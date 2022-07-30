Массовое убийство и пытки украинских военнопленных – еще одно военное преступление путинской армии

Удар по Еленовке, якобы “Химарсами”, хотя она в 12 км от линии соприкосновения, туда бы никто не работал высокоточкой, – это хладнокровное убийство наших пленных, военное преступление. Об этом пишет военный обозреватель Кирилл Данильченко.

Удары россиян кассетами по Николаеву, где на остановке опять мертвые люди вперемешку со своими мертвыми собаками.

Видео с пытками канцелярским ножом – в этот раз “вагнеры” решили не привычной им кувалдой действовать и не любимой “росичу” болгаркой.

Все это делается одновременно, после того как сенат США принял к рассмотрению резолюцию от Госдепа, что РФ страна-террорист.

Во-первых, бегать показывать наших павших пленных, чтобы тысячами ботов у Пригожина на смене, шатать западные социалки, что все не так однозначно и вы еще посмотрите кто террорист.

А второе – вызвать волну эксцессов с российскими пленными. Чтобы замазать, уравнять агрессора и обороняющегося, попытаться уменьшить помощь тяжелым оружием с запада.

Все эти разговоры, что нам тоже стоит заняться “резьбой по дереву” и ракеты тоже могут падать на лагеря пленных россиян, надо жестко контролировать.

Мы армия и государство, а не племя мумбо-юмбо, что режет людям яйца и ломает руки кувалдой.

Украинцам нужно не оскотиниться, не превратиться в то, с чем мы боремся, а монотонно получать новые опционы помощи и оправлять их на головы конвенциональных целей. С пленными мы не воюем.

Не так давно в Лисичанск на базу сводного отряда Росгвардии РФ прилетели ракеты. Оттуда вынесли 45 покойников – ингушей, омоновцев с Сахалина. Вчера прилетело по Иловайску и развязке. По части летунов в РФ.

Вдоль огромной, на сотни километров простирающейся границы, сотни располаг, арсеналов, частей ПВО, тыловых структур, топливных баз РФ, чей персонал будет страдать за то, что россияне делают в Украине.

Обгорать, ехать без ног домой, давать крабика без рук, ощущать как оно жить, когда не можешь подтереть себе задницу без сиделки. Всё это будет каждую ночь. Взлетающие на воздух цистерны, битые мосты, детонирующие боеприпасы.

Именно так должна воевать армия первого мира против дикарей, что пилит людей болгарками, канцелярскими ножами и бросает отрубленную голову в Кальмиус.

Еленовка — российская попытка замести следы военных преступлений против украинских военнопленных

Уничтоженный барак. где содержались военнопленные ВСУ

В ночь с 28 на 29 июля был уничтожен барак для заключенных на территории СИЗО в Еленовке (Донецкая область), в котором содержались военнопленные украинских вооруженных сил, в том числе те, кто воевал в Мариуполе и оборонял «Азовсталь».

Российские СМИ и официальные лица уже обвинили в обстреле ВСУ, даже показали якобы остатки ракеты от HIMARS (почему-то ржавые), которой и был уничтожен барак. Рядом положили Библию, видимо, для придания большей кинематографичности.

Говорится о 50 погибших и 130 раненых, но эти цифры не окончательные. Среди заключенных, погибших в огне (барак загорелся после попадания и многие погибли от огня и дыма) были, по словам российских источников, пленные бойцы полка «Азов», морские пехотинцы и теробороновцы.

РИА «Новости» и пропагандистские тг-каналы спешат сообщить, что ВСУ нанесло удар из-за того, что пленные начали давать интервью российским журналистам и «рассказывать всю правду о зверствах».

Телеграм-канал «Воля» считает, что есть все основания полагать, что причина совсем в другом, а удар нанесли не ВСУ, он был устроен (если это вообще был обстрел, а не подрыв и поджог) одним из российских спецподразделений, возможно, кем-то из ЧВК «Вагнер», чтобы скрыть следы военных преступлений, совершенных над украинскими военнопленными.

После сдачи «Азовстали», пленных оттуда распределили по нескольким СИЗО на территории так называемой “ДНР” и Ростовской области РФ. Почти сразу после этого к пленным бойцам «Азова», особенно тем из них, кто публиковал в феврале-марте-апреле видео в интернете, начал проявлять нездоровый интерес Рамзан Кадыров и его люди. Они требовали выдать им тех «азовцев», которые в видео нанесли прямые оскорбления Кадырову и членам его семьи, а также всему чеченскому народу. Официально Кадырову было отказано в передаче пленных, фактически же такая передача состоялась. От 26 до 50 человек были вывезены на территорию Чечни. Несколько из них, понимая, что их ждет, попытались покончить жизнь самоубийством, но удачных попыток не было, все удалось предотвратить конвою.

