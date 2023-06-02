Проблема бомбосховищ та укриттів в Києві: все дуже серйозно

Другий рік війни – а у нас мирні люди гинуть через те, що не можуть потрапити до бомбосховища під час ракетної загрози. Останньою краплею стало зачинене бомбосховище у Києві під час ракетного удару вночі 1 червня.

Чому на 15-й місяць війни у столиці не працюють бомбосховища і що взагалі відбувається з укриттями у місті – з’ясовували у виданні “Апостроф“.

Діти, що біжать, і закриті укриття

Повномасштабна війна з російським агресором триває рік і три місяці, а питання бомбосховищ через постійні ракетні загрози залишається одним з найбільш актуальних. Питання неодноразово порушувалося і центральною владою, і місцевою – але віз і нині там.

Ранок у понеділок, 30 серпня. У Києві на Подолі діти з криками біжать вулицею у момент, коли на Київ летіли балістичні ракети “Іскандер”. Діти біжать тротуаром під звуки вибухів, а буквально за квартал від цього місця уламки ракет падають на проїжджу частину.

Другий епізод цієї атаки. Кияни намагаються пройти до станції метро “Майдан незалежності” через ТРЦ, що знаходиться під землею. Спустившись у підземний перехід, люди побачили перед собою зачинені двері. Охоронці ТРЦ під час повітряної тривоги зачиняють двері до ТРЦ, через який можна безпечно пройти до станції метро, і рекомендують людям прямувати до станції метро вулицею. А впаде на голову ракета чи її уламок – нікого не хвилює.

Ще один випадок. Люди намагалися зайти до підземного паркінгу, але охоронець їх не пустив, заявивши, що підземний паркінг – не притулок.

Ну і нарешті трагічний випадок на Лісовому масиві. Під час нічної ракетної атаки 1 червня люди не змогли потрапити до бомбосховища, бо воно було зачинене. Люди на вулиці чекали біля укриття, коли уламок ракети “Іскандер” впав поряд – у результаті троє загиблих, серед яких 10-річна дівчинка, та понад 10 поранених.

До цього кияни кілька разів скаржилися, що під час повітряних тривог вночі двері на станціях метро не завжди відчинені. То що ж відбувається з бомбосховищами у Києві? Чи можуть на об’єктах приватної власності не пускати людей, як у випадку з ТРЦ та підземним паркінгом?

Дві проблеми

На папері в Києві зараз близько 4 тисяч об’єктів, які можуть бути використані як укриття під час повітряної тривоги та ракетних обстрілів. З них близько 100 – бомбосховища, решта – станції метро, підземні паркінги, підвали, підземні переходи. Перелік укриттів, які мають працювати цілодобово, КМДА затвердила ще минулого року, на початку активної фази війни.

“Але насправді з об’єктами цивільного захисту у місті великі проблеми. Є кілька відмінних показових бомбосховищ – туди водять телебачення, а решта – невідомо в якому стані. За рішенням київської влади підземні паркінги торгових центрів та великих елітних будинків під час тривоги мають бути доступні для всіх, як укриття – але туди, як правило, не пускають. Навіщо власникам зайва морока – це потрібна цілодобова охорона, щоб будь-якої миті впустити під час тривоги громадян. А за ними потім ще прибирати треба. У підвалах, які можуть використовуватися як бомбосховища (так звані будівлі подвійного використання) – магазини, склади, аптеки, кафе та барбершопи. У разі тривоги ці заклади зобов’язані впускати туди людей. Але це також залежить від власника – можуть пустити, а можуть – і ні”, – каже “Апострофу” колишній інженер-конструктор КБ “Південне” Олександр Кочетков.

Як він зазначає, після оголошення повітряної тривоги балістична ракета у небі над Києвом може з’явитися вже за 5-6 хвилин. Відповідно люди, які були в цей момент на вулиці, мають буквально кілька хвилин, щоб знайти найближчий притулок.

“Але там цілком може бути зачинено – недбайливий черговий кудись відлучився. А якщо вночі – взагалі пішов додому спати. Систему укриттів необхідно налагодити: моніторити, контролювати, перевіряти. Але владі це не цікаво – це не кіоски перевіряти, на цьому нічого не заробиш”, – каже Олександр Кочетков.

