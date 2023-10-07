Путин надеется завербовать на войну против Украины целую бригаду в Сербии

15 сентября Владимир Путин заявил, что Россия не будет вербовать иностранных наемников в свою армию и не нуждается в «людях со стороны». Однако вскоре после этого очередная группа из 30 наемников из Сербии прилетела в Подмосковье, чтобы заключить контракты и влиться в состав 106-й дивизии ВДВ. Кто и как занимается вербовкой граждан других стран для российской армии, выясняла Би-би-си.

Москва пытается завербовать до нескольких сотен граждан Сербии для участия в войне в Украине. Первым об этом сообщило французское издательство Intelligence Onlaine.

Когда Би-би-си нашла одного из них, вербовку в Сербии добровольцев подтвердили давно воюющие на стороне самопровозглашенных так называемых “ДНР” и “ЛНР” сербы в эфире российской пропагандистской передачи Соловьев.Live.

21 августа в эфир программы вышли сербский снайпер Деян Берич, принимавший участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года, и Давор Савичич, который еще в 2014 году формировал взвод сербов в составе ЧВК «Вагнер». Любопытно, что когда в 2016 году журналистам стала известна эта информация, Савичич, проживавший к тому моменту в подмосковных Химках, настаивал, что он просто строитель, а на востоке Украины или в Сирии никогда не был.

Не отрицал связи сербов с российской армией и ведущий. Представляя гостя, он заявил, что Савичич кавалер четырех орденов Мужества.

Берич в эфире рассказал, что в составе 106-й тульской дивизии ВДВ было сформировано подразделение «Волк» под командованием Савичича. «Со 106-й мы работали еще на киевском направлении, там командир с позывным Сильвер», — заявил Берич, имея в виду генерал-майора Владимира Селиверстова. Суд у прокремлівській Сербії не дозволив екстрадувати до України ексгенерала СБУ Наумова

Савичич, в свою очередь, уточнил, что его «интернациональный батальон» в начале войны работал под Киевом в районе Гостомеля и занимал варшавскую трассу в районе села Загальцы Бородянского района Киевской области.

ФОТО,MIKHAIL METZEL/TASS / Вербовкой соотечественников в российскую армию занялись Давор Савичич и Деян Берич (на фото), воевавшие за самопровозглашенную ДНР с 2014 года

После отступления российской армии из Киевской области отделение Савичича было переброшено в Харьковскую область, откуда они затем переместились к селу Богородичное в Краматорском районе Донецкой области — эти территории российские военные оставили уже осенью 2022 года в ходе контрнаступления ВСУ.

«Мы официально сейчас подписываем контракт с министерством обороны, проходим через красногорский военкомат. Сразу отправляем людей на рязанский полигон, и после доподготовки ребята работают на луганском направлении. Хочу пригласить и русских, и сербов. Подразделение существует и будет работать», — рассказал о вербовке иностранцев Савичич.

«Когда Владимир Владимирович разрешил иностранцам приезжать, я сделал план, как это все будет работать, и обратился к своему генералу. Он сказал: отлично, работай, — сказал уже Берич. — Ребята приезжают, мы встречаем их, сразу идут в военкомат, подписывают контракт и подаются на гражданство Российской Федерации. Это не только Сербия, вся бывшая Югославия. Но добровольцев в русской армии больше всего из Сербии». Как сербский президент Вучич во время войны балансирует между Россией и Западом

Как наемники c Балкан рекрутируются в Россию

Источники Русской службы Би-би-си утверждают, что схему с набором иностранных добровольцев и оформлением их через военкомат подмосковного Красногорска губернатору Московской области Андрею Воробьеву предложил выпускник академии ФСБ, заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, который пришел на работу в правительство Подмосковья в 2014 году, а до этого трудился в структурах ФСБ.

«Российская власть хочет продержаться без мобилизации до выборов президента в марте 2024 года, подготовив материально-технические резервы для быстрого развертывания новых дивизий и полков, но для этого в топку войны надо бросать всё новых людей», — объясняет набор добровольцев из других стран Игорь, представляющий организацию «Орден республики». В начале июня ее активисты помогали бежать из России пилоту российских ВКС Дмитрию Мишову, а в начале августа первыми получили доступ к спискам сербских добровольцев, которые затем передали журналистам для верификации. Русской службе Би-би-си известны настоящие имена этих людей, но мы не называем их из соображений безопасности.

В организации утверждают, что когда власти Подмосковья придумали схему с вербовкой добровольцев, то подключили к этому процессу лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова, имеющего тесные связи с ультраправыми сербскими кругами, сына бывшего президента Югославии Марко Милошевича, который последние 20 лет проживает в России и должен был гарантировать бывшим соотечественникам, что российская сторона выполнит все договоренности. А также Савичича. Заявление последнего о том, что иностранным добровольцам оформляют российское гражданство, может объясняться желанием защитить потенциальных новобранцев и дать им гарантии, что затем они не попадут у себя на родине под уголовное преследование за наемничество.

ФОТО,ALEXEI DRUZHININ/TASS/«Командир с позывным Сильвер». Командир 106-й тульской дивизии ВДВ генерал Владимир Селиверстов (крайний справа) на концерте в честь 23 февраля (2020 год)

Оформлять иностранцев именно через Подмосковье было предложено, поскольку регион не справлялся с поставленными перед ним показателями по так называемой скрытой мобилизации.

