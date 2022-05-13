«Тащат даже у сослуживцев». Российская армия и традиции мародерства

В марте-апреле 2022 года в сети появились ролики нападений российских солдат на продуктовые магазины в Украине и фотографии российских солдат-мародеров, которые тащили бытовую технику из украинских домов. Широко разошлось видео, где российские военные отправляют посылки с техникой и вещами через мозырское отделение курьерской службы СДЭК в Рубцовск, Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Биробиджан.

Россияне отказывались верить в это и объявили все видео фейками. Корреспондент издания Север.Реалии изучила картотеку гарнизонных военных судов, чтобы выяснить, что чаще всего воруют в армии, опрошенные эксперты говорят, что до уголовки и судов доходит лишь мизерная часть дел: командиры покрывают рядовых, поскольку любое ЧП бросает тень в том числе и на них.

В картотеках гарнизонных военных судов только одного Северо-западного региона в период с 2021 по май 2022 года рассматривались 59 дел о кражах и грабежах, которые совершали российские военнослужащие. Чаще всего крали псковские солдаты – 10 уголовных дел, на втором месте – Великий Новгород с девятью делами, самым честными оказались контрактники из Полярного – здесь за год не было дел о воровстве.

У большинства военных, осужденных за воровство, нет страниц в соцсетях под своими именами: вести их им запрещают российские власти. У нескольких человек с идентичными именами страницы закрыты, они не ответили на заявки корреспондента Север.Реалии. Защищавшие некоторых солдат адвокаты также не ответили на вопросы Север.Реалии, у другой части защитников фамилии в документах суда скрыты.

Наковальня и Сбербанк.Онлайн

В августе 2021 года контрактник из Ленобласти Виталий Мухарев возвращался из госпиталя и решил переночевать у друга. Зашел в подъезд, увидел, что дверь в соседней квартире не заперта и зашел внутрь. В коридоре нашел в коробке пылесос, отпариватель для одежды и жилетку с 4000 рублей в кармане, которая висела на вешалке. Мухарев забрал все это из квартиры и принес к себе домой.

Солдата не смутило, что в это время в квартире, в соседней комнате, находились хозяева. Муж и жена услышали шум, но когда вышли в коридор, контрактника Мухарева там уже не было, как и вещей. Семья вызвала полицию, вора нашли. Судья Александр Шлахов из Выборгского гарнизонного суда назначил контрактнику Мухареву наказание ниже низшего предела – штраф 30 тысяч рублей и 15,5 тысяч за судебные издержки. На момент вынесения приговора Мухарев продолжал служить по контракту, несмотря на уголовное дело о хищении и незаконном проникновении в чужую квартиру.

Другой контрактник из Ленобласти Иван Дрозд с приятелем Сергеем Горбаченко весной 2021 года забрали себе чужую кузнечную наковальню. Но судья Юрий Смирнов уголовное дело о грабеже группой лиц прекратил. Решение он объяснил тем, что Дрозд и Горбаченко впервые привлекаются к уголовной ответственности, совершили преступление средней тяжести, но загладили нанесенный вред и помирились с хозяином наковальни. Дрозду пришлось только заплатить 8750 рублей за процессуальные издержки.

В Петрозаводске гарнизонный военный суд в феврале 2022 года простил Владислава Нуйя, который во время службы по контракту украл из магазина три упаковки форели и четыре палки сервелата. Против него возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Судья Алексей Должников дело прекратил, обвиняемыйзаплатил только 14,4 тысяч рублей за услуги адвоката.

Срочник Даниила Ивлев из военной части 54096 вместе с сослуживцами отдыхал в городе и увидел забытые кем-то на траве мобильник и портативную колонку. Ивлев взял телефон себе, предварительно сбросив все настройки до заводских, а в чехле смартфона нашел несколько банковских карт. С ними солдат пошел в магазин за продуктами и сигаретами и 16 раз оплатил покупки чужой картой, потратив на это больше пяти тысяч рублей. С украденной карты он еще долг: через «Сбербанк.Онлайн» перечислил семь тысяч рублей приятелю и закинул еще тысячу себе. Судья признал Ивлева виновным в двух преступлениях: в краже телефона и в хищении денег с банковского счета. Его приговорили к штрафу в 105 тысяч рублей и 21,5 тысяч рублей судебных издержек.

