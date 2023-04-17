Поймать и обменять. Как ФСБ охотится за заложниками-иностранцами

30 марта в Екатеринбурге ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвинив его в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Задолго до ареста за ним была установлена слежка. Ожидается, что Гершкович пополнит «обменный фонд» Путина, необходимый для возвращения арестованных российских шпионов. Практика захвата иностранных заложников для последующего обмена была взята Путиным на вооружение довольно давно.



Можно вспомнить, например, как в 2004 году в Дохе задержали двух офицеров ГРУ по подозрению в убийстве Зелимхана Яндарбиева — и в ответ ФСБ арестовала четырех катарских спортсменов, летевших из Шереметьево в Беларусь. В итоге произошел обмен и убийцы возвратились домой. Или, например, недавний обмен торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Как выяснили в издании The Insider, первоначально Бута хотели обменять на представителя Управления по борьбе с наркотиками (DEA) США в Москве Кевина Нерсесяна, но тот заметил слежку и покинул Россию. Главную роль в слежке за иностранцами играет Департамент контрразведывательных операций (ДКРО) ФСБ. Правда, как показывают документы, в поимке настоящих шпионов ДКРО куда менее успешен.

Наркоторговец в обмен на наркополицейского

В декабре 2022 года торговца оружием Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Торговец смертью, как его окрестили СМИ, успел отсидеть в США 15 лет. Многоходовой спецоперацией по аресту Бута занималось непосредственно Управление по борьбе с наркотиками Минюста США (Drug Enforcement Administration, DEA), сотрудники которой, выдавая себя за боевиков колумбийской группировки ФАРК, смогли выманить его из России в Таиланд. Оружейный барон еще ожидал экстрадиции в США, а в Кремле уже лихорадочно искали возможности для его освобождения или обмена — видимо, очень опасались, что Бут выдаст американским следователям высокопоставленных лиц из Москвы и Минска, причастных к нелегальной торговле оружием.

Виктор Бут в таиландской тюрьме

Как показывают секретные документы ДКРО ФСБ, оказавшиеся в распоряжении The Insider, в Москве взяли в оперативную разработку сотрудника представительства DEA в России Кевина Нерсесяна, пока Бут находился в тюрьме Бангкока. Кремль рассчитывал собрать на американского наркоборца компромат и после ареста обменять на Бута. Из телефонных прослушек Нерсесяна выяснилось, что он периодически общается с начальником 2-го отдела ОРБ № 14 Департамента уголовного розыска (ДепУР) МВД подполковником Дмитрием Абакумовым и начальником Управления по организации деятельности МВД по борьбе с наркотиками полковником Сергеем Тихоненко. Разработку Нерсесяна поручили тогдашнему начальнику ДКРО ФСБ Александру Жомову, а он подключил «топтунов» из Оперативно-поискового управления (ОПУ) и Управление «М», которое курирует МВД, Минюст и ФСИН. Генерала Жомова называли мастером оперативных комбинаций и «подстав». Так, в 1988 году по заданию руководства КГБ он вышел на представителя ЦРУ в Москве Джека Даунига и предложил свои услуги — а потом два года морочил голову американцам, подсовывая им «липу». Именно генерал Жомов разоблачил заместителя начальника Управления внешней контрразведки СВР Александра Запорожского, который получил 18-летний тюремный срок за работу на ЦРУ. В дальнейшем его обменяли на провалившихся в США российских нелегалов.

Генерал ФСБ Александр Жомов (слева)

На Абакумова и Тихоненко, контактирующих с Нерсесяном, завели дела оперативной проверки (ДОП): Абакумову присвоили оперативный псевдоним «Дипломат», а Тихоненко проходил как «Весельчак». Из ДОП Дипломата следовало, что он передает американцу информацию на крупных наркодилеров в России и помогает «пробивать» поставщиков кокаина из Южной Америки. В дальнейшем прослушка показала, что Дипломат снабжал кокаином коллег из силовых структур, и среди них оказался начальник Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Р. (данные известны редакции). Кроме того, «топтуны» из ОПУ ФСБ засекли Абакумова входящим в американское посольство в День независимости США.