Інша проблема – відсутність нормальної інформаційної політики. Куди бігти у разі тривоги – багато хто не знає. Хтось хоче потрапити до метро через підземний торговий центр у центрі міста – але там двері зачиняють. Хтось ломиться в магазин, що знаходиться в підвалі, але теж марно.

“Інформаційна політика влади щодо таких надзвичайних ситуацій, як ракетний обстріл, авіаналіт, повітряна тривога – повністю відсутня. Адже давно скрізь мають бути великі вказівники – де знаходяться найближчі укриття, які без проблем працюють цілодобово, карти укриттів. По телебаченню та радіо повинні вестися програми, де б докладно розповідали – як поводитися у таких ситуаціях. Але проблема пущена на самотік”, – вважає політолог Олег Лісний.

Все дуже серйозно

Якщо з інформаційною політикою (точніше її відсутністю) все більш-менш зрозуміло, то як розцінювати дії власників підземних парковок, магазинів і кафе, які відмовляють в укритті співгромадянам, які наражаються на смертельну небезпеку під час ракетних обстрілів?

“Їх дії незаконні. Всі об’єкти, де можна сховатися під час повітряної тривоги, незалежно – державні вони чи приватні, мають бути відкриті. Будь-який дах над головою – це краще, ніж уламок збитої ракети, що падає на голову. Треба усвідомлювати – у нас йде війна. Ми повинні допомагати один одному. Відмовити у такій ситуації людині в укритті – це на рівні кримінального злочину. Я впевнений, необхідно ввести юридичну відповідальність. Адміністративну, штраф – якщо замкнене сховище, якщо охоронці не пускають. І кримінальну – якщо в результаті загинули люди. В принципі, за основу можна взяти п. 3 ст. 135 КК “Залишення в небезпеці”. Це від 3 до 8 років”, – каже “Апострофу” адвокат, колишній працівник Київської міської прокуратури Олександр Поливач.

Для власників різних закладів, магазинів, кафе, які зараз перебувають у колишніх бомбосховищах або у підвалах подвійного використання, може бути передбачена така санкція, як розірвання договору оренди – якщо відмовили людям у допомозі.

“Спочатку великий штраф. Потім – розірвання договору оренди. Але якщо в результаті загинули люди – то звичайно, кримінальна відповідальність. Це проблема. Але кожна проблема має прізвище, ім’я та по батькові. Треба карати, і інформацію про це негайно оприлюднити”, – каже Олег Лісний.

На думку Олександра Кочеткова, нічна трагедія у Києві має підштовхнути столичну владу до серйозних зрушень у питаннях безпеки громадян.

Вони, власне, вже почалися. Поліція порушила справу за фактом скоєння злочину. Столичний мер Віталій Кличко дав окреме доручення главам районів столиці негайно перевірити укриття. А перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що столична влада ініціює, щоб власники укриттів несли відповідальність у разі, якщо об’єкти зачинені.

“Що стосується роботи укриттів, то реакція на випадок, який стався у Деснянському районі, має бути найжорсткішою. Включаючи звільнення та притягнення до кримінальної відповідальності. Щоб керівники об’єктів, на території яких знаходяться укриття, розуміли, що роботу необхідно налагодити. Все дуже серйозно”, – наголосила в ефірі Апостроф TV депутат Київради Зоя Ярош.

Але ось питання – а сама влада не хоче відповідати, що за 15 місяців війни не налагоджено роботу бомбосховищ та укриттів, які мають функціонувати як швейцарський годинник? Питання швидше риторичне.

Укриття 24/7

У підсумку столична влада ухвалила рішення про цілодобову роботу укриттів.

“У нас немає іншого виходу, як тримати укриття постійно відкритими”, – заявив голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Залишається сподіватися, що й приватні власники місць, в яких люди можуть сховатися під час ракетних ударів російських окупантів, прислухаються до влади – і зроблять доступними підземні паркінги, проходи до станцій метро тощо. Наші ППО, звичайно, Боги, але уламки ракет теж дуже небезпечні.

Автор: Андрій Кузьмін

Джерело: “Апостроф”