Только что прибывший с фронта боец влетает в «распогалу» (расположение) подразделения киевской территориальной обороны. Горя адреналином, он, как античный гладиатор, держит высоко над головой трофейный шлем. Тяжелый, покореженный осколками шлем с приклеенной скотчем георгиевской лентой. Сослуживцы столпились в коридоре, встречают бойца аплодисментами, обнимают. Боевой выезд был удачным для украинцев – из гранатомета подбита российская боевая машина десанта (БМД).

Шлем гулко падает на пол. Другие приехавшие с фронта бойцы бросают прочую подобранную ими амуницию: черный, перепачканный в грязи бронежилет, черный же наколенник, наручники. И нашивку с надписью: «Они сдохнут, а мы в рай». Мне, как журналисту, позволяют осмотреть эту кучу одним из первых.

Путин в 2020 году пугал мир ядерным апокалипсисом заявив: «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут»

Фото: Роман Попков / «Вот Так»

«Вот, это экипировка ОМОНа», – говорят украинские бойцы. Да я уж понимаю и сам: людей в этих наколенниках мы видели годами на улицах русских городов. Они разгоняли наши мирные митинги. Но под Киевом – не мирный митинг.

Я беру в руки пробитый шлем. «Осторожнее, там наверное мозги», – предупреждают меня. Осматриваю покореженную сферу. «Мозгов» внутри нет – только клочья металла и разорванный подшлемник.

Использование Росгвардии (точнее, входящих в ее состав СОБРа и ОМОНа) – отдельная история на этой войне. Одна из ярких иллюстраций вопиющей неадекватности Кремля, катастрофического непонимания Кремлем Украины.

То, что Росгвардия концентрировалась на украинских границах вместе с армейскими частями – не секрет. Но военные аналитики предполагали: эти специфические подразделения не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, а потребуются лишь для контролирования оккупированных территорий. Однако на практике все вышло иначе. ОМОН со своими автозаками, щитами и дубинками шел на украинские города буквально в первом эшелоне.

Трудно сказать, какой тут был план. Или командующий Росгвардией Виктор Золотов убедил Путина, что его «преторианцы», воюющие в России с безоружными и нерешительными активистами, действительно могут быть в Украине ударным кулаком сил вторжения. Или российское руководство в целом рассчитывало, что украинская государственность рухнет в считаные часы, города падут без боя и останется только зачищать страну от «националистов» с помощью жандармских операций.

Так или иначе, исцарапанный омоновский наколенник лежит на полу в «располаге» теробороны Киева. Вместе с наручниками. Одно из подтверждений старинного тезиса Леонида Кучмы «Украина не Россия».

Фото: Роман Попков / «Вот Так»

Это странное чувство. Смотреть в интернете видеозаписи, на которых омоновцы лупят и швыряют на землю робких российских протестующих. И одновременно видеть перед собой здесь, в Киеве, на полу «располаги», перепачканные в грязи омоновские доспехи.

«Оборонцы» расстегивают бронежилет, извлекают две тяжелые плиты, изучают их. На плитах штамповка: «МВД РФ». Проставлена, судя по всему, еще когда ОМОН был в составе этого ведомства, а не Росгвардии.

Рейд «оборонцев» в пылающие киевские предместья стоил им двух легких «трехсотых» (раненых). Одного парня зацепило пулей, другого – осколком. Их группа сперва прошла мимо той самой разгромленной колонны кузбасского ОМОНа. «Оборонцы» говорят, что трупы омоновцев не убраны до сих пор и начинают разлагаться. На сгоревшей технике надписи «КуZбасс» через «Z».

Затем украинцы дали бой подразделению российских ВДВ, подбили бээмдэшку из РПГ-7 и отошли обратно в город. Парень, который притащил на базу российский шлем, показывает всем на телефоне видео с дымящейся бронированной коробкой.

По словам вышедших из боя, они выдержали жесткую перестрелку из автоматического оружия. В современной войне бои с активным применением «стрелковки» – не такое уже частое явление. Но сейчас в Украине стрелковые бои повсеместны и носят крайне ожесточенный характер, словно в 1942-м в Сталинграде.

Фото: Роман Попков / «Вот Так»

Бойцы рассказывают о жителях киевских предместий – Гостомеля, Ирпени – ставших жертвами войны. По их словам, оккупационные войска, пытаясь проложить себе дорогу в город, лупят из всех имеющихся в наличии видов оружия по жилым домам, по беженцам. Сыграть в высокотехнологичную стремительную операцию в американском стиле у российской армии не получилось, и она возвращается к практикам чеченских войн.

***

В Украину временно вернулась зима. Небо низкое, мглистое, по ночам минусовая температура. Украинцы считают, что в нынешней ситуации это играет им на руку. Густая облачность заставляет пилотов российских ВКС во время бомбежек снижаться на небезопасные высоты – и авиация несет потери. Холод также больше мешает оккупантам, чем обороняющимся: украинцы держат оборону в городах и поселках, а россияне стоят в поле и на трассах. Открытые всем ночным ветрам, прячутся от непогоды в бронетранспортерах.

Бои в западных предместьях украинской столицы идут с переменным успехом.

Роман Попков, специальный корреспондент в Киеве; «Вот Так»