Рашистський льотчик ледь не збив британський літак RAF з екіпажем до 30 осіб: інцидент засекретили, Росію пробачили

Як стало відомо ВВС, у 2022 році російський пілот намагався збити літак-розвідник Королівських ВПС Британії, бо вважав, що отримав дозвіл на вогонь.

Пілот випустив дві ракети, перша з яких не влучила у ціль, а не вийшла з ладу, як стверджували одразу після цього. Тоді Росія заявила, що інцидент у вересні минулого року стався через “технічну несправність”. Міністерство оборони Великої Британії публічно прийняло пояснення Росії.

Але тепер три високопоставлені західні джерела у сфері оборони повідомили BBC, що російські повідомлення, які перехопив літак RAF RC-135 Rivet Joint, відрізняються від офіційної версії.

Літак RAF з екіпажем до 30 осіб 29 вересня минулого року виконував місію спостереження над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі. Там він помітив два російських Су-27.

Перехоплені комунікації показують, що один із російських пілотів вважав, що отримав дозвіл відкрити вогонь по британському літаку після неоднозначної команди російської наземної станції.

Однак другий російський пілот зрозумів ситуацію інакше. Він заперечував проти стрілянини й вилаявся на першого пілота, коли той випустив першу ракету.

Літак Rivet Joint має датчики для перехоплення комунікацій. Його екіпаж міг почути розмову, яка могла призвести до їхньої власної смерті.

Міністерство оборони Британії не оприлюднило подробиці цих комунікацій.

“Нашою метою завжди було захистити безпеку наших операцій, уникнути непотрібної ескалації та інформувати громадськість і міжнародну спільноту”, – відреагував речник міноборони.

Що насправді сталося

Коли два російські Су-27 наблизилися до літака-розвідника Королівських ВПС, вони отримали повідомлення від диспетчера наземної станції.

Одне західне джерело повідомило BBC, що воно звучало наступним чином “у вас є ціль”.

Це неоднозначне твердження один із російських пілотів сприйняв як дозвіл відкрити вогонь.

Джерела повідомили, що такі формулювання свідчать про непрофесіоналізм причетних осіб. Натомість пілоти НАТО чітко висловлюються, коли запитують та отримують дозвіл на вогонь.

Російський пілот випустив ракету “повітря-повітря”, яка успішно стартувала, але не змогла влучити у ціль, повідомили ВВС. Це була помилка, а не несправність.

Джерела в оборонному секторі повідомили ВВС, що тоді між двома російськими пілотами виникла сварка.

Пілот другого Су-27 не вважав, що їм дали дозвіл на вогонь.

За повідомленнями, що він лаявся на свого товариша, запитуючи його, що він взагалі робить.

Але перший пілот все ж випустив ще одну ракету.

Джерела повідомили ВВС, що друга ракета просто впала з крила, що означає, що зброя або була несправна, або запуск перервали.

Що сказало британське міноборони

Через три тижні уряд Великої Британії підтвердив, що інцидент мав місце – після пояснення російського міністерства оборони це назвали “технічною несправністю”.

У заяві до парламентарів 20 жовтня тодішній міністр оборони Бен Воллес назвав це “потенційно небезпечним зіткненням”.

Але він прийняв пояснення і заявив: “Ми не вважаємо цей інцидент навмисною ескалацією з боку росіян, і наш аналіз підтверджує, що це сталося через несправність”.

Що сказали США

Однак секретний витік розвідданих показав, що американські військові сприйняли інцидент більш серйозно.

У низці документів, які злив американець Джек Тейшейра, йдеться про те, що літак “майже збили”.

“Інцидент був набагато серйознішим, ніж його зобразили спочатку, і міг бути рівнозначний акту війни”, – повідомляє New York Times.

За словами двох чиновників оборони США, пише газета, російський пілот неправильно витлумачив наказ з землі.

Російський пілот, “який націлився на британський літак, вистрілив, але ракета не запустилася належним чином”. Газета також процитувала неназваного американського чиновника, який описав інцидент “дуже, дуже страшний”.

У відповідь на витік міноборони Великої Британії оприлюднило іншу заяву, яка напустила більше туману, ніж дала ясності.

Міноборони стверджувало, що “значна частина змісту цих повідомлень [з документів] є неправдивою та маніпулятивною”.

Чому така секретність?

Може існувати кілька причин, чому міністерство оборони Великої Британії не захотіло надати повну інформацію.

По-перше, Сполучене Королівство могло не хотіти оприлюднювати масштаби збору розвідданих і подробиці перехоплених повідомлень.

Що ще важливіше, жодна сторона не бажала ескалації – такої, яка потенційно могла б втягнути члена НАТО у військову конфронтацію з Росією.

Але цей інцидент ще раз показує, як одна помилка та прорахунок однієї людини можуть спровокувати ширший конфлікт.

Зараз британське міноборони повідомило BBC, що “цей інцидент є яскравим нагадуванням про потенційні наслідки варварського вторгнення Путіна в Україну”.

Це не перший випадок, коли російські пілоти цілили по літаках НАТО в міжнародному повітряному просторі.

У березні на початку цього року російський літак збив американський безпілотний розвідувальний дрон, який також літав над Чорним морем.

За цей інцидент російського пілота нагородили медаллю, але більшість експертів сходяться на думці, що це не свідчить про майстерність пілота, а натомість йому скоріше просто пощастило.

Це порушує серйозні питання щодо дисципліни та професіоналізму військово-повітряних сил Росії.

Попри те, що літак майже збили, Королівські ВПС продовжували виконувати розвідувальні польоти над Чорним морем, що є свідченням мужності екіпажів, які ледь уникли катастрофи.

Після інциденту ці розвідувальні польоти Королівських ВПС супроводжували винищувачі Typhoon, озброєні ракетами “повітря-повітря”.