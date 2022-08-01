Как сербский президент Вучич во время войны балансирует между Россией и Западом

Являясь кандидатом на вступление в Евросоюз, Сербия годами сталкивается с требованиями привести свою внешнюю политику в соответствие с общеевропейской, однако ей приходится иметь дело и с Москвой, которая оказывает дипломатическую поддержку в косовском вопросе и определяет цену на газ. Это цена, как известно, формируется под влиянием различных политических факторов, и сербским властям хотелось бы избежать дополнительных рисков, с учётом почти 100-процентной зависимости от российских поставок и того простого факта, что реальной альтернативы, которая бы полностью исключала сотрудничество с Газпромом, на данный момент в регионе не существует.

К слову, последний контракт, о котором Вучич договорился с Кремлём в конце мая, уже не столь выгоден, как предыдущий (новая цена – около $400 за тысячу кубометров газа вместо 270), а впереди – тяжелая, по оценке самого сербского лидера, зима и возможное развитие конфликта по худшему сценарию.

После апрельских выборов, по итогам которых Вучич сохранил президентский мандат и контроль над парламентом, США и Евросоюз ожидали от Белграда более заметного дистанцирования от Кремля. Но существенных корректировок на российском направлении пока не произошло. При этом Вучич затягивает без объективных причин формирование нового правительства, в котором обычно представлены условно пророссийские (вроде министра обороны Александра Вулина), и прозападные деятели. Некоторые наблюдатели полагают, что отсутствие нового кабинета служит своего рода препятствием для желаемой многими переоценки отношений с Россией.

Новый кабинет, судя по информации проправительственных СМИ, может быть сформирован только в августе. Похоже, сербский лидер стремится использовать все конституционные возможности, чтобы отсрочить введение санкций, тем более что газовые хранилища пока не заполнены.

И хотя сербские власти уже не раз обещали не вводить эмбарго, эта позиция не такая уж твёрдая. Сам Вучич заявлял, что будет выступать против антироссийских санкций, пока «Сербию не вынудят поступить иначе». Эти слова сербский лидер поставил в контекст евроинтеграции, которая остаётся для Белграда стратегической целью. Призывы к Белграду привести свою политику в соответствие с линией ЕС пока не содержат угрозы блокирования сербского европейского пути, однако война в Украине, кандидатский статус и вопрос о санкциях обычно упоминаются в одном контексте. В этом смысле нельзя исключать, что евроинтеграционная перспектива Сербии вскоре будет поставлена под вопрос в случае её отказа дистанцироваться от Москвы.

Соучастник кремлевской дезинформации

С момента начала войны в Белграде не приняли ни одного высокопоставленного российского деятеля. В конце февраля был отменен визит секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, а в июне сорвался широко анонсированный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова, поскольку Болгария, Черногория и Северная Македония не дали разрешения на пролёт через своё воздушное пространство.

И хотя сербские лидеры демонстрировали огорчение по этому поводу, вероятнее всего, они вздохнули с облегчением. Им не пришлось любезничать с ним перед телекамерами на фоне всё громче звучащих обвинений в массовых военных преступлениях и предоставлять трибуну для традиционных антизападных заявлений.

С другой стороны, Вучич уже не раз был пойман на содействии кремлёвской пропаганде и дезинформации: сербские проправительственные СМИ часто склоняются к прокремлёвскому нарративу при освещении событий вокруг Украины. Например, близкий к сербским властям таблоид Informer был одним из изданий, которые после начала российского вторжения, опубликовали на первой полосе сообщение, что «Украина атаковала Россию».

Этот фейк не был опровергнут и до сих пор доступен читателям. Сербские власти давно помогают Кремлю в продвижении его информационной политики. В том числе Белград пытался посодействовать работе пропагандистского телеканала RT в Европе. Немецкоязычный телеканал RT auf Deutsch (RT DE), запущенный в конце прошлого года по сербской лицензии, быстро сняли с вещания, а вся история обернулась скандалом.

Странные, не основанные на фактах заявления порой делает и сам Вучич. Так, в уже упомянутом интервью TV Pink сербский лидер утверждал, что мир будет ввергнут в ад, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского президента Владимира Путина. «Я знаю, что нас ждёт. Как только Путин закончит дела в Северске, Артёмовске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск – Краматорск – Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены это делать (что логично), мы отправимся в ад», – утверждал Вучич. Эту цитату в оригинале можно услышать здесь, начиная с 1:49:00.