Также снимал деньги с чужих счетов новгородский контрактник Дмитрий Арефкин. Он в гостях украл у женщины мобильник и через «Сбербанк.Онлайн» перевел себе с ее банковской карты 60 тысяч рублей. Судья Степан Даков назначил ему два года тюрьмы условно и штраф в 20 тысяч. Уличили в краже мобильника и служившего в Санкт-Петербурге Кантемира Хабалова. Во время предполетного досмотра в «Пулково» он украл смартфон Xiaomi, но дело закрыли, потому что преступление совершил впервые и с хозяйкой телефона помирился. Контрактник Владимир Малиновский из Вологды попросту выхватил смартфон из рук человека, который стоял у магазина. Суд квалифицировал это как грабеж и приговорил его к штрафу в 35 тысяч рублей.

Обокрали «Пятерочку» и дачные участки

Военнослужащий Сергей Данилов из Санкт-Петербурга воровал продукты. На кассе самообслуживания в торговом центре он не просканировал товары на сумму больше девяти тысяч рублей и попался охране. Сам солдат, по данным части, получал каждый месяц 60 тысяч рублей. Суд прекратил дело: командование рекомендовало Денилова как хорошего сотрудника, еще одним смягчающим обстоятельством судья посчитал жену и ребенка, которые были у него на иждивении. Контрактнику пришлось заплатить только 20 тысяч рублей штрафа.

В Новгороде срочник Мурад Азизов, контрактники Степан Гвоздев и Кульбакин Антон обокрали местную «Пятерочку» на 12 с лишним тысяч рублей: вынесли продукты, одежду и гигиенические средства. Против всех военных дело тоже прекратили, штраф 20 тысяч рублей.

В июне 2021 года новгородский контрактник Владислав Ефимов с друзьями-военными и тремя девушками пошел в кальянную и украл оттуда игровую приставку «Xbox» и джойстик. Уголовное дело было возбуждено по статье «кража» группой лиц по предварительному сговору, потому что военные специально отвлекали персонал в то время, как один из них заталкивал приставку под безразмерную куртку. Все получили по году условно и оплатили судебные издержки.

Псковский десантник Сергей Никандров, награжденный Путиным медалью «За отвагу», в 2021 году забрался на чужой дачный участок и нашел там металлическую конструкцию в шесть тонн и стоимостью больше 250 тысяч рублей. Хозяин дачи собирался весной обшить ее сэндвич-панелями и использовать как склад. Но Никандров вместе со знакомым конструкцию распилил и сдал на металлолом. Выручкой с помощником не поделился.

Показания на десантника Никандрова в суде дала его бывшая жена. Тот пояснил суду, что нуждался в деньгах. Судья приговорил Никандрова к штрафу в 50 тысяч рублей и 10 500 судебных издержек.

Срочник Дмитрий Клещев из Мурманска обнес сразу три чужих участка: на одном взломал замок и украл электростанцию, инверторный бензогенератор и лодочный мотор, на соседнем – вынес из дома триммер, у третьей соседки забрал латунный дровяной самовар и шуруповерт. Участки Клещев выбирал неслучайно: все они находятся рядом с дачей его матери, на ее машине он и вывозил награбленное. Мать рассказала, что о кражах узнала только после возбуждения уголовного дела. Эти вещи Клещев даже не продал. Сначала он спрятал украденное, а потом просто сжег, чтобы его не заподозрили. В итоге штраф 100 тысяч рублей.

Огнемет и запчасти

Российские военные крадут не только у гражданских, но и своего же работодателя – в основном, армейское оборудование и форму. Так, в Калининградской области контрактники Андрей Семенищев, Александр Соколовский и Никита Трушкин украли пехотный огнемет за 88868,70 рублей и дымовые гранаты. Пулемет продали за 17 тысяч рублей, но не учли, что покупатель сотрудничал с полицией, и это была «контрольная закупка». Семенищев как идейный вдохновитель за незаконный сбыт и хищение оружия с незаконным проникновением получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима, Трушкин – три года, Соколовский – два года.

Их земляк Сергей Сипягин украл несколько военных телефонов, механические авиационные часы, комплекты радиостанций, шлемофон с прибором ночного видения и другую технику – все на сумму больше 160 тысяч рублей , но суд прекратил дело против него и назначил только 40 тысяч рублей штрафа.

Другой калинградский контрактник Василий Мороз воровал у армии колеса и шины, а потом выставлял их на «Авито». На том и попался. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

Олег Андрюшин из Пскова украл из части два шлема марки «6Б47». Судья прекратил дело и назначил штраф в 20 тысяч рублей.

