Уроки истории: От Катыни до Бучи

Сегодня у всех на устах раздел Украины. Польшу таким же образом четыре раза делили между собой Германия и Россия. И могу вас заверить, что отныне мы будем делать все, чтобы нашего соседа не постигла наша участь, чтобы Украина не была отторгнута от Европы теми же силами.

Глядя на фотографии Мариуполя, я не могу совладать с эмоциями. Я вижу мой город, Варшаву, методично разрушаемую немцами до основания в 1944 году, после Варшавского восстания. при равнодушном участии русских, которые шестьдесят три дня наблюдали с другого берега Вислы медленную агонию польской столицы. Они ждали, что нас, поляков, накажут за то, что мы осмелились восстать. Как сейчас Мариуполь — за сопротивление российскому вторжению. Дом за домом, улица за улицей, ад «спецоперации». Многоэтажные здания превращаются в обломки. Мирные жители с поднятыми руками, маленькие дети, женщины. Груды мертвых тел. И те, кому удалось спастись. Тогда и сегодня. Если вы посмотрите на фотографии Варшавы, разрушенной до основания после восстания 1944 года, и Мариуполя в 2022 году, вы не заметите ни малейшей разницы. Буквально никакой.

Мне трудно справиться с эмоциями, когда я вижу фотографии массовых захоронений в Буче. Каждый поляк знает эти фотографии братских могил, эксгумации трупов с пулевыми отверстиями в затылке, тел, вырытых из песка, массовых захоронений посреди леса, посыпанных хлорной известью, чтобы как можно быстрее скрыть малейшие следы этих преступлений. Только эти снимки датированы не апрелем 2022-го, а 1940 годом. И сделаны они не в Буче, а в 400 километрах от нее, в Катыни, Осташкове и Смоленске. Каждому поляку, каждому жителю Центральной Европы знакомы эти названия. Выстрелом в затылок русские убили 25 тысяч польских офицеров, учителей, врачей и священников. Это было не единственное их массовое преступление. Русские винтовки и танки были нацелены не только на поляков.

У каждого из народов Центральной и Восточной Европы своя мучительная история: чехи, словаки, литовцы, латыши, эстонцы — и это только те страны, которые входят в ЕС. Мы — жители стран Центральной Европы, расположенных между Россией и Германией, — все это уже видели. И не один раз.

Похищение украинских детей из Мариуполя и их насильственная русификация ничем не отличается от того, что произошло с поляками, которых массово депортировали в вагонах для скота в Сибирь, где выжить они не могли. Почитайте редкие воспоминания тех, кому посчастливилось уцелеть в этом аду. В аду, который никогда не был осужден.

Российские солдаты, которые сегодня воруют бытовую технику и аппаратуру в захваченных городах и отправляют своим семьям в российскую глубинку, — мы уже видели это в Центральной Европе, в том числе в Польше, полвека назад. Сегодня это компьютеры, скейтборды, роутеры; тогда это были ковры, мебель, золотые зубы, часы.

Изнасилования польских женщин русскими солдатами хорошо задокументированы. Именно поэтому я не могу сдержать эмоций, когда читаю отчеты о российских преступлениях в Украине, например, составленные Центром документации российских преступлений имени Рафаэля Лемкина. Свидетельства женщин, изнасилованных солдатами Красной Армии или вермахта восемьдесят лет назад, не отличаются от показаний украинских женщин, записанных в последние недели.

Стадный инстинкт, озверение, согласие на самые отвратительные массовые преступления против маленьких девочек и мальчиков, спровоцированные в равной степени алкоголем и бесчеловечной идеологией. Как и о поляках тогда, они говорят, что украинцы — это не нация. Что это недочеловеки. У них нет ни самобытности, ни культуры. Российская пропаганда работает на полную катушку. Сегодня, как и тогда, можно насиловать, убивать, сбрасывать в братские могилы. Сегодня, как и тогда, мир не очень хочет это видеть.

