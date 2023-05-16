Путинская армия удивляет все более старыми образцами оружия и военной техники. Какой хлам может появиться на фронте в ближайшее время

Еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что армия его страны на 71% вооружена современной боевой техникой, и называл этот показатель самым высоким в мире.

В самом начале боевых действий военно-техническое превосходство армии РФ над ВСУ действительно выглядело подавляющим. Но с ходом времени ситуация меняется. Похоже, что насыщенность армии современным вооружением — то самое слабое место, из-за которого затягивание войны России не выгодно. Украина один за другим получает самые передовые образцы западного оружия, часть из которых пока не попала даже в армии создавших их стран. А на другой стороне фронта обнаруживаются все более и более старые вооружения, отмечает издание “Зеркало“.

Например, если в начале вторжения танковый парк россиян состоял в основном из образцов 80-х годов прошлого века, то к лету 2022 года там появились старые Т-62, а весной 2023 года с хранения стали снимать и вовсе древние Т-54. Но это, разумеется, не все. Какими еще раритетными образцами оружия сможет удивить российская армия, если война не закончится в ближайшее время? Журналисты “Зеркала” посмотрели, что еще есть в загашнике у РФ.

Колоссальные советские запасы

Россия получила в наследство от СССР просто огромные запасы вооружений и военной техники. По данным из российских открытых источников, на начало 2012 года на военных арсеналах этой страны находилось около 16 миллионов единиц стрелкового оружия — автоматов, снайперских винтовок, пистолетов, пулеметов.

Впрочем, возможно, эти данные даже занижены. Сайт швейцарского проекта Small Arms Survey, который занимается оценкой численности оружия, хранящегося в мире, сообщает о 30,3 миллиона единиц стрелкового оружия, которым владели российские военные в 2018 году. Если оценка SAS верна, то запасы стрелкового оружия в России превосходят весь ее мобилизационный потенциал (то есть число пригодных к военной службе людей). Последний, по оптимистичной оценке Шойгу, осенью 2022 года составлял почти 25 миллионов человек.

Кроме того, много стрелкового оружия Россия могла получить и на оккупированных территориях Украины. Так, в конце апреля российские СМИ сообщали, что в соляных шахтах в селе Парасковиевка к северу от Бахмута вооруженные формирования РФ захватили 292 тысячи ящиков с пистолетами-пулеметами ППШ. Если в каждом ящике находится по 10 таких «стволов», то речь идет о почти трех миллионах единиц. Впрочем, достоверность этих сообщений проверить сложно. Сомнения в их правдоподобности возникают хотя бы из-за того, что всего ППШ в СССР произвели около пяти миллионов штук. Вряд ли большинство из них собрали на хранение в селе Парасковиевка.

Огромными остаются и российские запасы советской бронетанковой техники. По подсчетам западных экспертов, в середине 2020 года во всем мире насчитывалось около 73 тысяч танков — и почти 13 тысяч из них принадлежало России. Похожие цифры приводит и сборник The Military Balance, согласно которому непосредственно перед началом вторжения в РФ было 13,6 тысячи танков. При этом только 3,4 тысячи боевых машин находились в действующей армии. Остальные 10,2 тысячи были на хранении. В российских СМИ попадаются и более высокие оценки — до 22 тысяч танков.

Старая советская бронетехника на российской базе хранения. Фото: instagram.com/lanasator

Похожим образом обстоят дела и с артиллерией. К началу вторжения на вооружении армии РФ состояло около шести тысяч различных артиллерийских систем — и еще более 22 тысяч находилось на складах.

Таким образом, на российских складах хранится столько стрелкового оружия, сколько теоретически может хватить для комплектования еще 15−30 армий (если упрощенно считать, что в ВС РФ сейчас служит около миллиона военнослужащих и каждый из них должен быть вооружен). Танков должно хватить на комплектование четырех-шести российских армий мирного времени, а артиллерии — трех с половиной. С таким раскладом выходит, что Россия сможет воевать еще очень долго.

