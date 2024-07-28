Шахрайки, крадійки, “закладчиці”. Хто вони, жінки-добровольці, які з в’язниць пішли в ЗСУ битись з рашистами?

Цього тижня Міністерство юстиції повідомило: перші семеро засуджених жінок приєдналися до лав ЗСУ. Їм це вдалося завдяки умовно-достроковому звільненню, яке на законодавчому рівні закріпила Верховна Рада навесні 2024 року.

«Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших семи, які вирішили укласти контракт із ЗСУ», – цитує відомство заступницю міністра Олену Висоцьку.

На сьогодні, за словами чиновниці, 6101 засуджений виявив бажання стати на захист Батьківщини. З них 3823 осіб виїхали з установ відбування покарань на навчання. Один батальйон, сформований з колишніх ув’язнених, як з’ясувало видання «Главком», вже виконує бойові завдання під Часовим Яром.

Журналісти видання проаналізували судові рішення і знайшов підтвердження того, що протягом травня-липня добровільно мобілізувалися до війська не семеро, а щонайменше 11 засуджених жінок. Розповідаємо історії кожної з них.

15 липня Збаразький районний суд Тернопільської області випустив із в’язниць одразу сімох жінок. Вони перебували у виправній колонії №63, розташованій у цьому місті. Кожна з ув’язнених добровільно написала заяву про службу в ЗСУ за контрактом і пройшла військово-лікарську комісію. Наміри засуджених жінок також було підкріплено письмовою згодою командирів військових частин, за якими будуть закріплені нові захисниці.

Отже, хто ж ці жінки-рекрути?

Валентина Г. потрапила до колонії у березні 2024 року. Тюремний термін у неї мав закінчитися 2029-го. У 2015 році жінку було умовно засуджено за шахрайство з підробкою документів. Скориставшись чужим паспортом, вона взяла кредит у двох банках на загальну суму 12,3 тис. грн.

Феміда призначила п’ять років позбавлення волі, які замінила на три роки іспитового терміну. Жінка мала періодично з’являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції, але проігнорувала цей обов’язок. Тому суд застосував до неї реальний термін покарання.

Ганна В. відбувала покарання у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі за крадіжку майна, яку скоїла разом із чоловіком та неповнолітнім знайомим. Жінка також видурила гроші у потерпілої через додаток «Приват24». Їй залишилося сидіти в колонії півтора року, проте Ганна вирішила йти на війну.

Ольга В. була засуджена на шість років позбавлення волі за розбій під час воєнного стану. За матеріалами справи, у травні 2022 року жінка перебувала на чужій квартирі, де їй вдалося «відрубати» власника за допомогою алкоголю й очних крапель. Поки господар оселі був безпорадним, гостя «обчистила» його оселю на 175 тис. грн, вкравши особисті речі та готівку. До повного відбуття терміну покарання жінці залишалося майже чотири роки.

Катерина Х. опинилася у в’язниці (вирок – два роки) за крадіжку з магазину «Єва» крем-фарби для волосся, жіночого шарфа, трусів і дезодоранту «Рексона» на загальну суму 1 тис. грн. До виходу на волю їй залишалося півтора року, але Катерина вирішила мобілізуватися.

Тетяна К. на 10 років сіла до тюрми за пересилання з-за кордону наркотиків МДМА («екстазі») і ЛСД. Якби не мобілізація, жінка провела б ще майже дев’ять років у місцях позбавлення волі.

Марину С. також підвела справа з наркотиками. Жінка отримала три роки і шість місяців ув’язнення за торгівлю психотропною речовиною PVP. Їй залишилося сидіти майже два роки, але засуджена попросилася на війну.

Ірина М. на вісім років і два місяці потрапила до колонії через «закладки» амфетаміну. Жінка зголосилася воювати і до неї суд застосував умовно-дострокове звільнення (невідбуте покарання складає сім років).

Крім цього, у травні Збаразький районний суд ухвалив ще чотири рішення стосовно мобілізації засуджених жінок. Тюремну робу на піксель змінили:

Ольга М. була засуджена на п’ять років і місяць за крадіжку пристрою «Маяк домашнього комендантського часу», який належав її співмешканцю;

Ірина З. отримала шість років і шість місяців в’язниці за шахрайство, вона заволоділа понад 3 млн грн інших осіб;

Світлана Л. сіла на п’ять років і один місяць за крадіжки продуктів харчування у столичних супермаркетах;

Оксана Н. отримала сім років і місяць за пограбування: винесла з квартири 4,5 тис. грн.

Відпускаючи ув’язнених жінок у військо, Феміда виголосила попередження: якщо раптом вони передумають воювати і стануть ухилянтками, можуть повернутися за ґрати. За це передбачено покарання – від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Автор: Віталій Тараненко

Джерело: «Главком»