Эту информацию журналисты телеграм-канала «Воля» получили уже тогда от своих источников в Чечне, но не стали публиковать, поскольку побоялись, что эта публикация сорвет переговоры по обмену военнопленными, кроме того, ее необходимо было проверить. Они также пытались получить списки военнопленных, попавших в руки Кадырова, но сделать это не удалось. В Чечне сегодня любая утечка информации будет стоить человеку не только собственной жизни, но и жизни всей своей семьи. Единственное, что удалось узнать, что среди вывезенных в Чечню пленных те, кто публиковал видео в интернете с оскорблениями в адрес Кадырова, его семьи и чеченских подразделений или просто упоминал их.

Вывоз пленных из “ДНР” и Ростовской области тогда же подтвердили российские военные, которые докладывали об этом в Москву, но их рапорты остались без реакции.

«За пленных отвечает не армия, но мы знали, что их вывезли, знали, что повезли в Чечню. Это нужно было остановить, понятно же, что с ними там будут делать. Зверств много, но если мы будем вот так на мясо отдавать укров, то наших пленных пацанов тоже будут кромсать прямо на передовой, не довозя до тыла, где уже есть какой-то контроль сейчас. Нам начальство сказало засунуть язык в ж..пу и заниматься своим делом», — говорит российский офицер.

Из тех, кто был увезен в Чечню часть погибла от пыток, часть, в сильно изувеченном физически и психологически состоянии была через месяц возвращена обратно в СИЗО.

После «обстрела» СИЗО в Еленовке с журналистами связались два офицера ВС РФ, находящиеся на территории “ДНР” и один из источников в Чечне. По их словам, произошедшее сделано руками либо ЧВК, либо какого-то спецподразделения ГУ ГШ МО РФ. Цель — замести следы, поскольку Украина подготовила списки военнопленных на обмен, и в этих списках были запытанные до смерти или сильно искалеченные бойцы «Азова», попавшие в руки Кадырова (который, по информации, лично пытал привезенных к нему пленных). Если погибших еще можно было списать на то, что они умерли в плену от болезней или от ран, полученных во время боев в Мариуполе, то допустить возвращение в Украину жертв пыток было никак нельзя.

«Тут поступили как со спиз…ными складами, чтобы не попасть под уголовку, надо просто уничтожить сам склад и сказать, что так и было. Все сгорело, а так там был полный комплект всего, даже не сомневайтесь. Решили просто угробить всех, чтобы спрятать тех, кого запытали “чехи”», — говорит российский офицер.

Почему исполнителями могли быть ЧВК или спецназ ГУ ГШ? Потому что многие подразделения ЧВК после начала войны проходят подготовку в Гудермесе и тесно связаны с Кадыровым, как и отдельные офицеры ГУ ГШ, отвечающие за подготовку новобранцев в том же самом Гудермесе.

Украинские военные, находящиеся недалеко от Донецка, отрицают, что удар был нанесен артиллерией ВСУ или, тем более HIMARS.

«Мы не бьем по тем целям, где находятся наши пленные. Они все известны эти лагеря. Сам подумай, зачем? Кто у нас такой приказ выполнит? Про “химеру” тоже бред. Самих установок и ракет к ним у нас не тысячи, чтобы бить ими по не военным целям», — говорит офицер-артиллерист ВСУ.

Двое российских военных говорят, что по характеру разрушений здания барака видно, что он был уничтожен не снаружи, а изнутри.

«Там провалена крыша, так бывает, когда все выгорает внутри, ракета просто пробивает кровлю, оставляя дыру в пару метров. Посмотрите на шконки, они там ровными рядами стоят, при разрыве внутри здания, а там одно большое помещение, все бы разметало по углам. Много трупов прямо на шконках, значит, люди сначала погибли, а потом сгорели. Горело внутри, скорее всего, что-то занесли и подорвали, добавив горючих материалов. Чему там в барке гореть с такой силой? Тумбочкам и одеялам?», — высказался российский офицер.

“У нас нет пофамильных списков погибших в Еленовке, нет списков тех, кто попал в пыточную к Кадырову, но, как только станет известно, кто именно погиб в Еленовке, достаточно будет посмотреть в Youtube и TikTok, не говорил ли кто-то из них что-то о Кадырове, его семье и чеченцах, еще находясь в Мариуполе. Если такие совпадения обнаружатся, значит, рассказанное нам источниками в ВС РФ и в Чечне — правда.” – отметили в телеграм-канале Воля.

УК