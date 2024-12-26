Розслідування щодо «організації Мальцева», яка в Одесі працювала проти України

У вересні 2024 року Служба безпеки України рапортувала про затримання в Одесі керівника проросійського угруповання та його «правої руки».

За версією слідства, у 2014-2021 роках в Одесі виникло стійке, ієрархічне неформальне обʼєднання, яке умовно називають «організацією Мальцева», пише видання «Судовий репортер». Маючи стійкі прорадянські та проросійські погляди, в умовах повномасштабної війни співучасники, нібито, вступили у злочинну змову на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення влади в місті Одесі.

Йдеться 49-річного уродженця Криму Олега Мальцева. У 2013 році на прохання прокурора Ленінський райсуд Севастополя повернув на додаткове розслідування кримінальну справу за обвинуваченням Мальцева у шахрайському заволодінні 30 тисяч доларів під приводом консультацій і навчання технологіям «РБС», «проходження сопричастя для подальшого служіння і роботи в «Русскому Бізнес Стилі». Потерпілим виготовлялися металеві значки з різною символікою: православного хреста, летючої миші або «червоного ордена». 26 лютого 2024-го слідчий Ленінського РВ УМВС міста Севастополя закрив справу за відсутністю події і складу злочину.

ПП «Русскій бізнес стиль» зареєстроване на Олену Шайнер, яка з 2014-го перебуває у розшуку за звинуваченням у шахрайстві. Вона фігурує в одній справі з громадянином США Робертом Флетчером, який відсидів 6 років в українському СІЗО, але їхня кримінальна справа досі судом не розглянута.

Із 2014-го Мальцев почав активно працювати в Одесі. Він створює підконтрольні комерційні та громадські організації, надаючи їм вигляд науково-дослідницьких співтовариств, щоб представлятися як «науковий діяч» — очолює ГО «Європейська академія наук України», ГО «Одеське фотографічне товариство», ПП «Інститут памʼяті», є засновником ПП «Інститут інтегральної науки та психології», ПП «НДІ «Міжнародне судьбоаналітичне співтовариство» та ін. Називає себе автором понад 200 книг і проводить семінари та лекції.

Із грудня 2014-го Мальцев отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в Раді адвокатів Миколаївської області. Відомо, що СБУ отримувала доступ до документів, на підставі яких Мальцев став адвокатом.

У 2015 році на журналістів «7 каналу» та «Третього цифрового» оголосили «полювання» за розслідвання зі згадкою про Мальцева. У 2019 році видання «Думская» опублікувало статтю про «секту Мальцева», після чого повідомило про атаку на свого журналіста. Шевченківський суд Києва у 2021 році задовольнив позов Мальцева і зобовʼязав видання «Страна.Юей» спростувати негативну публікацію про нього.

За вересень-жовтень 2024 року підозри оголошено щонайменше девʼяти особам, включно з Мальцевим. Більшість утримуються під вартою без визначення застави. Усім інкримінується участь у незаконному збройному формуванні (ч.1 ст.260 ККУ), а Мальцеву і його правій руці й редактору газети «Нєраскритиє прєступлєнія» Костянтину Слободянюку — також захоплення влади (ч.1 ст.109 ККУ).

За даними слідства, до «бойового підрозділу» входять 23 особи, у тому числі громадяни Росії, Білорусі, Киргистану і ФРН, яких затримали на території України.

Керівником вважається Мальцев із конспіративним радіопозивним «Нобель». У штурмову групу входять Слободянюк із позивним «Равин», а також «Ворон», «Доктор», «Боцман», «Ломщик», «Грішник», Танкіст» і особа без зазначення позивного. До снайперської групи входять «Румет», «Тайга», «Тора», до розвідгрупи — «Кішка», «Дага», «Агра», «Сталкер», Руно», до групи оперативного забезпечення — «Мара», «Лиса», «Дракон», «Волха», «Фауст», офіцер звʼязку з позивним «Дива».

У підозрюваних вилучили 64 одиниці нарізної і гладкоствольної вогнепальної зброї, комплекти військової форми, бронежилети, каски та військову амуніцію, начебто, придбану для учасників «збройного формуваня». Його представниця в судовому засіданні пояснювала, що Мальцев є головою Міжнародної федерації спортивної та тактичної стрільби. Із весни 2022-го по березень 2024 року Мальцев із членами команди кожного тижня по декілька разів тренувалися у стрілецькому клубі «Олімп», використовуючи зброю, дозволи на носіння та зберігання якої вони мають.

20 грудня Приморський суд Одеси виніс перший вирок співучасниці «організації Мальцева». 31-річна громадянка Киргизької Республіки визнала вину.

Жінка розповіла, що вчилася в у Стамбулі в університеті і познайомилась із Мальцевим взимку 2015-го, коли приїхала в Україну на симпозіум. Вона попросилася до Мальцева працювати психосоматологом, декілька років була його особистим помічником, переклала близько 250 книг з англійської мови на російську. У 2019-му стала керівником підрозділу «Консерваторія», що було ядром організації «Європейська академія наук України».

