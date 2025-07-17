Російські пропагандисти, які закликають вбивати українців, й досі відпочивають у Європі

Видання The Insider вивчило російську прикордонну базу і з’ясувало, у яких країнах найчастіше бувають ключові російські пропагандисти та топ-менеджери продержавних ЗМІ, які досі уникають санкцій. Найпопулярнішими напрямками для подорожей медіаобслуги Кремля передбачувано виявилися Франція (Кузичів, Аскер-Заде, Такменєв та ін.), Італія (Жаров, Мацкявічюс, Максимівська та ін.) та Іспанія (Гордон, Дьомін, Ремезова та ін.). Постійні подорожі до країн ЄС не заважають пропагандистам розповідати у своїх ефірах про лютуючу русофобію, загнивання Заходу та нікчемність європейських лідерів.

За підрахунками The Insider, понад 70 злісних представників російської пропаганди, які люблять відпочивати в Європі, не потрапили під санкції ЄС. Деякі з них продовжують володіти на території Євросоюзу нерухомістю. За допомогою витоку даних прикордонної служби The Insider склав список країн, які користуються особливим коханням тих чи інших пропагандистів.

Франція

Ведучий програми «Час покаже» на «Першому каналі» Анатолій Кузичов найчастіше останніми роками бував у Парижі. Хоча у пошані він має й інші європейські міста: Амстердам, Барселона, Венеція. Бував він і США.

Таємна любов до Заходу не заважає Кузичову вести антизахідну пропаганду в ефірі Першого каналу. Ось, наприклад, що він пише про французького президента:

«Дивлюсь, тут Макрон рота відкрив. Розповідає, що страшні росіяни загрожують усій Європі, співпрацюють з Іраном та Північною Кореєю, “атакують їхні інтереси в Африці(?) і дуже, дуже агресивні у космосі(!)“. Переживає. <…>І подивіться, як він поводиться. Відважує якісь ідіотські жарти, які так бавлять тих, хто сидить у кімнаті. Хихикають. І це все на тлі слів Володимира Путіна. Який викладає позицію Росії. Здавалося б, серйозні питання обговорюються Путін жорстко говорить про тих, хто і зараз сидить у Києві. Через 3 дні розпочнеться СВО… А це непорозуміння розважається».

Також Кузичов розповсюджував фейк російської держпропаганди, видаючи серветку на столі перед Макроном за пакетик із кокаїном. Коли ж у Кузичова з’являється пара вільних днів, щоб трохи відпочити від запеклої боротьби із Заходом загалом і з французькою державою, зокрема, він вирушає, звичайно ж, до Парижа.

Любов Кузичова до відпочинку у Франції поділяють:

Керівник служби генерального директора «Першого каналу» Марина Данієлян

Директор Дирекції громадських зв’язків та інтернет-мовлення «Першого каналу» Лариса Кримова

Перший заступник гендиректора «Першого каналу» Олександр Файфман

Заступник генерального продюсера НТВ Марина Катая

Заступник гендиректора РЕН ТВ Сергій Буригін

Генеральний директор «ТВ Центру» Юлія Бистрицька

Заступник гендиректора «Першого каналу» з громадсько-політичного мовлення Олег Вольнов

Заступник гендиректора ВДТРК Геннадій Гохштейн

Генеральний директор АТ “Перший канал. Всесвітня мережа» Олексій Єфімов

Заступник генпродюсера АТ «Телекомпанія НТВ» Вадим Такменєв

Виконавчий продюсер ТОВ «АКЦЕПТ» (РЕН ТВ) Анатолій Тупіцин

Генеральний директор ТОВ Студія «ВоєнФільм» Ігор Угольников

Генеральний продюсер редакції «Час» Дар’я Хубова

Директор комерційної дирекції АТ «Перший канал» Петро Шепін

Заступник директора Дирекції інформації НТВ Олександр Яковенко

Телеведуча Наїля Аскер-Заде

Іспанія

Один із топ-менеджерів медіахолдингу «Газпрому» — Михайло Дьомін. Він очолює дочірню компанію, ТПО Ред Медіа, яка займається дистрибуцією телеканалів Газпром-медіа. Дьомін, як з’ясував The Insider – фанат Іспанії: бував тут десятки разів.

