Пять аргументов «за» и «против» того, что Лукашенко в ближайшие месяцы решит вступить в войну против Украины

Министерство обороны Беларуси 5 января заявило о наращивании региональной группировки войск Союзного государства и анонсировало переброску в Беларусь дополнительных сил российской армии. Ранее в Киеве говорили, что угроза нового вторжения с территории Беларуси постепенно возрастает.

В издании «Belsat.eu» собрали все аргументы «за» и «против» того, что Лукашенко в ближайшие месяцы решит вступить в войну против Украины.

Аргументы против того, что Беларусь может вступить в войну

Слабость беларусской армии

По официальным данным, численность беларусской армии на сегодня составляет почти 65 тысяч человек. Из них примерно 20 тысяч – это гражданские лица. Сколько всего Беларусь способна непосредственно выставить против Украины, неизвестно. Эксперты дают разные оценки. Кто-то говорит о 12-15 тысячах, кто-то – про 17-18 или даже 20 тысяч.

В любом случае, этого очень мало для такой большой фронтовой войны. Россия и Украина имеют армии в сотни тысяч человек, поэтому несколько десятков тысяч беларусских солдат просто неспособны переломить ход конфликта.

Проблему недоукомплектованности беларусской армии может решить мобилизация: министр обороны Виктор Хренин ранее говорил, что его ведомство при необходимости способно выставить ресурс из 500 тысяч военнообязанных. Если это и возможно, то подготовленность беларусской армии от этого лучше не сделается. Армия никогда не принимала участия в боевых действиях и имеет в основном устаревшее вооружение. Ее боеспособность зарубежные эксперты оценивают не очень высоко.

Кроме того, нет оснований рассчитывать на высокий боевой дух беларусских солдат: в случае похода на Киев или Западную Украину они просто не будут понимать, за что воюют. На мотивированность военных также отрицательно влияет информация о неудачах и значительных потерях армии РФ в Украине.

Слабость российской группировки в Беларуси

Слабость беларусской армии может быть нивелирована ценой надежных российских подразделений, которые будут способствовать укреплению боевого духа своего союзника и действовать на самых сложных направлениях. Но пока что российская группировка в Беларуси выглядит слишком слабой для решения такой задачи.

По информации Генерального штаба Украины, на конец 2022 года на полигонах Беларуси располагались около 11 тысяч российских военных. Для сравнения, накануне вторжения в Украину в феврале 2022 года НАТО оценивало численность российских сил в Беларуси в 30 тысяч военных. Всего для наступления на Киев в феврале 2022 года Россия сконцентрировала на территории Беларуси, в Брянской и Курской областях 45 тысяч солдат, а сейчас имеет там только 22 тысячи.

При этом качество войск лишь снизилось. В начале войны в Беларуси стояла профессиональная российская армия, включая элитные части. А сейчас речь идет о мобилизованных, которых набрали только в конце сентября 2022 года. Если Россия не сумела взять Киев в начале войны в более благоприятных условиях, то сейчас шансов у нее совсем мало.

Отсутствие эффекта неожиданности

В феврале 2022 года в пользу России играл эффект неожиданности. Украинское руководство позже признавалось, что не верило в то, что через беларусскую границу на Киев пойдут танки. Но теперь эффекта неожиданности быть не может и агрессору придется наступать на хорошо подготовленные позиции ВСУ.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк говорит, что сейчас вся граница с Беларусью представляет собой «сплошные завалы и минные поля».

«Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько границ вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно… мы не планируем пропустить их дальше за границу», – заверил он.

Сокращение ресурсов

По мнению американского Института изучения войны (ISW), еще один немаловажный фактор, снижающий вероятность вступления Беларуси в войну – это сокращение собственных военных ресурсов. Известно, что во второй половине 2022 года режим Лукашенко активно передавал России артиллерийские боеприпасы и военную технику (правда, в декабре наблюдалась отправка техники и в обратном направлении – из России в Беларусь).

