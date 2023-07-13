Повітряні сили ЗСУ знищили над Києвом близько десятка «Шахедів» – КМВА

Цієї ночі під час масована атака іранських дронів на столицю силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей.

Як передає Укрінформ, про це Київська міська військова адміністрація повідомляє в Телеграмі.

«505 день повномасштабного вторгнення рф в Україну. Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси «Shahed». Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу!», – зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

За його даними, у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків.

«Двоє травмованих у Дарницькому р-ні: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення), вони госпіталізовані до лікарні. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину», – уточнив Попко.

Він додав, що інформація оперативного зведення оновлюється.