І саме в Іспанії The Insider знайшов у Дьоміна відразу чотири об’єкти власності: пентхаус у Барселоні, будинок у місті Бланес недалеко від Жирони, квартиру та віллу з басейном у тому ж регіоні, у Льорет-де-Мар.

Дьомін не перебуває під санкціями Євросоюзу, тому у перервах між роботою на медіахолдинг Кремля може розслаблятися у своєму іспанському басейні. Більше того, сама компанія «Газпром-медіа» за участь у пропаганді та дезінформації санкціонована США та Канадою, але не ЄС, хоча мовлення телеканалів в окремих країнах все ж таки забороняють , оскільки холдинг знаходиться під контролем Газпромбанку, на який європейські обмеження вже поширюються.

Іспанія приваблює і керівництво телеканалу НТВ, що входить до “Газпром-медіа”. Гендиректор НТВ Олексій Земський воліє Жирону та Барселону. Любить відпочинок в іспанських Барселоні та Малазі також ведучий «Першого каналу» Олександр Гордон. Але не тільки він буває і в Італії, і в Чорногорії. В останній країні його помітили вже під час війни. У своїх ефірах Гордон постійно критикує Європу, заявляючи , що та скоро вже «озвіріє від своєї русофобії». Поки що, втім, Європа озвіріла недостатньо, щоб обмежити в’їзд на свою територію самого Гордона. Як і багато інших пропагандистів, Гордон досі не під санкціями ні ЄС, ні Чорногорії.

До «іспанців» себе можуть також зарахувати:

Заступник керівника творчо-виробничого об’єднання ТПО «Росія-1» Світлана Анохіна

Директор з маркетингу та цифрових комунікацій РЕН ТВ Ольга Байрамова

Генпродюсер ТОВ «ТПО Ред Медіа» Ірина Дороган

Заступник гендиректора ВДТРК Олександр Нечаєв

Генпродюсер групи компаній “Формат ТВ” (виробник документальних фільмів для РЕН ТВ) Оксана Барковська

Генеральний продюсер НТВ Тімур Вайнштейн

Заступник генерального директора АТ “Газпром-медіа холдинг” Юлія Голубєва

Головний оператор RT Олексій Дементьєв

Шеф-редактор служби редакторів РЕН ТВ Петро Єрофєєв

Автор та ведучий РЕН ТВ Ігор Прокопенко

Ведуча інформаційної програми «Вісті» Тетяна Ремезова

Головний редактор та співвласник Mash Максим Іксанов

Італія

Холдинг “Газпром-медіа” очолює Олександр Жаров – екс-глава Роскомнагляду. Як показують дані про його подорожі, колишній головний цензор інтернету вважає за краще з усією родиною проводити час в Італії. Він часто бував у Римі, Неаполі та Пізі.

Після звільнення з посади чиновника і переходу в держмедіа Жаров почав заробляти по мільйону рублів на день. Він керує телеканалами, радіостанціями та іншими медіаактивами. Частина розважальна — але й там, навіть у гумористичних шоу, існує політична цензура. Інша частина як НТВ — неприховано пропагандистські.