ДОП «Дипломат»

Наблюдение за Весельчаком тоже дало любопытные результаты: «Фигурант лично и по телефону передает Нерсесяну информацию служебного характера, касающуюся объектов оперативной заинтересованности МВД России, ОРМ, а также сведения о складывающейся в органах внутренних дел общей обстановке», — докладывал в своем отчете оперативник из Управления «М» ФСБ. По данным ФСБ, Весельчак использовал банковскую карту американского банка Chase. Сама же карта будто бы была оформлена на американского бизнесмена русского происхождения Кайла (Кирилла) Шостака. Бизнесмен Шостак родился в Одессе, после переезда в Москву учился на юридическом факультете МГУ, затем в New York University Stern School of Business. В Нью-Йорке он основал инвестиционную компанию Navigator Principal Investors, работающую на финансовых рынках в Восточной Европе и Южной Америке. Как видно из секретных отчетов, Шостак уже находился под колпаком ФСБ. Вот цитата из отчета Управления «М» ФСБ: «По полученным оперативным данным около 10 лет назад Шостак К.С. был завербован сотрудниками ГУБНОН СКМ МВД России и использовался для получения информации в отношении производства и дальнейших поставок на территорию РФ наркотических средств из стран Латинской Америки. В течение всего этого времени Шостак К.С. проживал в США. Несколько лет назад “Весельчаком“, при посредничестве Нерсесяна, была организована встреча Шостака К.С. с сотрудниками DEA Минюста США, с которыми он якобы подписал контракт об оказании содействия правительству США в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Однако указанные сведения требуют дополнительной проверки».

В 2018 году Арбитражный суд Москвы признал ООО «Аякс-капитал», которое возглавлял Шостак, банкротом. Согласно материалам арбитража, бизнесмен выводил активы компании и совершал трансграничные операции с ценными бумагами, что и привело к банкротству. Несмотря на это, Шостака довольно часто приглашают в качестве комментатора в российские государственные СМИ и представляют крупным американским инвестором. Так, в 2021 году в интервью ТАСС он прокомментировал возможное отключение российских банков от SWIFT: «В подобных мерах нет совершенно никакой финансовой рациональности, есть лишь русофобия и установка на то, чтобы наказать». А в другом интервью Шостак пугал Запад резким повышением цен на нефть, если в отношении российских нефтепродуктов введут ценовой потолок. The Insider отправил на электронную почту Шостака вопросы, но тот не ответил. Тем временем всё было готово для задержания сотрудника представительства DEA в Москве Нерсесяна с последующим обменом его на Бута. Американца можно было обвинить в шпионаже, а полицейских подвести под статьи УК «государственная измена» и «получение взятки». В Кремле уже потирали руки, но тут произошло непредвиденное событие: ФБР арестовала в США десятерых российских нелегалов, которых выдал перебежчик из СВР Александр Потеев. В итоге провалившихся в США нелегалов обменяли на четверых граждан России, отбывающих тюремные сроки за шпионаж, а Бут предстал перед судом в США и получил 15 лет тюрьмы. После обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер Бута вовсю использовала госпропаганда, называя его невинной жертвой американского правосудия. В своих интервью он поддержал российское вторжение в Украину, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий торжественно вручил ему партийный билет.