Но пока мы упомянули лишь о количестве советского оружия, остающегося в распоряжении России. А что известно о его качестве?

Бронетанковая техника

Хранение огромного количества ржавых танков и других бронемашин — занятие не из дешевых. В 2011 году Россия планировала утилизировать в последующие 10 лет более 10 тысяч единиц устаревшего бронетанкового вооружения советского производства. Считалось, что эта изношенная техника не имеет перспектив дальнейшего применения. Но после первого вторжения в Украину в 2014 году и аннексии Крыма план разделки был пересмотрен и урезан до четырех тысяч машин, подлежащих сдаче в утиль. Еще одной причиной было то, что Россия не смогла в должных объемах производить новую бронетехнику.

В вопросе о танках начнем с конца. Скорее всего, даже при полном уничтожении ВСУ более современных машин на поле боя не появятся советские танки периода Второй мировой войны Т-34 (производились в 1940—1944 годах) и их более современные модификации Т-34−85 (строились в СССР в 1944—1945 годах). Возможно, они еще хранятся где-нибудь на складах в Сибири или на Дальнем Востоке. Но исправных «тридцатьчетверок» в товарных количествах в армии РФ нет. В ином случае России не пришлось бы в 2019 году приобретать в Лаосе 30 танков Т-34−85 чехословацкого производства для использования при проведении парадов, съемок фильмов о войне и обновления музейных экспозиций.

Танки Т-34−85 чехословацкого производства Народных вооруженных сил Лаоса. В 2019 году Россия приобрела 30 таких машин в ходовом состоянии — сейчас их показываю на парадах и выдают за советские танки. Фото: reddit.com

Впрочем, эти три десятка бывших лаосских танков, построенных уже после окончания Второй мировой войны, выглядят вполне боеспособными. И их почти хватит, чтобы укомплектовать российский танковый батальон, в котором, как правило, числится 31 танк. Но, повторимся, это не танки советского производства, а построенные в Чехословакии по лицензии в 1951—1956 годах.

Гораздо более вероятно попадание на фронт танков Т-54 и их модернизированной для условий ядерной войны версии Т-55, эшелоны с которыми были замечены на российском Дальнем Востоке. Эти танки серийно строились с 1947 по 1979 год. В новых отчетах Military Balance нет данных об этих машинах, создававшихся на излете Второй мировой войны. Но в 2014 году справочник оценивал их число в России в 2800 единиц. Учитывая условия, в которых хранится российская техника, вряд ли все их можно будет поставить в строй. Но движение в этом направлении уже началось: с начала апреля известно, что древние Т-55 в России не только «ставят на ноги», но и пытаются модернизировать.

Интересно, что те из российских военных экспертов, которые понимают реальную ценность Т-54/Т-55 как танка на современном поле боя, предлагают использовать их в качестве долговременных огневых точек (ДОТов). Для этого старинную боевую машину следует закопать в землю до уровня башни — предполагается, что в таком виде он будет менее заметен и его будет сложнее подбить.

Нельзя исключить, что россияне поступят так с теми танками, которые так и не смогут восстановить до полноценного боевого состояния. Похожим образом — в виде неподвижных огневых точек — в послевоенные годы использовались старые советские тяжелые танки ИС-2 и ИС-3 со снятыми двигателями. Многие из них до сих пор находятся на «боевых позициях» на Курильских островах.

Вероятно, они могли пригодиться в случае гипотетического японского или американского морского десанта на гористые острова Шикотан или Кунашир в 60-х — 70-х годах прошлого века. Но сложно представить, что от вкопанных в землю древних танков будет толк в современной войне в украинской степи. ВСУ доказали на практике свою способность успешно уничтожать более современные и подвижные танки — и лучшей цели для них, чем устаревший и неподвижный Т-55, представить сложно. Пусть и наполовину закопанный.