Італію також обирають:

Ведучий групи випуску програми «Вісті» Ернест Мацкявічюс

Генеральний директор медіагрупи «Червоний квадрат» Ілля Кривицький

Директор Дирекції телевізійних програм НТВ Людмила Бродська

Заступник генерального директора «П’ятого каналу» Марина Бєлова

Генеральний продюсер телеканалу “ТНТ” Аркадій Водахов

Начальник відділу планування та продюсування Дирекції інформаційних програм «Першого каналу» Ганна Горшкова

Заступник генерального директора ВДТРК Ігор Кожевін

Заступник генерального директора АТ “Газпром-медіа холдинг” Сергій Косинський

Заступник генерального директора ТОВ “Газпром-медіа розважальне телебачення” Марина Разумова

Ведучий інформаційних програм на «Росії-1» Євген Рожков

Радник директора Дирекції інформації телекомпанії НТВ Володимир Чернишов

Співробітник RT Костянтин Придибайло

Телеведуча Аріна Шарапова

Гендиректор «VK Відео» Маріанна Максимовська

Хорватія

До Хорватії частіше, ніж до інших місць, їздить Катерина Аваліані (до заміжжя мала прізвище Ніколаєнко) — директор Дирекції продюсування телеканалу РЕН ТВ. З хорватського міста Спліт вона викладала фото в Instagram.

Починала кар’єру Аваліані у держмедіахолдингу ВДТРК: була кореспондентом, ведучою, редактором, шеф-редактором, сценаристом, керівником проектів та креативним продюсером. РЕН-ТВ, де вона працює зараз, входить до складу «Національної Медіа Групи», ключовим акціонером якої є наближений до Путіна банкір Юрій Ковальчук.

Крім Хорватії, бувала Аваліані також у Греції, Італії, Швейцарії та Естонії.

Естонія

Заступник генерального директора АТ “Перший канал” Ірина Прохорова відповідає за стратегічні проекти. У Таллін вона літала ще до початку повномасштабного вторгнення. Але не забувала і про інші європейські країни: Латвію, Грецію, Данію, Італію, Фінляндію та Францію.

Прохорова поруч із Ернстом

У Москві Прохоровій належить квартира за 170 млн рублів у будинку за адресою Мансуровський провулок, 6. Її зарплата на каналі, згідно з податковими витоками за минулі роки, становила близько 1 мільйона на місяць.

Бельгія

Телеканал СТС входить до складу «Національної Медіа Групи», раду директорів якої очолює Аліна Кабаєва, неофіційна дружина Володимира Путіна. Посаду виконавчого директора СТС займає Наталія Абрамочкіна, медіаменеджер зі стажем. Раніше вона відповідала за маркетинг на телеканалі «П’ятниця!», що входить до холдингу «Газпром-медіа».

Абрамочкіна Європою подорожувала не так часто, але кілька разів встигла побувати в Брюсселі. Після 2022 року в основному проводить час у Туреччині та ОАЕ.

Норвегія

Сергій Брільов до 2022 року був одним із керівників телеканалу «Росія», а тепер залишається його автором, випускаючи документальні фільми та пропагандистські ролики до професійних свят Служби зовнішньої розвідки.

Брильов має громадянство Великобританії. Попри це він потрапив під санкції цієї країни, а також Канади та Австралії. Але не Євросоюзу, хоч раніше він любив бувати в Норвегії.

Швейцарія

Швейцарія не входить до складу Євросоюзу, але приєднується до санкцій ЄС. І саме до Женеви найчастіше останніми роками навідувався «військовий кореспондент» каналу «Росія 1» Сергій Зенін.

До Швейцарії давно переїжджали на ПМП батьки його Катерини Абрамової. Вона також нібито журналістка: заступник голови МТРК «Мир». Нещодавно її було призначено керівником медіахолдингу Союзної держави Росії та Білорусі. Живе родина «військора» всередині Садового кільця, на так званому кремлівському острові: 111-метрова квартира на Космодаміанській набережній коштує близько 70 млн. рублів.

А ось швейцарський Цюріх у пошані у Анастасії Бачин — піар-директора «Газпром-медіа розважальне ТБ». Заступник гендиректора “Газпром-медіа” Тіна Канделакі називає Бачину “улюбленим співробітником”.