Мы видели всё. Были те, кто проникал в немецкие концлагеря и российский ГУЛАГ, чтобы свидетельствовать. Чтобы предупредить Запад, как это делает сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Его призыв о помощи напоминает призывы двух поляков — Витольда Пилецкого и Яна Карского, которые умоляли американцев и англичан разбомбить железную дорогу, ведущую в Освенцим. Призывы, которые никто не хотел слышать. «Прекратите поставки в Россию, — заклинает Зеленский. — По крайней мере, гарантируйте нам безопасное небо. Устройте хотя бы гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли бежать от войны. Пришлите нам оружие, мы сможем защитить себя». Сегодня к этим призывам частично прислушались.

Ужас в том, что мы прекрасно знаем, что будет дальше, если мы не откликнемся. Мы знаем немецкое nein и советское «нет», сказанные 80 лет назад по поводу существования суверенных государств, будь то польское, латвийское, эстонское, литовское, украинское или грузинское. И якобы чтобы остановить безумие войны, кто-то уже планирует новые Потсдамы и Ялты, круглые столы, нормандские, баварские, женевские и еще какие-нибудь форматы. Каков будет результат? Переговоры, ведущие к разделу Украины. Все это преподносится как мир, достигнутый путем переговоров. Что, собственно, и стало бы реализацией сценария кремлевского хозяина.

Поляки четыре раза пережили такие сговоры и разделы. История не пощадила и другие страны Центральной Европы. Нет, мы никогда не допустим, чтобы украинцев постигла такая участь. Сегодня более трех миллионов беженцев нашли радушный прием в Польше. Без строительства лагерей для мигрантов, потому что каждый беженец нашел кров, а вскоре и работу. Больные могут лечиться, а дети — продолжать образование в школах. Успех, которого Польша достигла в последние годы, мы поделили пополам ради наших украинских друзей. Половина — нам, половина — беженцам из Украины. Они получают ту же социальную помощь, что и польские семьи и дети. Они могут бесплатно ездить на поездах и автобусах по всей Польше. И главное, все это без принуждения со стороны Евросоюза. Что самое прискорбное, ЕС не выделил Польше на эти цели ни одного евро!

Я думаю, что, поддерживая сегодня Украину — помогая украинцам в Польше, а также украинской армии, — мы показываем миру, как важно в такие моменты вести себя достойно. В каком-то смысле мы показываем, как должен был вести себя мир в сентябре 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу. Совместные действия свободного мира в поддержку Польши могли бы остановить безумное немецко-русское смертоубийство. Если бы Западная Европа пришла на помощь Польше, не было бы ни немецких газовых камер и лагерей смерти, ни Сибири, ни ГУЛАГа, ни раздела Европы на сферы влияния в течение долгого периода 1945-1989 годов.

Да, действительно после 1945 года преступления против поляков, евреев, русских и многих других народов и этносов были осуждены, и для Германии наступили последствия. Она была демилитаризована, разделена на зоны. Польша, несмотря на огромные потери и героизм ее солдат на всех фронтах на стороне союзников, не получила в Германии никакой зоны. Хуже того, именно Польшу Запад принес в жертву России. Демилитаризация агрессора — единственный выход. Не придется ли на этот раз демилитаризировать Россию, чтобы остановить ее экспансию и вылечить ее от имперской одержимости?

Мы очень хорошо знаем эти фотографии и эту трагическую цепочку событий… Их знает каждый поляк. Почти каждая польская семья потеряла родственника в русской или немецкой бойне. Украинцы, мы вас не бросим. Европа, жесткие санкции против России и военная помощь Украине — единственное решение. В противном случае мы знаем, что произойдет дальше.

Эрик Мистевич — главный редактор польского журнала «Wszystko Co Najwazniejsze» («Самое важное»). Его колонка опубликована во французской газете Le Figaro.

Перевод: ГРАНИ