолько быстро. Многочисленные обещания Лукашенко и официальных лиц о невозможности агрессии с территории Беларуси ничего не стоили, как и статья обновленной Конституции страны, гарантирующая невозможность агрессии с территории Республики Беларусь.

Именно Беларусь стала надежным тылом для российских агрессоров, с ее территории мародеры в российской форме отправляли награбленное себе домой. В медицинских учреждениях Беларуси проходили лечение раненые захватчики, железнодорожная сеть страны использовалась для переброски российских войск. Попытки «рельсовой войны», которые осуществляли граждане Беларуси, свидетельствуют не только о наличии оппозиционных Лукашенко настроений, но и об отсутствии популярности идеи войны с Украиной в беларусском обществе.

Отмечу, что войска Республики Беларусь не стали участниками армии вторжения в Украину. Это не только позволило избежать расширения боевых действий на третью страну, интернационализации конфликта, которая могла бы быть использована для провокационных действий в отношении стран НАТО. Беларусские военные не стали участниками агрессии, и этот факт позволяет рассчитывать на восстановление в будущем двусторонних отношений с Украиной. Еще одним фактором российско-украинской войны стало участие в ней на стороне ВСУ беларусского добровольческого батальона имени Кастуся Калиновского, способного стать прообразом новой армии Беларуси.

Приходится констатировать, что Александр Лукашенко, открывший беларусско-украинскую границу для российских войск, как минимум, является соучастником военных преступлений российских оккупантов на украинской земле. Случившееся в Буче, Бородянке, Ирпене стало возможным благодаря его позиции, об этом не стоит забывать.

Впрочем, это не помешало Лукашенко заявить о готовности стать гарантом безопасности Украины после завершения войны. Его заявление по этому вопросу, очевидно, базировалось на проведении двух раундов украинско-российских переговоров на территории Беларуси. На статусе гаранта безопасности Украины для Беларуси настаивает и Россия, пытаясь максимально поднять статус своего союзника.

Завершение российско-украинской войны, когда бы оно ни состоялось, поставит вопрос о политике Беларуси и ее роли в системе европейской безопасности. С одной стороны, не стоит исключать, что Владимир Путин инициирует смену руководства Беларуси, чтобы обнулить предыдущие контакты. При этом не стоит питать иллюзий относительно политической ориентации второго президента – она с высокой степенью вероятности в Кремле видится пророссийской. Но есть и другой аспект – после российско-украинской войны вряд ли в европейском политикуме найдется субъект, способный верить обещаниям Лукашенко.

Автор: Евген МАГДА, iSANS / Reform.by