Как выяснил The Insider, наркоборец Нерсесян, заметив слежку ФСБ, покинул Россию, а Дипломата и Весельчака уволили из МВД. Шпионский камень и охота на МИ-6 Когда дело доходит до настоящих шпионов, чекисты зачастую оказываются ни с чем, как это показала история со «шпионским камнем». Всё началось в 2006 году, когда в двух московских скверах контрразведка обнаружила два принимающих Wi-Fi устройства, замаскированных под обычные камни, с помощью которых российский агент якобы передавал МИ-6 шпионскую информацию. Один камень успели забрать англичане, а другой был показан в фильме Аркадия Мамонтова «Шпионы»: «Контрразведчики постоянно наблюдают за активностью иностранных разведок в России. Четыре так называемых британских дипломата вызвали особый интерес у наших оперативников», — цитировал отредактированный на Лубянке текст пропагандист Мамонтов. Как показали дальнейшие события, фильм Мамонтова стал сигналом для дискредитации неправительственных российских организаций, получающих зарубежные гранты, хотя к камню и МИ-6 они, конечно, никакого отношенения иметь не могли. В связи с этой историей чекистская наружка вела круглосуточную слежку за вторым секретарем торгового отдела Великобритании в Москве Николасом Латтой. 27 января 2006 года «топтуны» заметили, как на Мясницкой улице у дома 3 дипломат сел в автомобиль «Волга» синего цвета, приписанный к центральному аппарату МВД, и передал водителю какие-то бумаги. После короткой беседы они попрощались. Дипломата Латта подозревали в работе на МИ-6, и «английский» отдел ДКРО ФСБ включил его в оперативную разработку. За Volkswagen Golf Латта с дипломатическими номерами постоянно следовал «хвост», а у съемной квартиры на Садовой-Самотёчной 12/24, где он проживал, были выставлены посты наружного наблюдения. Под постоянным контролем находилась и его супруга Сюзанна, которая работала представителем английского благотворительного фонда «Акция для детей России» (Action for Russia’s Children) в Москве. Разоблачение английского «крота» в МВД и арест дипломата Латта сулили ДКРО ФСБ большие перспективы, и в случае успешной реализации операции всех ждали повышение по службе и награды. Вдобавок тогдашний директор ФСБ Николай Патрушев добивался увеличения бюджета спецслужбы и требовал громких арестов агентов иностранных разведок. Правда, некоторую пикантность придавал тот факт, что МВД в то время возглавлял прикомандированный чекист Руслан Нургалиев из клана всё того же Патрушева. И в случае огласки громкого скандала вряд ли удалось бы избежать. Из ДКРО в управление «М» ФСБ, которое курирует МВД, тут же направили секретный запрос: «Просим Вас установить сотрудника МВД по месту работы, опросить его о целях и характере связей с англичанами, по результатам чего сделать вывод о возможности развития таких контактов под контролем органов безопасности».

В глубокой тайне начались поиски сотрудника МВД, за кем была закреплена служебная «Волга». Однако из-за рабочей неразберихи в спецгараже МВД сделать это было весьма непросто. Как выяснилось, ранее автомобилем пользовался заместитель начальника ДепУра Валерий Нестеров, но он уже находился на стадии увольнения. Потом «Волга» перешла в разряд «семейной», и ее брали другие сотрудники — в основном для поездок на рынки, в магазины или на загородные дачи. С большим трудом установили водителей: ими оказались вольнонаемные Владимир Беленков и Александр Истратов. С обоими провели конспиративные беседы. «В ходе беседы Беленков, предположительно, из-за проявляемого интереса со стороны органов безопасности, вел себя немного скованно. Вместе с тем интонация и содержание ответов, даваемых им на вопросы оперработника, позволяют сделать вывод о понимании Беленковым задач, стоящих перед органами безопасности, и возможного наступления негативных для него последствий в случае необъективного и неполного ответа. В итоге беседы с Беленковым достигнута договоренность о сохранении в тайне, состоявшейся с ним беседы. В случае возникновения вопросов у начальства или сослуживцев Беленков был проинструктирован оперработником, каким образом отвечать на них», — указал в отчете сотрудник управления «М» ФСБ. Параллельно опросили и второго водителя — Истратова: «В ходе опроса Истратов указал, что родственников за границей не имеет. Однако в период с весны 1996 года по март 1997 года по контракту от предприятия «Загрангаз» работал водителем в Салониках (Греция). Истратов сообщил, что среди английских дипломатов знакомых не имеет и никаких пакетов иностранцам не передавал». Между тем, оба водителя сообщили, что в последнее время автомобилем часто пользовалась заместитель начальника Управления «Р» ДепУР МВД Елена Зарембинская. За ней установили слежку, а ее телефоны поставили на прослушку. Однако никаких компрометирующих данных на Зарембинскую не обнаружили, а сама она клятвенно заверила ФСБ, что никогда не работала на английскую разведку. Поиски «крота» в МВД зашли в тупик.

