Россия два дня активно обстреливала Украину ракетами. Когда они у нее кончатся, и справится ли ПВО ВСУ?

Россия два дня подряд наносила многочисленные ракетные удары по Украине, главные цели — объекты энергетической инфраструктуры. Во вторник ракеты и дроны-камикадзе поразили объекты в Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях. В некоторых регионах введен режим экономии электроэнергии, а премьер-министр Денис Шмыгаль попросил украинцев ограничить потребление электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки — с 17 до 23 часов.

При этом в ряде областей сообщают, что повреждения от российских ударов 10 октября устранены. В Харькове в понедельник отключали электричество, а метро перешло в режим работы бомбоубежища. 11 октября метро заработало. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что во вторник веерных отключений электричества в столице не планируется. Воронка от взрыва на дороге в Днепре, которую заделали за сутки, стала одним из мемов дня.

Военный обозреватель Русской службы BBC Павел Аксенов написал, что украинская инфраструктура довольно устойчива, а чтобы уничтожить ее, может понадобиться много ракет и времени. «Чтобы „выбомбить“ такую страну из войны, нужно потратить очень много дальних и высокоточных боеприпасов и вести обстрелы в течение многих дней и даже недель», — считает Аксенов.

Журналисты издания «Важные истории» спросили военных экспертов, надолго ли хватит российской армии боеприпасов для таких массированных ударов, как 10 и 11 октября, и как силы украинских ПВО смогут справиться с ними.

Сколько у России ракет

После первого дня ракетных ударов глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг заявил, что у российской армии заканчиваются вооружения, хотя она все еще может нанести Украине значительный ущерб.

Военный эксперт Павел Лузин отмечает, что оценить количество оставшихся у России ракет сложно, но некоторые из них уже заканчиваются, например, современные Х-555. «Сейчас остатки расходуют», — говорит Лузин. По его словам, Россия по-прежнему может производить ракеты Х-101 и «Калибр», а также снимать их с других флотов и авиабаз.

Военный эксперт ФБК Ян Матвеев напоминает, что два года назад Минобороны объявило о значительном увеличении объемов производства ракет. «Крылатые ракеты Х-101, установки „Искандер“ и „Калибры“ — это носители ядерного оружия России, а значит, некоторое количество ракет всегда будет оставаться в резерве, под ядерные боеголовки. Возможно, российская армия как-то ротирует их. Также надо помнить, что еще в 2020 году Минобороны сообщало, что производство ракет увеличено в десятки раз. Если это правда, то их количество можно оценивать тысячами», — говорит Матвеев.

Остатки российской ракеты в центре Киева. ФОТО: ALEKSANDR GUSEV / SOPA IMAGES VIA ZUMA PRESS WIRE / SCANPIX / LETA

Оба эксперта считают, что на складах могут быть большие запасы менее современных (и менее точных) крылатых ракет советского производства, например, Х-22, Х-35, Х-59. Сложно оценить и запасы советских ракет С-300, которые российская армия тоже использует для атак наземных целей.

При этом Аксенов отмечает, что раз Россия начала применять ракеты С-300 и дроны-камикадзы Shahed, то «запасы крылатых ракет если не подходят к концу, то, по крайней мере, уже не позволяют обстреливать Украину в том же режиме, как весной».

Справится ли украинская ПВО

Матвеев отмечает, что 11 октября интенсивность ракетных ударов была меньше, чем в понедельник. По его словам, чем меньше ракет запускают российские военные, тем больше шансов у ПВО их сбить. «Простая математика: если запущены четыре крылатых ракеты, то система [ПВО] С-300 с четырьмя ракетами пошлет по одной ракете на каждую вражескую. А если запущены всего две вражеские ракеты, то на каждую из них у С-300 есть по две попытки, — объясняет эксперт. — К тому же, я думаю, украинцы держали часть ПВО в резерве и после вчерашнего вывели в рабочий режим».

Матвеев считает, что точно сказать, сколько ракет сбили ВСУ, нельзя: судить об этом можно только по заявлениям украинской стороны.

ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ УКРАИНЦЫ Вечером 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первый день массированных обстрелов силы ПВО сбили 43 ракеты из 84 и 13 беспилотников из 24. Днем 11 октября Воздушные силы ВСУ сообщили, что из 28 выпущенных ракет они сбили 20. Также говорится о 13 сбитых дронах-камикадзе.

По словам Матвеева, эффективность украинской ПВО зависит от двух факторов: от количества оставшихся у ВСУ ракет для советских установок С-300 и «Бук» и от скорости поставок западных систем ПВО со своим пополняемым запасом ракет. «Важно чтобы американцы и немцы поставили свои системы раньше, чем закончатся заряды к советским системам. А когда это произойдет, никто не знает», — говорит Матвеев.

После первого дня ракетных ударов президент США Джо Байден пообещал продолжить поставки оружия Украине, в том числе, современных систем ПВО. Когда ВСУ могут получить эти системы, неизвестно. 11 октября немецкое издание Spiegel написало, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM. Это самая современная зенитная система немецкой армии.

Матвеев считает, что еще одна важная задача для украинской ПВО — научиться противостоять иранским дронам-камикадзе Shahed, которые появились в российской армии. «Не исключено, что российский ВПК наладил сборку дронов самостоятельно из запчастей, которые поставляются теми же поставщиками, что и для Ирана. Или поставки стали регулярными, потому что мы видим, как уже несколько недель Россия тратит по несколько штук, возможно, по несколько десятков дронов. И они не заканчиваются», — говорит эксперт. По его словам, в борьбе с дронами могут помочь пушечные зенитные комплексы, такие как немецкий Gepard или советская «Шилка».

Источник: Важные истории