Кроме того, размещение российских мобилизованных военных на беларусских полигонах перегружает военную инфраструктуру Беларуси. Если Александр Лукашенко захочет увеличить свою армию и провести мобилизацию, то его возможности для тренировки солдат будут ограничены.

Угроза революции

Вступление беларусской армии в войну может спровоцировать возобновление массовых протестов в Беларуси. При этом направление значительной части аппарата безопасности на войну в Украине ослабит способность режима противостоять внутренним волнениям.

Вступление в войну может не только подтолкнуть противников режима к активным действиям, но и подорвать авторитет Лукашенко среди его сторонников. Социологические исследования Chatham House и Андрея Вардомацкого свидетельствуют о наличии антивоенного консенсуса в обществе: участие беларусской армии в войне готовы поддержать только от 3 до 11% опрошенных. Таким образом, даже большинство сторонников Лукашенко (а их, по оценкам социологов, может быть до четверти населения) выступает против того, чтобы беларусские солдаты воевали в Украине.

Опрос Chatham House, проведенный в августе 2022 года, показывает, что большинство городских жителей уверены: беларусские военные в случае войны постараются избежать участия в боевых действиях. Причем к отказу военных выполнять приказы командования большинство беларусов в городах отнесутся или положительно, или нейтрально. Почти половина опрошенных не против, чтобы солдаты вообще сдались в украинский плен. Армия, действующая в условиях таких общественных настроений, потенциально ненадежна.

Революция в Беларуси не нужна ни Лукашенко, ни Путину. Для Москвы это будет означать потерю единственного союзника на континенте. Если же Россия направит на подавление революции и оккупацию Беларуси свою армию, то это повлечет за собой ослабление украинского фронта. Что тоже невыгодно Кремлю.

Аргументы за то, что Беларусь может вступить в войну

Создание совместной группировки

Само наличие российских военных, причем в статусе составляющей совместной региональной группировки войск Союзного государства, делает сценарий вовлечения Беларуси в войну вполне реалистичным.

Действительно, 11 тысяч солдат для большой операции недостаточно, но перебросить тройную численность войск в Беларусь можно в течение нескольких недель. В прошлом году перед вторжением первый эшелон с российскими военными прибыл на беларусскую территорию 17 января, а уже 24 февраля началась война.

Процесс создания российской группы в Беларуси уже идет: 5 января 2023 года Министерство обороны Беларуси анонсировало создание новых российских подразделений.

Тот факт, что в Беларуси сейчас размещаются только мобилизованные россияне, не должен вводить в заблуждение. Они, конечно, не ровня той армии, которая шла на Киев в феврале 2022 года. Но профессиональная армия была уничтожена в прошлом году, а по сравнению с другими мобилизованными группировками в Беларуси, по крайней мере имела возможность нормально подготовиться. Их интенсивное обучение длится уже почти три месяца. Это время, за которое теоретически можно создать из набранных в армию резервистов боеспособное подразделение.

Усиленная подготовка

Беларусская армия фактически с весны находится в состоянии перманентных учений, тренировок и проверки боевой готовности. Последняя «внезапная» проверка состоялась в декабре: беларусские войска отрабатывали выход на позиции на южных границах. Украинский контекст учений даже не скрывался.

Кроме того, власти провели беспрецедентную по своим масштабам проверку мобилизационной системы. Некоторые беларусы по итогам получили мобилизационные предписания: в них сообщается, что в случае объявления в Беларуси мобилизации они обязаны в течение 38 часов, не дожидаясь повестки из военкомата, явиться с паспортом, военным билетом, вещами и запасом пищи на сутки на мобилизационный пункт по указанному в предписании адресу. Таким образом, военнообязанный сразу закрепляется за конкретным воинским подразделением.

Параллельно в законодательство вносятся поправки с учетом российского опыта мобилизации. Например, КГБ получил право ограничивать беларусам выезд из страны «в целях национальной безопасности». Палата представителей одобрила смертную казнь за «измену государству» для чиновников и военных.