Еще один псковский солдат Дмитрий Бочков украл из части не только два таких же шлема «6Б47», но и два бронежилета марки «6Б45» и комплект жилета транспортного модульного марки «6Ш117 Старший стрелок». Продавать решил тоже на «Авито». Судья Алексей Лашкевич приговорил Бочкова к 150 часам обязательных работ.

Выборгский контрактник Николай Васютченко украл у своей части пять блоков с радиоплатами на сумму 105 тысяч рублей: залез в крытый кузов ГАЗ-66-15, разобрал аппаратную радиостанцию, а украденные блоки спрятал в лесу. Дело прекращено, присужден штраф 30 тысяч рублей и 11750 рублей судебных издержек.

Новгородский контрактник Марсель Лобов своровал из своей части приемопередатчик, антенну, аккумуляторную батарею, блок зарядки и питания на сумму 149 тысяч рублей. Продавать решил через посредника, заплатил тому 5 тысяч рублей, все запчасти ушли за 15 тысяч. В итоге штраф 40 тысяч рублей. Другой контрактник из Новгорода Ахмед Мурадов получил два года условно за кражу запчастей к портативным радиостанциям на сумму 396 тысяч рублей.

«Славилась наша армия крысами»

Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право», член Московской Хельсинкской группы Сергей Кривенко говорит, что воровали в армии всегда.

– Во-первых, соответствующий культурный уровень. В армию на контракт, в основном, идут жители депрессивных регионов, где нет зарплаты. И любая вещь становится значимой, а солдат не может справиться с искушением забрать ее себе. Вторая причина – безнаказанность, в армии до сих пор дознание и первичное расследование возложены на командиров, а не отдано сторонней структуре, той же военной полиции. Любое происшествие в части бросает тень на командира, поэтому львиная доля всего скрывается, и до судов доходит только вершина айсберга, – объясняет Кривенко. – Вежливые зеленые человечки, честь солдата и офицера, «солдат ребенка не обидит» – это все туфта и мифы, которые загораживают реальное состояние армии.

Армия – это угроза и для самих солдат. Если с дедовщиной старослужащих удалось справиться, то насилие не ушло из частей. Если бы сейчас было восстание в каком-нибудь Воронеже и туда направили солдат, то российская армия также бы начала действовать, как в Украине. Куда армию не пусти, она везде себя будет так вести. Такое у нее состояние, надо смотреть правде в глаза. Системная причина этого – то, что так и не удалось создать качественное низовое звено управления армией, как, например, сержанты в американской армии. У нас же есть совершенно случайные неформальные центры силы из молодежи, иногда спаянных групп призывников из одного региона. Действуют эти группы с помощью насилия.

Евгений Нилов (имя изменено по просьбе героя. – СР) долгое время служил по контракту в разных частях Северо-Запада. По его словам, до 30% военнослужащих промышляют воровством.

– Сплошь и рядом воруют друг у друга зарплатные карточки с пин-кодами, телефоны, деньги. Процентов 30% воруют, не меньше. Славилась наша армия крысами, я говорю, как есть. Даже тапки воровали. Из этих преступлений только 1/10 доходила до руководства. Во-первых, зачем стучать друг на друга. Во-вторых, для начальства такие случаи – это тоже косяк: это плохо и лучше это не выносить дальше командира роты, – говорит Нилов. – Я был свидетелем начала контрактной армии. Там был просто сброд, всех, кто откуда мог приехать, брали. Сегодня в армии, которую создает наше государство, нужно быть безвольным. А безвольные люди, в основном, с моральными отклонениями. Есть там и нормальные, патриотичные, но их единицы. Проблема в подборе персонала. Плюс еще приезжают из бедных регионов, из сел, в которых зарплата 7000 рублей, тут получают нормальные деньги и тут же их пропивают. А потом воруют у сослуживца деньги. Об офицерской чести говорить сейчас тоже не приходится, потому что офицеры превратились в обслугу режима.

– Российская армия построена на мелком бытовом воровстве, когда все воруют все друг у друга, и это не считается чем-то зазорным. Если у солдата чего-то нет, командиры часто говорят: «Рожайте». Это было и когда я учился, и потом, – говорит адвокат Александр Попков, который 20 лет проработал в военном следствии. – Когда я еще учился в военном университете Лефортово, моими сокурсниками были очень обеспеченные дети генералов. При этом в казармах постоянно пропадали полотенца, тапки, простыни и даже хлястики для шинелей. Культуру воровства поощряло и командование: ставило задания, которые без воровства выполнить невозможно. Каждый понедельник утренний развод, и зимой нужно посыпать плац песком. Задание есть, а песка нет, идем в город, на набережную Яузы, находим стройку, долбим песок, несем на плац. И потом – «Молодцы, выполнили задачу, «родили» песок». А мы будущие офицеры-следователи, которые должны быть нетерпимыми к хищениям.