Німеччина

У Берлін, як свідчать дані витоку прикордонної служби, особливо охоче літає Володимир Кондратьєв. Раніше його часто можна було бачити на екрані, зокрема, під час прес-конференцій Володимира Путіна. Про особливу близькість Кондратьєва до Путіна говорить навіть те, як той його особисто та тепло неодноразово вітав із ювілеями.

У 1990-х Кондратьєв був директором представництва НТВ у Німеччині. І любов до цієї країни, як тепер виявилось, зберегла. Останні роки Кондратьєв обіймає посаду радника голови Дирекції інформаційного мовлення НТВ. І поки що на цьому каналі день у день розповідали про ворожість німців, Кондратьєв спокійно сідав у літак і вирушав у дорогу його серцю німецьку столицю.

У німецькому Мюнхені відзначилися директор із досліджень «Газпром-медіа» Дар’я Пугачова та довірена особа Путіна на виборах, телеведучий Дмитро Губернієв.

Греція

Афіни, Іракліон та Салоніки вшанували своєю присутністю ведуча програми «Ранок Росії» на каналі «Росія-1» Анастасія Чорнобровіна, заступник гендиректора ВДТРК Ігор Шестаков та автор-провідний підсумкової програми на РЕН-ТВ Петр Марченко.

Кіпр

Постійний учасник ток-шоу «Вечір із Володимиром Соловйовим» Карен Шахназаров керує кіноконцерном «Мосфільм». Саме у павільйонах держконцерну пропагандистська передача і знімається.

В ефірі у Соловйова режисер не соромиться критикувати Захід.

Сам режисер не вважає гріхом подорожі до країн Євросоюзу: кіпрський курорт Ларнака він відвідує щороку. Серед шанувальників острівної держави також є директор з розвитку Фонду підтримки військово-патріотичного кіно («Воєнкіно») Сергій Петров та ведучий «Першого каналу» Олександр Смол.

Австрія

Один із керівників «Першого каналу» Андрій Писарєв сам у кадрі з’являється рідко. Він займає посаду заступника гендиректора, тобто Костянтина Ернста.

У Писарєва The Insider знаходив дороге житло: 233-метрову квартиру в московському ЖК «Романів провулок, 5» та чотириповерховий будинок у Переділкіному. Писарєв завдяки пропаганді отримав майно на мільярд рублів і спокійно їздить до Європи.

На «Першому каналі» Андрій Писарєв очолює Дирекцію соціальних та публіцистичних програм. Крім випуску ток-шоу, вона займається організацією теледебатів під час президентських і парламентських виборів. Писарєв і сам має політичний бекграунд – він був керівником політдепартаменту центрального виконкому Єдиної Росії. Також він вважався ідеологом партійного «Російського проекту», який боровся з усім іноземним.

Ще Писарєв був головним власником ТОВ «Студія Індіго». Indigo studio протягом багатьох років знімала передвиборну рекламу «Єдиної Росії» та робила ролики для ЦВК.

Також у фракції «австрійців» перебувають заступник гендиректора «Першого каналу» Наталія Ніконова, телеведуча «Першого каналу» Поліна Цвєткова, кореспондент РЕН-ТВ Маргарита Костів та головний продюсер АТ «ТВ Центр» Олексій Кондулуков.

Фінляндія

Найчастіший гість Фінляндії – керівник виробничо-технологічного департаменту ФГУП ВДТРК Олександр Афанасьєв. Перетинав фінський кордон він уже і після лютого 2022 року: їздив до Суомі своїм автомобілем BMW X5.

Також Гельсінкі нерідко відвідували автор та співведучий програми «Москва. Кремль. Путін» Павло Зарубін, головний телеоператор каналу «ТВ Центр» Ілля Кожухов, спецкореспондент «Першого каналу» Дмитро Кулько та директор Дирекції креативних програм «Першого каналу» Леонід Якубович, який нещодавно в ефірі передачі «Поле чудес» подарував автомобіль бійцям інтернаціональної бригади. злочини.

Автор: Сергій Єжов

Джерело: The Insider