Советский тяжелый танк ИС-3, использовавшийся в качестве неподвижной огневой точки на острове Шикотан. Фото: maksimov.su

Боевые машины пехоты как класс бронетехники появились заметно позднее танков. Поэтому самый древний их образец, имеющийся в распоряжении россиян — это БМП-1, серийное производство которой продолжалось с 1966 по 1988 год. В 2018 году их в России было около 7,5 тысячи — причем семь тысяч находились на хранении. По данным проекта Oryx, ведущего подсчет потерь техники на войне в Украине по открытым источникам, этот раритет очень активно используется на фронте: на начало мая 2023 года ВСУ уничтожили, повредили и захватили не менее 370 российских БМП-1 и 27 модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Еще 120 уничтоженных и поврежденных машин являются либо БМП-1, либо более новыми БМП-2 (корпуса этих машин похожи, и на фотографиях, сделанных с большого расстояния, их легко перепутать).

Российская армия вряд ли сможет удивить появлением на фронте более древних БМП (потому что их просто не существует). А вот с бронетранспортерами ситуация другая. Основная российская боевая машина этого класса — БТР-80, и именно их (а также созданных на их базе БТР-82) армия РФ использует наиболее активно. Oryx сообщает о 630 таких машинах, потерянных россиянами к маю 2023 года (из примерно 1500, имевшихся в наличии на начало 2022 года).

Но в РФ есть еще около 5 тысяч старых БТР-60 (серийно производился с 1960 года) и БТР-70 (с 1972 года), основная часть которых находится на хранении. Эти БТР и машины на их базе пока используются на фронте крайне редко — известно лишь об одном потерянном россиянами БТР-60 и шести БТР-70. Учитывая заметные потери более новых бронетранспортеров, можно предположить, что «старички» архаичной конструкции могут в ближайшее время появиться на фронте в большом числе. Оба древних БТР используют в качестве силовой установки капризную «спарку» из двух автомобильных двигателей, поскольку на момент их создания в СССР просто не было подходящих моторов.

БТР-60. Фото: commons.wikimedia.org

Стрелковое оружие

Российские стрелковые арсеналы по разнообразию и древности «экспонатов» могут дать фору некоторым военным музеям. В них хранится не только советское оружие, но и произведенное еще в Российской империи, а также закупленное в период Первой мировой войны в Европе, США и Японии. Причем на некоторых экземплярах сохранились наградные надписи первых руководителей СССР и даже императора Николая II. Хранится на складах и трофейное оружие — часть его после переплавки даже пошла на изготовление лестницы в главном храме Министерства обороны РФ в Кубинке, построенном в 2018—2020 годах.

В период нахождения на посту министра обороны России Анатолия Сердюкова (2007−2012 годы) планировалось утилизировать около четырех миллионов единиц стрелкового оружия, чтобы освободить место на складах для новых образцов. Это примерно четверть, если оценивать общее их число в 16 миллионов. Но после отставки Сердюкова утилизация была остановлена — якобы потому, что в ее процессе под пресс попадали редкие и ценные экземпляры.

Боевики пророссийского вооруженного формирования самопровозглашенной ДНР, вооруженные винтовками Мосина. Блокпост в районе Мариуполя, март 2022 года. Фото: соцсети

Много на российских складах автоматов АК-74, принятых на вооружение в 1974 году и до сих пор являющихся основным стрелковым вооружением в России (и во многих других странах, в том числе в Беларуси). Также очень много пистолетов ТТ, принятых на вооружение в 1930 году. Есть там и упоминавшиеся выше пистолеты-пулеметы ППШ (производились с 1940 года), магазинные винтовки Мосина (приняты на вооружение русской армии в 1891 году) и револьверы системы Нагана (образца 1891 года).

Все это оружие вполне может появиться на поле боя в руках российских военнослужащих или наемников. Теми же древними винтовками Мосина уже массово вооружались пророссийские формирования самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые после сентябрьского «референдума» и аннексии Россией четырех украинских областей вошли в состав российской армии.

Источник: ЗЕРКАЛО