На початку повномасштабного вторгнення вона перебувала в експедиції в Німеччині і Мальцев написав у телеграм-групі, що боятись немає чого, що по містах не стрілятимуть. У квітні 2022-го написав, що їм затверджено новий бойовий план та створено оперативний підрозділ для захисту учасників та соціального захисту після війни.

На відеоконференції в Zoom Мальцев, за словами обвинуваченої, повідомив, що, можливо, доведеться вбивати українських військових та відбирати зброю та боєприпаси. Обвинувачена стверджує, що написала Мальцеву, що хоче бути частиною «Оперативно-бойового підрозділу» (ОБП), її додали в групу в Telegram і вона обрала собі позивний «Дракон».

На платформі Zoom по відеозвʼязку проходили наради з Мальцевим, тренінги з медичного напрямку, курси з використання зброї, стендова стрільба, снайперська група тренувалась у тирі. Мальцев проводив заняття по рукопашному бою та з використанням холодної зброї.

Для розвідувальної групи закуповувалися перуки і ставили їм завдання із пошуку адрес контррозвідки. Учасників ОБП забезпечували тактичним спорядженням, рюкзаками та ліхтарями. У 2018-му ГО «Кавальєр» займалось нейтралізацією деструктивної діяльності проти Мальцева, а також перевіркою людей, яких брали на роботу, та детективною діяльністю відносно третіх осіб.

Дисципліна в ОБП була дуже жорстка, прикази виконувались беззаперечно. За порушення правил починався суспільний осуд, чоловіків могли побити кулаками, проводились допити під зйомку відеокамерою по декілька годин. Обвинувачена стверджує, що бачила, як одного учасника побив керівником апарату безпеки і було покарання за незначний проступок.

Накази всі йшли від Мальцева, який був єдиним керівником і, начебто, збирав інформацію про громадян України через Слободянюка та забороняв виставляти пости в соціальних мережах з зі словами «Слава Україні!» та подібні вигуки. Учасниця «розвідгрупи» з позивним «Агра» проходила тактичну та психологічну підготовку і Мальцев, нібито, планував призначити її прокурором Одеси.

Обвинувачена заявила в суді, що через 10 років роботи в «організації Мальцева» зрозуміла, що не повинна бути там з точки зори закону, ідеології та свого світогляду.

Після таких показань суд вирішив не досліджувати докази, окрім характеризуючих матеріалів. Жінка щиро розкаялась, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і добровільно перерахувала кошти на потреби ЗСУ. З огляду на це їй призначили покарання нижче від найнижчої межі, а саме 60 тисяч гривень штрафу.

У вироку про це не написано, але раніше про цю громадянку Киргизької Республіки в матеріалах справи йшлося, що вона перебуває на території України нелегально, з порушенням норм міграційного законодавства та переховується від представників контролюючих органів.

Насправді інтерес правоохоронців до оточення Мальцева прокинувся дещо раніше.

Ще в березні 2024-го Державне бюро розслідувань затримало близького соратника Мальцева — Костянтина Слободянюка і оперуповноваженого військової частини прикордонної служби.

Слободянюк і Мальцев

За версією слідства, у 2023 році Слободянюк за неправомірну вигоду купував у прикордонника інформацію з системи «Гарт-1» і «Армор» щодо громадян України і користувачів деяких телефонних номерів, в тому числі, наприклад, щодо судді Суворовського райсуду Одеси. Імена цих людей не розголошуються, але в матеріалах слідства зазначено, що інтерес становили звʼязки керівників мерії, військової адміністрації, керівника обласного ТЦК та СП.

За свої послуги, прикордонник, начебто, систематично одержував гроші і подарунки. Одного разу генератор вартістю близько 30 тисяч гривень, і потім ще тричі по 30 тисяч гривень готівкою — востаннє у лютому 2024-го. У березні Слободянюк вийшов під заставу і через пів року був затриманий за новою підозрою,

В епізоді із прикордонником зʼясовувалася і участь Мальцева, а саме, що Слободянюк за його вказівками і під прикриттям псевдонаукових громадських організацій збирав інформацію, у тому числі у воєнній сфері. У липні 2023 року Слободянюк і Печений, нібито, організували неофіційну поїздку представників Китайської Народної Республіки до військового стрільбища «Августинівка» з фото та відеофіксацією.

Після візиту іноземців географічні координати військового обʼєкта зʼявилися у різноманітних зведеннях як потенційна ціль для ракетного удару російських окупаційних військ. Другий епізод — що в жовтні 2023-го Слободянюку з допомогою прикордонника влалося запустити БпЛА з фото- та відео- фіксацією на кордоні з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, поблизу залізничної колії і фортифікаційних оборонних споруд. Робили це, нібито, з метою пошуку ділянок кордону для проникнення диверсійних та розвідувальних груп.

Справу щодо продажу інформації з державних баз даних і поширення інформації про розташування військовослужбовців у вересні скерували до суду.

Розслідування щодо «організації Мальцева» триває.

Джерело: «Судовий репортер»