В начале года главам регионов и госкомпаний была поставлена задача набрать 150 тысяч добровольцев, чтобы к осени 2023 года они могли заместить 50% мобилизованных, набранных во время мобилизационной волны осени 2022 года. На одном из последних совещаний у премьер-министра России Михаила Мишустина было сказано, что план по набору добровольцев выполнен лишь на 70%, реализовать его на 100% губернаторы должны до конца текущего года.

При этом официальные российские лица заявляют о куда больших темпах набора добровольцев. Так, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев 3 сентября заявил, что с начала года контракт с Министерством обороны заключили более 230 тысяч человек. В июле тот же Медведев говорил о 185 тысячах контрактников и утверждал: «Темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день».

Президент Владимир Путин, выступая 12 сентября на Дальневосточном экономическом форуме, утверждал, что за последние шесть–семь месяцев добровольно подписали контракты 270 тысяч человек. По его словам, ежедневно подписывать контракт приходят 1000–1500 человек. А министр обороны Сергей Шойгу 3 октября рассказал о 335 тысячах, которые подписали армейские контракты за последний год.

Русская служба Би-би-си изучила запись одного из совещаний с участием Давора Савичича, в ходе которого он заявил, что берется сформировать к осени 2023 года полноценную сербскую бригаду в составе 106-й тульской дивизии ВДВ, завербовав в нее до тысячи граждан Сербии. Под этот проект в Подмосковье была продумана целая система: прилетающих в Россию иностранцев размещали во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, всеми их документами должен заниматься специальный нотариус, а оформление контрактов происходит уже в Королеве. Как Россия использовала сербов для переворота в Черногории и войны в Украине

«Сербский строитель»

Русская служба Би-би-си получила доступ к списку имен сербов, которые завербовались в российскую армию. Среди них был гражданин Сербии Вукашин Стеванович. Би-би-си спросила у него, заключил ли он контакт с армией. «Я не тот, кого вы ищете. Не собираюсь отвечать на вопросы по поводу ваших сомнений в связи с моим местонахождением», — ответил Стеванович Би-би-си. В переписке в мессенджере Viber он отрицал, что подписал контракт и служит теперь в 106 дивизии ВДВ, довоенным местом дислокации которой была Тульская область.

В аккаунте Вукашина Стевановича в фейсбуке значится, что он родился в небольшом городке Оджаци на севере Сербии. Дата рождения, указанная в его публичном профиле, совпадала с датой рождения в списке добровольцев, оказавшемся в распоряжении Би-би-си. В своем профиле Стеванович пишет, что является подпоручиком запаса, окончил курсы слушателей для офицеров запаса Вооруженных сил Сербии, а также Строительный факультет в Суботице.

ФОТО,FACEBOOK / Вукашин Стеванович утверждает, что работает в России обычным строителем

На нескольких фотографиях он позирует с оружием в военной форме сербской армии. «Я рожден для того, чтобы сражаться, и буду сражаться», — написал про себя Стеванович. А в июне 2022 года он опубликовал селфи, сделанное перед Храмом Василия Блаженного в Москве.

О том, что Стеванович находится в России, Би-би-си рассказала его мать, Йованка Стеванович Миросавлевич. В телефонном разговоре она рассказала, что ее сын «в России уже больше года», где он «работает на стройке». «Он редко звонит, у него в России проблемы с мобильной сетью», — добавила она.

На том, что он инженер-строитель, а не военнослужащий, в разговоре с Би-би-си настаивал и сам Стеванович. Этой же версии несколько лет назад придерживался и Савичич, когда журналисты впервые начали писать про его связи с ЧВК «Вагнер».

В Сербии наемничество является уголовным преступлением, так что завербовавшимся в российскую армию сербам может грозить на родине до 10 лет лишения свободы.

Не только сербы

Когда журналисты только начали изучать тему сербских наемников для российской армии, оформить таким образом успели около ста человек, после чего процесс был заморожен, и сформировать полноценную бригаду Савичич пока так и не смог.

С начала российского вторжения в Украину в СМИ появлялось много сообщений об иностранных наемниках в армии РФ. Так, пропагандист Александр Сладков анонсировал появление в составе армии России наемников из Северной Кореи, а в начале сентября на Кубе местные силовики задержали 16 человек, которые пытались осуществлять вербовку в российскую армию кубинцев. На одном из кладбищ города Иваново недавно были обнаружены могилы погибших в Украине непальцев Карпи Рупака и Сандипа Тхапалия, а также гражданина Того Битенава Пига.

Большинство этих сообщений начало появляться после того, как в начале 2023 года Владимир Путин разрешил иностранцам заключать годичный, а не пятилетний контракт с российской армией.

3 сентября попыткам России вербовать жителей соседних государств на войну с Украиной свой ежедневный бюллетень посвятила и британская разведка, которая сообщила о попытке вербовки граждан Армении и северных областей Казахстана.

«Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации в преддверии президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю приобретать дополнительный персонал для своих военных действий в условиях растущих потерь», — отмечали британские специалисты.

Точное число иностранцев, которые решили воспользоваться такой возможностью, российские власти не раскрывали.

Авторы: Илья Барабанов, Йована Георгиевски

Источник: Би-би-си