За время работы в военном следствии Попков видел самые разные мотивы для воровства. Но главный, конечно, деньги.

– В Адлере солдат-пограничник прямо на улице выхватил у девушки сумку и побежал. На его беду рядом проезжал полицейский автомобиль, сотрудники погнались за ним вместе с девушкой. Мотив у него был простой: отдать огромный долг за проигрыш в карты, а способ в виде грабежа ему подсказали сослуживцы. Или прапорщик зашел в магазин и, когда продавщица отвернулась, вытащил из-под прилавка часы, совсем обычные, механические.

Когда я его допрашивал («Вас же здесь все знают, зачем вы это сделали?»), он не мог объяснить, почему воровал, – говорит Попков. – У военных следователей, которые работали в одном кабинете, в течение нескольких месяцев в день зарплаты пропадали деньги – 1000 или 2000 рублей. Заподозрили коллегу, но тот отрицал. Поставили камеру, намазали фосфоресцирующим составом деньги. Воришка-офицер убедился, что все ушли, закрыл кабинет, достал дубликат ключа, полез в сейф. Взял деньги. Это был подполковник, начальник среднего звена, у него достаточно большая зарплата, машина. Чем это воровство объяснить?

Офицеры на военном аэродроме в Таганроге присвоили и продали несколько цистерн топлива. А на вырученные деньги достроили казарму. Это было удивительно для всех, даже для офицеров военной прокуратуры. В суде дело прекратили то ли по амнистии, то ли по деятельному раскаянию. Такой вот благородный мотив… Коррупция пронизывает все общество, начиная с самых высокопоставленных руководителей государства. И если офицер видит, что его командир ворует, а тот видит, что генерал строит огромные особняки, то, естественно, они все по цепочке будут воровать.

«Ну, добудь!»

– Внутри российской армии абсолютно скотское отношение ко всем людям, – считает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. – Это проявляется даже в обычном общении с командирами, старшими по званию. Например, солдат говорит, что у него нет нормальной обуви – не выдали, не хватило комплекта полевой формы. Он приходит к старшему по званию, а ему в ответ часто говорят: «Ну, добудь». А «добудь» в армии означает «укради». Не важно, у кого, можно даже у сослуживца. И все это понимают, и нормально к этому относятся: твои проблемы, делай с этим, что хочешь. Поэтому воровство процветает даже среди сослуживцев, которые, кажется, бок о бок должны сражаться.

Нормальный психологический климат, как и достаточное количество оружия с обмундированием, сегодня есть только в элитных частях, например, в «Силах специальных операций», замечает Левиев:

– В остальных частях командирам нужна только отчетность перед вышестоящими. Никого не интересует, насколько ты готов к войне, никого не интересует нормальная выучка солдата. Всем важна личная выгода, личные показатели. Например, командуешь батальоном, и в ведении есть техника, часть – неисправная. Приезжает начальство и спрашивает, почему БМП неисправна. Ты начинаешь объяснять, что готовил рапорт, но не поставили. А проверяющих это не волнует, им важнее поставить галочку, что нашли нарушения.

Тебя оштрафуют за это, тебя накажут. То есть закрепляется скотское отношение на всех уровнях. В итоге люди превращаются в скотов. И у них такое же отношение формируется ко всем – и к сослуживцам, и к мирным гражданам, – говорит расследователь. – Солдаты видят, как на всех постах воруют обмундирование, как на питании, на запчастях берут себе долю и разворовывают госзаказы их командиры, видят дачи генералов и понимают, что это можно делать безнаказанно.

Воровство воспринимается как норма поведения. Война для российских солдат стала выгодной в том плане, что можно списать все «висяки». Я общаюсь с солдатами, и они говорят, что сейчас золотое время для списания всего неучета. Вот было по документам 50 бронежилетов, но вы знаете, что три вы своровали, продали или просто потеряли. У вас некомплект, и вы его постоянно укрывали от начальства. А теперь, когда война, можно на нее списать. По документам, как будто бы бронежилеты отправлены на войну и там в результате боевых действий утеряны. И вы просто рапортом списываете.

Автор: Людмила Савицкая; Сибирь.Реалии