Кроме того, представитель Объединенного переходного кабинета по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик утверждает, что в Беларуси создан свой аналог ЧВК Вагнера – частная военная компания «Гардсервис». В этот проект Путин якобы «инвестировал очень серьезную сумму денег».

«Такого не делалось никогда еще в истории самостоятельной Беларуси. И это точно не для тренировки», – подчеркнул Сахащик.

Выгодное направление для наступления

Для России со стратегической точки зрения наступление с территории Беларуси на Киев или на Западную Украину – это чуть ли не единственный способ переломить ход конфликта. Только падение Киева или перекрытие путей поставок западного вооружения может привести к победе России в войне в ближайшем будущем.

Шансы на успех этих масштабных операций России мизерны из-за нехватки ресурсов, подготовленной обороны ВСУ и особенностей местности. Но наступление на других направлениях в принципе неспособно привести к стратегическому перелому. Оккупация всей Донецкой области, захват Запорожья или Харькова не приведет к поражению Украины в войне. От Киева российскую армию все равно будут отделять сотни километров. Наступление на Одессу и соединение с группировкой в Приднестровье вообще выглядит нереалистично с учетом потери правого берега Днепра на Херсонщине.

Стратегическая альтернатива удару с территории Беларуси может быть, по сути, только одна: попытаться нанести удары на Запорожском и Сумском направлениях, чтобы окружить украинские войска на востоке страны. Разгром основных сил ВСУ может вынудить Украину к миру на условиях Москвы. Но такая операция будет для украинского руководства еще более ожидаемой, чем удар со стороны Беларуси.

Превращение в арену военных действий

Нельзя исключать, что Россия сконцентрирует в Беларуси необходимые силы и пойдет в наступление без участия беларусской армии, как это уже было в феврале-марте 2022 года. Но теперь возвращение к ситуации годичной давности может грозить Беларуси превращением в театр боевых действий.

В начале войны у руководства Украины не было ни сил, ни решимости для нанесения контрударов по беларусской территории. Сегодня, похоже, у них есть и первое, и второе. Представители официального Киева за последние месяцы не раз предупреждали, что на этот раз они не станут терпеть и Беларусь получит такой ответ, на который и не рассчитывала. Сомневаться в серьезности намерений украинской стороны не приходится: ВСУ в этой войне не раз демонстрировали способность наносить удары на сотни километров вглубь российской территории.

В свою очередь, ракетные и авиационные удары по беларусской территории дадут Лукашенко возможность оправдать направление беларусских военных в Украину. Кардинальным образом изменить отношение беларусского народа к конфликту у режима вряд ли выйдет. Но консолидировать собственный электорат Лукашенко, вероятно, сумеет – по крайней мере на начальном этапе.

Победа России нужна Лукашенко

2022 год показал, что Лукашенко не очень хочет непосредственно втягиваться в боевые действия. Но не стоит при этом забывать, что он лично заинтересован в том, чтобы в войне победила Россия. Поражение России может привести к серьезному ослаблению или даже краху путинской системы. В таком случае режим Лукашенко останется без всякой поддержки, наедине и с Западом, и с беларусским народом.

«Представьте себе, что завтра нет России – потерпела поражение, крах и прочее. В эту воронку кого затянет? Нас не будет назавтра мгновенно», – наставлял он своих силовиков в первые часы после начала российского вторжения 24 февраля.

То есть при определенных обстоятельствах Лукашенко может увидеть личный интерес в том, чтобы помочь Путину на поле боя и в итоге оказаться на стороне победителей в этой войне.

ВСУ обратились к беларусским военным и объяснили условия сдачи в плен

Вооруженные силы Украины обратились к бойцам совместной беларусско-российской группировки войск, которая сейчас разворачивается на территории Беларуси.

В видеоролике, опубликованном на странице Генштаба ВСУ, рассказывается, что делать, если беларусских военных «все же заставят принять участие в войне Путина против народа Украины».

«Если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины, остановитесь в составе подразделения, заглушите моторы, разрядите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ», – говорится в ролике.

Автор: Глеб Нержин / Авер belsat.eu