Впрочем, для Зарембинской история на этом не закончилась: ее лишили доступа к секретности и из ДепУРа МВД перевели во ФСИН, где она заняла второстепенную должность начальника Управления по организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Но и там Зарембинская долго не задержалась: в 2013 году ее сын Сергей Григорчук, а также боец из отряда специального назначения ФСИН Роман Жигайло организовали на садовом участке в Подмосковье плантацию по выращиванию марихуаны. Причем ранее ее сына уже задерживали с героином. Замять скандал не удалось, и обоих наркоторговцев приговорили к 10 годам заключения. А вскоре указом Путина № 552 Зарембинскую отправили в отставку.

Сейчас Зарембинская заседает в руководстве общественной организации «Офицеры России», известной своей активной поддержкой агрессии России против Украины и инициативами переименовать Волгоград в Сталинград. Так, недавно «Офицеры России» вручили наемнику из Сербии Деяну Беричу, воюющему в ДНР, благодарность за «участие в СВО», а Зарембинская преподнесла ему знамя: «Вы — настоящий герой и пример для подражания подрастающего поколения», — с дрожью в голосе заявила она.

Генерал Зарембинская вручает знамя сербскому наемнику Деяну Беричу

Что же касается дипломата Николаса Латта, то он еще три года находился в Москве, а после отъезда работал советником посольства Великобритании в Ливии, Ираке. Сейчас Латта занимается энергетическими проектами в ЮАР. The Insider отправил дипломату вопросы через WhatsApp, спросив о той встрече на Мясницкой улице и о том, что за бумаги он передал водителю милицейской «Волги». Как видно из мессенджера, Латта прочитал вопросы, но не ответил. Нельзя исключать, что англичанин действительно служит в разведке, а ФСБ упустила шпиона в рядах МВД.

Николас Латта в ЮАР

Холодное сердце и липкие руки Помимо западных посольств, ДКРО ФСБ курирует МИД РФ и другие внешнеэкономические организации. Сотрудники департамента прикомандированы к большинству управлений МИДа и центральному аппарату Россотрудничества. В том числе, департамент «опекает» ЧОПы, которые несут охрану зданий МИДа и иностранных представительств. В 2017 году УСБ ФСБ задержало двух полковников из 13 отдела ДКРО: Алексея Кутернина и Алексея Костенкова, которые вымогали 1,3 млн рублей у владельца ЧОП «Отряд-1» Глеба Сницерова. По версии следствия, фээсбэшники пообещали чоповцу оказать содействие при заключении контракта на охрану здания Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) МИД России. На суде потерпевший Сницеров заявил, что претензий к контрразведчикам не имеет. С учетом положительных характеристик с места службы Кутернина приговорили к двум годам лишения свободы, а Костенкова — к одному году и трем месяцам. С 2019 года ДКРО ФСБ возглавляет бывший начальник УСБ ФСБ Алексей Комков. Как сообщил источник The Insider на Лубянке, «Алексею Викторовичу поставили задачу зачистить взяточников и коррупционеров в ДКРО, поскольку дальше терпеть было некуда. Взялся он хорошо, но после начала военной операции на Украине работу почти полностью свернули».

Автор: Сергей Канев

Джерело: The Insider