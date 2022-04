Ракетный удар русской армии по вокзалу в Краматорске: российские «факты» и реальные свидетельства

8 апреля 2022 года баллистическая ракета малой дальности «Точка-У» ударила по железнодорожному вокзалу Краматорска, заполненного мирными гражданами, желающими эвакуироваться. В результате удара погибли не менее 50 человек, в том числе пятеро детей. Мирные жители собрались на станции, чтобы эвакуироваться от приближающегося российского наступления, которое в последние недели переместилось на восток страны.



В недавном материале BBC говорилось, что у них есть «очевидные свидетельства» того, что ракета, которая ударила по станции, имела кассетную боеголовку.

Российские власти обвинили в ударе Украину, заявив, что российская армия не использует ракеты «Точка-У». Пророссийские СМИ также ссылались на заявления в отношении серийного номера ракеты и предполагаемого направления ее полета.

Команда Bellingcat и другие представители сообщества исследователей открытых источников сопоставили эти заявления с публично доступными кадрами, пытаясь установить происхождение ракеты «Точка-У», которая 8 апреля унесла десятки жизней на железнодорожном вокзале Краматорска.

На момент написания этого материала имеющихся свидетельств из открытых источников недостаточно, чтобы установить все подробности об ударе, в том числе направление прилета ракеты. Однако эти свидетельства, по-видимому, позволяют опровергнуть один из аргументов, которые российские власти приводят в свою защиту, а именно что российская армия якобы не использует ракетные комплексы «Точка-У».

Фото и видео в социальных сетях, а также российские новостные репортажи от 2021 года демонстрируют пусковые установки «Точка-У» на вооружении российских сил, а на спутниковых снимках базы на юге России от февраля 2022 года, по-видимому, наблюдается военная техника, внешний вид и размеры которой соответствуют упомянутым пусковым. Эксперты, с которыми поговорила команда Bellingcat, также говорят, что хотя Россия, как сообщается, в последние годы снимала с вооружения «Точки-У», это не делает российские запасы вооружений непригодными и не означает, что они не могут снова быть использованы. При этом Amnesty International заявляли, что Россия применяла ракету «Точка-У» в Донецке 24 февраля 2022 года.

7 апреля, накануне удара по вокзалу Краматорска, председатель совета директоров украинской железнодорожной компании «Укрзалізниця» Александр Камышин написал в Телеграме, что из-за российского авиаудара по станции Барвенково в соседней Харьковской области были заблокированы поезда, которые эвакуировали мирных жителей из Славянска и Краматорска. Позднее тем же вечером Камышин сообщил, что препятствие расчищено и что поезда смогли проследовать дальше по маршруту.

В тот же день популярный российский телеграм-канал, выступающий в поддержку войны, посоветовал мирным жителям, покидающим Славянск и Краматорск, не пользоваться железнодорожным транспортом, вероятно в контексте удара.

Утром 8 апреля в 10:13 по киевскому времени Министерство обороны России заявило в посте в Телеграме, что нанесло удары ракетами «воздушного базирования» по вооружениям и военной технике Украины, которые прибывали на железнодорожные станции Покровск, Славянск и Барвенково. В последующие минуты местные телеграм-каналы в неподконтрольных украинским властям районах Донецкой области заполнились кадрами пусков ракет.

Менее чем 20 минут спустя появились сообщения, что Краматорск попал под обстрел. В 10:44 Камышин объявил в своем телеграм-канале, что две ракеты попали по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В 11:01 корреспондент прокремлевской газеты «Комсомольская Правда» Дмитрий Стешин опубликовал в своем телеграм-канале видео, добавив, что за 10 минут до того на вокзале Краматорска слышали взрывы и что, по-видимому, обстреляли большую группу украинских военных. Тот факт, что Стешин вскоре после этого удалил пост, не остался незамеченным журналистами.

Крайне маловероятно, чтобы Стешин, который широко известен своими пророссийскими взглядами, мог сам снять видео в городе, который находился под контролем Украины. Тем не менее, видео, которое он загрузил, и подпись, которую он добавил, активно распространяли прокремлевские телеграм-каналы. Как заметило российское независимое издание «Медиазона», эти посты по-прежнему можно найти в сети.

Час спустя Министерство обороны (МО) РФ отвергло свою причастность. В заявлении МО подчеркивалось, что в Краматорске была найдена ракета «Точка-У», которую, как они утверждали, Россия не использует. Стешин также заявлял это в своем твиттер-аккаунте, утверждая, что российская армия не использует ракеты «Точка-У» уже 30 лет.

В последующем заявлении российское Минобороны утверждало, что украинская 19-я ракетная бригада запустила «Точку-У» по Краматорску из Доброполья к юго-западу.

В этом заявлении также утверждалось, что на видео в открытых источниках с российскими комплексами «Точка-У» на самом деле были комплексы белорусской армии, которые принимали участие в совместных российско-белорусских учениях в преддверии российского вторжения в Украину. Однако другие свидетельства из открытых источников, по-видимому, противоречат этому заявлению.

Это не первый раз, когда Россия отрицает применении ракетных комплексов «Точка-У». 16 марта, через два дня после ракетного удара по центру Донецка, российская миссия в ООН также отрицала, что российская армия использует это оружие.

Ракета «Точка-У» играет важную роль в утверждениях российских властей, что их вооруженные силы не могли быть причастны к ракетному удару по Краматорску. Они заявляют, что российская армия сняла с вооружения эту ракету.

Эти заявления, казалось бы, соответствуют недавним усилиям российской армии по модернизации. В июне 2020 года государственное информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что вся российская армия перешла на новые ракетные комплексы, заменив «Точки-У» на более современные «Искандеры».

Скотт ЛаФой, директор Программ ядерной и технологической безопасности в Exiger Government Solutions, который имеет огромный опыт анализа открытых источников в области баллистических ракет и ядерного оружия, рассказал Bellingcat, что Россия «не то чтобы выбросила их в реку», описывая, что в РФ могли сделать с оставшимися «Точками».

«Мы и раньше видели, как Россия использует старые вооружения. “Точки-У” ценны тем, что помогают экономить дорогие ракеты комплексов «Искандер», что позволяет России тратить старые запасы, а не новые, дорогие боеприпасы», — добавил он. Свидетельства из открытых источников также указывают на то, что ракеты «Точка-У» неоднократно замечали в ходе вторжения в Украину.

По данным Conflict Intelligence Team (CIT, журналистского партнера Bellingcat), в конце марта состав с пусковыми и заряжающими машинами комплекса «Точка-У» (на шасси БАЗ-5921 и БАЗ-5922 соответственно) отправился из Гомеля в Белгород. CIT сослались на видео, которое 30 марта опубликовал известный пользователь твиттера GirkinGirkin, на котором установки везут на поезде.

The Russian MoD claims that Russia does not have "Tochka-U" missile systems. This is demonstrably untrue.

Russia's 47th Missile Brigade from Korenovsk was armed with Tochka-U and received Iskander missile systems only this January, unlikely to have mastered them already. pic.twitter.com/1FHBQWlcQX

— CIT (en) (@CITeam_en) April 8, 2022