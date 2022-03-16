Про що свідчать перехоплені телефонні розмови російських військових із своїми рідними

Вряди-годи у своїй стрічці я натрапляю на перехоплення телефонних розмов російських військових із своїми рідними у рф. Часом із дружинами, але мою увагу, все ж, більше привертають їхні розмови з матерями.

Ці розмови дають можливість зрозуміти, з ким ми маємо справу.

Справа навіть не у тому, що ці мамаші питають у своїх синів щось, на кшталт, «а ты можешь у кого-то из местных отобрать телефон чтоб нормально мне звонить?».

Мене, насправді, вражає те, як у спілкуванні зі своїми матерями, росіяни матюкаються. А їхні мамки, спілкуючись, відповідають взаємністю.

За 40 років свого життя, я не матюкнувся при матері жодного разу. Ба більше, постійно отримував від неї докорів, якщо, раптом, десь використовував ненормативну лексику у публічному просторі (коментарі у фб чи інстаграм). І я, на її вимогу, видаляв подібні коментарі чи дописи.

У мене є дуже багато друзів, які не те, що не лихословлять в присутності батьків. Вони звертаються до батьків на «ви».

І от на тлі цієї системи координат, яка є у моїй інформаційній бульбашці, слухаючи усі ці «мама, б@я, нах…й, нас ту раз@балі» і «синок, єб@аштє там, сук@, н@хуй», я розумію, що ми маємо справу із абсолютно конченим і варварським народом. Не те, щоб я раніше про це не здогадувався, але це стало ще однією сатисфакцією.

Люди, які у розмові з матерями фонтанують генітальною лексикою є на всю голову відбитими. Так само, як і їхні матері, які їх породили і вважали за норму подібний стиль спілкування.

Одним словом… якщо у вас раптом виникне запитання, як нація, яка пишається своїми Чайковськими, Пушкінами та іншими Достоєвськими, спокійно бомбить пологові будинки, то просто усвідомте, що будь-які зв’язки із розпіареною російською культурою і якимись ознаками честі загнулись у них, мабуть, ще із декабристами.

А зараз ми маємо справу із тими, хто був виплеканий роспропагандою та новими лідерами громадської думки: Соловйовими, Скабєєвими, Газмановими, Валєріями, фільмами «Брат 2» і «Бригада», і різного калібру жополизами з царини ТБ та шоубізу.

Абсолютно тупим бидлом, яке не наділене розумінням причинно-наслідкових зв’язків.

Тому, вони у всіх бідах і далі звинувачуватимуть українців. На яких самі напали. Тому що тупі. Тому що кончені.

Тому, частина з них стане перегноєм на наших полях.

А решта нічого не зрозуміє, але покірно прийме голод, смуту, карткову систему, арешти і розстріли у рф. Бо тупі. І бо кончені. І бо є історична традиція.

Це не народ. Це ракова виразка планети. І ми видаляємо метастази!

Автор: Сергій Притула